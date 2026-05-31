Пентагонът не изключва изтегляне на войските от американски бази в Близкия изток, пострадали във войната срещу Иран

31 Май, 2026 04:59, обновена 31 Май, 2026 05:03 821 4

Крайното решение ще е на президентът Тръмп

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът не изключва възможността за изтегляне на войските от някои американски бази в Близкия изток, поразени по време на войната срещу Иран.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви това, докато разговаря с репортери в посолството на САЩ в Сингапур.

На въпрос дали САЩ обмислят да се откажат от възстановяването на някои бази в региона и да изтеглят войските си от тях, Хегсет заяви, че „това решение ще бъде взето от президента Доналд Тръмп, въз основа на посоката, която той възнамерява да поеме“.

„Ние ценим нашите партньорства в региона. Тези решения ще бъдат взети въз основа на резултата“, каза той. „В този момент нашите сили са на позиция и са готови да се ангажират отново, ако е необходимо“, добави Хегсет, изразявайки увереност, че Иран ще „се откаже от ядрените си амбиции“ по време на преговорите със Съединените щати.

„Президентът ще трябва да вземе тези решения в бъдеще, въз основа на това как ще се развият нещата, но съм уверен, че ще постигнем сделка, която служи на интересите на американския народ“, подчерта той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Брееееей,

    много важен тоз президентин, бе, той щял да решава.
    Чудя се как не са го обявили още за месия и какво чакат.

    07:00 31.05.2026