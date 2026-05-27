Новини
Свят »
Финландия »
Финландия поиска от Украйна да не използва територията й за удари срещу Русия
  Тема: Украйна

Финландия поиска от Украйна да не използва територията й за удари срещу Русия

27 Май, 2026 04:57, обновена 27 Май, 2026 05:03 1 424 12

  • финландия-
  • украйна-
  • русия-
  • територия-
  • атаки-
  • дронове

Финландският министър на отбраната Анти Хакянен заяви, че използването на финландското въздушно пространство за удари на руска територия е „напълно забранено“

Финландия поиска от Украйна да не използва територията й за удари срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландия поиска Украйна да се въздържи от използването на нейната територия за извършване на удари срещу Русия, потвърди руското посолство пред „Известия“.

Ръководителят на дипломатическите въпроси на Европейския съюз Кая Калас по-рано заяви, че балтийските държави са отказали на Украйна разрешение да използва въздушното си пространство за удари срещу Русия. Руското посолство също така заяви пред „Известия“, че Хелзинки категорично отрича всякакво участие в провеждането или подготовката на операции на украинските въоръжени сили, свързани с удари срещу северозападна Русия.

Още новини от Украйна

„Регистрираме многократни препратки към представители на финландското политическо ръководство, които предават съответните сигнали на своите „украински приятели“, съобщи руското посолство пред вестника.

Финландският министър на отбраната Анти Хакянен заяви, че използването на финландското въздушно пространство за удари на руска територия е „напълно забранено“. Финландският президент Александър Стуб изрази подобна позиция. Същевременно руски дипломати добавиха към „Известия“, че финландските власти предупреждават гражданите, че „инциденти с дронове вероятно няма да спрат“.

По-рано латвийският външен министър Байба Браже също заяви, че властите на балтийската република не са дали разрешение на Украйна да използва въздушното си пространство, включително за прелитания на безпилотни летателни апарати (БЛА).


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе и чии ще да са

    30 4 Отговор
    Идващи от Финландия дронове, ракети, самолети, които удрят и унищожават в Русия хора и инфраструктура, са НАПАДЕНИЕ от Финландия на Русия. И да не кажат после:"Ама ни не знаехме! Те не са наши!" И подобни.... ПРО/ПВО на Русия от къде да знае, чии са? Я си представи, че те са с ядрени бойни глави? Еми даже и да са африкански, нападението е НАТОВСКО!!!

    05:08 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ФИНЛАНДИЯ САМА СИ СЪБУ ГАЩИЧКИТЕ

    25 2 Отговор
    И СЕ НАВЕДЕ НА ФАШИСТКА БАНДЕРИЯ !ФИНЛАНДИЯ Е ИЗВЕСТНА В МИНАЛОТО СЪЩО С ФАШИСТКИТЕ СИ УКЛОНИ ! ХАК И Е ВСИЧКО СЕГА !

    05:31 27.05.2026

  • 4 Факти

    21 0 Отговор
    Финландия поиска от Украйна да не използва територията й за удари срещу Русия, защото и тя може да яде бой

    Коментиран от #5

    05:36 27.05.2026

  • 5 Перо

    1 24 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #6

    05:56 27.05.2026

  • 6 А на биндера

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Няма ли да викнеш "слава"? Той е "национален герой" на укро-вермахта. Доказан масов убиец на цивилно население по време на втората световна война. Даже след войната са го застреляли в Мюнхен. Абе мани, "герой" е та дрънка...

    06:05 27.05.2026

  • 7 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Някои взеха вече да се усещат ,има ли евреин наблизо има и раздори .кога светът ще разбере че Хитлер е бил убав човек

    06:10 27.05.2026

  • 8 Зеления път

    12 0 Отговор
    "Желаещите" се топят като "лански сняг". Особенно след погрешният удар с "Орешник"-а върху гаражния комплекс...

    06:14 27.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Хихихи, големи смелчаци са балтийските джуджета 😂 паднаха няколко бамдеровски дрона на тяхна територия, Русия им скръцна леко със зъби и тия сгънаха кепенците, а някои даже и хвърлиха оставки, хахахахахй

    06:27 27.05.2026

  • 10 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 6 Отговор
    Финландия ,няма нищо общо с Русия ! Финландия е богата държава ,грижи се добре за народа си ! Заплата , 2400 евро ,пенсия 900 - 1800 евро .Русия -България заплата 620 евро ,пенсия 220 евро . Шах и мат Копейки - Свине предатели ДПС

    06:33 27.05.2026

  • 11 А, що така бе

    3 0 Отговор
    Нали в едни и същи гащи пърдят. Нещо ги хвана шубето.

    06:34 27.05.2026

  • 12 МОЛИ ИМ СЕ , НАЛИ ИМ Е СЪБЛАТНИК

    1 0 Отговор
    БЕШЕ АВТОРИТЕТНА , УВАЖАВАНА ОТ СЕТА ДЪРЖАВА ! НАБУТА СЕ В НАТЮТО И СЕГА БЕРЕ ГРИЖИ И СТРАХОВЕ ОТ СЪНТЮВЦИТЕ СИ И ..... ! А БЕШЕ СПОКОЙНА НЕУТРАЛНА ЗА ЗАВИЖДАНЕ СТРАНА !! НО УВИ , ВРЪЩАНЕ НА ЗАД НЯМА! И НЕЯ ФАШАГИТЕ ПОТОПИХА В ОБЩОТО И БЛАТО!

    06:58 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания