Кои са дефектните коли на Hyundai

26 Май, 2026 12:15

Южнокорейският гигант изтегля над 420 000 автомобила заради сериозни проблеми

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Амбициите на Hyundai да се наложи като безкомпромисен лидер по отношение на качеството и технологиите отново претърпяха сериозен трус. Южнокорейският автопроизводител е принуден спешно да стартира три мащабни и напълно независими сервизни кампании, които обхващат внушителните 424 743 превозни средства. Проблемите са толкова разнородни, че изглеждат като истински кошмар за качествен контрол – гафовете варират от софтуерни абсурди в най-новите модели до потенциално смъртоносни компоненти в по-старите и засягат всичко, от достъпни седани до скъпи електрически флагмани. В медийното пространство новината изплува благодарение на американското автомобилно издание Carscoops.

Най-стряскащият дефект от гледна точка на сигурността ни връща към черните спомени за скандала с въздушните възглавници Takata. Този път под прицел са 3493 седана Elantra, произведени в периода 2015-2016 г. Оказва се, че пиротехническите патрони на предните еърбегове, доставени от ARC Automotive, са с прекомерна плътност. При инцидент налягането нараства толкова критично, че металният корпус на детонатора буквално се пръска, изстрелвайки остри шрапнели право в лицето на водача и пътниците. Подобна бомба със закъснител в купето е последното, което човек очаква от семеен автомобил. За щастие, до момента няма регистрирани смъртни случаи, а безплатната подмяна на опасните детайли ще стартира в средата на лятото.

Истинският мащаб на сервизната акция обаче лъсва при втората кампания, която засяга колосалните 421 078 кросоувъра от моделите Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid (моделни години 2025-2026). Тук модерната електроника на корейците буквално е „полудяла“ заради софтуерна грешка. Системата за предотвратяване на челен сблъсък е толкова хиперчувствителна, че разпознава фантомни опасности на пътя и задейства брутално аварийно спиране без никаква причина в гъстия трафик. След близо 400 оплаквания от уплашени собственици и поне четири потвърдени катастрофи, при които други коли са се забили в задната част на внезапно заковалите корейски SUV-ове, Hyundai най-накрая призна за проблема. Решението? Пренаписване на софтуера на предната камера, което ще започне през юли.

За капак на всичко, петно падна и върху гордостта на марката – иновативната и скъпа електрическа гама. Под лупа са подложени 172 бройки от моделите IONIQ 5 и чисто новия триредов флагман IONIQ 9. При тях наяве излиза абсурден монтажен дефект директно от конвейера на завода: крепежните елементи на задното окачване просто не са били затегнати правилно. С течение на времето и под влияние на вибрациите, болтовете и гайките могат да се разхлабят напълно, което води до внезапно разрушаване на шасито по време на движение и пълна загуба на контрол над тежките електромобили. Сигналът за този гаф е подаден от собственик, чул притеснително метално стържене. Макар инженерната проверка да показва, че реално застрашени са около 1% от тези коли, фактът, че дори при флагмани за десетки хиляди евро се допускат подобни банални грешки при сглобката, оставя меко казано горчив вкус.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дудов

    Отговор
    Аз бягам от корейски коли.Надалеч.

    12:26 26.05.2026

  • 2 ООрана държава

    Отговор
    Всичките

    12:26 26.05.2026

  • 3 Иво

    Отговор
    От личен опит. Добри са, но след 10-та година почват сериозни проблеми. Колата е купена чисто нова.

    13:00 26.05.2026

  • 4 Кирил

    Отговор
    Това недоразумение не знам, защо е толкова масово. Не ли е си X5 или Е60 с чип без ДПФ и прави облаци облаци.

    13:36 26.05.2026