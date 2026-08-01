Жена взриви самоделна бомба пред луксозен ресторант в Москва - загинаха трима, ранените са над 20

Трима души загинаха, а най-малко 21 други бяха ранени при тежък взрив пред ресторант „Balzi Rossi“ на площад „Кудринская“ в Москва.
Инцидентът избухна около 20:10 часа местно време на 1 август, съобщава Министерство на вътрешните работи на Русия, цитирано от информационна агенция ТАСС. Мощният тътен е регистриран на лятната веранда на елитния италиански ресторант, разположен на първия етаж в емблематичния сталински небостъргач в центъра на руската столица.
Официалната версия: Атентат със самоделно взривно устройство
Въпреки първоначалните спекулации в социалните мрежи за експлозия на газова бутилка в кухнята, руските власти категорично опровергаха тази хипотеза. Сградата не е газифицирана, а шеф-готвачът Карло Алфиери потвърди в изтрита по-късно публикация, че заведението отвътре е непокътнато, съобщава независимата медия Meduza.
Националният антитерористичен комитет (НАК) на Русия обяви, че става въпрос за детонация на самоделно взривно устройство (СВУ). Според изявление на ведомството, разпространено от Интерфакс, извършителката е неустановена до момента жена, която се е опитала да внесе бомбата в заведението под прикритието на подарък. По предварителни оценки на експертите взривното устройство е било с мощност между 300 и 500 грама тротилов еквивалент.
Жертвите на трагедията са:
- Самата атентаторка, загинала на място при взрива.
- Охранителят на ресторанта, който е проявил бдителност и е отказал да допусне жената в обекта, блокирайки я на входа.
- Един от посетителите на заведението, намиращ се в близост.
Към 00:30 часа на 2 август НАК и международните медии, сред които aa.com.tr, потвърждават за 21 хоспитализирани граждани. Петима от ранените се намират в критично състояние и лекарите се борят за живота им в реанимацията на научноизследователския институт за спешна помощ „Склифосовски“.
Контекст на атаката, разследване и извънредни мерки
Следственият комитет на Руската федерация официално започна разследване за терористичен акт. Според информация на Телеграм каналите Astra и ВЧК-ОГПУ, цитирани от изданието „The Insider“, в момента на атаката луксозният ресторант „Balzi Rossi“ е бил затворен за частно събитие. Източници твърдят, че вътре се е провеждало честване на рожден ден на високопоставен военен генерал, като пред сградата са забелязани автомобили с черни военни номера. Основната версия на следствието, разпространена от РИА Новости, е, че нападението е било насочено срещу присъстващите висши офицери, като в момента интензивно се проверява за участие на радикализирани лица.
В резултат на инцидента властите в Москва предприеха редица спешни действия:
- Частично беше спряно движението по външната страна на Садовое колцо.
- Провеждащият се в същия момент Нощен велопарад в Москва бе незабавно прекратен и отменен от Департамента по транспорт.
- Районът около площад „Кудринская“ остава блокиран от ОМОН, сапьори и агенти на ФСБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Абеее....
21:55 01.08.2026
4 Исторически парк
Коментиран от #8, #221
21:55 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Дик диверсанта
Коментиран от #45, #48
21:56 01.08.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боруна Лом
Коментиран от #20, #31, #69, #109
21:58 01.08.2026
12 Отреазвяващ
21:58 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русодебил
21:59 01.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гледай телевизия
До коментар #11 от "Боруна Лом":Съвсем ще затъпееш!
22:00 01.08.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #30, #275
22:01 01.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Война е
22:02 01.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй..
22:02 01.08.2026
28 гайтанджиева
Коментиран от #150
22:03 01.08.2026
29 име
22:03 01.08.2026
30 По ФАКТА се познаваш
До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":А на бас че Зельо ще го превари.
Коментиран от #226
22:03 01.08.2026
31 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #11 от "Боруна Лом":СПОКОЙНО
АЛИ БАБА МОЛЛАТА
С КИЛИМЧЕТО НЕ МОЖЕ
ДА ДОЛЕТИ БЕЗ ТРАНСПОНДЕР 🗣
22:03 01.08.2026
32 Град Козлодуй
До коментар #23 от "Коста":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
22:04 01.08.2026
33 Хей
22:04 01.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ТОЧЕН СТЕ
До коментар #26 от "Варна 3":Украйна никога не е била терористична държава, винаги е била руска територия.
22:04 01.08.2026
36 Коста
До коментар #1 от "Варна 3":Започва гражданска война у Ваще село!
22:04 01.08.2026
37 Сибир поиска независимост!
Коментиран от #41
22:05 01.08.2026
38 Васил
22:05 01.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Спрете тая дрога бе
До коментар #37 от "Сибир поиска независимост!":Абе пич, ти съвсем изпусна всички влакове. Ясно защо все ви се привиждат украински победи.
