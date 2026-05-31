САЩ ликвидираха още трима заподозрени в наркотрафик, заедно с лодката им

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, заподозрян, че е използван за трафик на наркотици в Източния Пасифик, предаде Южното командване на САЩ.
„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици“, съобщи командването в X.
Трима души са убити при удара. Няма пострадали американски военнослужещи.
Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“, операция за борба с наркотиците, през ноември 2025 г.
4 СЗО
Коментиран от #5
06:28 31.05.2026
5 С тази разлика
До коментар #4 от "СЗО":Че филипинския президент наистина е трепал наркотрафиканти, а краварите трепат ко дойде
06:31 31.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Заподозрени
А ако са рибари?
06:39 31.05.2026
8 авантгард
Хората с кораби и подводници транспортират от десетилетия.
Къде е заловения наркотик??
Няма такъв, бил потънал с лодката, фантастика!
07:00 31.05.2026
11 Това е мръсна война
Подготовка за голяма мръсна война.
07:32 31.05.2026