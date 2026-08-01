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Убийството в Банкя: МВР с горещи версии и заподозрени ОБЗОР

Убийството в Банкя: МВР с горещи версии и заподозрени ОБЗОР

1 Август, 2026 22:27, обновена 1 Август, 2026 22:39 2 928 22

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  • криптовалута

Разследването за смъртта на бизнесмена Владимир Янков се фокусира върху многомилионен криптопортфейл и умишлен палеж за заличаване на следи

Убийството в Банкя: МВР с горещи версии и заподозрени ОБЗОР - 1
Снимка: zabulgaria.eu
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на показното убийство на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков (известен като Загатото) в Банкя навлиза в решителна фаза.

Случаят, който започна като сигнал за пожар на 27 юли, вече официално се води като предумишлено убийство под надзора на Софийската градска прокуратура. Ето най-важните разкрития, водещите версии и официалните данни от МВР към този час.

Докъде стигна разследването и има ли заподозрени?

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално обяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че криминалистите вече разполагат с конкретни заподозрени лица. Тъй като оперативната работа продължава изключително активно, МВР отказва да съобщи самоличността им, за да не се попречи на процеса. Професионално изградената система за видеонаблюдение в района на ул. „Москва“ в Банкя и записи от камери с висока разделителна способност са помогнали на разследващите да локализират съмнителни лица – според неофициална информация става въпрос за мъже с качулки и раници, причакващи жертвата.

Кой е Владимир Янков – Загатото? Профил на убития бизнесмен

Смъртта на 56-годишния предприемач насочи общественото внимание към неговата биография и бизнес империя, градена с десетилетия. Според официалните регистри и разкритията в разследващите медии, Янков е сочен за един от стабилните, но умишлено стоящи в сянка играчи на българския пазар.

  • Произход и ранни години: Владимир Томов Янков е роден в София. Израства в столицата, където завършва средното си образование с математически профил, а по-късно придобива висше икономическо образование, което му помага бързо да се ориентира в пазарната икономика в края на 90-години.
  • Старт в бизнеса и вендинг империята: Началото на сериозния му възход е свързано с мащабен внос на суровини и оборудване. Янков развива мощен и напълно легален бизнес с внос на премиум марки кафе, чай и вендинг машини директно от Италия. Фирмите му притежават хиляди автомати в цялата страна, позиционирани в ключови бизнес сгради, болници и публични институции.
  • Сенчестият прякор и „чистото“ досие: Прякорът му „Загатото“ идва от младежките му години и страстта по италианските автомобили и дизайн (на името на легендарното дизайнерско бюро Zagato). Въпреки че профилът му напомня за бизнесмените от прехода, официалните данни на МВР са категорични – Янков не е бил свързан с незаконна дейност, няма криминални регистрации и не е бил обект на разработки за организирана престъпност.
  • Замесван ли е в скандали или съдебни дела? Проверките в съдебните регистри показват, че бизнесменът никога не е бил подсъдим по шумни наказателни дела. Името му фигурира единствено в рутинни търговски и административни дела, свързани с пазарна конкуренция и договори за наеми на вендинг локации. Партньорите му го описват като „прикрита птица“ – човек, който избягваше светската суета, не демонстрираше охрана и лукс, но имаше изключителен нюх към новите технологии и алтернативните инвестиции, което го отвежда и към света на блокчейн технологиите.

Водещата версия: Кражба на криптовалута за милиони

Криминалистите и експертите по национална сигурност са обединени около хипотезата за финансови мотиви, свързани именно с тези дигитални активи на жертвата.

  • Милиони в Биткойн: През последните години Владимир Янков е имал засилен интерес към инвестициите в криптовалута. Предполага се, че е притежавал виртуален портфейл на стойност няколко милиона евро.
  • Физическо насилие: По тялото на бизнесмена са открити следи от насилие преди пожара. Разследващите проверяват дали той е бил изтезаван, за да издаде паролите и частните ключове за достъп до своите криптоавоари.
  • Умишлен палеж с повече от две огнища: Пожарът в къщата в Банкя е започнал от втория етаж, където се намират спалните помещения. Открити са над две отделни огнища. Според бивши следователи, огънят е запален умишлено с нафта или друго запалително вещество, за да се заличат биологичните следи и доказателствата за извършеното насилие.

Мистерията около последните часове на жертвата

Един от ключових моменти в хронологията е вечерта преди престъплението. Янков е вечерял в луксозен ресторант в столичния квартал „Бояна“ със световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. След срещата бизнесменът е бил откаран до Банкя от свои приятели, които са го оставили в близост до дома му.

След като името на Пейчева се появи в публичното пространство, МВР и СДВР категорично отрекоха спекулациите, че тя се издирва или е замесена в престъплението. Самата Пейчева направи изявление в социалните мрежи, потвърждавайки, че оказва пълно съдействие на полицията от първия миг, а министър Демерджиев допълни, че към момента не се установява никакво нейно съпричастие към убийството.

Случаят „Банкя“ бързо се превръща в лакмус за капацитета на МВР да разплита престъпления, преплетени с високотехнологични финансови мотиви. Дали криминалистите ще успеят да докажат вината на заподозрените, или следите ще изчезнат в анонимността на блокчейн мрежите, предстои да разберем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РазБойко

    36 2 Отговор
    Я бех с една Мата Хари у зайчарнику. Имам алиби.

    Коментиран от #18

    22:43 01.08.2026

  • 2 Мащабен внос на

    34 4 Отговор
    премиум марки кафе, примесено с пакети бело... затова е цялата тази патаклама...

    22:46 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шорт

    19 4 Отговор
    Чисто и просто.Що е то? Милиционер след баня!😂..Най вероятно сфирките са били прекалено професионални и някой от бившите тъпкачи да го е поръчали. Много мъже са си мерили боздуганите по тая златотърсачка!

    22:51 01.08.2026

  • 5 след петроханското крипто

    10 1 Отговор
    ся и на тоя, някой колекционира биткойни

    Коментиран от #6

    23:00 01.08.2026

  • 6 Мойте боко-койни са...

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "след петроханското крипто":

    под магнолията, честна пожарникарска

    23:04 01.08.2026

  • 7 Топ Гън

    10 1 Отговор
    много матматици в тая държава бе един водопроводчик по ст нема.Държавата на гениите и тси гън ите

    23:08 01.08.2026

  • 8 иван костов

    9 8 Отговор
    Трудно е да се търси дългата костелива ръка на костовистите от ппдб/ЛГБТ, човекът е бил хетеросексуален! 🙄 Обаче не трябва да се пропуска фактът, че хиляди украински терористи пребивават в нашата любима евроатлантическа родина!
    Много е важно да се отбележи, че българското контраразузнаване, работи заедно с ми6 и украинските служби против България,!

    23:20 01.08.2026

  • 9 ЕлМафиозо

    12 0 Отговор
    Банкя е център на мутрите, там виреят на боко мулетата .....

    23:22 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Калушев и компания също ги свитнаха заради крипто и после запалиха кучетата и всичко останало.Едно от децата също е било измъчвано по същия начин.

    23:44 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От вендинг машини

    4 0 Отговор
    Пари не се правят но могат много да се изперат.

    23:48 01.08.2026

  • 15 Перо

    3 0 Отговор
    При сегашната некадърност на МВР да се разчита основно на камери и доброволни доносници, делото ще отлежи и отиде в кръглата папка, по измислената давност!

    23:50 01.08.2026

  • 16 ГоееедоООо го веденнцеее гО ед О

    2 0 Отговор
    у дг уга рата Из ру дуду мръ сененен.. го ве дОООО го ве д енцеее.> го вед О

    23:51 01.08.2026

  • 17 хиляди автомати

    1 0 Отговор
    И колко партиди за ток има?

    23:54 01.08.2026

  • 18 Онли Джуки

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "РазБойко":

    Андреа Иванова, известна с най-големите устни в света, е получила официална оферта от голяма компания в порноиндустрията. Пред „България Днес“ тя потвърди, че обмисля предложението, но засега не може да разкрие финансовите параметри.

    По думите й първоначално се предвиждат стандартни продукции, а впоследствие и по-мащабни проекти с различни сюжетни линии. Снимките ще се провеждат в европейска столица, а възнаграждението може да достигне петцифрени месечни суми при по-голяма ангажираност.

    Иванова вече заяви, че вижда подобна кариера като логично продължение на успеха си в платформа за платено съдържание. Тя допълва, че няма притеснения относно бъдещите си партньори пред камера и е готова да навлезе в индустрията.

    23:58 01.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Перо

    1 0 Отговор
    Само некадърни, мутренски бизнесмени се занимават с внос и вътрешни връзки за дистрибуция, те не са професионални бизнесмени, защото са тръгнали по лесния път на вноса! Заради такива имаме отрицателен търговски баланс в икономиката! Нямаме и икономическа политика за стимулиране на производството и износа, което е гръбнака на всяка здрава икономика! Такива “бизнесмени”, първо сменяват колата, после жената, когато станат “успешни”!

    00:02 02.08.2026

  • 21 Възраждане

    0 0 Отговор
    Някой свързан с оная к... гимнастичката

    00:09 02.08.2026

  • 22 Фен

    0 0 Отговор
    Миленчо, спри да пишеш с AI.

    00:10 02.08.2026