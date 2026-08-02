11 европейци загинаха при самолетна катастрофа в Перу

Тежка самолетна катастрофа в Южно Перу отне живота на 13 души, сред които 11 чуждестранни туристи и двама души екипаж.

Инцидентът е станал в събота следобед, малко след 13:00 часа местно време, в земеделски район в провинция Наска (регион Ика), съобщават световните агенции, позовавайки се на изявление на перуанската национална полиция.

Според първоначалната информация, разпространена от водещата местна медийна мрежа RPP Noticias, малкият самолет тип Cessna Caravan C-208 е изгубил радиоконтакт с контролната кула броени минути след излитането си от летището в град Писко. Машината е изпълнявала редовен туристически полет за разглеждане от въздуха на световноизвестните древни геоглифи – Линиите в Наска.

Идентифициране на жертвите и националности

Перуанското Министерство на външната търговия и туризма потвърди, че на борда са пътували граждани на три европейски държави. Държавната новинарска агенция на страната Agencia Andina публикува официални данни за разпределението на пасажерите:

7 италиански граждани

2 германски граждани

2 испански граждани

Двамата перуански пилоти, управлявали летателния апарат, също са загинали на място. Поради тежкия сблъсък и последвалия пожар, спасителните екипи не са открили оцелели в района на Pueblo Viejo (на около 6 километра от град Наска).

Възможни причини за инцидента

Официалното разследване за причините за трагедията вече е в ход, като се проверяват както техническа неизправност, така и неблагоприятни метеорологични условия. Местни източници, цитирани от Reuters, напомнят, че полетите над Линиите в Наска бяха временно спрени в петък, 31 юли, заради силни ветрове (над 40 км/ч), които вдигат прах и драстично намаляват видимостта в пустинния регион. Полетите са били възобновени в събота, непосредствено преди фаталния инцидент.

Авиокомпанията оператор Aerodiana, която извършва панорамни обиколки в региона от 14 години, обяви, че ще съдейства на властите и ще преразгледа летателните си графици в съответствие с предписанията на Главната дирекция за гражданска авиация (DGAC) на Перу.