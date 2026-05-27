Тръмп "реабилитира" Бонди с пост в съвета по AI на Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи бившия главен прокурор на САЩ Пам Бонди в консултативен съвет на Белия дом, фокусиран върху изкуствения интелект, съобщи Axios.

В съвета участват и няколко ръководители от големи компании, включително Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на американската технологична корпорация Meta, Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, и съоснователят на Oracle Лари Елисън. Бонди ще отговаря за координацията между бизнес представителите на съвета и американските власти.

В началото на април Тръмп обяви оставката на Бонди като министър на правосъдието на САЩ. Тогава американският лидер отбеляза, че тя „ще поеме критична и търсена работа в частния сектор, което ще бъде обявено по-късно“.

Според съобщения в медиите, основната причина за оставката на Бонди е недоволството на Тръмп от начина, по който тя се е справила с публикуването на документи по делото на финансиста Джефри Епстийн, който беше осъден за блудство с деца.