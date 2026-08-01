Гари Каспаров: Империята на Путин умира

Войната срещу Украйна убива империята, която Владимир Путин се опитва да изгради. Това заяви пред полското издание TVP WORLD бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров.
Може ли войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка да ускори разпадането на империята, която Путин толкова отчаяно се опитва да запази?
„Мисля, че Империята умира. И мисля, че докато сме живи, ще видим края на Руската империя“, каза Гари Каспаров, добавяйки, че не очаква Кремъл да може да поддържа сегашните си граници повече от 10 години. „Хората ме питат: „Искате ли Русия да се разпадне?“ Не става въпрос за това какво искам или не. Това ще се случи“, каза той.
Каспаров заяви, че умиращата руска империя е като динозавър - не искаш да си до нея, когато се строполи. Затова има голям риск за балтийските републики и Полша, които според Каспаров могат да бъдат нападнати. Путин се нуждае от наратив, че печели, а Украйна не може да му предложи такъв.
Каспаров предупреди, че Путин може да реши да предприеме отчаяни стъпки, когато се изправи пред перспективата за загуба на власт на фона на разпадането. И самият руски народ може да го последва.
„Говорете с население, на което десетилетия са промивали мозъци. Опитайте се да слушате руската пропаганда три дни и дори за вас ще бъде трудно. Те не атакуват; те се защитават“, обясни той. „Те няма да атакуват страни от НАТО. Те ще атакуват страни, които подкрепят агресията на Украйна срещу Русия.“
„Звучи нелепо за нас, за нормалните хора в Полша, в Германия, но за много, много руснаци това е историята“, каза гросмайсторът. Каспаров каза, че целта му е да обясни на западните политици как мислят руснаците и Путин и да се обединят, за да защитят ценностите си и в идеалния случай да го възпрат.
„И ще направя абсолютно всичко, за да изградя възможно най-силна коалиция, за да се уверя, че агресията на Путин никога няма да успее“, каза той. Но в крайна сметка, за да се осигури траен мир, Русия трябва да се промени и, както каза Каспаров: „Победата за Украйна е единственият шанс за промяна в Русия.“
Бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров беше обявен преди няколко седмици от руски следователи за международно издирване във връзка с обвинения за оправдаване на тероризма и по два случая на нарушаване на правилата в сила за дейността на чуждестранни агенти. Каспаров е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя боклук ще пукне скоро
15:54 01.08.2026
2 Гошо
15:55 01.08.2026
3 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #32
15:55 01.08.2026
4 апък деса-стоян георгиев
15:55 01.08.2026
5 А бе,
15:55 01.08.2026
6 Лорда
Коментиран от #12
15:56 01.08.2026
7 Сатана Z
15:57 01.08.2026
8 az СВО Победа 81
Коментиран от #18
15:58 01.08.2026
9 Слушайте думите му
Коментиран от #19
15:58 01.08.2026
10 Ххаха
15:58 01.08.2026
11 Нехис
15:59 01.08.2026
12 Какъв Лорд си бре?
До коментар #6 от "Лорда":Чиккия пррроста.
😂😂😂🤣😂😂🤣
Коментиран от #25, #34
15:59 01.08.2026
13 маке
15:59 01.08.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
.....
НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
......
А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
....
ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
Коментиран от #17, #24
15:59 01.08.2026
15 Ето
16:00 01.08.2026
16 име
Коментиран от #22
16:00 01.08.2026
17 Точен сте
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)
31 юли 2026, 22:50 часа
Снимка: Getty Images
От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.
Коментиран от #27
16:00 01.08.2026
18 Каспаров е малко по-умен от теб
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Ти как мислиш?
Другарю боклуk?
16:01 01.08.2026
19 Някой
До коментар #9 от "Слушайте думите му":Бил е някога.
16:02 01.08.2026
20 маро ма
16:02 01.08.2026
21 блажени
16:03 01.08.2026
22 Що се мъчил карти дебил?
До коментар #16 от "име":Пиши Киев за два и се потапяй обратно в дупката.
16:03 01.08.2026
23 Велик шахматист
16:03 01.08.2026
24 Българин
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Зеленски още твои "братя " ще убие.Ти какво мислиш,че ще им се размине на ватенките убийствата на цивилни,жени и деца?!
Коментиран от #26
16:06 01.08.2026
25 Лорда
До коментар #12 от "Какъв Лорд си бре?":Желаете ли отидете на родителя Ви в детеродния орган?
16:06 01.08.2026
26 Шизофреника тролей
До коментар #24 от "Българин":на отпадъка зеленски и ПП и ДБ си драска детска простотия и си отговаря., 😄 Колко трябва да е просттт тролей. 😄
16:08 01.08.2026
27 Извънредно
До коментар #17 от "Точен сте":Чудеса се случват в укроинска армия..от 1млн. убити 950 000 са възкръснали..а 50 000 все още имат този шанс да се събудят.. А руската армия разбита на пух и прах и Зеленчук на път за Москва..ще мести столицата на укройна..и ще има мир..
16:08 01.08.2026
28 888888
16:09 01.08.2026
29 Звездоброец
16:09 01.08.2026
30 Айде тоя
16:09 01.08.2026
31 кака ви марийка
читателите ги вземат на мезе
16:09 01.08.2026
32 Милен
До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Вова ще литне плез прозореца съвсем скоро ПРОМИТА КРАТУНО!
16:09 01.08.2026
33 Мюмюн
16:09 01.08.2026
34 Кът си тролей
До коментар #12 от "Какъв Лорд си бре?":ко да си. Даже си се надценил. 😄
16:09 01.08.2026
35 Бай Догай
16:10 01.08.2026