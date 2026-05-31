La Repubblica: Италия праща около сто войници и няколко изтребителя в Румъния

Италия ще изпрати приблизително 100 войници и няколко изтребителя в Румъния, за да участват в тренировъчна програма за румънската армия, започваща на 15 юни, съобщи италианският вестник La Repubblica, позовавайки се на правителствен източник.

Разполагането на италиански войски е планирано да продължи поне месец. Според вестника, малък преден контингент вече е пристигнал в базата. Това не е въздушен патрул на НАТО, а отделна тренировъчна програма за румънски войски, включваща самолети и инструктори, уточни вестникът.

Ученията ще се проведат във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ близо до черноморското пристанище Констанца, където в момента са разположени приблизително 4 500 американски войници. Според източници на вестника решението за провеждане на операцията е взето предварително, но не е било разкрито.

Италия е използвала това съоръжение и преди: през април 2025 г. италиански изтребители Eurofighter излетяха оттам за първи път по време на ротация на НАТО за въздушно патрулиране.

Списание „Military Watch Magazine“ съобщи на 29 май, че италианските военновъздушни сили са разположили изтребители от пето поколение F-35B за първи път за операции във Финландия.

Според изданието изтребителите са разположени на тренировъчния полигон Йокиойнен в провинция Канта-Хяме, на около 200 км от руската граница. Самолетите ще упражняват излитания и кацания по финландски магистрали, симулирайки разпръскване по време на активен конфликт.

Инцидентът с дрон в Румъния е станал в нощта на 29 май. В град Галац дронът се е разбил върху покрива на сграда, причинявайки пожар. Според властите няколко души са ранени, а около 70 са евакуирани.

След инцидента с дрон, разбил се в жилищен блок в Галац, румънското външно министерство привика руския посланик Владимир Липаев. Румънският президент Никусор Дан обяви, че генералният консул на Русия в Констанца, Андрей Косилин, е обявен за персона нон грата, а властите обещаха да затворят генералното консулство - единственото руско консулство в страната.

Руското външно министерство предупреди, че действията на Букурещ ще бъдат посрещнати с ответни мерки. Руското посолство в Румъния от своя страна нарече инцидента провокация от страна на Киев, целяща да въвлече НАТО в конфликт с Москва. Коментирайки ситуацията, руският президент Владимир Путин заяви, че обстоятелствата около свалянето на дрона могат да бъдат установени само след всеобхватно и задълбочено разследване и припомни случаи на украински дронове, летящи в балтийските държави.