Медведев: При бедствие в АЕЦ "Запорожие" Русия може да отговори с удари по атомни централи в Украйна и страните от НАТО

Зам.-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че ако в АЕЦ "Запорожие" се случи бедствие заради атаките на Киев, може да бъде предприет ответен удар срещу атомни електроцентрали в Украйна и страните от НАТО.
„Ясно е, че катастрофално разрушаване на турбинната зала или реакторната зала на атомна електроцентрала би било нов Чернобил. И това не би било по-добро от използването на тактическо ядрено оръжие. Отговорът на подобни действия може да бъде симетричен удар срещу украинските атомни електроцентрали, както и срещу атомните електроцентрали в страните от НАТО, участващи в конфликта“, написа той в Max.
По-рано безпилотен летателен апарат атакува турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Дронът се разби в стена и след това се взриви. Пресслужбата на централата отбеляза, че основното оборудване не е повредено, всички системи работят нормално и технологичните процеси не са нарушени.
По-късно Евгения Яшина, директор по комуникациите в Запорожката АЕЦ, заяви, че мястото на удара с дрон е било само на няколко метра от реактора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 медведка
22:50 30.05.2026
2 Радой Ралин
Коментиран от #9, #19
22:51 30.05.2026
3 Дзак
22:51 30.05.2026
4 Анонимен
Коментиран от #14
22:51 30.05.2026
5 Оха
22:54 30.05.2026
6 Читател
22:55 30.05.2026
7 Анонимен
22:55 30.05.2026
8 Наблюдател
22:56 30.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
22:58 30.05.2026
13 Хахахаха😂😂😂😂
23:00 30.05.2026
14 Ну да
До коментар #4 от "Анонимен":Слава, слава... алкаши, они неопедимье
23:00 30.05.2026
15 Ние с гайдите
23:02 30.05.2026
16 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ
23:05 30.05.2026
17 Някой
23:07 30.05.2026
18 Гориил
23:07 30.05.2026
19 Гробар
До коментар #2 от "Радой Ралин":Дъртия изкуфял козел Радой вече храни червеите. Удивителни дивотии дрънкаше ръпона изперкал.
23:08 30.05.2026
20 така, така
Това няма как да се случи, ако Русия не иска да падне на нивото на украинците. Формално, терористите не се борят като отвъщаш с терор. Просто ги унищожаваш.
По-добре е Медведев да продължи риториката за ответен удар с тактическо ЯО - поне щетите ще са доста по-локализирани и замърсяването ще е по-малко, а и реакцията на Русия по-оправдана. Най-добре е още сега да елиминират центровете за управление, вместо да чакат откачалката в Киев да удари по-значително АЕЦ Запорожие.
АЕЦ станат ли част от ескалацията, то да му мисли горката Франция - нищо няма да става за живот в този регион на Европа.
23:09 30.05.2026