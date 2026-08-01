Убийството в Банкя: МВР с горещи версии и заподозрени ОБЗОР

Разследването на показното убийство на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков (известен като Загатото) в Банкя навлиза в решителна фаза.
Случаят, който започна като сигнал за пожар на 27 юли, вече официално се води като предумишлено убийство под надзора на Софийската градска прокуратура. Ето най-важните разкрития, водещите версии и официалните данни от МВР към този час.
Докъде стигна разследването и има ли заподозрени?
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално обяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че криминалистите вече разполагат с конкретни заподозрени лица. Тъй като оперативната работа продължава изключително активно, МВР отказва да съобщи самоличността им, за да не се попречи на процеса. Професионално изградената система за видеонаблюдение в района на ул. „Москва“ в Банкя и записи от камери с висока разделителна способност са помогнали на разследващите да локализират съмнителни лица – според неофициална информация става въпрос за мъже с качулки и раници, причакващи жертвата.
Кой е Владимир Янков – Загатото? Профил на убития бизнесмен
Смъртта на 56-годишния предприемач насочи общественото внимание към неговата биография и бизнес империя, градена с десетилетия. Според официалните регистри и разкритията в разследващите медии, Янков е сочен за един от стабилните, но умишлено стоящи в сянка играчи на българския пазар.
- Произход и ранни години: Владимир Томов Янков е роден в София. Израства в столицата, където завършва средното си образование с математически профил, а по-късно придобива висше икономическо образование, което му помага бързо да се ориентира в пазарната икономика в края на 90-години.
- Старт в бизнеса и вендинг империята: Началото на сериозния му възход е свързано с мащабен внос на суровини и оборудване. Янков развива мощен и напълно легален бизнес с внос на премиум марки кафе, чай и вендинг машини директно от Италия. Фирмите му притежават хиляди автомати в цялата страна, позиционирани в ключови бизнес сгради, болници и публични институции.
- Сенчестият прякор и „чистото“ досие: Прякорът му „Загатото“ идва от младежките му години и страстта по италианските автомобили и дизайн (на името на легендарното дизайнерско бюро Zagato). Въпреки че профилът му напомня за бизнесмените от прехода, официалните данни на МВР са категорични – Янков не е бил свързан с незаконна дейност, няма криминални регистрации и не е бил обект на разработки за организирана престъпност.
- Замесван ли е в скандали или съдебни дела? Проверките в съдебните регистри показват, че бизнесменът никога не е бил подсъдим по шумни наказателни дела. Името му фигурира единствено в рутинни търговски и административни дела, свързани с пазарна конкуренция и договори за наеми на вендинг локации. Партньорите му го описват като „прикрита птица“ – човек, който избягваше светската суета, не демонстрираше охрана и лукс, но имаше изключителен нюх към новите технологии и алтернативните инвестиции, което го отвежда и към света на блокчейн технологиите.
Водещата версия: Кражба на криптовалута за милиони
Криминалистите и експертите по национална сигурност са обединени около хипотезата за финансови мотиви, свързани именно с тези дигитални активи на жертвата.
- Милиони в Биткойн: През последните години Владимир Янков е имал засилен интерес към инвестициите в криптовалута. Предполага се, че е притежавал виртуален портфейл на стойност няколко милиона евро.
- Физическо насилие: По тялото на бизнесмена са открити следи от насилие преди пожара. Разследващите проверяват дали той е бил изтезаван, за да издаде паролите и частните ключове за достъп до своите криптоавоари.
- Умишлен палеж с повече от две огнища: Пожарът в къщата в Банкя е започнал от втория етаж, където се намират спалните помещения. Открити са над две отделни огнища. Според бивши следователи, огънят е запален умишлено с нафта или друго запалително вещество, за да се заличат биологичните следи и доказателствата за извършеното насилие.
Мистерията около последните часове на жертвата
Един от ключових моменти в хронологията е вечерта преди престъплението. Янков е вечерял в луксозен ресторант в столичния квартал „Бояна“ със световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. След срещата бизнесменът е бил откаран до Банкя от свои приятели, които са го оставили в близост до дома му.
След като името на Пейчева се появи в публичното пространство, МВР и СДВР категорично отрекоха спекулациите, че тя се издирва или е замесена в престъплението. Самата Пейчева направи изявление в социалните мрежи, потвърждавайки, че оказва пълно съдействие на полицията от първия миг, а министър Демерджиев допълни, че към момента не се установява никакво нейно съпричастие към убийството.
Случаят „Банкя“ бързо се превръща в лакмус за капацитета на МВР да разплита престъпления, преплетени с високотехнологични финансови мотиви. Дали криминалистите ще успеят да докажат вината на заподозрените, или следите ще изчезнат в анонимността на блокчейн мрежите, предстои да разберем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РазБойко
Коментиран от #18
22:43 01.08.2026
2 Мащабен внос на
22:46 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шорт
22:51 01.08.2026
5 след петроханското крипто
Коментиран от #6
23:00 01.08.2026
6 Мойте боко-койни са...
До коментар #5 от "след петроханското крипто":под магнолията, честна пожарникарска
23:04 01.08.2026
7 Топ Гън
23:08 01.08.2026
8 иван костов
Много е важно да се отбележи, че българското контраразузнаване, работи заедно с ми6 и украинските служби против България,!
23:20 01.08.2026
9 ЕлМафиозо
23:22 01.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
23:44 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 От вендинг машини
23:48 01.08.2026
15 Перо
23:50 01.08.2026
16 ГоееедоООо го веденнцеее гО ед О
23:51 01.08.2026
17 хиляди автомати
23:54 01.08.2026
18 Онли Джуки
До коментар #1 от "РазБойко":Андреа Иванова, известна с най-големите устни в света, е получила официална оферта от голяма компания в порноиндустрията. Пред „България Днес“ тя потвърди, че обмисля предложението, но засега не може да разкрие финансовите параметри.
По думите й първоначално се предвиждат стандартни продукции, а впоследствие и по-мащабни проекти с различни сюжетни линии. Снимките ще се провеждат в европейска столица, а възнаграждението може да достигне петцифрени месечни суми при по-голяма ангажираност.
Иванова вече заяви, че вижда подобна кариера като логично продължение на успеха си в платформа за платено съдържание. Тя допълва, че няма притеснения относно бъдещите си партньори пред камера и е готова да навлезе в индустрията.
23:58 01.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Перо
00:02 02.08.2026
21 Възраждане
00:09 02.08.2026
22 Фен
00:10 02.08.2026