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Стрелба в Айдахо: Трима убити в Туин Фолс

Стрелба в Айдахо: Трима убити в Туин Фолс

2 Август, 2026 05:48, обновена 2 Август, 2026 05:51 788 5

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  • жертви

Въоръжен откри огън пред ресторант в САЩ, нападателят е ликвидиран

Стрелба в Айдахо: Трима убити в Туин Фолс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кървав инцидент разтърси американския щат Айдахо в събота следобед, оставяйки най-малко трима загинали и двама ранени.

По информация на градските власти в Туин Фолс, масовата стрелба е започнала около 14:30 часа местно време в района на новооткрит ресторант от популярната верига In-N-Out Burger на булевард „Блу Лейкс“.

Говорителят на община Туин Фолс Джош Палмър потвърди пред медиите черната статистика за три смъртни случая и двама хоспитализирани с тежки наранявания. Към момента властите все още изясняват дали самият стрелец е включен в тази бройка на загиналите.

Хаос и блокада в града

Началникът на местната полиция Матю Хикс определи ситуацията като „изключително хаотична сцена“. По време на нападението в търговската зона са се намирали стотици хора, тъй като ресторантът е отворил врати едва преди девет дни.

Свидетели описват паника и заснеха видеоклипове, разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда млад мъж с дългоцевно автоматично оръжие тип AR-15, който стреля по преминаващи автомобили на алеята за поръчки и на паркинга на заведението. Очевидци разказват пред асоциирани медии как цивилен гражданин с пистолет е отвърнал на огъня, за да спре нападателя.

След бърза намеса на полицията, специалните части и Федералното бюро за разследване (ФБР), стрелецът е бил неутрализиран. От полицията уверяват, че заплахата за обществената сигурност е преминала. Заради разследването временно бяха затворени основни пътни артерии в града и близкия емблематичен мост „Перин“.

Официални реакции и разследване

Губернаторът на щата Айдахо Брад Литъл направи официално обръщение в социалните мрежи, като призова гражданите да се молят за общността в Туин Фолс и да оказват пълно съдействие на силите на реда. От ръководството на компанията In-N-Out Burger излязоха с позиция, че са дълбоко покрусени от трагедията и си сътрудничат изцяло с разследващите.

Местната болница St. Luke's Magic Valley Medical Center пое ранените и обяви извънреден режим на работа, като апелира към гражданите да избягват района на лечебното заведение, освен при спешни случаи. Разследването за мотивите на стрелеца и точната му идентичност продължава под надзора на щатските и федералните власти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕСЕЛЯК

    9 2 Отговор
    Добро утро, добро утро.
    Много добро утро. Обичам да чета новини от САЩ. Добри новини.
    Добро утро.

    Коментиран от #2

    06:19 02.08.2026

  • 2 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВЕСЕЛЯК":

    Демокрация в действие😀

    06:29 02.08.2026

  • 3 Нищо

    7 0 Отговор
    особено не се е случило в САЩ. Съвсем нормално ежедневие.

    06:36 02.08.2026

  • 4 Гост666

    2 0 Отговор
    Това е на националния официален спорт там ,стрелба по други хора .Поредния откачалник се е развихрил.

    07:12 02.08.2026

  • 5 стрелецът е бил неутрализиран

    0 0 Отговор
    стрелецът е бил неутрализиран.-------- като стрелец .........или е застрелян?

    07:39 02.08.2026