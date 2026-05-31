Стотици арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига по футбол

Френската полиция задържа 416 души по време на безредици, обхванали няколко града след победата на Пари Сен Жермен (ПСЖ) на финала на Шампионската лига.
Това съобщи Agence France-Presse, цитирайки френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.
Според министъра 283 души са били задържани в Парижкия столичен район. Министърът отбеляза също, че седем полицаи са били ранени по време на безредиците.
На финала на Шампионската лига, проведен в Будапеща, парижкият клуб победи английския Арсенал след дузпи с 4:3, като редовното време и продълженията завършиха 1:1.
