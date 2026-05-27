Финландия поиска Украйна да се въздържи от използването на нейната територия за извършване на удари срещу Русия, потвърди руското посолство пред „Известия“.
Ръководителят на дипломатическите въпроси на Европейския съюз Кая Калас по-рано заяви, че балтийските държави са отказали на Украйна разрешение да използва въздушното си пространство за удари срещу Русия. Руското посолство също така заяви пред „Известия“, че Хелзинки категорично отрича всякакво участие в провеждането или подготовката на операции на украинските въоръжени сили, свързани с удари срещу северозападна Русия.
„Регистрираме многократни препратки към представители на финландското политическо ръководство, които предават съответните сигнали на своите „украински приятели“, съобщи руското посолство пред вестника.
Финландският министър на отбраната Анти Хакянен заяви, че използването на финландското въздушно пространство за удари на руска територия е „напълно забранено“. Финландският президент Александър Стуб изрази подобна позиция. Същевременно руски дипломати добавиха към „Известия“, че финландските власти предупреждават гражданите, че „инциденти с дронове вероятно няма да спрат“.
По-рано латвийският външен министър Байба Браже също заяви, че властите на балтийската република не са дали разрешение на Украйна да използва въздушното си пространство, включително за прелитания на безпилотни летателни апарати (БЛА).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе и чии ще да са
05:08 27.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ФИНЛАНДИЯ САМА СИ СЪБУ ГАЩИЧКИТЕ
05:31 27.05.2026
4 Факти
Коментиран от #5
05:36 27.05.2026
5 Перо
До коментар #4 от "Факти":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #6
05:56 27.05.2026
6 А на биндера
До коментар #5 от "Перо":Няма ли да викнеш "слава"? Той е "национален герой" на укро-вермахта. Доказан масов убиец на цивилно население по време на втората световна война. Даже след войната са го застреляли в Мюнхен. Абе мани, "герой" е та дрънка...
06:05 27.05.2026
7 Kaлпазанин
06:10 27.05.2026
8 Зеления път
06:14 27.05.2026
9 стоян георгиев
06:27 27.05.2026
10 Баш Хайдутин и действащ комунист
06:33 27.05.2026
11 А, що така бе
06:34 27.05.2026
12 МОЛИ ИМ СЕ , НАЛИ ИМ Е СЪБЛАТНИК
06:58 27.05.2026