Новини
Свят »
Кувейт »
Bloomberg: Няколко американски военни са ранени при иранска атака срещу авиобаза в Кувейт ВИДЕО

Bloomberg: Няколко американски военни са ранени при иранска атака срещу авиобаза в Кувейт ВИДЕО

31 Май, 2026 04:49, обновена 31 Май, 2026 04:57 951 3

  • кувейт-
  • иран-
  • атака-
  • военни-
  • американци-
  • база

Освен това един безпилотен летателен апарат MQ-9 Reaper е унищожен, а друг е повреден

Bloomberg: Няколко американски военни са ранени при иранска атака срещу авиобаза в Кувейт ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко американски военни са били ранени при иранска атака срещу авиобаза в Кувейт, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че на 27 май Кувейт е прехванал балистична ракета, за която Вашингтон смята, че е изстреляна от Иран.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че Техеран е ударил американската база, от която е извършена атаката срещу съоръжение близо до летище Бандар Абас.

Според Bloomberg, отломки от прихванатата ракета са паднали върху авиобазата. Приблизително петима души, включително военнослужещи и изпълнители, са ранени. Освен това един безпилотен летателен апарат MQ-9 Reaper е унищожен, а друг е повреден.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щом признават,

    5 0 Отговор
    значи не са само няколко.
    Така им се пада, не търсят майка си там.

    06:57 31.05.2026