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Гари Каспаров: Империята на Путин умира
  Тема: Украйна

Гари Каспаров: Империята на Путин умира

1 Август, 2026 15:52 786 35

  • владимир путин-
  • гари каспаров-
  • русия-
  • война-
  • украйна

Каспаров каза, че целта му е да обясни на западните политици как мислят руснаците и Путин

Гари Каспаров: Империята на Путин умира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната срещу Украйна убива империята, която Владимир Путин се опитва да изгради. Това заяви пред полското издание TVP WORLD бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров.

Може ли войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка да ускори разпадането на империята, която Путин толкова отчаяно се опитва да запази?

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„Мисля, че Империята умира. И мисля, че докато сме живи, ще видим края на Руската империя“, каза Гари Каспаров, добавяйки, че не очаква Кремъл да може да поддържа сегашните си граници повече от 10 години. „Хората ме питат: „Искате ли Русия да се разпадне?“ Не става въпрос за това какво искам или не. Това ще се случи“, каза той.

Каспаров заяви, че умиращата руска империя е като динозавър - не искаш да си до нея, когато се строполи. Затова има голям риск за балтийските републики и Полша, които според Каспаров могат да бъдат нападнати. Путин се нуждае от наратив, че печели, а Украйна не може да му предложи такъв.

Каспаров предупреди, че Путин може да реши да предприеме отчаяни стъпки, когато се изправи пред перспективата за загуба на власт на фона на разпадането. И самият руски народ може да го последва.

„Говорете с население, на което десетилетия са промивали мозъци. Опитайте се да слушате руската пропаганда три дни и дори за вас ще бъде трудно. Те не атакуват; те се защитават“, обясни той. „Те няма да атакуват страни от НАТО. Те ще атакуват страни, които подкрепят агресията на Украйна срещу Русия.“

„Звучи нелепо за нас, за нормалните хора в Полша, в Германия, но за много, много руснаци това е историята“, каза гросмайсторът. Каспаров каза, че целта му е да обясни на западните политици как мислят руснаците и Путин и да се обединят, за да защитят ценностите си и в идеалния случай да го възпрат.

„И ще направя абсолютно всичко, за да изградя възможно най-силна коалиция, за да се уверя, че агресията на Путин никога няма да успее“, каза той. Но в крайна сметка, за да се осигури траен мир, Русия трябва да се промени и, както каза Каспаров: „Победата за Украйна е единственият шанс за промяна в Русия.“

Бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров беше обявен преди няколко седмици от руски следователи за международно издирване във връзка с обвинения за оправдаване на тероризма и по два случая на нарушаване на правилата в сила за дейността на чуждестранни агенти. Каспаров е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя боклук ще пукне скоро

    27 5 Отговор
    за разлика от Русия

    15:54 01.08.2026

  • 2 Гошо

    30 4 Отговор
    на тоя омразата ,му изпи акъла ,съвсем си го загуби от злоба

    15:55 01.08.2026

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    20 5 Отговор
    Продажник ти си мъртъв вече

    Коментиран от #32

    15:55 01.08.2026

  • 4 апък деса-стоян георгиев

    18 5 Отговор
    Каза още през далечната 2014 че Русия ще се разпадне до няколко месеца! Дали още е жив?

    15:55 01.08.2026

  • 5 А бе,

    16 4 Отговор
    и Каспара търси под вола теле !

    15:55 01.08.2026

  • 6 Лорда

    20 3 Отговор
    Путин ги матира.

    Коментиран от #12

    15:56 01.08.2026

  • 7 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Поредният изкуфял дъртак от Съветската епоха ,който го вадят от нафталина да плаши гаргите естествено срещу заплащане.

    15:57 01.08.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    14 4 Отговор
    Щом западът е стигнал дотам Каспаров да му обяснява какво мисли и възнамерява да прави В.В.Путин, значи му е спукана работата! 🤣

    Коментиран от #18

    15:58 01.08.2026

  • 9 Слушайте думите му

    7 12 Отговор
    това не е някой глупак, а Грос Майстор.

    Коментиран от #19

    15:58 01.08.2026

  • 10 Ххаха

    2 0 Отговор
    ЧУКЧА.ГАNДОН ЩОПАНЪЙ.

    15:58 01.08.2026

  • 11 Нехис

    8 8 Отговор
    Украйна и тази нощ смля малкото останали здрави кораби на рашняците в Черно и Азовско море. Огнени пламъци о хвърчящи тела на раши екипаж. Цял свят гледа руския позор и безпомощност

    15:59 01.08.2026

  • 12 Какъв Лорд си бре?

