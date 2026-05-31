Bloomberg: Няколко американски военни са ранени при иранска атака срещу авиобаза в Кувейт ВИДЕО

Няколко американски военни са били ранени при иранска атака срещу авиобаза в Кувейт, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че на 27 май Кувейт е прехванал балистична ракета, за която Вашингтон смята, че е изстреляна от Иран.

По-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че Техеран е ударил американската база, от която е извършена атаката срещу съоръжение близо до летище Бандар Абас.

Според Bloomberg, отломки от прихванатата ракета са паднали върху авиобазата. Приблизително петима души, включително военнослужещи и изпълнители, са ранени. Освен това един безпилотен летателен апарат MQ-9 Reaper е унищожен, а друг е повреден.