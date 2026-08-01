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Жена взриви самоделна бомба пред луксозен ресторант в Москва - загинаха трима, ранените са над 20
  Тема: Украйна

Жена взриви самоделна бомба пред луксозен ресторант в Москва - загинаха трима, ранените са над 20

1 Август, 2026 21:52, обновена 2 Август, 2026 00:34 6 018 276

  • украйна-
  • експлозия-
  • русия-
  • москва-
  • кудрински площад

Има непотвърдена информация, че обектът е бил нает за пищно празненство на висш военен генерал

Жена взриви самоделна бомба пред луксозен ресторант в Москва - загинаха трима, ранените са над 20 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души загинаха, а най-малко 21 други бяха ранени при тежък взрив пред ресторант „Balzi Rossi“ на площад „Кудринская“ в Москва.

Инцидентът избухна около 20:10 часа местно време на 1 август, съобщава Министерство на вътрешните работи на Русия, цитирано от информационна агенция ТАСС. Мощният тътен е регистриран на лятната веранда на елитния италиански ресторант, разположен на първия етаж в емблематичния сталински небостъргач в центъра на руската столица.

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Официалната версия: Атентат със самоделно взривно устройство

Въпреки първоначалните спекулации в социалните мрежи за експлозия на газова бутилка в кухнята, руските власти категорично опровергаха тази хипотеза. Сградата не е газифицирана, а шеф-готвачът Карло Алфиери потвърди в изтрита по-късно публикация, че заведението отвътре е непокътнато, съобщава независимата медия Meduza.

Националният антитерористичен комитет (НАК) на Русия обяви, че става въпрос за детонация на самоделно взривно устройство (СВУ). Според изявление на ведомството, разпространено от Интерфакс, извършителката е неустановена до момента жена, която се е опитала да внесе бомбата в заведението под прикритието на подарък. По предварителни оценки на експертите взривното устройство е било с мощност между 300 и 500 грама тротилов еквивалент.

Жертвите на трагедията са:

  • Самата атентаторка, загинала на място при взрива.
  • Охранителят на ресторанта, който е проявил бдителност и е отказал да допусне жената в обекта, блокирайки я на входа.
  • Един от посетителите на заведението, намиращ се в близост.

Към 00:30 часа на 2 август НАК и международните медии, сред които aa.com.tr, потвърждават за 21 хоспитализирани граждани. Петима от ранените се намират в критично състояние и лекарите се борят за живота им в реанимацията на научноизследователския институт за спешна помощ „Склифосовски“.

Контекст на атаката, разследване и извънредни мерки

Следственият комитет на Руската федерация официално започна разследване за терористичен акт. Според информация на Телеграм каналите Astra и ВЧК-ОГПУ, цитирани от изданието „The Insider“, в момента на атаката луксозният ресторант „Balzi Rossi“ е бил затворен за частно събитие. Източници твърдят, че вътре се е провеждало честване на рожден ден на високопоставен военен генерал, като пред сградата са забелязани автомобили с черни военни номера. Основната версия на следствието, разпространена от РИА Новости, е, че нападението е било насочено срещу присъстващите висши офицери, като в момента интензивно се проверява за участие на радикализирани лица.

В резултат на инцидента властите в Москва предприеха редица спешни действия:

  1. Частично беше спряно движението по външната страна на Садовое колцо.
  2. Провеждащият се в същия момент Нощен велопарад в Москва бе незабавно прекратен и отменен от Департамента по транспорт.
  3. Районът около площад „Кудринская“ остава блокиран от ОМОН, сапьори и агенти на ФСБ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абеее....

    59 22 Отговор
    италианският луксозен ресторант Balzi Rossi що не спазва санкциите? А?

    21:55 01.08.2026

  • 4 Исторически парк

    84 50 Отговор
    Украинските тероряги пак

    Коментиран от #8, #221

    21:55 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дик диверсанта

    30 15 Отговор
    Неизгладени разузнавателни данни - командващ на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко е организирал банкета, дали е убит по-късно.

    Коментиран от #45, #48

    21:56 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    35 23 Отговор
    В МОМЕНТА ДАВАТ,ПЪРЪЛ ХАРБАРД,,...ДАНО ДА НЕ Е.. БЕЗМЕР

    Коментиран от #20, #31, #69, #109

    21:58 01.08.2026

  • 12 Отреазвяващ

    21 14 Отговор
    Неприятно,но поне не лъжат.

    21:58 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русодебил

    43 45 Отговор
    Нема по голем дебил от бг русодебила!

