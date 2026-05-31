Иран свали американски дрон MQ1, нарушил въздушното пространство на страната

Американски дрон MQ1, нарушил иранското въздушно пространство над териториалните води на страната е бил свален, съобщиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
„Рано тази сутрин дрон MQ1 на американската армия, който навлезе в иранските териториални води с намерението да извърши враждебна операция, беше незабавно открит, ударен и свален от ракети от усъвършенстваната система за противовъздушна отбрана на КГИР“, се казва в прессъобщение, публикувано от информационната агенция Tasnim.
Корпусът отбеляза, че въздушното пространство над иранските териториални води е под пълен контрол и всяко нарушение ще получи решителен отговор.
По-рано бе съобщено, че американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon лети над неутралните води на Персийския залив, близо до иранското въздушно пространство.
Самолетът летял на височина малко над 8 км, а няколко часа по-рано американски транспортен самолет-танкер Boeing KC-46A Pegasus, пътуващ към Персийския залив от Тел Авив, е обиколил района няколко пъти.
Преди това е бил регистриран дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton на американските ВВС, способен да наблюдава сравнително големи площи от сушата и морето, да лети над Персийския и Оманския залив.
Апаратът, който извършва разузнавателни мисии в продължение на 10-15 часа, може да допълва работата на самолета Boeing P-8 Poseidon.
