Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания може да изпрати допълнителни изтребители в Румъния след инцидента с дрон в Галац

Великобритания може да изпрати допълнителни изтребители в Румъния след инцидента с дрон в Галац

30 Май, 2026 05:07, обновена 30 Май, 2026 05:16 684 11

  • джон хийли-
  • великобритания-
  • галац-
  • дрон-
  • изтребители-
  • мария захарова

Западните страни дадоха на Володимир Зеленски свобода да използва всякакъв вид оръжие и не бива да се изненадват, че то вече достига до тях, заяви говорителят на МВнР на Русия Захарова

Великобритания може да изпрати допълнителни изтребители в Румъния след инцидента с дрон в Галац - 1
Джон Хийли, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания може да изпрати допълнителни изтребители в Румъния след инцидента с безпилотни летателни апарати в град Галац, обяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли.

„Самолети на Кралските военновъздушни сили вече са разположени в Румъния в подкрепа на въздушното патрулиране на НАТО. Ще работим с генералния секретар на НАТО, за да помогнем за засилване на това присъствие, ако е необходимо“, пише министърът на отбраната в X.

Според The ​​Times, група от четири изтребителя Typhoon е в Румъния като част от четиримесечна мисия за въздушно патрулиране.

На 29 май румънското Министерство на отбраната съобщи, че дрон се е разбил на покрива на жилищна сграда в Галац. Букурещ обвини Русия за инцидента.

Руският президент Владимир Путин заяви, че инцидентът в Румъния най-вероятно е свързан с украински безпилотен самолет. Той отбеляза, че дронове на украинските въоръжени сили са се разбивали в европейски страни и преди и „в този случай най-вероятно говорим точно за това“. Путин подчерта, че Русия е готова да проведе обективно разследване, ако останките от дрона бъдат предадени, и едва след такова разследване ще може да се направи оценка на инцидента.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "западняците използват публичността около дрона в Румъния, за да отклонят вниманието от убийството на деца в Старобилск от Владимир Зеленски", както и да оправдаят затварянето на руското генерално консулство в Констанца.

Западните страни дадоха на Володимир Зеленски свобода да използва всякакъв вид оръжие и не бива да се изненадват, че то вече достига до тях, заяви Захарова.

„Те дадоха на Зеленски свобода да използва собствените си оръжия за всякакви цели, както наскоро каза един служител на ЕС-НАТО: стига да ги използва правилно. А сега са изненадани, че то достига и до тях. Какво е толкова изненадващо?“, каза тя в коментар за RT, публикуван в нейния Telegram канал.

Според дипломата, западните страни „взимат месечни решения за доставките на оръжие, разпределят нови средства за продължаване на касапницата, провеждат срещи в групите Rammstein и други формати, създали са коалиция на желаещите и са напълно ангажирани с милитаризацията на Европа"

„Вие самите започнахте тази каша. Правите всичко възможно, за да я поддържате вряща на подходяща температура, като постоянно хвърляте не просто дърва в огъня, а просто наливате керосин и бензин в него“, заключи Захарова.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 7 Отговор
    хич да не чакат, ами да изпращат

    05:18 30.05.2026

  • 2 оня с коня

    10 0 Отговор
    тази сутрин 10 статий за краварника и нищо за зеления брадясал наркос

    05:19 30.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаа

    9 0 Отговор
    Дмитрий Медведев:

    Мълчете. Това е само началото. Европейски дронове, резервни части за тях, други оръжия и разузнавателна информация се използват ежедневно при атаки срещу Русия. Техните операции увреждат жилищни сгради и убиват цивилни. Всякаква измεт, като Урсула, Калас, Макрон, Стармер и други, е пряко отговорна за това, както и за терористичната атака в Старобилск! Гражданите на страните от ЕС, където се произвеждат дронове за украинските въоръжени сили, няма да спят спокойно.Така че мълчете. Това е само началото.

    Мдаа....руснаците повече няма да търпят наглите еврофашисти!

    05:29 30.05.2026

  • 5 ООрана държава

    7 0 Отговор
    На нас пратете подводници че зеленото ни засипа с дронове по плажовете

    05:35 30.05.2026

  • 6 Оня

    6 0 Отговор
    Абе тоя на снимката да не говори от отвъдното?

    Коментиран от #7

    05:50 30.05.2026

  • 7 Макето

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    С тези пеленгатори, сигурно е от Кралските ПВО-та.

    05:56 30.05.2026

  • 8 Тези подпалиха войната

    6 0 Отговор
    Сега продължават да я разпалват. Мислят, че са достатъчно далече от фронта. Далече, далече, колко да са далече. На един Сармат разстояние.

    06:00 30.05.2026

  • 9 Сандо

    2 0 Отговор
    Какъв прекрасен повод старите колониални страни фино,безболезнено и най-важното по желание на самите колонизирани да ги окупират.Ако не вярвате направете справка с коя искате източноевропейска държава,вкл. и България.

    06:20 30.05.2026

  • 10 Саша Грей

    2 1 Отговор
    Маша: "Вие самите започнахте тази каша."
    Лавров: "Когато Украйна ни нападна..."

    06:24 30.05.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор
    Много правилна тактика !!!
    Всеки инцидент и провинение от страна на Русия трябва да се изполва за усилване на военното присъствие на границите. Мечката бавно, неусетно, методично трябва се души ☝️

    07:30 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания