Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: Тръмп се съмнява, че Ванс може да спечели следващите президентски избори

The New York Times: Тръмп се съмнява, че Ванс може да спечели следващите президентски избори

31 Май, 2026 05:04, обновена 31 Май, 2026 05:10 1 042 5

  • тръмп-
  • вас-
  • сащ-
  • президент-
  • избори

Вицепрезидентът бе противник на военната интервенция срещу Иран

The New York Times: Тръмп се съмнява, че Ванс може да спечели следващите президентски избори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пита дали да избере вицепрезидента Джей Ди Ванс за свой наследник, пише The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, когато разговаря със съветници, американският лидер често пита дали Ванс е способен да издържи до край в президентската надпревара. Тръмп обикновено сам отговаря на този въпрос, казвайки, че не е сигурен, пише вестникът. В частни разговори със свои помощници, американският лидер сравнява постиженията на Ванс със своите, отбелязва The New York Times. Тръмп е посочвал, че Ванс винаги е печелил оспорвани избори само с негова подкрепа, както и броя на дните, които вицепрезидентът е прекарвал във ваканция.

Самият Тръмп обикновено не си взима ваканции, обяснява вестникът. Американският президент също така многократно е споменавал противопоставянето на Ванс на започването на военна операция на САЩ срещу Иран.

Ванс е популярен сред поддръжниците на движението MAGA (Make America Great Again), отбелязва вестникът. За да си осигури републиканската номинация на изборите през 2028 г. обаче, вицепрезидентът трябва да поддържа добри отношения с държавния глава и да си осигури подкрепата на Републиканската партия, разделена от действията на Тръмп, заключава изданието.

Преди това Тръмп нарече Ванс и държавния секретар Марко Рубио идеални кандидати за ръководители на страната след края на президентския му мандат. Американският президент обаче не уточни позициите, които предвижда за всеки от тях.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    9 0 Отговор
    Тръмп няма какво да се съмнява. Тръмп гарантира загубата на ванс с управлението си.

    05:25 31.05.2026

  • 2 То и Ванс се

    7 0 Отговор
    Съмнява да ли Тръмп е годин да управлява. За дъртия пръч има само един път нагоре към небето а на Ванс му предстои бъдещето. И много бързо ще разберем ако Тръмп му видят сметката

    06:05 31.05.2026

  • 3 Квото и да мисли

    3 1 Отговор
    Републиканец няма да бъде президен повече

    06:27 31.05.2026

  • 4 Тромб може да казва

    2 0 Отговор
    каквото си иска.
    Той е в правото си, както всеки, да си говори своите глупости.

    07:04 31.05.2026

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Едва ли втори път Американците ще изберат такова куку.

    07:06 31.05.2026