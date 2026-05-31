Украински дронове нанесоха щети на гражданската инфраструктура в Ростовска и Саратовска област

Аптека, два магазина, автомобил и газопровод са повредени в село Матвеево-Курган в Ростовска област в резултат на атака с дронове, съобщи областния губернатор Юрий Слюсар.

„Газозахранването е спряно. Няма жертви“, пише той във вестник „Макс“.

Пожар е избухнал в частен склад за гориво в Ростовска област, след падане на отломки от дрон на украинските въоръжени сили, каза още Слюсар.

„Тази нощ, в резултат на вражеска въздушна атака в района на Матвеево-Курган, е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон в склад за гориво, принадлежащ на частно предприятие, снабдяващо селскостопански производители“, пише той в канала си в социалната мрежа „Макс“.

Слюсар отбеляза също, че жителите на близките частни домове са евакуирани от съображения за безопасност; няма опасност..

В Саратовска област са регистрирани щети на гражданската инфраструктура в резултат на атака с безпилотни летателни апарати, съобщи губернаторът на областта Роман Бусаргин.

„Заплахата от атака с безпилотни летателни апарати остава. Според предварителните данни има щети на гражданската инфраструктура. Всички съответни служби работят на място“, написа той в своя Telegram канал.

Регионалният губернатор отбеляза също, че според предварителните оценки няма жертви в резултат на атаката.