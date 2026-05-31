САЩ поразиха с ракета машинното отделение на плаващия към иранско пристанище товарен кораб Lian Star

Американските военни са ударили товарния кораб Lian Star, пътуващ към иранско пристанище, с ракета Hellfire, заявиха от Централното командване на САЩ.
Associated Press, позовавайки се на източници, съобщи, че плаващият под гамбийски флаг Lian Star е пренебрегнал няколко предупреждения от американските военни, след което са използвали самолети, за да "обездвижат" плавателния съд в Оманския залив.
„Американски самолет е извадил от строя плавателния съд, като е изстрелял ракета Hellfire в машинното отделение, след като екипажът на Lian Star е отказал да се подчини“, се казва в изявление на командването.
От началото на военноморската блокада на Иран на 13 април, американските военни са извадили от строя пет търговски кораба и са пренасочили 116.
Американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon лети над неутралните води на Персийския залив, близо до иранското въздушно пространство, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в региона.
Той отбеляза, че самолетът е летял на височина малко над 8 км, а няколко часа по-рано американски транспортен самолет-танкер Boeing KC-46A Pegasus, пътуващ към Персийския залив от Тел Авив, е обиколил района няколко пъти.
Източникът отбеляза също, че преди това е бил регистриран дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton на американските ВВС, способен да наблюдава сравнително големи площи от сушата и морето, да лети над Персийския и Оманския залив. Самолетът, който извършва разузнавателни мисии в продължение на 10-15 часа, може, наред с други неща, да допълва работата на самолета Boeing P-8 Poseidon.
7 Персийски пирати и
06:54 31.05.2026
8 Лост
07:01 31.05.2026
9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Да дават УРАНА
Иначе Биби ги почва
07:56 31.05.2026
