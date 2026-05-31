Пентагонът не изключва изтегляне на войските от американски бази в Близкия изток, пострадали във войната срещу Иран

Пентагонът не изключва възможността за изтегляне на войските от някои американски бази в Близкия изток, поразени по време на войната срещу Иран.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви това, докато разговаря с репортери в посолството на САЩ в Сингапур.
На въпрос дали САЩ обмислят да се откажат от възстановяването на някои бази в региона и да изтеглят войските си от тях, Хегсет заяви, че „това решение ще бъде взето от президента Доналд Тръмп, въз основа на посоката, която той възнамерява да поеме“.
„Ние ценим нашите партньорства в региона. Тези решения ще бъдат взети въз основа на резултата“, каза той. „В този момент нашите сили са на позиция и са готови да се ангажират отново, ако е необходимо“, добави Хегсет, изразявайки увереност, че Иран ще „се откаже от ядрените си амбиции“ по време на преговорите със Съединените щати.
„Президентът ще трябва да вземе тези решения в бъдеще, въз основа на това как ще се развият нещата, но съм уверен, че ще постигнем сделка, която служи на интересите на американския народ“, подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Брееееей,
Чудя се как не са го обявили още за месия и какво чакат.
07:00 31.05.2026