САЩ ликвидираха още трима заподозрени в наркотрафик, заедно с лодката им

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, заподозрян, че е използван за трафик на наркотици в Източния Пасифик, предаде Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици“, съобщи командването в X.

Трима души са убити при удара. Няма пострадали американски военнослужещи.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“, операция за борба с наркотиците, през ноември 2025 г.