    21:59 01.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гледай телевизия

    21 9 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Съвсем ще затъпееш!

    22:00 01.08.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    39 49 Отговор
    КАКВОТО ПУТЛЕР ТЪРСИ ЩЕ СИ ГО НАМЕРИ ......................,..., ФАКТ !

    Коментиран от #30, #275

    22:01 01.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Война е

    67 18 Отговор
    Обаче нито една война не е спечелена с атентати.

    22:02 01.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй..

    50 43 Отговор
    Слава на Русия. Слава на Русия 🇧🇬🇷🇺.Пазители на нормалното и православието! Слава на цар Путин!

    22:02 01.08.2026

  • 28 гайтанджиева

    18 17 Отговор
    СБУ и мен ме издирва за дейност против държавата Украйна!

    Коментиран от #150

    22:03 01.08.2026

  • 29 име

    46 23 Отговор
    Утре пак ще има рев, че тая вечер рекорден брой ракети са посетили Kийф

    22:03 01.08.2026

  • 30 По ФАКТА се познаваш

    26 19 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    А на бас че Зельо ще го превари.

    Коментиран от #226

    22:03 01.08.2026

  • 31 НИЩО МУ НЯМА

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    СПОКОЙНО
    АЛИ БАБА МОЛЛАТА
    С КИЛИМЧЕТО НЕ МОЖЕ
    ДА ДОЛЕТИ БЕЗ ТРАНСПОНДЕР 🗣

    22:03 01.08.2026

  • 32 Град Козлодуй

    5 10 Отговор

    До коментар #23 от "Коста":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    22:04 01.08.2026

  • 33 Хей

    8 9 Отговор
    Някои пак ще останат без ушленца....

    22:04 01.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ТОЧЕН СТЕ

    23 34 Отговор

    До коментар #26 от "Варна 3":

    Украйна никога не е била терористична държава, винаги е била руска територия.

    22:04 01.08.2026

  • 36 Коста

    22 17 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Започва гражданска война у Ваще село!

    22:04 01.08.2026

  • 37 Сибир поиска независимост!

    28 25 Отговор
    Сибир поиска присъединяване към Китай!

    Коментиран от #41

    22:05 01.08.2026

  • 38 Васил

    27 25 Отговор
    Рашисткият отпадък на никой няма да липсва.

    22:05 01.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Спрете тая дрога бе

    23 18 Отговор

    До коментар #37 от "Сибир поиска независимост!":

    Абе пич, ти съвсем изпусна всички влакове. Ясно защо все ви се привиждат украински победи.

    22:08 01.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Е,няма страшно

    19 8 Отговор
    Тва е СВО

    22:09 01.08.2026

  • 44 Някой

    23 17 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Можеше просто да замълчиш, но ти предпочете да възхваляваш тероризма.
    Интелектуалното ти ново е поне три етажа под земята.

    22:09 01.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 НИЩО МУ НЯМА

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Дик диверсанта":

    ЧАЙКА В ...ИЛЮМИНАТОРЕ😀

    22:12 01.08.2026

  • 49 И после рев

    18 13 Отговор
    Пак ще реват че им стрелят по гражданска инфраструктура. От 35 ракети- 9 убити. А ако падне ракета наистина сред населението? Вижте Газа.

    22:13 01.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 миче мари

    19 17 Отговор
    що не казвате кои са терористите
    ако беше в киев или ес веднага щяхте да намекнете за Русия

    22:16 01.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сигурно

    25 20 Отговор
    украинските терористи! После защо ги бие Русия!

    22:17 01.08.2026

  • 56 Ами

    17 25 Отговор
    За руски генерали даже и в Москва не е безопасно вече.
    Май е време за преместване на цялото военно и политическо ръководство в далечния изток най-добре във Владивосток, че да са близко до Ким при който ще търсят убежище

    Коментиран от #75

    22:18 01.08.2026

  • 57 до оня с коня

    9 7 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    я по добре си дой коня да ти дава мляко
    не е таз работа за каруцари

    Коментиран от #91

    22:18 01.08.2026

  • 58 ти да видиш

    18 13 Отговор
    Укрофашисткият тероризъм в действие! Докога, ще търпят зеленияпор и хунтата му?

    22:18 01.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ДрайвингПлежър

    19 16 Отговор
    Едно е сигурно УКРАИНЦИТЕ СА ТЕРОРИСТИ!!!
    колкото и да ги бомбят все ще им е малко!

    22:19 01.08.2026

  • 61 Да да

    14 12 Отговор

    До коментар #54 от "Коста под моста":

    Ще се защитят те добре. Накрая Зельо ще гризне дръвцето докато обикаля насам- натам.

    22:20 01.08.2026

  • 62 Уф, че кофти се е получило,

    14 11 Отговор
    ама имало беля да става! Пак при Кобзона.

    22:21 01.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пускам

    8 8 Отговор
    Сълза.

    22:22 01.08.2026

  • 65 Соросня,дайте сега старото клише... :

    9 6 Отговор
    ,,Пак някой е пушил...!"

    Коментиран от #78

    22:25 01.08.2026

  • 66 аz СВО Победа 81

    9 10 Отговор
    Празненството е завършило със заря.
    🤣🤣🤣

    22:25 01.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хе,хе...!

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Даже не можеш правилно да го произнесеш...!
    Нещо ти се мотае езика,да не е от водката...?!

    22:26 01.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Прилича на

    10 7 Отговор
    традиционна борба за трона в руската империя, уж демокрация в момента.

    22:27 01.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Лег

    8 5 Отговор
    Специална военна операция. Война няма.

    22:27 01.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ами

    10 9 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Вече за никого никъде не е безопасно.
    Лизито отиде да види нацистите в Киев и го
    прибраха с първия полет като консервна кутия.

    Коментиран от #104

    22:28 01.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Соловьовче Объркано

    8 9 Отговор

    До коментар #65 от "Соросня,дайте сега старото клише... :":

    По добре :

    Някой има да връща
    На някого
    Някоя услуга .

    Безплатен Банкет няма.

    22:28 01.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 цецо хераковски

    11 9 Отговор
    на зеленио и биби им е време...

    22:30 01.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ей сега вече много ме ядосаха

    11 11 Отговор
    Уркраинските терористи !

    22:30 01.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Слава на Украйна

    11 14 Отговор
    МОСКВА — Взрив разтърси популярен московски ресторант по време на празненство с участието на висши руски военни. По първоначални данни на местните служби и медии при инцидента са загинали най-малко трима души, а други 15 са ранени с различна степен на изгаряния и травми. На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията, бърза помощ и министерството на извънредните ситуации.
    ​Според източници от руските медийни среди, в момента на експлозията в заведението е бил командващият Военнокосмическите сили на Русия генерал-полковник Александър Чайко, който е отбелязвал своя рожден ден. Районът около ресторанта бе отцепен, а разследващите органи работят по няколко версии за произхода на инцидента, включително неизправност в газовото оборудване или умишлено поставено взривно устройство.
    ​Генерал Александър Чайко е сред най-известните и влиятелни фигури в съвременната руска армия. Преди да заеме настоящия си пост, той командваше руската военна групировка в Сирия, за което бе удостоен със званието „Герой на Русия“. В началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Чайко застана начело на Източната групировка войски, която водеше настъплението към Киев от север през територията на Беларус.
    ​Подразделенията, намиращи се под негово пряко командване през пролетта на 2022 г., окупираха ключови градове в Киевска област, сред които Буча, Ирпен и Гостомел. Международни правозащитни организации, украинската прокуратура и независими наблюдатели свър

    Коментиран от #92, #94, #95, #103

    22:32 01.08.2026

  • 88 НАДУЛИ

    6 9 Отговор
    ПРОСТО НАГЛО ОБМАНУЛИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #99

    22:32 01.08.2026

  • 89 И какво общо имат...

    8 5 Отговор

    До коментар #54 от "Коста под моста":

    ...сервитьорите и персонала ,в заведението,че има убити и ранени между тях...?!?!

    Коментиран от #96, #106

    22:33 01.08.2026

  • 90 3-ма французи

    7 4 Отговор
    са убити със сигурност и вероятно ще станат 4

    22:33 01.08.2026

  • 91 оня с коня

    15 12 Отговор

    До коментар #57 от "до оня с коня":

    В България за разлика от Русия има Свобода на словото,а ти явно не знаеш на кой свят живееш и коя година сме след като си мислиш че още живеем в Милиционеро-социализма и има Белене,Скравена и Мрачни мази на ДС,от които жив не се излиза.

    Коментиран от #108, #111, #254

    22:34 01.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Пропусна нещо...!

    10 7 Отговор

    До коментар #87 от "Слава на Украйна":

    Източник :
    ,,Укр Информ"
    ,,Украинская Правда"...
    Дали да вЕрваме....Мммм...?!?!

    22:35 01.08.2026

  • 95 Ква "слава" бе

    11 7 Отговор

    До коментар #87 от "Слава на Украйна":

    Кое е славното ?

    22:36 01.08.2026

  • 96 Ами

    7 11 Отговор

    До коментар #89 от "И какво общо имат...":

    Косвени жертви са.Язък за сервитьорчетата.За генерал боклук не ми пука.

    Коментиран от #107

    22:36 01.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мдаа

    7 2 Отговор

    До коментар #88 от "НАДУЛИ":

    Скучно...Движуха.

    Коментиран от #135

    22:37 01.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 В Русия

    8 8 Отговор
    демокрацията е форма на управление, при която последния оцелял става император. Логично той е най-кръвожадния, защото останалите или не са така стръвни или въобще не са разбрали руската демокрация.

    22:38 01.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ясно

    8 6 Отговор

    До коментар #87 от "Слава на Украйна":

    Генерал лейтенант Буданов в акция.

    22:39 01.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Има убити сервитьорите и от персонала

    13 6 Отговор

    До коментар #89 от "И какво общо имат...":

    Французи са ! А ресторанта е на виненият гигант Gambero Rosso който навлезе в ресторантьорската индустрия и всич не му пука за санкции и какви глупости дрънкат в ЕК

    22:40 01.08.2026

  • 107 НАЛИ?!

    8 8 Отговор

    До коментар #96 от "Ами":

    А ако едното ,,сервитьорче" е...синът ти,пак ли така с лека ръка ще кажеш...-
    ,,язък за сервитьорчетата"...?!

    Коментиран от #119

    22:40 01.08.2026

  • 108 Гьобелс

    5 4 Отговор

    До коментар #91 от "оня с коня":

    Вярваш ли си? Кажи честно?

    22:41 01.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Чичо

    8 9 Отговор
    Това е само кинопрегледа, филма все още не е започнал !

    22:42 01.08.2026

  • 111 Еш па тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "оня с коня":

    Кво има?!?

    Коментиран от #132

    22:42 01.08.2026

  • 112 Блядимир Пиздюхин

    10 4 Отговор
    Лошо ми е 🫪

    22:43 01.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Софиянец

    10 9 Отговор
    Тия боклуци кво си мислят?Че ще им се размине??Бункерният клоун вече се е издянал като мокра връв някъде зад Урал.

    22:43 01.08.2026

  • 115 Убили са Макрон !

    5 5 Отговор
    Информацията е 100% проверена. Бил е на тайно посещение в Москва. Името му беше публикувано

    Коментиран от #130

    22:43 01.08.2026

  • 116 ЗА РУСОФИЛСКИЯ ПЛАНКТОН

    8 6 Отговор
    В СТАТИЯТА ПИШЕ ЯСНО - ГРЪМНАЛА Е ГАЗОВА БУТИЛКА

    ТИПИЧНАТА РУСКА ХАЛАТНОСТ - ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ Е ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ И НЯМА ИЗБИТИ ГЕНЕРАЛИ

    Коментиран от #122

    22:43 01.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ердоган

    8 6 Отговор
    Украйна забавя, но не забравя

    22:45 01.08.2026

  • 119 Нали?!

    9 5 Отговор

    До коментар #107 от "НАЛИ?!":

    Ако едно от убитите вчера в Украйна деца с корейска ракета бе твоя рожба, ти какво щеше да речеш?М?
    Нали?

    22:45 01.08.2026

  • 120 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "За кво ви беше сичкия атом":

    Така ли не разбрахте, че атома е бил фактор само когато друг не го притежавал (1945/46) после е само средство за заплаха и така възпиране

    Коментиран от #136

    22:47 01.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Чебурашка

    8 6 Отговор
    Руските на чацюги така и не разбраха, че за всяко военно престъпление ще има справедливо наказание.

    Коментиран от #131

    22:48 01.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Каква е тази снимка?

    4 2 Отговор
    Никаква връзка със статията няма

    22:49 01.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Ама си имат ядерката

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "ЛЕША СОЛДАТ":

    113 ЛЕША СОЛДАТ
    21ОТГОВОР
    ВРЕМЕТО НА

    БРИГАДИ
    ОПГта
    И КРИМИНАЛНИ АВТОРИТЕТИ

    БЪРЗО НАБЛИЖАВА .....

