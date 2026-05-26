Ангел Георгиев от "Възраждане" пред ТАСС: В България има четири американски военни бази, това е форма на окупация

26 Май, 2026 03:06, обновена 26 Май, 2026 06:29 3 001 43

Урсула фон дер Лайен знаеше, че Борисов е корумпиран, но го използваше. Пълен позор за Европа!, подчерта депутатът

Ангел Георгиев от "Възраждане" пред ТАСС: В България има четири американски военни бази, това е форма на окупация
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новото българско правителство вероятно ще удължи престоя на базите на НАТО, в които се намират американски войски в страната, заяви българският депутат Ангел Георгиев от "Възраждане" в интервю пред ТАСС.

„Мисля, че новото правителство ще удължи този престой, ако бъде поискано. И това ще бъде много показателно. Ще видим само след няколко дни“, каза депутатът. Той добави, че „новото правителство може да ги премахне с едно просто решение“.

„Имаме четири американски бази в България и искаме те да бъдат премахнати. Не трябва да имаме чуждестранни бази. Не ни интересува, че това са бази на НАТО. Това е по същество чужда територия“, заяви Георгиев. Той смята, че „в България трябва да има само български бази“. „И тези имат табели на английски език на входа, на които пише, че там са разположени американски войски. Това е окупация“, заяви българският депутат.

„Имаме и американски цистерни в София и Варна. Те зареждат американски изтребители, летящи за Иран. Излитат от София, зареждат се и се връщат в София. Престоят им е определен до юни. Крайният срок е 31 май“, отбеляза Георгиев.

Той предположи, че евентуална сделка между САЩ и Иран може да е причината за напускането на чуждестранните военни. „Но ако няма сделка и те останат по-дълго, цялата страна ще види, че новото правителство не се различава от останалите“, смята депутатът.

Георгиев подчерта „принципната позиция“ на партията си – „изтегляне на тези изтребители от България“. „Никоя друга партия не казва: „Да, искаме да си тръгнат“. Никой не се застъпва за тяхното напускане. Всички казват: „Ние сме партньори, трябва да направим нещо, трябва да оценим рисковете“ и т.н.“, добави депутатът. „Но крайният срок е 31 май. Така че на 1 юни ще видим какво се е случило. Ще преценим по действията им“, каза той.

Български депутат също се обяви срещу идеята на френския президент Еманюел Макрон за общоевропейски „ядрен чадър“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "въобще не се е интересувала, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е корумпиран, а го използва", заяви депутатът от "Възраждане".

„Урсула фон дер Лайен водеше кампания с Борисов. Всички българи знаят, че е корумпиран. И въпреки това тя го използва, защото получи много гласове благодарение на него. Не я интересува, че е корумпиран. Абсолютно не я интересува“, каза Георгиев.

„Това е истинското лице на Европа. Това е позор. Защото това абсолютно не е това, което Европа трябва да бъде“, заключи източникът на агенцията.

В българския парламент се обсъждат предложения за отмяна на всички санкции срещу Русия и потенциално подобряване на отношенията с Москва, продължи депутатът.

В българския парламент има предложения да се отменят всички санкции срещу Русия. Имаме самолети МиГ-29 и двигателите им трябва да бъдат сменени. Руските компании трябва да направят това. Ние предложихме следното: отмяна на санкциите върху руското гориво, енергийните санкции и санкциите върху обслужването на тези самолети. Ако правителството наистина искаше да направи това, вече щеше да го е направило“, каза той в отговор на въпрос дали новото правителство може да подобри отношенията с Русия.

Георгиев отбеляза, че първите срещи на новия министър-председател Румен Радев са били насочени към „засилване на сътрудничеството с евроатлантическите партньори и правителства“, по-специално с Германия.

„Единствената разлика е, че новото правителство няма никаква открита антируска реторика, но това не е достатъчно. Техният външен министър е бивш заместник-министър на външните работи от предишното правителство. Външният министър е жена с открито русофобски възгледи. Тя заяви, че санкциите срещу Русия имат смисъл само ако са способни да ѝ навредят. Затова правителството трябва да преговаря със САЩ за съвместно налагане на санкции, за да окаже максимален натиск върху Русия“, обясни той.