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Лорда":

    Чиккия пррроста.
    😂😂😂🤣😂😂🤣

    Коментиран от #25, #34

    15:59 01.08.2026

  • 13 маке

    4 3 Отговор
    тоя защо е жив още

    15:59 01.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ УБИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
    .....
    И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
    .....
    НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
    ......
    А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
    ....
    ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    Коментиран от #17, #24

    15:59 01.08.2026

  • 15 Ето

    2 3 Отговор
    Такива руснаци заслужават уважение. Жалко че малко имат тяхната смелост и заявяват реалноста открито

    16:00 01.08.2026

  • 16 име

    3 4 Отговор
    Звучи нелепо години на ред да обясняваш колко пропаднали и изостанали са руснаците, как ЩЕ им трябват 35г докато стигнат до Киев, и в същото време да плашиш, че ЩЕ нападнат някой друг. Нелепо е с години да обясняваш как руската икономика ЩЕ фалира за няколко месеца под натиска на санкциите, години наред ЩЕ има нова мобилизация, ЩЕ свършат ракетите, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ свръшат снарядите, ЩЕ свършат корейците, ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне.

    Коментиран от #22

    16:00 01.08.2026

  • 17 Точен сте

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)
    31 юли 2026, 22:50 часа
    Снимка: Getty Images
    От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.

    Коментиран от #27

    16:00 01.08.2026

  • 18 Каспаров е малко по-умен от теб

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Ти как мислиш?
    Другарю боклуk?

    16:01 01.08.2026

  • 19 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Слушайте думите му":

    Бил е някога.

    16:02 01.08.2026

  • 20 маро ма

    0 1 Отговор
    амо ако те зема за жена и спиш до портрета на путин а,жалка жена за два цента

    16:02 01.08.2026

  • 21 блажени

    1 1 Отговор
    вярващите...а през това време всеки божи ден умират 1000-1500 укропейтриоти..но надали те вярвали че ще победят Русия..това че ще умрат било ясно още като ги хващали по улиците..Но не падайте духом..ще попаднете в Рая..но за целта трябваше да минете през АДА..пътят към него постлан за вас с дори намерения от ЕС и САЩ..останете със здраве..

    16:03 01.08.2026

  • 22 Що се мъчил карти дебил?

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Пиши Киев за два и се потапяй обратно в дупката.

    16:03 01.08.2026

  • 23 Велик шахматист

    2 2 Отговор
    ударил дъното да стане национален предател! Една крачка от величие, до нищожество.

    16:03 01.08.2026

  • 24 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Зеленски още твои "братя " ще убие.Ти какво мислиш,че ще им се размине на ватенките убийствата на цивилни,жени и деца?!

    Коментиран от #26

    16:06 01.08.2026

  • 25 Лорда

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какъв Лорд си бре?":

    Желаете ли отидете на родителя Ви в детеродния орган?

    16:06 01.08.2026

  • 26 Шизофреника тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    на отпадъка зеленски и ПП и ДБ си драска детска простотия и си отговаря., 😄 Колко трябва да е просттт тролей. 😄

    16:08 01.08.2026

  • 27 Извънредно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Точен сте":

    Чудеса се случват в укроинска армия..от 1млн. убити 950 000 са възкръснали..а 50 000 все още имат този шанс да се събудят.. А руската армия разбита на пух и прах и Зеленчук на път за Москва..ще мести столицата на укройна..и ще има мир..

    16:08 01.08.2026

  • 28 888888

    0 0 Отговор
    Не си е пил хапчетата Газпаров.

    16:09 01.08.2026

  • 29 Звездоброец

    0 0 Отговор
    Държавата ще се "раздроби" като "руска салата",защото "натам водят на шефа делата" !

    16:09 01.08.2026

  • 30 Айде тоя

    0 0 Отговор
    Да обясни на кои държави смята ,че ще се разпадне Русия и с по колко население ще бъдат. Защото националностите в Русия са по около 2 млн и то по големите. Коко са държавите в света с население по 2 млн ?! Ами то няма как отделните народности да могат да си направят и издържат отделни дуржави

    16:09 01.08.2026

  • 31 кака ви марийка

    1 0 Отговор
    Империята на писарите на пълнежи умира
    читателите ги вземат на мезе

    16:09 01.08.2026

  • 32 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Вова ще литне плез прозореца съвсем скоро ПРОМИТА КРАТУНО!

    16:09 01.08.2026

  • 33 Мюмюн

    1 0 Отговор
    ти като папагал това го повтаряш повече от 20 години.

    16:09 01.08.2026

  • 34 Кът си тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какъв Лорд си бре?":

    ко да си. Даже си се надценил. 😄

    16:09 01.08.2026

  • 35 Бай Догай

    0 0 Отговор
    Ако някой няма какво да каже смислено, по-добре да не му се дава думата. В случаят Гари Каспаров просто си чеше езика белким някой му подхвърли малко парички. Всичко което казва го казва сякаш е в Русия в момента и много добре знае какво се случва там. Беше известен шахматист, сега от това което казва излиза,че вече е никой. Не ми давайте трибуна.

    16:10 01.08.2026

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