    СЛЕД КРАЯ НА ПУТИНОВА ОБОСРАЦИЯ

    ВСИЧКИ ТАКА НАРЕЧЕНИ
    СОЛДАТИ
    ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ
    В
    НОВИЯ КРИМИНАЛЕН КОНТИНГЕНТ
    НА РУСИЯ
    -;-
    Те са свикнали да вегетират в терор, мъка и движуха!

    22:50 01.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Не е Макрон а Макарон

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "Убили са Макрон !":

    И е друг !

    22:51 01.08.2026

  • 131 Познах

    9 6 Отговор

    До коментар #123 от "Чебурашка":

    Днес казах че Захарова пак ще рони крокодилски сълзи.Пак познах.
    Ще взема да пусна тото.

    22:51 01.08.2026

  • 132 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "Еш па тоа":

    А кво няма?

    22:51 01.08.2026

  • 133 Гойда братья и сестры

    7 4 Отговор

    До коментар #80 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    80 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ:
    СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.
    Коментиран от 86
    -;
    Явно им трябва еквивалента на 1918 година и новия Ленин да ги пренареди

    22:51 01.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Да питам само...

    5 7 Отговор
    Ако има украинска следа утре и метрото в Киев няма да им помогне

    Коментиран от #146

    22:56 01.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Ба бааааа

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Ще ще ще ще

    22:59 01.08.2026

  • 140 ГОЛЕМ РЕВ

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Марш на фронта ве

    22:59 01.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Телеманиак

    5 3 Отговор
    "От Киев с любов".2

    23:02 01.08.2026

  • 146 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #137 от "Да питам само...":

    Украйна получава Реална и адекватна помощ от Колективния дапад /вкл. и БГ/ както Военна,така и Финансова.Тиобаче си мислиш че Метрото е единствената надежда на Украинците.За Клуба на Богатите е ясно,откога обаче съществува и Клуба ви на Тъпанарите?

    23:02 01.08.2026

  • 147 До Ком 124

    4 2 Отговор
    Суровикин , в момента е в щаба на руската армия , но хора , като теб които слушат лъжите на убииците откъде да знаят .

    23:03 01.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "гайтанджиева":

    Да си мислила.

    23:06 01.08.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Изкуственият мозък каьва

    3 3 Отговор
    Информация за гибели генерала Александра Юрьевича Чайко не отговаря на действителността. Съобщения онем се появиха във връзка с взрывом в московском restaurant , no official restaurant, we are happy to welcome you. занимава пост главнокомандующего Въздушно-космически сили РФ.

    Коментиран от #230

    23:11 01.08.2026

  • 158 Пак лъжат украинците

    6 5 Отговор
    Жив е! Но за Макрон не е сигурно

    23:13 01.08.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Бенчев

    5 7 Отговор
    Докога ще ги търпи Путин тия ? То биважтърпение,бива!

    Коментиран от #168, #175, #186

    23:16 01.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Украинците защо избиха

    5 5 Отговор
    франсетата само не мога да разбера

    23:16 01.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Украйна

    9 7 Отговор
    стана държава терорист! Запада спонсор на тероризъм!

    Коментиран от #174

    23:19 01.08.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Ако

    3 0 Отговор

    До коментар #162 от "Бенчев":

    Можеше да направи нещо полезно за него нямаше да търпи, но няма такова.

    23:27 01.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Гориил

    2 4 Отговор
    Руският генерал не искал тайно да поръчва пица в тъмната част на нощта пред вратите на министерството си, както прави например президентът Тръмп. Както виждаме, това се окаВ резултат на това не виждаме признаци на военно положение в Москва. Руската столица е препълнена с туристи, а ресторантите, кафенетата и нощните клубове са пълни с клиенти.за трагична грешка и пример за безотговорност. Генералите от НАТО никога не се събират на обществени места, а когато го правят, то е в атмосфера на строга секретност и при наличие на охрана.

    23:29 01.08.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 От ясно по-ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #178 от "az СВО Победа 81":

    Вътрешна работа или чеченци.
    Лошо няма де.

    23:33 01.08.2026

  • 185 Украинските терористи

    1 6 Отговор
    защо убиха и 56-годишния бизнесмен Владимир Янков (известен като Загатото) в Банкя ? А?

    23:33 01.08.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 И после

    5 5 Отговор

    До коментар #171 от "Крайно време е мисля":

    Какво ще стане с Москва.Ще има ответни не малки, а пълномащабни стратегически ядрени удари.
    Дори и Путлер не е толкова загубен все пак иска да е на власт, а така няма да е жив.

