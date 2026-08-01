Убийството в Банкя: МВР с горещи версии и заподозрени ОБЗОР

Разследването на показното убийство на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков (известен като Загатото) в Банкя навлиза в решителна фаза.

Случаят, който започна като сигнал за пожар на 27 юли, вече официално се води като предумишлено убийство под надзора на Софийската градска прокуратура. Ето най-важните разкрития, водещите версии и официалните данни от МВР към този час.

Докъде стигна разследването и има ли заподозрени?

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално обяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че криминалистите вече разполагат с конкретни заподозрени лица. Тъй като оперативната работа продължава изключително активно, МВР отказва да съобщи самоличността им, за да не се попречи на процеса. Професионално изградената система за видеонаблюдение в района на ул. „Москва“ в Банкя и записи от камери с висока разделителна способност са помогнали на разследващите да локализират съмнителни лица – според неофициална информация става въпрос за мъже с качулки и раници, причакващи жертвата.

Кой е Владимир Янков – Загатото? Профил на убития бизнесмен

Смъртта на 56-годишния предприемач насочи общественото внимание към неговата биография и бизнес империя, градена с десетилетия. Според официалните регистри и разкритията в разследващите медии, Янков е сочен за един от стабилните, но умишлено стоящи в сянка играчи на българския пазар.

Произход и ранни години: Владимир Томов Янков е роден в София. Израства в столицата, където завършва средното си образование с математически профил, а по-късно придобива висше икономическо образование, което му помага бързо да се ориентира в пазарната икономика в края на 90-години.

Владимир Томов Янков е роден в София. Израства в столицата, където завършва средното си образование с математически профил, а по-късно придобива висше икономическо образование, което му помага бързо да се ориентира в пазарната икономика в края на 90-години. Старт в бизнеса и вендинг империята: Началото на сериозния му възход е свързано с мащабен внос на суровини и оборудване. Янков развива мощен и напълно легален бизнес с внос на премиум марки кафе, чай и вендинг машини директно от Италия. Фирмите му притежават хиляди автомати в цялата страна, позиционирани в ключови бизнес сгради, болници и публични институции.

Началото на сериозния му възход е свързано с мащабен внос на суровини и оборудване. Янков развива мощен и напълно легален бизнес с внос на премиум марки кафе, чай и вендинг машини директно от Италия. Фирмите му притежават хиляди автомати в цялата страна, позиционирани в ключови бизнес сгради, болници и публични институции. Сенчестият прякор и „чистото“ досие: Прякорът му „Загатото“ идва от младежките му години и страстта по италианските автомобили и дизайн (на името на легендарното дизайнерско бюро Zagato). Въпреки че профилът му напомня за бизнесмените от прехода, официалните данни на МВР са категорични – Янков не е бил свързан с незаконна дейност, няма криминални регистрации и не е бил обект на разработки за организирана престъпност.

Прякорът му „Загатото“ идва от младежките му години и страстта по италианските автомобили и дизайн (на името на легендарното дизайнерско бюро Zagato). Въпреки че профилът му напомня за бизнесмените от прехода, официалните данни на МВР са категорични – Янков не е бил свързан с незаконна дейност, няма криминални регистрации и не е бил обект на разработки за организирана престъпност. Замесван ли е в скандали или съдебни дела? Проверките в съдебните регистри показват, че бизнесменът никога не е бил подсъдим по шумни наказателни дела. Името му фигурира единствено в рутинни търговски и административни дела, свързани с пазарна конкуренция и договори за наеми на вендинг локации. Партньорите му го описват като „прикрита птица“ – човек, който избягваше светската суета, не демонстрираше охрана и лукс, но имаше изключителен нюх към новите технологии и алтернативните инвестиции, което го отвежда и към света на блокчейн технологиите.

Водещата версия: Кражба на криптовалута за милиони

Криминалистите и експертите по национална сигурност са обединени около хипотезата за финансови мотиви, свързани именно с тези дигитални активи на жертвата.

Милиони в Биткойн: През последните години Владимир Янков е имал засилен интерес към инвестициите в криптовалута. Предполага се, че е притежавал виртуален портфейл на стойност няколко милиона евро.

През последните години Владимир Янков е имал засилен интерес към инвестициите в криптовалута. Предполага се, че е притежавал виртуален портфейл на стойност няколко милиона евро. Физическо насилие: По тялото на бизнесмена са открити следи от насилие преди пожара. Разследващите проверяват дали той е бил изтезаван, за да издаде паролите и частните ключове за достъп до своите криптоавоари.

По тялото на бизнесмена са открити следи от насилие преди пожара. Разследващите проверяват дали той е бил изтезаван, за да издаде паролите и частните ключове за достъп до своите криптоавоари. Умишлен палеж с повече от две огнища: Пожарът в къщата в Банкя е започнал от втория етаж, където се намират спалните помещения. Открити са над две отделни огнища. Според бивши следователи, огънят е запален умишлено с нафта или друго запалително вещество, за да се заличат биологичните следи и доказателствата за извършеното насилие.

Мистерията около последните часове на жертвата

Един от ключових моменти в хронологията е вечерта преди престъплението. Янков е вечерял в луксозен ресторант в столичния квартал „Бояна“ със световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. След срещата бизнесменът е бил откаран до Банкя от свои приятели, които са го оставили в близост до дома му.

След като името на Пейчева се появи в публичното пространство, МВР и СДВР категорично отрекоха спекулациите, че тя се издирва или е замесена в престъплението. Самата Пейчева направи изявление в социалните мрежи, потвърждавайки, че оказва пълно съдействие на полицията от първия миг, а министър Демерджиев допълни, че към момента не се установява никакво нейно съпричастие към убийството.

Случаят „Банкя“ бързо се превръща в лакмус за капацитета на МВР да разплита престъпления, преплетени с високотехнологични финансови мотиви. Дали криминалистите ще успеят да докажат вината на заподозрените, или следите ще изчезнат в анонимността на блокчейн мрежите, предстои да разберем.