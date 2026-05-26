Ангел Георгиев от "Възраждане" пред ТАСС: В България има четири американски военни бази, това е форма на окупация

Новото българско правителство вероятно ще удължи престоя на базите на НАТО, в които се намират американски войски в страната, заяви българският депутат Ангел Георгиев от "Възраждане" в интервю пред ТАСС.

„Мисля, че новото правителство ще удължи този престой, ако бъде поискано. И това ще бъде много показателно. Ще видим само след няколко дни“, каза депутатът. Той добави, че „новото правителство може да ги премахне с едно просто решение“.

„Имаме четири американски бази в България и искаме те да бъдат премахнати. Не трябва да имаме чуждестранни бази. Не ни интересува, че това са бази на НАТО. Това е по същество чужда територия“, заяви Георгиев. Той смята, че „в България трябва да има само български бази“. „И тези имат табели на английски език на входа, на които пише, че там са разположени американски войски. Това е окупация“, заяви българският депутат.

„Имаме и американски цистерни в София и Варна. Те зареждат американски изтребители, летящи за Иран. Излитат от София, зареждат се и се връщат в София. Престоят им е определен до юни. Крайният срок е 31 май“, отбеляза Георгиев.

Той предположи, че евентуална сделка между САЩ и Иран може да е причината за напускането на чуждестранните военни. „Но ако няма сделка и те останат по-дълго, цялата страна ще види, че новото правителство не се различава от останалите“, смята депутатът.

Георгиев подчерта „принципната позиция“ на партията си – „изтегляне на тези изтребители от България“. „Никоя друга партия не казва: „Да, искаме да си тръгнат“. Никой не се застъпва за тяхното напускане. Всички казват: „Ние сме партньори, трябва да направим нещо, трябва да оценим рисковете“ и т.н.“, добави депутатът. „Но крайният срок е 31 май. Така че на 1 юни ще видим какво се е случило. Ще преценим по действията им“, каза той.

Български депутат също се обяви срещу идеята на френския президент Еманюел Макрон за общоевропейски „ядрен чадър“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "въобще не се е интересувала, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е корумпиран, а го използва", заяви депутатът от "Възраждане".

„Урсула фон дер Лайен водеше кампания с Борисов. Всички българи знаят, че е корумпиран. И въпреки това тя го използва, защото получи много гласове благодарение на него. Не я интересува, че е корумпиран. Абсолютно не я интересува“, каза Георгиев.

„Това е истинското лице на Европа. Това е позор. Защото това абсолютно не е това, което Европа трябва да бъде“, заключи източникът на агенцията.

В българския парламент се обсъждат предложения за отмяна на всички санкции срещу Русия и потенциално подобряване на отношенията с Москва, продължи депутатът.

В българския парламент има предложения да се отменят всички санкции срещу Русия. Имаме самолети МиГ-29 и двигателите им трябва да бъдат сменени. Руските компании трябва да направят това. Ние предложихме следното: отмяна на санкциите върху руското гориво, енергийните санкции и санкциите върху обслужването на тези самолети. Ако правителството наистина искаше да направи това, вече щеше да го е направило“, каза той в отговор на въпрос дали новото правителство може да подобри отношенията с Русия.

Георгиев отбеляза, че първите срещи на новия министър-председател Румен Радев са били насочени към „засилване на сътрудничеството с евроатлантическите партньори и правителства“, по-специално с Германия.

„Единствената разлика е, че новото правителство няма никаква открита антируска реторика, но това не е достатъчно. Техният външен министър е бивш заместник-министър на външните работи от предишното правителство. Външният министър е жена с открито русофобски възгледи. Тя заяви, че санкциите срещу Русия имат смисъл само ако са способни да ѝ навредят. Затова правителството трябва да преговаря със САЩ за съвместно налагане на санкции, за да окаже максимален натиск върху Русия“, обясни той.

„Така че е абсолютно същото като при предишните правителства. Това е шоу. Виждаме, че каквото и да казва новият министър-председател, действията му не се различават от тези на неговите предшественици. Нищо не се е променило. И това е болен момент в българската политика: много партии казват едно, но щом дойдат на власт, правят обратното“, подчерта депутатът.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше бясна от забраната за ЛГБТ пропагандата в българските училища и детски градини, допълни Георгиев.

„Това са фалшиви ценности. Нашата партия предложи закон, забраняващ ЛГБТ пропагандата в училищата и детските градини, и той беше приет. Това е нашето постижение. Урсула фон дер Лайен беше бясна, но всички бяха против тази пропаганда“, каза депутатът.

Георгиев обясни, че поради тази причина други партии, въпреки евроатлантическата си ориентация, „бяха принудени да гласуват за този закон, защото обществото беше „за“.