Стрелба в Айдахо: Трима убити в Туин Фолс

Кървав инцидент разтърси американския щат Айдахо в събота следобед, оставяйки най-малко трима загинали и двама ранени.

По информация на градските власти в Туин Фолс, масовата стрелба е започнала около 14:30 часа местно време в района на новооткрит ресторант от популярната верига In-N-Out Burger на булевард „Блу Лейкс“.

Говорителят на община Туин Фолс Джош Палмър потвърди пред медиите черната статистика за три смъртни случая и двама хоспитализирани с тежки наранявания. Към момента властите все още изясняват дали самият стрелец е включен в тази бройка на загиналите.

Хаос и блокада в града

Началникът на местната полиция Матю Хикс определи ситуацията като „изключително хаотична сцена“. По време на нападението в търговската зона са се намирали стотици хора, тъй като ресторантът е отворил врати едва преди девет дни.

Свидетели описват паника и заснеха видеоклипове, разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда млад мъж с дългоцевно автоматично оръжие тип AR-15, който стреля по преминаващи автомобили на алеята за поръчки и на паркинга на заведението. Очевидци разказват пред асоциирани медии как цивилен гражданин с пистолет е отвърнал на огъня, за да спре нападателя.

След бърза намеса на полицията, специалните части и Федералното бюро за разследване (ФБР), стрелецът е бил неутрализиран. От полицията уверяват, че заплахата за обществената сигурност е преминала. Заради разследването временно бяха затворени основни пътни артерии в града и близкия емблематичен мост „Перин“.

Официални реакции и разследване

Губернаторът на щата Айдахо Брад Литъл направи официално обръщение в социалните мрежи, като призова гражданите да се молят за общността в Туин Фолс и да оказват пълно съдействие на силите на реда. От ръководството на компанията In-N-Out Burger излязоха с позиция, че са дълбоко покрусени от трагедията и си сътрудничат изцяло с разследващите.

Местната болница St. Luke's Magic Valley Medical Center пое ранените и обяви извънреден режим на работа, като апелира към гражданите да избягват района на лечебното заведение, освен при спешни случаи. Разследването за мотивите на стрелеца и точната му идентичност продължава под надзора на щатските и федералните власти.