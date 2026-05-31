Колумбия избира нов президент

В 16.00 българско време в неделя ще бъдат отворени избирателните секции за президентските избори в Колумбия.

Единадесет политици се борят за най-високия пост в страната. Според последните проучвания, фаворити са Иван Сепеда, кандидат на управляващата лява партия „Исторически пакт“, крайнодесният бизнесмен Абелардо де ла Есприела и Палома Валенсия, представител на дясноцентристката партия „Демократичен център“. За да спечели на първия тур, кандидатът трябва да осигури абсолютно мнозинство от подадените гласове – 50% плюс един. В противен случай ще се проведе балотаж на 21 юни.

Над 41,4 милиона граждани в Колумбия имат право да гласуват. Участието в изборите е доброволно.

За да се гарантира законността и редът, властите традиционно въвеждат засилени мерки за сигурност. В цялата страна ще бъдат разположени над 400 000 военни и полицейски служители.

Настоящият колумбийски президент Густаво Петро, ​​който встъпи в длъжност на 7 август 2022 г., не може да се кандидатира за втори мандат, тъй като конституцията на страната забранява преизбирането.

Сенатор Иван Сепеда се застъпва за продължаване на социално-икономическите политики на Петро, ​​позиционирайки се като гарант за текущите реформи. Той обещава да продължи програмата за трудова реформа и разширяване на социалните гаранции, както и да приложи стратегията „Тотален мир“ за намаляване на насилието в страната чрез диалог с въоръжени групировки. Сред икономическите му предложения са въвеждането на данъци върху големи активи и намаляването на помощите за големи компании.

Абелардо де ла Есприела си е изградил имидж на аутсайдер. Той изгражда кампанията си върху идеите за безкомпромисна борба с престъпността и намаляване на държавната намеса в икономиката. За да стимулира икономическия растеж, той възнамерява значително да намали държавните разходи, да увеличи износа и да разшири производството на изкопаеми горива.

Сенатор Палома Валенсия, която е тясно свързана с бившия колумбийски президент Алваро Урибе, се фокусира върху възстановяването на институционалната стабилност и намаляването на публичните разходи. Нейните икономически обещания включват подкрепа на малкия бизнес, намаляване на данъчната тежест, възстановяване на доверието на инвеститорите и стимулиране на развитието на енергийната, минната и строителната промишленост. Платформата на Валенсия призовава и за увеличаване на броя на военния и полицейския персонал.

Зепеда е единственият фаворит в президентската надпревара, който остро критикува операцията на САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Де ла Есприела, от своя страна, се застъпва за по-силно военно сътрудничество със САЩ и Израел и дори планира да обмисли разрешаване на американските военни да атакуват лаборатории на наркокартели.

Валенсия също смята, че е необходимо да се възстанови предишното ниво на сътрудничество между Колумбия и САЩ.

Според анкети, публикувани преди президентските избори, корупцията, уличната престъпност, бандитското и въоръженото насилие остават основните проблеми на избирателите. През последните години политическото насилие се е увеличило.

Въпреки трудната ситуация с престъпността, рейтингът на одобрение на Густаво Петро, ​​първия ляв президент в историята на страната, остава рекордно висок за оттеглящите се колумбийски лидери в края на мандата му – около 50%. Анализаторите отдават тази подкрепа на осезаемите резултати от социалните програми, насочени към намаляване на историческото неравенство и бедност. Последният показател спадна от 36,6% през 2022 г. до 31,8% през 2024 г., най-ниското ниво от 2012 г. насам.

След като Доналд Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ, отношенията между Богота и Вашингтон се обтегнаха сериозно. Петро многократно критикува действията на САЩ при управлението на Тръмп. Вашингтон от своя страна остро критикува Богота за недостатъчни усилия за борба с производството на кокаин. През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ наложи лични санкции на колумбийския лидер.

Дипломатическото напрежение между страните намаля, след като Тръмп прие Петро в Белия дом през февруари 2026 г. Двете страни се споразумяха да възобновят мащабното сътрудничество в сектора за борба с наркотиците.