Украински дронове нанесоха щети на гражданската инфраструктура в Ростовска и Саратовска област

Аптека, два магазина, автомобил и газопровод са повредени в село Матвеево-Курган в Ростовска област в резултат на атака с дронове, съобщи областния губернатор Юрий Слюсар.
„Газозахранването е спряно. Няма жертви“, пише той във вестник „Макс“.
Пожар е избухнал в частен склад за гориво в Ростовска област, след падане на отломки от дрон на украинските въоръжени сили, каза още Слюсар.
„Тази нощ, в резултат на вражеска въздушна атака в района на Матвеево-Курган, е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон в склад за гориво, принадлежащ на частно предприятие, снабдяващо селскостопански производители“, пише той в канала си в социалната мрежа „Макс“.
Слюсар отбеляза също, че жителите на близките частни домове са евакуирани от съображения за безопасност; няма опасност..
В Саратовска област са регистрирани щети на гражданската инфраструктура в резултат на атака с безпилотни летателни апарати, съобщи губернаторът на областта Роман Бусаргин.
„Заплахата от атака с безпилотни летателни апарати остава. Според предварителните данни има щети на гражданската инфраструктура. Всички съответни служби работят на място“, написа той в своя Telegram канал.
Регионалният губернатор отбеляза също, че според предварителните оценки няма жертви в резултат на атаката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
Коментиран от #10
06:08 31.05.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #12, #13, #17, #19
06:15 31.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наивник на средна възраст
Коментиран от #6, #7, #8, #9
06:20 31.05.2026
5 Емо
06:27 31.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Наивник на средна възраст":само за ТОКа ако може да питам...през Тошово де отиваше , че бяхме като цветомузика?
Коментиран от #11
06:32 31.05.2026
7 Ами
До коментар #4 от "Наивник на средна възраст":Милион избити сега не те вълнуват-или те нямат значение?
06:39 31.05.2026
8 Вместо да повтаряш смехотворните
До коментар #4 от "Наивник на средна възраст":Опорки на Фашагите монголски от кремля, глей кво казва 2 пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ -- пир ожкин, КГБ гир КИН, ген. Арма гедон и т.н.. за зелените човечета ( уж украинци, за Гиви, Мото рола и хомо могучая в Донбас
АааааааХахахаха
Ма верно си ного проЗДТ
06:39 31.05.2026
9 Румен Решетников
До коментар #4 от "Наивник на средна възраст":Я преброй избитите от братушките ти украинци с български корени!
06:41 31.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лека
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В България никога не е имало режим на тока. Това е поредната измислица на еврошитните у нас.
Коментиран от #14, #21
06:44 31.05.2026
12 Ти опредено НЕ си бил от Умните
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Иначе щеше да знаеш,че... Киев е 500 год ...по- древен от монголо- Татарското село.. Московия!
Хехехехехехе
И че такъв ЕТНОС/ НАРОД... русняци НИКОГА не е съществувал
Ееееедехееее
Коментиран от #16
06:45 31.05.2026
13 Така си е
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Тези в Кремъл ги избират от идиот нагоре.
06:45 31.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити
07:01 31.05.2026
16 Знае се
До коментар #12 от "Ти опредено НЕ си бил от Умните":Твоето некомпетентно мнение рязко контрастира с това на Аристович, Той е един от кандидатите за вероятните избори за президент в Украйна и казва преди няколко дни, че във войната се избиват руснаци от руснаци. Тоест цивилна война в две територии. населени от руснаци.
Коментиран от #18, #20
07:03 31.05.2026
17 От цялата ти дисертация...
До коментар #2 от "И Киев е Руски":...,на тема - ,,Умните и тъпите",се разбра само едно -
Че Ти си от...вторите!
07:03 31.05.2026
18 ГДЕ
До коментар #16 от "Знае се":Арестович?
07:06 31.05.2026
19 Да Путин
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Е От най Умните.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Не Случайно е ГЕЙО СТРАТЕГ.
07:14 31.05.2026
20 ВСУ бият!Бият лошо!
До коментар #16 от "Знае се":Навсякъде би по всяко време.
А ти си отвори очите и ушите.
07:16 31.05.2026
21 Хахахахаха
До коментар #11 от "Лека":Да не сме виждали
Режимът на тока ...
Ей така от Кеф
Едно време се палеха Свещите
За Повече Романтика
Нали бре Изфъскал ?
07:17 31.05.2026
22 УДРИИ УДРИИИ
Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.
Коментиран от #23
07:19 31.05.2026
23 Би ли дал инфо...?!
До коментар #22 от "УДРИИ УДРИИИ":Какво е това...,,Мариз"...?!?!
07:27 31.05.2026
24 Факти
07:32 31.05.2026
25 Механик
07:34 31.05.2026