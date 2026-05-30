Великобритания може да изпрати допълнителни изтребители в Румъния след инцидента с безпилотни летателни апарати в град Галац, обяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли.

„Самолети на Кралските военновъздушни сили вече са разположени в Румъния в подкрепа на въздушното патрулиране на НАТО. Ще работим с генералния секретар на НАТО, за да помогнем за засилване на това присъствие, ако е необходимо“, пише министърът на отбраната в X.

Според The ​​Times, група от четири изтребителя Typhoon е в Румъния като част от четиримесечна мисия за въздушно патрулиране.

На 29 май румънското Министерство на отбраната съобщи, че дрон се е разбил на покрива на жилищна сграда в Галац. Букурещ обвини Русия за инцидента.

Руският президент Владимир Путин заяви, че инцидентът в Румъния най-вероятно е свързан с украински безпилотен самолет. Той отбеляза, че дронове на украинските въоръжени сили са се разбивали в европейски страни и преди и „в този случай най-вероятно говорим точно за това“. Путин подчерта, че Русия е готова да проведе обективно разследване, ако останките от дрона бъдат предадени, и едва след такова разследване ще може да се направи оценка на инцидента.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "западняците използват публичността около дрона в Румъния, за да отклонят вниманието от убийството на деца в Старобилск от Владимир Зеленски", както и да оправдаят затварянето на руското генерално консулство в Констанца.

Западните страни дадоха на Володимир Зеленски свобода да използва всякакъв вид оръжие и не бива да се изненадват, че то вече достига до тях, заяви Захарова.

„Те дадоха на Зеленски свобода да използва собствените си оръжия за всякакви цели, както наскоро каза един служител на ЕС-НАТО: стига да ги използва правилно. А сега са изненадани, че то достига и до тях. Какво е толкова изненадващо?“, каза тя в коментар за RT, публикуван в нейния Telegram канал.

Според дипломата, западните страни „взимат месечни решения за доставките на оръжие, разпределят нови средства за продължаване на касапницата, провеждат срещи в групите Rammstein и други формати, създали са коалиция на желаещите и са напълно ангажирани с милитаризацията на Европа"

„Вие самите започнахте тази каша. Правите всичко възможно, за да я поддържате вряща на подходяща температура, като постоянно хвърляте не просто дърва в огъня, а просто наливате керосин и бензин в него“, заключи Захарова.