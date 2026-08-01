Гари Каспаров: Империята на Путин умира

Войната срещу Украйна убива империята, която Владимир Путин се опитва да изгради. Това заяви пред полското издание TVP WORLD бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров.

Може ли войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка да ускори разпадането на империята, която Путин толкова отчаяно се опитва да запази?

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„Мисля, че Империята умира. И мисля, че докато сме живи, ще видим края на Руската империя“, каза Гари Каспаров, добавяйки, че не очаква Кремъл да може да поддържа сегашните си граници повече от 10 години. „Хората ме питат: „Искате ли Русия да се разпадне?“ Не става въпрос за това какво искам или не. Това ще се случи“, каза той.

Каспаров заяви, че умиращата руска империя е като динозавър - не искаш да си до нея, когато се строполи. Затова има голям риск за балтийските републики и Полша, които според Каспаров могат да бъдат нападнати. Путин се нуждае от наратив, че печели, а Украйна не може да му предложи такъв.

Каспаров предупреди, че Путин може да реши да предприеме отчаяни стъпки, когато се изправи пред перспективата за загуба на власт на фона на разпадането. И самият руски народ може да го последва.

„Говорете с население, на което десетилетия са промивали мозъци. Опитайте се да слушате руската пропаганда три дни и дори за вас ще бъде трудно. Те не атакуват; те се защитават“, обясни той. „Те няма да атакуват страни от НАТО. Те ще атакуват страни, които подкрепят агресията на Украйна срещу Русия.“

„Звучи нелепо за нас, за нормалните хора в Полша, в Германия, но за много, много руснаци това е историята“, каза гросмайсторът. Каспаров каза, че целта му е да обясни на западните политици как мислят руснаците и Путин и да се обединят, за да защитят ценностите си и в идеалния случай да го възпрат.

„И ще направя абсолютно всичко, за да изградя възможно най-силна коалиция, за да се уверя, че агресията на Путин никога няма да успее“, каза той. Но в крайна сметка, за да се осигури траен мир, Русия трябва да се промени и, както каза Каспаров: „Победата за Украйна е единственият шанс за промяна в Русия.“

Бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров беше обявен преди няколко седмици от руски следователи за международно издирване във връзка с обвинения за оправдаване на тероризма и по два случая на нарушаване на правилата в сила за дейността на чуждестранни агенти. Каспаров е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите.