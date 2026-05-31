Тръмп пусна своя снимка от планината Ръшмор, редом с най-великите президенти на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува своя снимка на планината Ръшмор на страницата си в Truth Social.
Изображението показва лицето на американския лидер, редом с образите на четирима бивши президенти на САЩ: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн.
Планината Ръшмор (Mount Rushmore National Memorial) е един от най-емблематичните национални паметници в САЩ. Той представлява масивен монумент, изсечен директно в гранитните скали на планината в щата Южна Дакота.
Върху скалата са изваяни 18-метровите глави на четирима от най-важните американски президенти, всеки от които символизира ключов етап от развитието на САЩ:
Джордж Вашингтон – основаването на нацията, Томас Джеферсън – разширяването на територията на САЩ, Теодор Рузвелт – икономическото развитие и индустриализацията и Ейбрахам Линкълн – запазването на единството на страната след Гражданската война.
Планината се намира в планинския масив Блек Хилс, близо до град Кийстоун и Рапид Сити, Южна Дакота. Върхът се издига на 1745 м над морското равнище. Монументът е дело на скулптора Гутцън Борглум и неговия син Линкълн.
Работата по мемориала започва през 1927 г. и продължава 14 години, до 1941 г. Зад главата на Ейбрахам Линкълн се крие невидим от туристите вход към скрита стая (Залата на записите). Тя е проектирана да съхранява най-важните документи на САЩ (Декларацията за независимост и Конституцията), но днес функционира по-скоро като капсула на времето.
Планината е кръстена на Чарлз Ръшмор, нюйоркски адвокат, който през 1885 г. посещава региона, за да проучи минни претенции, и попитал как се казва върхът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
05:58 31.05.2026
2 Позора е пълен!
И нашите политици им се кланят ...
06:09 31.05.2026
3 3333
06:11 31.05.2026
4 Любопитен
Коментиран от #16
06:19 31.05.2026
5 Бъдеще
06:21 31.05.2026
6 сащисан кравар
06:22 31.05.2026
7 Ройтерс
06:27 31.05.2026
8 Гарга Сарис
06:43 31.05.2026
9 5 кратуни
06:45 31.05.2026
10 авантгард
06:52 31.05.2026
11 Доктор Гълъбова !!!
Няма никакъв шанс да стане нормален човек.
С времето става все по-зле!!!
Затегнете лечението му ,сменете му лекарствата,тези не помагат...
07:01 31.05.2026
12 Лост
07:03 31.05.2026
13 Има си хас,
07:15 31.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Защо склуптури, банкноти
07:35 31.05.2026
16 Много ясно защо!
До коментар #4 от "Любопитен":Щото д-р Гълъбова нямаше да го пусне на... ,,изпита по адекватност"...!
07:39 31.05.2026
17 Д-р Ментал
07:48 31.05.2026
18 Много Красив !
Коментиран от #19
07:50 31.05.2026
19 Де Да !
До коментар #18 от "Много Красив !":Можеше !
07:51 31.05.2026
20 Оракула от Делфи
душевно болен човек ,прави каквото си иска!!!
07:55 31.05.2026
21 ТРЪМП НАШ
Какви времена бяха
В края на 2024 Година.
РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
Всички чакаха с Нетърпение
Агент Краснов
Да поднесе Украйна на Тепсия
На Путин
И да приключи
Резилът на Бункерния Дъртак .
Лошото е Че да чакаш
Луд Да прави каквото му наредят .
Дори от Кремля .
Следващата Магария на Рижавия
Освобождаване на Куба
Ще бъде още по голямо попадение
За РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС.
Приготвяйте салфетките
Много рев ще има скоро време .
08:02 31.05.2026