    Коментиран от #198

    23:36 01.08.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Тия украинци

    3 4 Отговор

    До коментар #188 от "az СВО Победа 81":

    станаха като ислямисти камикадзета!

    23:38 01.08.2026

  • 197 хаха

    5 1 Отговор
    Шат на патката главата!

    23:38 01.08.2026

  • 198 Ей го и другият паляк

    3 2 Отговор

    До коментар #194 от "И после":

    играещ на компа!

    23:39 01.08.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Нашмърканият потник

    4 5 Отговор
    е шивaн терорист! Малко му остава в бункера в Полша

    23:43 01.08.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Така

    4 5 Отговор

    До коментар #203 от "Дали е СВО или война":

    Ама без срокове целите си имат цена която спира да е приемлива и поносима.
    Малка историческа справка:
    СССР се разпадна само след 10г срещу Афганистан, зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена не пряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро

    Коментиран от #217, #267

    23:48 01.08.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Цвете

    4 3 Отговор
    ЕДНИ НЕДАЛЕЧЕ НЯМАТ ДОМ, КЪЩИТЕ ИЗПЕПЕЛЕНИ ,А ДРУГИ СИ УГАЖДАТ НА ДУШАТА.ДВОЙСТВЕН ЖИВОТ.ПАРИ И ПИРШЕСТВО ЗА ОСТАНАЛИТЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.

    Коментиран от #215, #243

    23:50 01.08.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Цена си има

    5 5 Отговор

    До коментар #207 от "Така":

    Но на теб никой не ти я съобщил или бъркам. Викаш в пропагандата за глупаци има срокове. А за Афганистан, не го ползвай за опорка. Дори си нямаш и на представа и изглеждаш глупаво да папагалиш по опорки. Хората разсъждават, само тролеите са грамофони.

    Коментиран от #233

    23:53 01.08.2026

  • 218 Тероризма е силата

    4 6 Отговор
    на слабия.
    Обречен лузър, който така доказва че е такъв.
    Толкова за победителите Зеленски и Буданов а и британските служби

    23:53 01.08.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Същата работа

    8 4 Отговор
    като да целиш жилищен блок и болница в Киев, а путинците да ръкопляскат.

    Защо не ръкопляскате.

    23:58 01.08.2026

  • 221 Лика-прилика са си

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    с кремълските терористи.
    Няма разлика.

    23:59 01.08.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Няма как

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "По ФАКТА се познаваш":

    На Путин диагнозата от докторите му е до септември и е по-възрастен. Ако искаш да приключиш Зеленски, побързай.
    Нямаш време.

    00:03 02.08.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Браво на Русия

    5 6 Отговор
    Терористичният режим в Украйна трябва да се унищожи!

    Не ти ли изнася, че го изтри?

    Коментиран от #241

    00:04 02.08.2026

  • 229 Пламен

    3 3 Отговор
    Тея още ли готвят на газ?!

    00:06 02.08.2026

  • 230 Извинете,

    3 0 Отговор

    До коментар #157 от "Изкуственият мозък каьва":

    в правилата на сайта пише, че не може да ползвате чужди езици.

    00:06 02.08.2026

  • 231 Писъмце до кремълският нещастник

    4 2 Отговор
    От ЧСИ.

    00:09 02.08.2026

  • 232 1111

    2 0 Отговор
    ЯМХ!

    00:09 02.08.2026

  • 233 Да, бе

    3 3 Отговор

    До коментар #217 от "Цена си има":

    аз повтарям пропаганда, а не ти.
    Ако не знаеш тогава СССР в много мощен от колкото някога е била Русия в всяко отношение. Зад него стои целия СИВ, има много повече оръжие и то не на хартия и лежащо по складове не използваемо на над 40години. Има даже и то голям и то напълно функционален ядрен арсенал. Тогава даже и цялата Украинска икономика работеше за неговата победа. Обаче след 10 години война и то такава която беше практически изцяло партизанска, но осигуряваща неспирен поток от “Груз 200” обратно към СССР. Всичко рухна и то изненадващо изведнъж. Който не разпознава практически повтарящия се сценарии или просто е наивен или просто не желае да го признае защото не му харесва хич.

    Коментиран от #235

    00:13 02.08.2026

  • 234 Видеото не е за хора със слаби сърца

    4 3 Отговор
    Украйна отмъщава? Ресторант в Москва, пълен с висши руски генерали, хвръкна във въздуха (ВИДЕО)
    01 август 2026, 21:49 часа

    00:17 02.08.2026

  • 235 Човек ти намеква

    1 2 Отговор

    До коментар #233 от "Да, бе":

    че изглеждаш глупаво като грамофон, да го кажем директно тролеи и ти нямаш мозък да се сетиш и да замълчиш или поне да се запознаеш за Афганистан, преди да се покажеш като парцал. Нямате грам самоуважение глупаците. Затова ви ползват за грамофони на някоя простотия!

    Коментиран от #238

    00:17 02.08.2026

  • 236 На война като на война

    3 2 Отговор
    На война и в любовта всички средства са разрешени. Нима в Кремъл не знаят.

    Коментиран от #237, #240

    00:19 02.08.2026

  • 237 Троле

    2 3 Отговор

    До коментар #236 от "На война като на война":

    Изглеждаш типично като фашистки тролей. Просттт като галош не е като да не ти го казвам всеки ден и да се дразниш, че си парцал. 😄

    00:20 02.08.2026

  • 238 Я сие би май

    3 1 Отговор

    До коментар #235 от "Човек ти намеква":

    ката боклук с боклук.

    Коментиран от #239

    00:21 02.08.2026

  • 239 За дртуго

    2 3 Отговор

    До коментар #238 от "Я сие би май":

    не става глупака. Затова е парцал. 😄

    00:22 02.08.2026

  • 240 Ще го научат в Кремъл

    3 3 Отговор

    До коментар #236 от "На война като на война":

    По трудния начин.

    00:23 02.08.2026

  • 241 м даааа

    1 4 Отговор

    До коментар #228 от "Браво на Русия":

    явно не му изнася,тука е пълно с продажни 0трепки

    Коментиран от #242

    00:23 02.08.2026

  • 242 Един глупак

    2 4 Отговор

    До коментар #241 от "м даааа":

    троли срещу Русия! Пълен отпадък и просттт като галош!

    Коментиран от #247

    00:26 02.08.2026

  • 243 а ве плевел смачкан

    4 2 Отговор

    До коментар #212 от "Цвете":

    ще те изкореня че вече много досаждаш

    00:27 02.08.2026

  • 244 Ред бул дава крилааа

    3 2 Отговор
    И чайката полетя😂😅🤣

    00:28 02.08.2026

  • 245 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    3 5 Отговор
    Да живее Путин,всички против него арестувани или евт@назирани заедно с поколението си!!!

    Коментиран от #264

    00:28 02.08.2026

  • 246 Мими Пищната

    3 1 Отговор
    информация, че обектът е бил нает за пищно празненство

    Коментиран от #256

    00:31 02.08.2026

  • 247 м даааа

    3 4 Отговор

    До коментар #242 от "Един глупак":

    не обиждай галошите,има полза от тях,този индивид е доста по непотребен,направо за рекордите на Гинес,ама те продажните драскачи и русофобите се надпреварват за титлата най-глупаво същество на планетата

    00:33 02.08.2026

  • 248 Няма нужда да е хвърлил топа

    5 6 Отговор
    Не всеки ден се вижда как генерал се нак.ъква в потурите.

    Коментиран от #249, #250, #251

    00:33 02.08.2026

  • 249 Дали

    1 2 Отговор

    До коментар #248 от "Няма нужда да е хвърлил топа":

    го има на видеото.

    00:35 02.08.2026

  • 250 Така ли

    2 3 Отговор

    До коментар #248 от "Няма нужда да е хвърлил топа":

    както ти правиш ежедневно ли?

    Коментиран от #252

    00:35 02.08.2026

  • 251 Възпитателно

    4 2 Отговор

    До коментар #248 от "Няма нужда да е хвърлил топа":

    Най-после се е светнал, че не е безсмъртен.

    Коментиран от #255

    00:36 02.08.2026

  • 252 Не мога да те зарадвам

    3 2 Отговор

    До коментар #250 от "Така ли":

    Не съм генерал.

    Коментиран от #257

    00:38 02.08.2026

  • 253 грУЙО

    2 1 Отговор
    Дано и това стане!

    00:38 02.08.2026

  • 254 И Русия не е

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "оня с коня":

    не е СССР, ама не знаеш още.
    А за свобода на словото отиди да го провериш в Британия или Украйна

    00:38 02.08.2026

  • 255 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #251 от "Възпитателно":

    А ти случайно знаеш ли че и ти не си?

    00:39 02.08.2026

  • 256 Чи как иначе

    4 2 Отговор

    До коментар #246 от "Мими Пищната":

    Ако не е "пищно" празненството ? И са надули до дупка Банга Ранга и жената не е издържала и така ...

