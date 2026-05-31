САЩ поразиха с ракета машинното отделение на плаващия към иранско пристанище товарен кораб Lian Star

31 Май, 2026 04:37, обновена 31 Май, 2026 04:44 1 015 10

Американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon лети над неутралните води на Персийския залив

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са ударили товарния кораб Lian Star, пътуващ към иранско пристанище, с ракета Hellfire, заявиха от Централното командване на САЩ.

Associated Press, позовавайки се на източници, съобщи, че плаващият под гамбийски флаг Lian Star е пренебрегнал няколко предупреждения от американските военни, след което са използвали самолети, за да "обездвижат" плавателния съд в Оманския залив.

„Американски самолет е извадил от строя плавателния съд, като е изстрелял ракета Hellfire в машинното отделение, след като екипажът на Lian Star е отказал да се подчини“, се казва в изявление на командването.

От началото на военноморската блокада на Иран на 13 април, американските военни са извадили от строя пет търговски кораба и са пренасочили 116.

Американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon лети над неутралните води на Персийския залив, близо до иранското въздушно пространство, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в региона.

Той отбеляза, че самолетът е летял на височина малко над 8 км, а няколко часа по-рано американски транспортен самолет-танкер Boeing KC-46A Pegasus, пътуващ към Персийския залив от Тел Авив, е обиколил района няколко пъти.

Източникът отбеляза също, че преди това е бил регистриран дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton на американските ВВС, способен да наблюдава сравнително големи площи от сушата и морето, да лети над Персийския и Оманския залив. Самолетът, който извършва разузнавателни мисии в продължение на 10-15 часа, може, наред с други неща, да допълва работата на самолета Boeing P-8 Poseidon.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 7 Персийски пирати и

    5 0 Отговор
    Световни терористи.

    06:54 31.05.2026

  • 8 Лост

    1 2 Отговор
    Точно така се водят преговори.Също като Натаняху.Преди да стигнеш до подпис и бомбиш нещо .

    07:01 31.05.2026

  • 9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор
    Нема мърдане
    Да дават УРАНА
    Иначе Биби ги почва

    07:56 31.05.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Толкова изтрити коментари! Защо? Явно хората много "ОБИЧАТ" световните терористи, а Факти треперят от страх!

    07:56 31.05.2026