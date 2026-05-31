МААЕ и ООН излязоха с позиции за удара по АЕЦ "Запорожие"

31 Май, 2026 03:28, обновена 31 Май, 2026 03:44

Русия и Украйна си размениха обвинения след инцидента от 30 май

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията на обединените нации (ООН) осъдиха остро атаката с дрон срещу АЕЦ „Запорожие“ на 30 май 2026 г., определяйки я като изключително опасна „игра с огъня“.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази дълбока загриженост и подчерта, че ударите по атомни обекти застрашават ядрената безопасност на целия регион.

Гроси категорично заяви, че всякакви нападения срещу ядрени съоръжения са напълно недопустими и призова за максимална военна сдържаност. Агенцията бе информирана, че дрон е ударил турбинната зала на 6-и блок, пробивайки дупка в стената. Според съобщенията основното ядрено оборудване не е засегнато.

Разположеният на място екип от международни експерти на МААЕ поиска незабавен достъп до увредената турбинна зала, за да извърши независима оценка на щетите от първа ръка.

„МААЕ получи информация от централата, че дрон се е разбил в сградата на турбинната зала, вероятно е направил дупка в стената ѝ. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост относно този инцидент, който застрашава както седемте основни принципа на ядрената безопасност по време на конфликт, така и петте специфични принципа за защита на атомната електроцентрала, които ясно гласят, че „не трябва да има атака от или срещу“ централата“, се казва в изявление на агенцията.

„Това може да е първата атака с дрон на непосредствената територия на Запорожката АЕЦ от април 2024 г.“, подчерта агенцията.

МААЕ увери, че ще публикува подробна информация за ситуацията, след като екип от нейни служители в централата получи достъп до мястото на инцидента и събере и предаде информацията.

По-рано безпилотен летателен апарат атакува сградата на турбинната зала на 6-ти блок на Запорожката АЕЦ. Дронът се е ударил в стена и след това е детонирала. Пресслужбата на централата отбеляза, че основното оборудване не е повредено, всички системи работят нормално и технологичните процеси не са нарушени. По-късно директорът по комуникациите на Запорожката АЕЦ Евгения Яшина заяви, че мястото на удара на дрона е само на няколко метра от реактора.

Според експерти нивата на радиация в Запорожката АЕЦ след удара са в естествени граници и не надвишават нормата. Пресслужбата на централата подчерта, че ударите по ядрената енергетика са „изключително безотговорни“ и представляват заплаха за ядрената безопасност.

Директорът на Запорожката АЕЦ Юрий Черничук заяви, че централата е най-опасното съоръжение в зоната на бойните действия. Той заяви, че ако атомната електроцентрала бъде ударена, евентуалните радиационни ефекти ще бъдат „наблюдаеми и ще продължат много дълго време“.

„Искаме всички страни да избягват атаки срещу критична инфраструктура“, заявиха от кабинета на генералния секретар на ООН.

Главният изпълнителен директор на „Росатом“ Алексей Лихачов съобщи по-рано, че следобед на 30 май украински дрон е ударил турбинното отделение на 6-ти блок на Запорожката атомна електроцентрала. Той добави, че няма жертви или критични щети.

Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов подчерта, че това е първият целенасочен удар по атомна електроцентрала.

Според представители на атомната електроцентрала нивата на радиационния фон не са се увеличили след атаките.

С позиция излезе и ООН: Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш многократно е подчертавал чрез официалните канали на ООН, че ударите срещу цивилна инфраструктура и ядрени обекти представляват грубо нарушение на международното право. Централата не генерира електроенергия, но нейните 6 реактора изискват постоянно охлаждане. ООН напомня, че инциденти като този подкопават петте конкретни принципа за защита на централата, установени пред Съвета за сигурност на ООН.

ООН се противопоставя на атаките срещу критична инфраструктура.

След удара с дрон срещу 6-и блок на АЕЦ „Запорожие“ на 30 май 2026 г., Русия и Украйна си отправиха взаимни обвинения, като Москва твърди, че Киев е извършил целенасочена ядрена провокация, докато Украйна категорично отрича участие и определя инцидента като руска пропаганда и инсценировка.

Според руската страна дронът е бил управляван чрез оптичен кабел, което според тях доказва, че ударът е бил прецизно насочен към критичното оборудване на централата. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев използва инцидента, за да заплаши с „нов Чернобил“ и предупреди за възможни симетрични удари срещу украински или натовски ядрени централи.

Въоръжените сили на Украйна официално отхвърлиха руските твърдения, наричайки ги „пореден пропаганден трик“ и дезинформация, целяща да дискредитира страната. Украинското военно командване посочи, че не разполага с дронове с оптични кабели, които имат достатъчен обсег да достигнат централата, а руската многослойна димна защита около обекта прави физически невъзможно подобно преминаване.

Киев подчерта, че украинските военнослужещи действат в пълно съответствие с Женевските конвенции, които изрично забраняват нападения срещу ядрени обекти. Те допълниха, че в този сектор на фронта не са провеждани активни бойни действия и не са използвани оръжия по време на инцидента


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 5 стоян георгиев

    Бандеровски боклуци!

  • 6 Истината

    Всички световни организации са просто марионетки. Трябва да бъдат затворени защото нищо не вършат

  • 7 Сандо

    От колко години тия наблюдатели от МААЕ се правят на невидели откъде идват дроновете и кой нанася ударите?Същите са като тия от ОССЕ,настанени в Донбас,които не просто не виждаха нападенията на укрите върху рускоезичното население,ами и предаваха разузнавателна информация на укронацистите.Ето и в материала въобще няма никакво осъждане на укрите,само общи приказки и всичко свършва с това - сякаш не е имало Чернобил и не е страдала половин европа!

  • 8 Викам ошанките да предадат дрона на

    МААЕ.Да се види чий е.

  • 9 ти да видиш

    зеленияпор отново се опитва да взриви АЕЦ-а и да зарази с радиация Европа, а урсулите мигат уплашено!

  • 10 Може и да я взриви.

    Ама когато ветрецът е към руската кочина.

  • 11 Яко Думкане

    псетата на наркомана искат да направят чернобил 2.0 бомбандират аеца

  • 12 капитана

    Предварително мога да ти кажа какво ще отговори ! Незабавно западна Украйна в състава на Полша,само тя ще я денафицира! Зеленски не управлява,той е куче касичка,еврейче на което не са решили не са резнали зелката!

  • 13 капитана

    Денацифира,извинявам се!

  • 14 зеленчук

    Зелената курешка е в абстиненция !

  • 15 И същите МААЕ

    коити дадоха имената и адресите на иранските си колеги учени с които са си сътрудничили по спазване на иранското уверения за несъздаване ЯО, на МОСАД!

  • 17 Позицията им е стара, жалка и изтъркана

    -"Не знаем, не сме сигурни и двете страни се обвиняват взаимно"

    А бандерите и британцитите си разиграват коня. Още от Operation Unthinkable след разгрома на Хитлер, когато британците са планирали да превъоръжат остатъка от нацистката армия и заедно с тях и САЩ да нападнат изненадващо СССР. Отказали са се за момента, но сега Историята се повтаря като фарс! Но с не по-малко възможен трагичен край.

    / На Мерц дядо му/

  • 18 Гледай си

    твоята кочина,че може и тя да хвръкне във въздуха! Въздухар пр@ст!

  • 19 Укрите

    Ще ни докарат трета световна. Подкрепяйте ги още.

  • 20 Ясно е

    По думите на западните медии човек може да помисли , че пак руснаците се обстрелват сами

