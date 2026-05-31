The New York Times: Тръмп се съмнява, че Ванс може да спечели следващите президентски избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пита дали да избере вицепрезидента Джей Ди Ванс за свой наследник, пише The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, когато разговаря със съветници, американският лидер често пита дали Ванс е способен да издържи до край в президентската надпревара. Тръмп обикновено сам отговаря на този въпрос, казвайки, че не е сигурен, пише вестникът. В частни разговори със свои помощници, американският лидер сравнява постиженията на Ванс със своите, отбелязва The New York Times. Тръмп е посочвал, че Ванс винаги е печелил оспорвани избори само с негова подкрепа, както и броя на дните, които вицепрезидентът е прекарвал във ваканция.

Самият Тръмп обикновено не си взима ваканции, обяснява вестникът. Американският президент също така многократно е споменавал противопоставянето на Ванс на започването на военна операция на САЩ срещу Иран.

Ванс е популярен сред поддръжниците на движението MAGA (Make America Great Again), отбелязва вестникът. За да си осигури републиканската номинация на изборите през 2028 г. обаче, вицепрезидентът трябва да поддържа добри отношения с държавния глава и да си осигури подкрепата на Републиканската партия, разделена от действията на Тръмп, заключава изданието.

Преди това Тръмп нарече Ванс и държавния секретар Марко Рубио идеални кандидати за ръководители на страната след края на президентския му мандат. Американският президент обаче не уточни позициите, които предвижда за всеки от тях.