„Така че е абсолютно същото като при предишните правителства. Това е шоу. Виждаме, че каквото и да казва новият министър-председател, действията му не се различават от тези на неговите предшественици. Нищо не се е променило. И това е болен момент в българската политика: много партии казват едно, но щом дойдат на власт, правят обратното“, подчерта депутатът.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше бясна от забраната за ЛГБТ пропагандата в българските училища и детски градини, допълни Георгиев.

„Това са фалшиви ценности. Нашата партия предложи закон, забраняващ ЛГБТ пропагандата в училищата и детските градини, и той беше приет. Това е нашето постижение. Урсула фон дер Лайен беше бясна, но всички бяха против тази пропаганда“, каза депутатът.

Георгиев обясни, че поради тази причина други партии, въпреки евроатлантическата си ориентация, „бяха принудени да гласуват за този закон, защото обществото беше „за“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горд Българин

    20 20 Отговор
    Напълно прав е. ПБ е като ППДБ ама без ПД. А външната им политика съвпада 1:1 с тази на ГЕРБ И ДПС. Все едно един и същи ги е правил.

    03:22 26.05.2026

  • 2 ТУЛУП ШИШО,,,,,СЯ ПЪК МУНЧО

    16 5 Отговор
    СЕ ГОТИНИ ХОРА СА НА ЧЕЛОТО.......КАТО ОЯДЕНИ ВЪШКИ.....

    03:40 26.05.2026

  • 3 Интриганти

    24 31 Отговор
    Абре копейки продажни Вие на какво се надявате Да загърбим НАТО и ЕС и да трътнем да гоним дивото ли

    Коментиран от #29

    03:56 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бончо М

    16 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади.

    04:27 26.05.2026

  • 7 гумата

    9 25 Отговор
    Ако ББ беше корумпиран още ППДБ, когато взеха властта щяха да му повдигнат обвинение, за каквото намерят , но не откриха.нищо. Как може Алексиев да говори без доказателства пред чужда държава и това да ни се поднася като новина? ББ биха го удавили в чаена чаша с вода, но нямат никакво доказателство срещу него.

    Коментиран от #9, #25

    04:29 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стенли

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "гумата":

    Леле мале свети Бойко безсребърни да свети името му 😁🤑🤮🎃

    04:53 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 нннн

    12 2 Отговор
    Пременил се Илия...
    А що надежди и фанфари бяха за новото правителство...

    04:59 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пламен

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Докато си мислим , че нашите крадци са по-читави от вашите крадци, ще сме на туй дередже.
    Помниш ли ,,къщите за тъщи" ? Ако това се беше случило в Гърция щеше да стане революция там.
    Ние сме си виновни.

    05:03 26.05.2026

  • 14 Буха ха

    12 5 Отговор
    Урсула харесваше мечешката му прегръдка и примитивните му, недодялани обноски.

    Коментиран от #18

    05:04 26.05.2026

  • 15 гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "ВG-то Ще се оправи само и единствено!.Ка":

    Ша са упрай като та гръмна за последно в aycпyxa бедна мишка нищожна😂🤣😅

    05:05 26.05.2026

  • 16 пешо

    8 8 Отговор
    и путин използваше корумпирания борисов

    05:06 26.05.2026

  • 17 Въпрос

    12 4 Отговор
    Знае ли някой по продажно племе от нашето и защо?

    05:07 26.05.2026

  • 18 Пешо от панелката

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Буха ха":

    Значи Бацо веднъж когато нямаше много хора я хвана за дъртата пу... и оттогава тя го заобича.

    05:16 26.05.2026

  • 19 Я се скрий е!

    9 4 Отговор
    И винаги гласувахте в полза и каквото ви нареди ББ.Помним-ЗА,ЗА...
    МАРШ!!!

    05:35 26.05.2026

  • 20 За интервю по принцип

    6 0 Отговор
    Човек трябва да си е подготвил бележки и дори да си е написал отговорите за да не пропусне нещо важно това първо , второ да не се оплете в собствените си разсъждения.

    05:50 26.05.2026

  • 21 Нехис

    16 6 Отговор
    А вие от Израждане какви сте?
    Служите на чужда държава!
    Ваксинирани антиваксъри, обичащи лева, но със сметки в евро и против субсидиите, но купуващи си къща от субсидия!
    Питам ви - какви сте?

    Коментиран от #37, #42

    05:51 26.05.2026

  • 22 Налудник

    5 4 Отговор
    Бою бандита никога не се е славел с интелект. По-скоро е т@п селски тарикат, който си е повЕрвАл. Иначе, "Пр0ст съм, брат ми, и ми е лесно."

