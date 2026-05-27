Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп "реабилитира" Бонди с пост в съвета по AI на Белия дом

Тръмп "реабилитира" Бонди с пост в съвета по AI на Белия дом

27 Май, 2026 05:05, обновена 27 Май, 2026 05:11 780 1

  • сащ-
  • пам бонди-
  • доналд тръмп-
  • консултативен съвет

Бившият главен прокурор на САЩ ще отговаря за координацията между бизнес представителите на съвета и американските власти

Тръмп "реабилитира" Бонди с пост в съвета по AI на Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи бившия главен прокурор на САЩ Пам Бонди в консултативен съвет на Белия дом, фокусиран върху изкуствения интелект, съобщи Axios.

В съвета участват и няколко ръководители от големи компании, включително Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на американската технологична корпорация Meta, Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, и съоснователят на Oracle Лари Елисън. Бонди ще отговаря за координацията между бизнес представителите на съвета и американските власти.

В началото на април Тръмп обяви оставката на Бонди като министър на правосъдието на САЩ. Тогава американският лидер отбеляза, че тя „ще поеме критична и търсена работа в частния сектор, което ще бъде обявено по-късно“.

Според съобщения в медиите, основната причина за оставката на Бонди е недоволството на Тръмп от начина, по който тя се е справила с публикуването на документи по делото на финансиста Джефри Епстийн, който беше осъден за блудство с деца.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боци

    5 0 Отговор
    Много ясно че ще я реабилитира. Тя е чела, нередактираните файлове. Хахха

    05:25 27.05.2026