    00:39 02.08.2026

  • 257 Така ли

    1 3 Отговор

    До коментар #252 от "Не мога да те зарадвам":

    ми ще те повишим и ще се накъкаш,с тия слаби vpn-и не можеш избяга от съдбата си😉

    00:42 02.08.2026

  • 258 Еее...

    3 1 Отговор
    Жените винаги взривяват някаква бомба!!!
    Който устиска- печели!!!
    Останалите са мълчание....

    По Шекспир

    00:43 02.08.2026

  • 259 Без име

    3 3 Отговор
    Узбечка.

    00:45 02.08.2026

  • 260 Време е за сън.

    1 3 Отговор
    Утре ще се брои мър ш ата

    00:45 02.08.2026

  • 261 От бункера

    5 5 Отговор
    Каква красива гледка, каква прекрасна новина! Днес в мацква, утре в цялата расия!

    00:46 02.08.2026

  • 262 Без паника

    3 7 Отговор
    Целият персонал се оказа руски. Заради санкциите

    Коментиран от #265, #270

    00:48 02.08.2026

  • 263 Жени няма ли

    2 2 Отговор
    в България? Срамота

    00:52 02.08.2026

  • 264 Действай

    2 2 Отговор

    До коментар #245 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    Почвай ги. С лозунги откъм дивана и баба знае. И Костя Копейкин.

    00:54 02.08.2026

  • 265 Няма руснаци пич

    7 2 Отговор

    До коментар #262 от "Без паника":

    Само на входа. Французи и италианци са . Шеф-готвач са ти написали че е Карло Алфиери но има грешка. Точното е Кармине Алфиери. Преди него е бил Емануеле Монгийо от Кампания, родното място на моцарелата.... за никакви санкции на никой не му пука.

    Коментиран от #269

    00:59 02.08.2026

  • 266 Руската армия само печели от това

    2 3 Отговор
    Един некадърен кремльовски слуга по-малко.
    Трябва да почерпят.

    01:02 02.08.2026

  • 267 Чиба е варньенски троляк

    3 3 Отговор

    До коментар #207 от "Така":

    За оня Афганистан дето висяхте от колесарите ли става дума, шекел. 40-годишни кухи спомени, когато кравария още нямаше държавен дълг 130% от БВП, хахахах

    01:03 02.08.2026

  • 268 !!!?

    5 3 Отговор
    Подарък за Путлер...поп Киро Гудяев да му бае от страх !!!?

    Коментиран от #271

    01:03 02.08.2026

  • 269 Измисляш си

    1 4 Отговор

    До коментар #265 от "Няма руснаци пич":

    по навик.
    Те не живеят там

    01:04 02.08.2026

  • 270 Лъжеш

    4 2 Отговор

    До коментар #262 от "Без паника":

    Като украинец лъжеш ми се струва

    01:05 02.08.2026

  • 271 Тероризма е зло бе глупав

    4 2 Отговор

    До коментар #268 от "!!!?":

    Само тотален отпадък може да е фен на тероризъм. Що за боклуци са ви раждали измет тролска!

    01:05 02.08.2026

  • 272 ЕС ,САЩ и НАТО

    2 1 Отговор
    Ерор ,404 , Укропия .....
    Канец ....

    01:10 02.08.2026

  • 273 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Е, трихте ме, трихте ме, а накрая написахте всичко, което ви съобщих още преди три часа .... 🤣🤣🤣

    01:13 02.08.2026

  • 274 Живеят, работят и още как

    3 1 Отговор
    Чувал си предполагам за виненият консорциум Кианти нали? Ами те са ! И освен този ресторант из цяла Русия си оперират и въобще не им пука ЕК кви глупости дрънкат. Филип Морис и те си работят и въобще само глупаците напуснаха Русия и няма нито една останала корпорация която санкция или глоба да е получила и няма как да е иначе

    01:16 02.08.2026

  • 275 важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    чв педерасткатотеб е намерил своето

    01:36 02.08.2026

  • 276 експлозия на газова бутилка в кухнята,

    0 0 Отговор
    какво общо има с това че сградата не е била газифицирана ? Ами тя ако беше газифицирана щеше ли от бутилки нужда да има.. иначе вероятно е действително терористичен акт и нито е първият нито ще е последният. Украинска връзка ще бъде намерена дори и ако няма такава щото народа трябва да се подгрява че е нужна безмилостна борба с украинските нацисти и терористи

    01:40 02.08.2026

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