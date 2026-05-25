Руският външен министър Сергей Лавров информира държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че руските въоръжени сили предприемат систематични удари срещу обекти в Киев, използвани от украинските въоръжени сили, обявиха от руското външно министерство.

„По указание на руския президент Владимир Путин, Сергей Лавров официално информира американската страна, че в отговор на продължаващите терористични атаки на режима в Киев срещу цивилни лица и граждански обекти на руска територия, руските въоръжени сили предприемат систематични и последователни удари срещу обекти в Киев, използвани от украинските въоръжени сили, както и срещу съответните центрове за вземане на решения“, съобщи министерството.

Още новини от Украйна

Лавров също така обърна внимание на държавния секретар върху препоръката за евакуация на американския дипломатически персонал от Киев.

Лавров и Рубио са обменили оценки за дипломатически инициативи относно Ормузкия проток и ситуацията около Куба.

„Сергей Лавров и Марко Рубио потвърдиха взаимния си ангажимент, въпреки известните различия, да засилят усилията за нормализиране на условията на работа на руските и американските дипломатически мисии на територията на другата страна“, подчерта руското външно министерство.

„Министърът припомни споразуменията, постигнати на най-високо ниво, по предложение на САЩ, в Анкъридж през август 2025 г. относно украинския конфликт и изрази съжаление, че наглите усилия на европейските елити и режима в Киев подкопават тези споразумения, които отвориха пътя към устойчиво, дългосрочно уреждане, основано на баланс на интересите“, се казва в изявлението на руското външно министерство.

Въпреки разговорите за „уважение“ към териториалната цялост на Украйна, Западът не беше особено загрижен за суверенитета на Дания, когато се повдигна въпросът за евентуалното анексиране на Гренландия от Съединените щати, отбеляза Лавров.

„Искам да кажа нещо фундаментално. Западът изисква уважение само към териториалната цялост на Украйна. Между другото, когато възникна темата за Гренландия, нашите западни колеги не бяха особено загрижени за териториалната цялост на Дания“, каза той на гала прием по случай Деня на Африка.

Министърът призова западните политици да „дойдат и да разговарят с хората в Крим, Донбас и Новорусия“. „Тези хора не вярват, че режимът в Киев, който незаконно дойде на власт преди 12 години в резултат на преврат, по някакъв начин представлява интересите на населението, което гласува на референдуми в полза на обединението с Русия“, отбеляза Лавров.

„Затова силно се надявам, че в съвместните ни усилия в ООН ще противопоставим на голата, напълно неубедителна пропаганда на Запада, която в този случай просто защитава нацисткия режим под лозунга за териториална цялост, реалния опит на нашите африкански братя и сестри, които отказаха да живеят под чуждо управление, точно както след преврата в Киев жителите на югоизточна Украйна отказаха да живеят под чуждо управление. Благодаря ви за примера. Ще се стремим да го оправдаем“, заключи министърът.