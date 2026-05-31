Тръмп: Техеран се съгласи да не разработва или придобива ядрени оръжия по време на преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия по време на мирните преговори.

„Първоначално казаха, че няма да разработват ядрени оръжия. Попитах: „Ами ако купите ядрени оръжия?““, каза той в интервю за Fox News. Според американския лидер, проектът на споразумение сега гласи, че Иран „няма да разработва или по никакъв начин да придобива“ ядрени оръжия. „Това е голяма разлика“, отбеляза той.

Тръмп добави, че потенциалната сделка предполага също, че „Ормузкият проток може да бъде отворен веднага след подписването“.

Тръмп е поставил по-строги условия за потенциална сделка за прекратяване на конфликта с Иран, съобщава The New York Times.

„Президентът Тръмп е затегнал условията на потенциално рамково споразумение за прекратяване на войната с Иран и е представил на страната предложени промени за преглед, съобщиха трима служители“, се казва в статията.

Според изданието все още не е ясно какви конкретни промени са включени в текста на споразумението, но Тръмп е обезпокоен от няколко разпоредби, които предвиждат размразяване на ирански активи. Един източник също така отбеляза, че държавният глава на САЩ е недоволен от бавния темп на реакция на Техеран на предложенията на Вашингтон.

„Длъжностното лице добави, че поправките на Тръмп, по същество ново, по-строго предложение, потенциално целят да ускорят процеса чрез оказване на натиск върху Иран да приеме рамковото споразумение, което вече е представено на върховния лидер Моджтаба Хаменей за одобрение“, пише вестникът.

Според последните съобщения, основната пречка остава ядрената програма на Иран: Вашингтон изисква премахването на целия високообогатен уран от Ислямската република, ход, който Техеран отхвърля.

Ако не се постигне сделка с Иран, Съединените щати са готови да възобновят военните действия срещу Ислямската република, заяви президентът Доналд Тръмп.

„Не бързам. Иска ми се да мога да кажа, че не бързам, защото, ако се постигне сделка, цените на газа ще паднат, но ако бързаме, няма да постигнем добра сделка“, каза той в интервю за Fox News. „Мисля, че ще постигнем страхотна сделка или ще приключим това военно“, подчерта шефът на Белия дом.

„Бавно, но сигурно, мисля, че получаваме това, от което се нуждаем. И ако не го получим, ще приключим това по някакъв друг начин“, каза американският президент, подчертавайки, че „би предпочел сделка“.

Преговорите между САЩ и Иран за разрешаване на конфликта напредват бавно, заяви американският президент Доналд Тръмп.

„Бавно получаваме това, което искаме. Иранците са трудни преговарящи. Отнема много време“, каза той в интервю за Fox News.

The New York Times съобщи преди часове, че САЩ и Иран обсъждат проект на предварително споразумение, което би създало международен инвестиционен фонд за Иран, ако бъде постигната окончателна сделка.

Според ирански служител и един дипломат, фондът може да е от 300 милиарда долара. Други участници в посредническите усилия не са потвърдили тази цифра. Техеран описва механизма като програма за възстановяване. Преди това Иран поиска обезщетения за щетите от бомбардировките, оценявайки ги на 300 милиарда до 1 трилион долара.

Източници на Times цитират фонда като една от новите разпоредби в проекта за меморандум. Те казват, че Съединените щати биха могли да улеснят създаването му след подписването на окончателното споразумение. Очаква се подробностите да бъдат обсъдени на следващия етап от преговорите.

Проектът предоставя рамка за прекратяване на военните действия между Вашингтон и Техеран, евентуалното отваряне на Ормузкия проток, преговори за бъдещето на иранската ядрена програма и постепенно освобождаване на някои замразени ирански активи. Според изданието, Иран има замразени приблизително 24 милиарда долара в чужбина, а Техеран търси достъп до 20 милиарда долара в Близкия изток.

Вестникът отбелязва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е одобрил проекта. Преговорите се водят с посредничеството на Пакистан и Катар, като страните тълкуват различни разпоредби на документа.

Според източник на медията в администрацията, Тръмп все още не е взел окончателно решение по споразумението с Иран.

В петък президентът на САЩ проведе двучасова среща с екипа по национална сигурност в Ситуационната зала на Белия дом. Вашингтон смята, че страните са близо до сделка, но няколко въпроса остават нерешени, включително размразяването на иранските средства.

Иранското външно министерство потвърди продължаващите контакти със САЩ, отбелязвайки, че все още не е постигнато окончателно споразумение. Техеран твърди, че настоящите преговори са фокусирани върху прекратяване на войната и не засягат ядрената програма.

Проектът за меморандум може да предвиди 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, започване на ядрени преговори и възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Axios съобщи, че Иран трябва да разчисти мините в пролива в рамките на 30 дни, но The New York Times отбеляза, че процесът може да отнеме повече време.

Сред спорните условия са и времето за премахване на американската военноморска блокада и евентуалното облекчаване на санкциите върху износа на ирански петрол. Според The New York Times Вашингтон настоява за поетапно премахване на блокадата, тъй като търговското корабоплаване се възобновява.

Междувременно Тръмп обяви на 29 май, че военноморската блокада на иранските пристанища в Ормузкия проток „ще бъде премахната сега“ и че блокираните кораби могат да започнат „да се връщат у дома“.