САЩ не спират ударите по плавателни съдове в Тихия океан, загина още един заподозрян в наркотрафик

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, заподозрян, че е използван за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, съобщи командването.

Един човек е убит при удара, а двама са оцелели. Южното командване е уведомило бреговата охрана да активира системата си за търсене и спасяване.

Няма пострадали американски военнослужещи.

При американските военни удари срещу лодки на предполагаеми наркотрафиканти в международни води към момента са загинали най-малко 194 души. Данните включват както непосредствено загиналите при самите атаки, така и изчезналите в морето, които се считат за мъртви след неуспешни издирвателни операции.

Мащабната военна кампания, известна като операция „Южно копие“ (Operation Southern Spear), се провежда от администрацията на президента Доналд Тръмп от началото на септември миналата година. Тя е насочена срещу малки плавателни съдове в източната част на Тихия океан и Карибско море.

Унищожени са най-малко 59 лодки и кораби. Белият дом класифицира загиналите като „незаконни бойци“, аргументирайки се, че САЩ се намират в състояние на „въоръжен конфликт“ с латиноамериканските наркокартели. Към момента Пентагонът и Южното командване на САЩ не са представили публично доказателства, че поразените съдове действително са превозвали наркотици, нито са разкрили самоличността на жертвите.

Регистрирани са малък брой оцелели (около 16–18 души), някои от които са предадени на местните брегови охрани в Латинска Америка или са репатрирани. Операцията предизвиква сериозни дебати сред правозащитници, международни експерти и американски конгресмени, тъй като представлява безпрецедентно използване на смъртоносна военна сила срещу криминални заподозрени извън зони на традиционен военен конфликт. Настоящата вътрешна проверка на Пентагона оценява тактическото изпълнение на ударите, но не разглежда тяхната законност.