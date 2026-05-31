Тръмп пусна своя снимка от планината Ръшмор, редом с най-великите президенти на САЩ

31 Май, 2026 05:39, обновена 31 Май, 2026 05:48 1 145 21

Настоящият президент се включи в компанията на Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн

Снимка: Truth Social
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува своя снимка на планината Ръшмор на страницата си в Truth Social.

Изображението показва лицето на американския лидер, редом с образите на четирима бивши президенти на САЩ: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн.

Планината Ръшмор (Mount Rushmore National Memorial) е един от най-емблематичните национални паметници в САЩ. Той представлява масивен монумент, изсечен директно в гранитните скали на планината в щата Южна Дакота.

Върху скалата са изваяни 18-метровите глави на четирима от най-важните американски президенти, всеки от които символизира ключов етап от развитието на САЩ:

Джордж Вашингтон – основаването на нацията, Томас Джеферсън – разширяването на територията на САЩ, Теодор Рузвелт – икономическото развитие и индустриализацията и Ейбрахам Линкълн – запазването на единството на страната след Гражданската война.

Планината се намира в планинския масив Блек Хилс, близо до град Кийстоун и Рапид Сити, Южна Дакота. Върхът се издига на 1745 м над морското равнище. Монументът е дело на скулптора Гутцън Борглум и неговия син Линкълн.

Работата по мемориала започва през 1927 г. и продължава 14 години, до 1941 г. Зад главата на Ейбрахам Линкълн се крие невидим от туристите вход към скрита стая (Залата на записите). Тя е проектирана да съхранява най-важните документи на САЩ (Декларацията за независимост и Конституцията), но днес функционира по-скоро като капсула на времето.

Планината е кръстена на Чарлз Ръшмор, нюйоркски адвокат, който през 1885 г. посещава региона, за да проучи минни претенции, и попитал как се казва върхът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    21 2 Отговор
    Не е лошо "миротвореца" да си построи пирамида в Мар дел лаго, че не му остава много.

    05:58 31.05.2026

  • 2 Позора е пълен!

    25 4 Отговор
    Представяте ли си какъв народ избира такъв ... както и да го нарека му е малко ... за президент...
    И нашите политици им се кланят ...

    06:09 31.05.2026

  • 3 3333

    16 4 Отговор
    Отдавна не го слуша главата , както казва един ритни топковец.🤣

    06:11 31.05.2026

  • 4 Любопитен

    17 2 Отговор
    Д-р Гълабова защо не е участвала в медицинският преглед?

    Коментиран от #16

    06:19 31.05.2026

  • 5 Бъдеще

    19 3 Отговор
    Тоя се оказа по голям комик от зеления пор...

    06:21 31.05.2026

  • 6 сащисан кравар

    17 2 Отговор
    Бай Дончо-Нарциса, много е зле горкия, медицински случай🤣

    06:22 31.05.2026

  • 7 Ройтерс

    17 2 Отговор
    Същото направи и Алф,още преди 40 години !:))

    06:27 31.05.2026

  • 8 Гарга Сарис

    11 1 Отговор
    Барабар Петко с мъжете!

    06:43 31.05.2026

  • 9 5 кратуни

    9 2 Отговор
    Абе има си логика, при Вашингтон всичко започва, другите три глави там нещо са правили и при Тръмп всичко приключва

    06:45 31.05.2026

  • 10 авантгард

    8 1 Отговор
    Слугинажа пусна ли банкнотата от 251 долара и 18 цента с образа на откачалката?

    06:52 31.05.2026

  • 11 Доктор Гълъбова !!!

    6 1 Отговор
    Казах ви няколко пъти !!!

    Няма никакъв шанс да стане нормален човек.

    С времето става все по-зле!!!

    Затегнете лечението му ,сменете му лекарствата,тези не помагат...

    07:01 31.05.2026

  • 12 Лост

    5 1 Отговор
    Сега пуска снимка, после ще има снимка в учебниците по психиатрия.Сталин ряпа да яде.

    07:03 31.05.2026

  • 13 Има си хас,

    3 1 Отговор
    Само там не беше се курдисвал, сега и там цъфна, ама няма го убоде то теле.

    07:15 31.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защо склуптури, банкноти

    3 0 Отговор
    и подобни дреболии да се използват са увековечаване образа на м-р Тръмп? Като президент, считащ себе си за най-великия управник на щатите, редно е да поиска самите щати да се прекръстят на Съединени Тръмпистки Щати... А малко по-сериозно! Подобен грандоман човечеството, особено Съсединените щати, не са виждали и чували от времената на Луи XIV, остава сямо да започне да се нарича като него "президентът слънце"... Този индивид плаче за една обстойна психиатрична експертиза, макар че и без нея е видно, че е само на крачка от психозаведение...

    07:35 31.05.2026

  • 16 Много ясно защо!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Щото д-р Гълъбова нямаше да го пусне на... ,,изпита по адекватност"...!

    07:39 31.05.2026

  • 17 Д-р Ментал

    0 0 Отговор
    Пъно падение на един нарцис

    07:48 31.05.2026

  • 18 Много Красив !

    1 0 Отговор
    Се Е Докарал !

    Коментиран от #19

    07:50 31.05.2026

  • 19 Де Да !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Много Красив !":

    Можеше !

    07:51 31.05.2026

  • 20 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Никой вече не го забелязва ,как се е маскирал,
    душевно болен човек ,прави каквото си иска!!!

    07:55 31.05.2026

  • 21 ТРЪМП НАШ

    0 0 Отговор
    Тръмп Наш.

    Какви времена бяха
    В края на 2024 Година.

    РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    Всички чакаха с Нетърпение
    Агент Краснов
    Да поднесе Украйна на Тепсия
    На Путин
    И да приключи
    Резилът на Бункерния Дъртак .

    Лошото е Че да чакаш
    Луд Да прави каквото му наредят .
    Дори от Кремля .

    Следващата Магария на Рижавия
    Освобождаване на Куба

    Ще бъде още по голямо попадение
    За РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС.
    Приготвяйте салфетките
    Много рев ще има скоро време .

    08:02 31.05.2026