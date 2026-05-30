За "две-три години": САЩ ще умножават "няколко пъти" боеприпасите си с три нови военни завода

Съединените щати възнамеряват да увеличат обема на производство на определени видове боеприпаси неколкократно през следващите две или три години, обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет на международния форум за сигурност „Диалогът Шангри-Ла“ в Сингапур.

„Изграждаме капацитета на нашата отбранителна индустрия, така че да можем много бързо да удвоим, утроим или учетворим производството на боеприпаси“, каза той. „През следващите две или три години ще бъдат в експлоатация стотици производствени линии за критични боеприпаси“, добави министърът.

„Така че, ако ние или нашите партньори се нуждаем от повече системи Patriot, THAAD, SM3 или ракети Tomahawk, няма да добавяме още една смяна в завода, за да произведем още сто бройки“, обясни Хегсет.

Според него САЩ възнамеряват например „да построят още три фабрики, за да можем да произвеждаме три, четири, пет пъти повече от тези боеприпаси“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да бъде търпелив при постигането на споразумение с Иран и ще се съгласи само на условия, благоприятни за Вашингтон, заяви Хегсет.

„Имах възможността да разговарям с президента Тръмп тази сутрин. Той искаше да подчертая търпението му да гарантира, че докато Америка се справя с това историческо предизвикателство, всяка сделка е добра, чудесна. Той търпеливо се стреми към това“, каза Хегсет.

Той е уверен, че американските сили разполагат с достатъчно боеприпаси, за да възобновят военните действия срещу Иран, ако Вашингтон реши това.

„Ако е необходимо, ние сме напълно способни да повторим. Нашите запаси са напълно достатъчни за това, както там, така и по света, тъй като балансираме използването на по-ценни боеприпаси с тези, които са налични в по-големи количества“, добави Хегсет. „Така че ситуацията за нас е много добра“, увери той.

Държавният департамент съобщи по-рано, че САЩ са отложили доставките на определени видове боеприпаси за балтийските държави поради изчерпването на американските запаси, причинено от войната с Иран. Съединените щати активно използваха прехващачи и други ракетни оръжия по време на операцията срещу Иран. Според съобщения в американската преса и признания на някои американски служители, включително в Конгреса, Пентагонът е изправен пред практически недостиг на високоточни боеприпаси.

Позицията на САЩ по отношение на Тайван не се е променила след посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, подчерта ръководителят на Пентагона.

„Присъствах на срещите в Пекин и нашата позиция остава същата“, каза той, добавяйки, че „всяко решение за бъдещи продажби на оръжие на Тайван е на президента на САЩ“.

По-рано Тръмп заяви, че е обсъждал с китайския президент Си Дзинпин евентуалната продажба на американски оръжия на стойност 14 милиарда долара на Тайван, но все още не е взел окончателно решение по сделката. Той отбеляза, че не би искал Съединените щати да влязат във война с Китай, ако островът реши да се отдели от континентален Китай. По-късно изпълняващият длъжността министър на ВМС на САЩ Ханг Као уточни, че САЩ са „поставили въпроса на пауза“ поради необходимостта от оръжия за водене на война с Иран.

Съединените щати искат да поддържат стабилни и мирни отношения с Китай, но възнамеряват да действат от позиция на сила, заяви държавният секретар на Пентагона Пит Хегсет.

„При президента Доналд Тръмп отношенията между Съединените щати и Китай са в най-доброто си състояние от много години насам. Тръмп и неговата администрация искат стабилен мир, справедлива търговия и уважителни отношения с Китай“, каза той, говорейки на международния форум за сигурност „Диалогът Шангри-Ла“ в Сингапур.

Хегсет отбеляза, че на неотдавнашната си среща в Пекин президентът на САЩ и китайският президент Си Дзинпин са се споразумели за необходимостта от изграждане на „конструктивни отношения, характеризиращи се със стратегическа стабилност, справедливост и реципрочност“.

„В същото време задачата на Пентагона е да гарантира, че президентът винаги преговаря от безспорна позиция на силата“, подчерта държавният секретар на САЩ.

Американските и китайските военни поддържат комуникационните канали отворени и се срещат по-често, допълни Хегсет

„Срещаме се по-често с нашите китайски колеги. Поддържането на комуникационните канали отворени между нашите военни ни позволява да се координираме, да разрешаваме конфликти и да намаляваме риска от грешни изчисления“, каза той.

Министърът на отбраната на САЩ отбеляза, че този диалог „не представлява капитулация от нито едната страна“, а по-скоро гарантира, че „връзката, която лидерите [на двете страни] търсят, се поддържа на всички нива“.

Вашингтон вече не възнамерява да поема разходите за отбрана на богатите страни, заяви Хегсет.

Съединените щати ще дадат приоритет на сътрудничеството със съюзници, които инвестират достатъчно в отбранителния сектор и тяхната сигурност. Т

„Изискваме съюзниците и партньорите да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП. Според нашата стратегия ще дадем приоритет на сътрудничеството с образцови съюзници – държави, които имат ясен поглед и са готови да защитават собствените си национални интереси. Поставяме ги на преден план, което включва ускорени продажби на оръжия, задълбочаване на сътрудничеството в производството и разширяване на обмена на разузнавателна информация“, каза той.

Хегсет предупреди, че съюзниците на САЩ, които „отказват да поемат своя дял от отговорността за колективната отбрана“, са изправени пред „радикална промяна в отношенията си“ с Вашингтон.

„Ерата, в която Съединените щати субсидираха отбраната на богатите страни, приключи. Нуждаем се от партньори, а не от протекторати. Нуждаем се от съюзи, основани на споделена отговорност, а не на зависимост“, каза той.

„Тази концепция осигурява солидна основа за нашите съюзи, като гарантира, че те са подготвени за предизвикателствата на този век, а не на предишния“, подчерта Хегсет.

Той смята, че европейските съюзници на Вашингтон и НАТО са изправени пред важни решения относно разходите за отбрана. И подчерта, че „твърде дълго европейските съюзници на САЩ игнорираха учтиви молби за увеличаване на собствените си разходи за отбрана“. „Те най-накрая започват да наваксват“, добави министърът.

„Позволихме си да бъдем разсеяни от празната реторика на глобалистите за световен ред, основан на правила“, каза Хегсет. „Във време, когато европейските столици отвориха границите си и отслабиха армиите си, можете да имате всички правила, които искате. А правилата са чудесни, но ако не можете да ги подкрепите с реална сила, те не струват хартията, на която са написани“, отбеляза той.

Съединените щати са ангажирани с развитието на военно-техническото сътрудничество с Индия и съвместното производство на оръжия, заяви военният министър на САЩ. Той увери, че Вашингтон е заинтересован от „силна и егоистична Индия“, защото това ще „поддържа баланса на силите в региона“.

„Ние сме ангажирани със съвместно производство с Индия за разработване на възможности като противотанковата управляема ракета Javelin“, отбеляза той. „Индия модернизира армията си, за да поеме своя дял от отговорностите за сигурност, особено в Индийския океан. Тя изгражда тежки индустриални и логистични възможности за високотехнологични военни операции, включително способността за ремонт и поддръжка на нашите общи платформи и поддръжка на кораби на ВМС на САЩ“, добави ръководителят на Пентагона.

През февруари 2025 г., след разговори във Вашингтон между индийския премиер Нарендра Моди и президента на САЩ Доналд Тръмп, беше постигнато споразумение за съвместно производство на американски противотанкови ракетни системи Javelin и бронетранспортьори Stryker в Индия.