Новини
Свят »
САЩ »
Експлозия в небето над САЩ: Разпадането на еднометров метеор уплаши хиляди в североизточната част на страната

Експлозия в небето над САЩ: Разпадането на еднометров метеор уплаши хиляди в североизточната част на страната

31 Май, 2026 03:52, обновена 31 Май, 2026 04:07 1 178 8

  • сащ-
  • метеор-
  • експлозия

Освободената енергия от взрива се равнява на около 300 тона тротилов еквивалент. Няма пострадали хора или сериозни щети по инфраструктурата

Експлозия в небето над САЩ: Разпадането на еднометров метеор уплаши хиляди в североизточната част на страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разпадането на метеор с ширина около 1 метър, който навлиза в атмосферата на Земята с изключително висока скорост, уплаши хиляди жители в Североизточната част на САЩ.

Космическото тяло навлиза в атмосферата в 14:06 ч. местно време в събота следобед. Метеорът се е движил с приблизително 120 700 км/ч. Сателитни данни от NOAA показват, че обектът е навлязъл над Южния бряг близо до Бостън.

Тялото се е фрагментирало на около 64 километра височина над границата между североизточен Масачузетс и югоизточен Ню Хемпшир.

Енергията, освободена при разпадането, се равнява на около 300 тона тротилов еквивалент. Жителите в широк периметър докладваха за две бързи, последователни експлозии. Звукът и последвалата ударна вълна бяха усетени от Делауеър чак до Монреал, Канада.

Стотици хора подадоха сигнали към Геологическата топографска служба на САЩ за разлюлени сгради и разтресени къщи. Сеизмографите обаче не регистрираха земетресение, което доказва, че раздрусването е чисто акустично (звукова вълна).

Местната агенция за управление на извънредни ситуации потвърди, че няма пострадали хора или сериозни щети по инфраструктурата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    10 3 Отговор
    МНОГО ПЕРАЛНИ ЩЕ СЕ ВЪРТЯТ ДНЕСКА

    04:13 31.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Моди къде си

    2 2 Отговор
    муууууууууууууууууу

    04:46 31.05.2026

  • 5 Стенли Кубрик

    5 4 Отговор
    От кога краварите на иранските ракети им викат метеори?

    05:19 31.05.2026

  • 6 Страх хи е -

    5 2 Отговор
    Днеска метеор, утре….не метеор!

    05:46 31.05.2026

  • 7 Е, нищо

    2 0 Отговор
    Следващият път ще има и пострадали.
    Това е само предупреждение да не се мислят за големи отворковци.

    06:51 31.05.2026

  • 8 Някаква

    0 0 Отговор
    тайна база под земята се е взривила.

    07:24 31.05.2026