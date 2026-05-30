Медведев: При бедствие в АЕЦ "Запорожие" Русия може да отговори с удари по атомни централи в Украйна и страните от НАТО

Зам.-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че ако в АЕЦ "Запорожие" се случи бедствие заради атаките на Киев, може да бъде предприет ответен удар срещу атомни електроцентрали в Украйна и страните от НАТО.

„Ясно е, че катастрофално разрушаване на турбинната зала или реакторната зала на атомна електроцентрала би било нов Чернобил. И това не би било по-добро от използването на тактическо ядрено оръжие. Отговорът на подобни действия може да бъде симетричен удар срещу украинските атомни електроцентрали, както и срещу атомните електроцентрали в страните от НАТО, участващи в конфликта“, написа той в Max.

По-рано безпилотен летателен апарат атакува турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Дронът се разби в стена и след това се взриви. Пресслужбата на централата отбеляза, че основното оборудване не е повредено, всички системи работят нормално и технологичните процеси не са нарушени.

По-късно Евгения Яшина, директор по комуникациите в Запорожката АЕЦ, заяви, че мястото на удара с дрон е било само на няколко метра от реактора.