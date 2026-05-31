САЩ ликвидираха още трима заподозрени в наркотрафик, заедно с лодката им

31 Май, 2026 06:07, обновена 31 Май, 2026 06:10 733 11

Инцидентът се е разиграл в източната част на Тихия океан

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, заподозрян, че е използван за трафик на наркотици в Източния Пасифик, предаде Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици“, съобщи командването в X.

Трима души са убити при удара. Няма пострадали американски военнослужещи.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“, операция за борба с наркотиците, през ноември 2025 г.


  • 4 СЗО

    11 1 Отговор
    За подобни действия срещу наркотрафиканти, бившия филипински президент Дутерте в момента го съдят в Хага....за престъпления против човечеството

    Коментиран от #5

    06:28 31.05.2026

  • 5 С тази разлика

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЗО":

    Че филипинския президент наистина е трепал наркотрафиканти, а краварите трепат ко дойде

    06:31 31.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заподозрени

    11 0 Отговор
    Заподозрени?
    А ако са рибари?

    06:39 31.05.2026

  • 8 авантгард

    8 0 Отговор
    Лодките много страшни.
    Хората с кораби и подводници транспортират от десетилетия.
    Къде е заловения наркотик??
    Няма такъв, бил потънал с лодката, фантастика!

    07:00 31.05.2026

  • 9 Някой

    6 0 Отговор
    Американците даже не се крият, а се хвалят, че са терористи и се хвалят, че не се съобразяват със законите на международното право

    07:19 31.05.2026

  • 10 Исторически парк

    2 0 Отговор
    А тука им дават 10 месеца условна

    07:24 31.05.2026

  • 11 Това е мръсна война

    2 0 Отговор
    с която се опитват да накарат света да свикне и да мълчи.
    Подготовка за голяма мръсна война.

    07:32 31.05.2026