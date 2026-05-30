САЩ свалиха санкциите от бивш български зам.-министър

30 Май, 2026 20:15

Анатоли Стайков

Бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев е изваден от санкционния режим по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ след пълно преразглеждане на случая от американските институции, съобщи американското издание The Pavlovic Today.

Според публикацията решението е взето след близо петгодишна процедура, в рамките на която Манолев е предоставил значителен обем документи и информация. Американските власти са извършили детайлна проверка на професионалната му дейност, публичния му живот и обстоятелствата около казуса в България, след което са стигнали до извода, че няма основания той да остане в санкционния списък.

Случаят се определя като рядък пример за успешно оспорване на ограничения, наложени по чл. 7031(c), като до момента няма широко известни публични примери за отмяна на подобно решение. Манолев не е бил санкциониран по закона "Магнитски", въпреки че името му често е било свързвано с лица от този списък.

През годините той последователно печели делата срещу него в България. След решения на Административен съд София-град и Върховния административен съд беше прието, че конфликт на интереси не е налице. По-късно Върховният касационен съд окончателно го оправда по делото, свързано със скандала "къщи за гости".

Манолев беше обвинен за предоставяне на неверни данни при получаване на европейско финансиране по проект за къща за гости край Сандански. Разследването беше свързано със средства в размер на около 400 хил. лв., като твърденията бяха, че имотът е използван като лична вила. Съдилищата обаче окончателно отхвърлиха обвиненията.

В публикация на журналистката Ксения Павлович Макатиър, акредитирана към Белия дом, се твърди, позовавайки се на източници от Държавния департамент, че администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала преглед на санкции и ограничения, наложени по времето на предшественика му Джо Байдън.

"Според източници, запознати с въпроса, някои от приближените до процеса твърдят, че подходът на предишната администрация е преминал границата на твърдостта и е навлязъл в сферата на това, което те определят като "превишаване на правомощията"."

По данни на изданието служители на администрацията на Тръмп проучват дали някои решения от периода на Байдън са били мотивирани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията или върху тях са повлияли външни политически и идеологически фактори. В този контекст се разглеждат и дългогодишни връзки между семейство Блинкен и институции, свързани с Джордж Сорос.

Източници, запознати с процеса, определят премахването на ограниченията срещу Манолев като възможен ранен сигнал за по-широка ревизия на санкционни решения, която в момента тече във Вашингтон.

През 2021 г. Манолев, съпругата му Надя и децата им Алекса, Йоана и Димитър получиха забрана за влизане в САЩ по чл. 7031(c). Ограничението беше обявено в същия ден, в който Вашингтон наложи санкции по закона "Магнитски" срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Димитров, което създаде погрешното впечатление, че Манолев е част от същия списък.

Според източници, близки до позицията на Манолев, той е поддържал тезата, че включването му в санкционния режим се основава на "неточна или непълна информация".


    „мафиотската държава" като система, при която висши държавни служители стават интегрална част от престъпни мрежи, а националните институции се използват за защита и обогатяване на тези мрежи.Характерни белези на този процес са:Завладяване на държавата (State Capture): Частни и олигархични интереси подчиняват съдебната система, полицията, тайните служби и регулаторните органи. Те спират да преследват престъпността и се превръщат в нейни съучастници или инструменти за отстраняване на бизнес конкуренти.Политическа фасада: Провеждат се избори и формално съществуват институции, но реалната власт е в ръцете на задкулисни кръгове и кланове.

