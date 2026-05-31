Тръмп пусна своя снимка от планината Ръшмор, редом с най-великите президенти на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува своя снимка на планината Ръшмор на страницата си в Truth Social.

Изображението показва лицето на американския лидер, редом с образите на четирима бивши президенти на САЩ: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн.

Планината Ръшмор (Mount Rushmore National Memorial) е един от най-емблематичните национални паметници в САЩ. Той представлява масивен монумент, изсечен директно в гранитните скали на планината в щата Южна Дакота.

Върху скалата са изваяни 18-метровите глави на четирима от най-важните американски президенти, всеки от които символизира ключов етап от развитието на САЩ:

Джордж Вашингтон – основаването на нацията, Томас Джеферсън – разширяването на територията на САЩ, Теодор Рузвелт – икономическото развитие и индустриализацията и Ейбрахам Линкълн – запазването на единството на страната след Гражданската война.

Планината се намира в планинския масив Блек Хилс, близо до град Кийстоун и Рапид Сити, Южна Дакота. Върхът се издига на 1745 м над морското равнище. Монументът е дело на скулптора Гутцън Борглум и неговия син Линкълн.

Работата по мемориала започва през 1927 г. и продължава 14 години, до 1941 г. Зад главата на Ейбрахам Линкълн се крие невидим от туристите вход към скрита стая (Залата на записите). Тя е проектирана да съхранява най-важните документи на САЩ (Декларацията за независимост и Конституцията), но днес функционира по-скоро като капсула на времето.

Планината е кръстена на Чарлз Ръшмор, нюйоркски адвокат, който през 1885 г. посещава региона, за да проучи минни претенции, и попитал как се казва върхът.