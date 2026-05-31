Стотици арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига по футбол

31 Май, 2026 05:13, обновена 31 Май, 2026 05:18 1 351 2

Ранени са седем полицаи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френската полиция задържа 416 души по време на безредици, обхванали няколко града след победата на Пари Сен Жермен (ПСЖ) на финала на Шампионската лига.

Това съобщи Agence France-Presse, цитирайки френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

Според министъра 283 души са били задържани в Парижкия столичен район. Министърът отбеляза също, че седем полицаи са били ранени по време на безредиците.

На финала на Шампионската лига, проведен в Будапеща, парижкият клуб победи английския Арсенал след дузпи с 4:3, като редовното време и продълженията завършиха 1:1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оги

    0 0 Отговор
    Франция и Гърция нищо не разбират от демокрация и мирни протести, ние сме много по-напред. Покорни като агънца. Пример за демокрация. Мечта за всяка власт. Там яко чупене и бой пада на протести.

    07:51 31.05.2026