    05:54 26.05.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 4 Отговор
    А, КОПЕЙКИН НЕ ЗНАЕ ШЕ ЛИ, ЧЕ ..................... ЧОРАПА Е КОРУМПИРАН, ТА ГО ПОДКРЕПЯ ПОСТОЯННО ? ? ? ...................

    05:58 26.05.2026

  • 24 Надежда всяка

    4 2 Отговор
    Тука оставете.

    06:13 26.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Отвратително

    11 4 Отговор
    Ако някой е имал съмнение кои геополитически интереси защитават изменниците от Израждане, това интервю казва всичко!

    06:20 26.05.2026

  • 27 Сесесере

    6 2 Отговор
    По-важното е, че и копеите плащат за издръжката на тези бази! Хем си реват, хем си плащат! И ще продължават да плащат!

    06:39 26.05.2026

  • 28 Копейкин

    5 1 Отговор
    ДЕБИЛ.вижте ДБИЛ.

    06:39 26.05.2026

  • 29 Ганьо Балкански

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Интриганти":

    На, келепорец се надяваме от НАТО о ЕС, пък ако ще и война да има. Който има пари ще се откупи, другите да му мислят.

    06:41 26.05.2026

  • 30 Всичко

    4 0 Отговор
    е една "Банга Ранга" !

    06:42 26.05.2026

  • 31 България е НАТО.

    4 2 Отговор
    Да не искаш бази на Путин.

    06:44 26.05.2026

  • 32 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Така е Ангеле. И не ни плащат нито стотинка, а сега и застрашават София с присъствието на самолетите си там. Такива са били винаги и затова живяха добре. А ние си сложихме пак политическа шушумига с пълна власт начело.

    06:44 26.05.2026

  • 33 Дупничанин

    1 3 Отговор
    Що смени заглавието, бре, глаДният? Да се не види "народната любов" към престъпната тиква ли?

    06:45 26.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    5 2 Отговор
    за да бъде безпристрастен и обективен Възрожденецът,първо следва да ЗАКЛЕЙМИ русия като ОКУПАТОР на Беларус където е разположила не обикновени военни Бази а такива с ЯО и чак тогава да говори за Амер. Окупация на БГ.Не го ли направи,приказките му са Въздух под налягане.

    Коментиран от #39, #43

    06:52 26.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дик диверсанта

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    И още един въпрос към тях - защо преди 3 години и 2 месеца извършиха едно преброяване и регистрация на едни по такива.

    06:57 26.05.2026

  • 38 ЕСМ стабилизационен механизъм 20 май

    1 1 Отговор
    приет на 20 май, второ четене от ПБ, ГЕРБ, ДПС, ПП, СДС и ДБ. Каква е сумата, която трябва да платим за членството в Европейски Стабилизационен Механизъм, в първите десет години и 2 милиарда лева лие? Ако ЕЦБ и ЕК решат, че дадена държава е в криза и трябва да се помага от еврочленките, какъв е размерът съобразно дял на България? Какъв размер са гласували депутатите на 20 май? Какви бяха цитираните суми от 17 милиарда лева, помощи ако фалираме? Или 17 милиарда лева трябва да внесе България в този механизъм при криза в държава от Еврозоната? Тези 17 млрд. лева отделно ли се дават от 2 млрд. лв., които ще внасяме за десет години, или 17 млрд. лв. са общата сума вноската за десет години и помощ на държави в криза?

    06:59 26.05.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    А защо първо не напишеш нещо за ОСЕМСТОТИНТЕ САШтински бази по Света🤔
    А, да - те са ДЕМОНОкратични ❗

    07:02 26.05.2026

  • 40 До Дик

    0 0 Отговор
    Преди няколко години преброяването изненадващото беше прекъснато. Според Лилов при демографски бум при около 9 милиона население до 1989 г. 6.5 милиона са били имащите право на глас. Сега при около 6 население, отново 6.5 милиона са имащите право на глас.

    07:03 26.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    Изживяващи се като автентична опозиция едва прескочила бариерата за влизане в НС.

    07:04 26.05.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    за да бъде безпристрастен и обективен оня с коня, първо следва да ЗАКЛЕЙМИ САШтинския ОКУПАТОР разположил над 800 бази по Света, някой от които не обикновени военни Бази а такива с ЯО и чак тогава да говори за Путин и няколкото руски бази❗

    07:06 26.05.2026

