Медведев: При бедствие в АЕЦ "Запорожие" Русия може да отговори с удари по атомни централи в Украйна и страните от НАТО
30 Май, 2026 22:42, обновена 30 Май, 2026 22:49 767 20

Ясно е, че катастрофално разрушаване на турбинната зала или реакторната зала на атомна електроцентрала би било нов Чернобил, заяви лидерът на "Единна Русия"

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зам.-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че ако в АЕЦ "Запорожие" се случи бедствие заради атаките на Киев, може да бъде предприет ответен удар срещу атомни електроцентрали в Украйна и страните от НАТО.

„Ясно е, че катастрофално разрушаване на турбинната зала или реакторната зала на атомна електроцентрала би било нов Чернобил. И това не би било по-добро от използването на тактическо ядрено оръжие. Отговорът на подобни действия може да бъде симетричен удар срещу украинските атомни електроцентрали, както и срещу атомните електроцентрали в страните от НАТО, участващи в конфликта“, написа той в Max.

По-рано безпилотен летателен апарат атакува турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Дронът се разби в стена и след това се взриви. Пресслужбата на централата отбеляза, че основното оборудване не е повредено, всички системи работят нормално и технологичните процеси не са нарушени.

По-късно Евгения Яшина, директор по комуникациите в Запорожката АЕЦ, заяви, че мястото на удара с дрон е било само на няколко метра от реактора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 медведка

    12 25 Отговор
    стига смесва водката с гъби и райски газ, че виж кви ги блещиш

    22:50 30.05.2026

  • 2 Радой Ралин

    6 16 Отговор
    "Всеки българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин

    Коментиран от #9, #19

    22:51 30.05.2026

  • 3 Дзак

    6 6 Отговор
    Пълнолуние!

    22:51 30.05.2026

  • 4 Анонимен

    8 17 Отговор
    слава алкохолу

    Коментиран от #14

    22:51 30.05.2026

  • 5 Оха

    5 18 Отговор
    Наздарове ! Лягай, че пак си се наквасил.

    22:54 30.05.2026

  • 6 Читател

    18 3 Отговор
    Спрете ги веднага те го правят нарочно така че о вие се мотаете бавите и ще стане беля.Не предупреждавай те не разбират действие трябва до заличаване на нацисти и фашисти още там че са плъзнали по света.

    22:55 30.05.2026

  • 7 Анонимен

    14 3 Отговор
    Фон Дер Лайън ще коментира ли?

    22:55 30.05.2026

  • 8 Наблюдател

    16 6 Отговор
    Украинските нацисти ръководени от натовските терористи ще запалят целия свят, вече съм сигурен. Техният дебилизъм е в много тежка форма!

    22:56 30.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    6 14 Отговор
    Единственият начин да се гарантира сигурността на АЕЦ "Запорожие" е тя да бъде върната под контрола на Украйна. Окупацията на атомна електроцентала е дефиницията за ядрен тероризъм.

    22:58 30.05.2026

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    3 6 Отговор
    Бла, бла, бла, меки китки, никой не се плаши от приказки! Гейовете ще ви разпорят хал ките, освен, ако не го направи руският народ! Тогава вече ще има термоядрена катастрофа!

    23:00 30.05.2026

  • 14 Ну да

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Слава, слава... алкаши, они неопедимье

    23:00 30.05.2026

  • 15 Ние с гайдите

    7 1 Отговор
    Лигльовци ! Стига приказки ! Действайте ! Православните християни горят , а подстрекателите в Лондон ,Турция и Израел богатеят !

    23:02 30.05.2026

  • 16 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    0 0 Отговор
    Ще умре от Алкохол.

    23:05 30.05.2026

  • 17 Някой

    0 0 Отговор
    Пак прелитат самолети ниско над София - множество. Ниско летят военни самолети. Да няма пак удари по Иран и нашите да обясняват как не участвали.

    23:07 30.05.2026

  • 18 Гориил

    1 0 Отговор
    Това е още по-вероятно, като се има предвид, че броят на неидентифицираните дронове, прелитащи над Европа, вече достига няколко десетки на ден.Скоро ще дойде времето, когато броят на неидентифицираните дронове в небето на Европа ще достигне сто или повече на ден.

    23:07 30.05.2026

  • 19 Гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радой Ралин":

    Дъртия изкуфял козел Радой вече храни червеите. Удивителни дивотии дрънкаше ръпона изперкал.

    23:08 30.05.2026

  • 20 така, така

    0 0 Отговор
    Е, този път, Медведев пресоли манджата.
    Това няма как да се случи, ако Русия не иска да падне на нивото на украинците. Формално, терористите не се борят като отвъщаш с терор. Просто ги унищожаваш.
    По-добре е Медведев да продължи риториката за ответен удар с тактическо ЯО - поне щетите ще са доста по-локализирани и замърсяването ще е по-малко, а и реакцията на Русия по-оправдана. Най-добре е още сега да елиминират центровете за управление, вместо да чакат откачалката в Киев да удари по-значително АЕЦ Запорожие.
    АЕЦ станат ли част от ескалацията, то да му мисли горката Франция - нищо няма да става за живот в този регион на Европа.

    23:09 30.05.2026

