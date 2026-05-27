САЩ не спират ударите по плавателни съдове в Тихия океан, загина още един заподозрян в наркотрафик

27 Май, 2026 05:30, обновена 27 Май, 2026 10:33 1 153 21

След атаката има двама оцелели, които се издирват, няма пострадали американски войници

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, заподозрян, че е използван за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, съобщи командването.

Един човек е убит при удара, а двама са оцелели. Южното командване е уведомило бреговата охрана да активира системата си за търсене и спасяване.

Няма пострадали американски военнослужещи.

При американските военни удари срещу лодки на предполагаеми наркотрафиканти в международни води към момента са загинали най-малко 194 души. Данните включват както непосредствено загиналите при самите атаки, така и изчезналите в морето, които се считат за мъртви след неуспешни издирвателни операции.

Мащабната военна кампания, известна като операция „Южно копие“ (Operation Southern Spear), се провежда от администрацията на президента Доналд Тръмп от началото на септември миналата година. Тя е насочена срещу малки плавателни съдове в източната част на Тихия океан и Карибско море.

Унищожени са най-малко 59 лодки и кораби. Белият дом класифицира загиналите като „незаконни бойци“, аргументирайки се, че САЩ се намират в състояние на „въоръжен конфликт“ с латиноамериканските наркокартели. Към момента Пентагонът и Южното командване на САЩ не са представили публично доказателства, че поразените съдове действително са превозвали наркотици, нито са разкрили самоличността на жертвите.

Регистрирани са малък брой оцелели (около 16–18 души), някои от които са предадени на местните брегови охрани в Латинска Америка или са репатрирани. Операцията предизвиква сериозни дебати сред правозащитници, международни експерти и американски конгресмени, тъй като представлява безпрецедентно използване на смъртоносна военна сила срещу криминални заподозрени извън зони на традиционен военен конфликт. Настоящата вътрешна проверка на Пентагона оценява тактическото изпълнение на ударите, но не разглежда тяхната законност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    15 0 Отговор
    А тукашните дилъри стават депутати, а един даже 17 години управлява държавата..

    06:05 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    18 0 Отговор
    Да екзекутираш хора без съд и присъда е много демократично, такива са евроатлантическите ценности. НАТО в лицето на САЩ действа като терористична организация.

    06:24 27.05.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Диви каубои - убиват всеки заподозрян...

    Коментиран от #7

    06:49 27.05.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    Мафията си оправя сметките , чрез военния апарат на САЩ!!!
    Стотици тонове кокаин на дъното на океана ,
    а употребата на наркотици расте със всеки ден в целия свят???

    07:03 27.05.2026

  • 7 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Путин изби над два милиона славяни

    Коментиран от #9

    07:08 27.05.2026

  • 8 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Обвинение, съд и присъда с една ракета...

    07:29 27.05.2026

  • 9 Да знаеш

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    Не Путин ги изби, а Zeления друсалник, който повярва на РИЖАВИЯ РОШЛЬО Борис Джонсън.

    Коментиран от #10

    07:34 27.05.2026

  • 10 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Да знаеш":

    Путин нападна вероломно Украйна.
    Войната взе около два милиона избити и осакатени славяни.
    Геноцид на Путин спрямо славяните

    Коментиран от #12, #17

    08:18 27.05.2026

  • 11 Геноцида на Путин

    0 3 Отговор
    Е несравним, спрямо жертвите на наркодилърите

    08:20 27.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Геноцида на Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Да те питам":

    Е ненадминат в 21 век.
    Това са фактите
    Иначе САЩ си трепат наркодилърите.
    Нема прошка.

    Коментиран от #18

    08:57 27.05.2026

  • 14 теню

    2 1 Отговор
    Същият стил използва и Украйна и Израел убива когото , където ,когато си иска особено в последно време в Русия .. На всичко това Кремълският идио..от Путин не обръща никакво внимание като убиват -- журналистите , висшите военните , ръководителите на Лугански Донецк и командирите им но за Путин това са незначителни дребни неща на които не трябва да се обръща внимания .

    09:28 27.05.2026

  • 15 Пълни некадърници,

    1 0 Отговор
    срещу Иран нищо не могат, а само срещу дървени канута и пластмасови лодки се правят на силни. Краварника некадърен.

    Коментиран от #16

    09:47 27.05.2026

  • 16 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пълни некадърници,":

    Сринаха Иран
    Блокадата остава
    Ако не слушкат аятоласите
    Биби ги почва.

    Коментиран от #19

    09:51 27.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Я, пак с блокадата и

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    сринати Иран, че рижавия ветропоказател за 12 път отлага бомбен ето Велико на Иран, че нема ракети и бомби, ще чака една година за да му произведат за да има да пуца 2 седмици. Американски медии показаха иранските хранилища с ракети и дронове пълни на 80%, готови за поне 6-8 месеца активни военни действия. Краварите терористи удариха саскалого и убиха 170 ученички на възраст от 8 до 14 години. Смешници, а иранците им сринаха базите и супер пупер радарите в целия близък изток.

    10:03 27.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Интересно

    0 0 Отговор
    явно С-р-АЩ имат право да убиват хора по някакви подозрения. Нещо невинен до доказване на противното и върховенство на закона? Или тези моабети са само за холивудските филми? Една резолюция на ООН и един пакет5 санкции от ЕСсср нема ли да има?

    12:24 27.05.2026