22:08 01.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Е,няма страшно
22:09 01.08.2026
44 Някой
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Можеше просто да замълчиш, но ти предпочете да възхваляваш тероризма.
Интелектуалното ти ново е поне три етажа под земята.
22:09 01.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "Дик диверсанта":ЧАЙКА В ...ИЛЮМИНАТОРЕ😀
22:12 01.08.2026
49 И после рев
22:13 01.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 миче мари
ако беше в киев или ес веднага щяхте да намекнете за Русия
22:16 01.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Сигурно
22:17 01.08.2026
56 Ами
Май е време за преместване на цялото военно и политическо ръководство в далечния изток най-добре във Владивосток, че да са близко до Ким при който ще търсят убежище
Коментиран от #75
22:18 01.08.2026
57 до оня с коня
До коментар #51 от "оня с коня":я по добре си дой коня да ти дава мляко
не е таз работа за каруцари
Коментиран от #91
22:18 01.08.2026
58 ти да видиш
22:18 01.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ДрайвингПлежър
колкото и да ги бомбят все ще им е малко!
22:19 01.08.2026
61 Да да
До коментар #54 от "Коста под моста":Ще се защитят те добре. Накрая Зельо ще гризне дръвцето докато обикаля насам- натам.
22:20 01.08.2026
62 Уф, че кофти се е получило,
22:21 01.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пускам
22:22 01.08.2026
65 Соросня,дайте сега старото клише... :
Коментиран от #78
22:25 01.08.2026
66 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
22:25 01.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хе,хе...!
До коментар #11 от "Боруна Лом":Даже не можеш правилно да го произнесеш...!
Нещо ти се мотае езика,да не е от водката...?!
22:26 01.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Прилича на
22:27 01.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Лег
22:27 01.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ами
До коментар #56 от "Ами":Вече за никого никъде не е безопасно.
Лизито отиде да види нацистите в Киев и го
прибраха с първия полет като консервна кутия.
Коментиран от #104
22:28 01.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Соловьовче Объркано
До коментар #65 от "Соросня,дайте сега старото клише... :":По добре :
Някой има да връща
На някого
Някоя услуга .
Безплатен Банкет няма.
22:28 01.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 цецо хераковски
22:30 01.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ей сега вече много ме ядосаха
22:30 01.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Слава на Украйна
Според източници от руските медийни среди, в момента на експлозията в заведението е бил командващият Военнокосмическите сили на Русия генерал-полковник Александър Чайко, който е отбелязвал своя рожден ден. Районът около ресторанта бе отцепен, а разследващите органи работят по няколко версии за произхода на инцидента, включително неизправност в газовото оборудване или умишлено поставено взривно устройство.
Генерал Александър Чайко е сред най-известните и влиятелни фигури в съвременната руска армия. Преди да заеме настоящия си пост, той командваше руската военна групировка в Сирия, за което бе удостоен със званието „Герой на Русия“. В началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Чайко застана начело на Източната групировка войски, която водеше настъплението към Киев от север през територията на Беларус.
Подразделенията, намиращи се под негово пряко командване през пролетта на 2022 г., окупираха ключови градове в Киевска област, сред които Буча, Ирпен и Гостомел. Международни правозащитни организации, украинската прокуратура и независими наблюдатели свър
Коментиран от #92, #94, #95, #103
22:32 01.08.2026
88 НАДУЛИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #99
22:32 01.08.2026
89 И какво общо имат...
До коментар #54 от "Коста под моста":...сервитьорите и персонала ,в заведението,че има убити и ранени между тях...?!?!
Коментиран от #96, #106
22:33 01.08.2026
90 3-ма французи
22:33 01.08.2026
91 оня с коня
До коментар #57 от "до оня с коня":В България за разлика от Русия има Свобода на словото,а ти явно не знаеш на кой свят живееш и коя година сме след като си мислиш че още живеем в Милиционеро-социализма и има Белене,Скравена и Мрачни мази на ДС,от които жив не се излиза.
Коментиран от #108, #111, #254
22:34 01.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Пропусна нещо...!
До коментар #87 от "Слава на Украйна":Източник :
,,Укр Информ"
,,Украинская Правда"...
Дали да вЕрваме....Мммм...?!?!
22:35 01.08.2026
95 Ква "слава" бе
До коментар #87 от "Слава на Украйна":Кое е славното ?
22:36 01.08.2026
96 Ами
До коментар #89 от "И какво общо имат...":Косвени жертви са.Язък за сервитьорчетата.За генерал боклук не ми пука.
Коментиран от #107
22:36 01.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мдаа
До коментар #88 от "НАДУЛИ":Скучно...Движуха.
Коментиран от #135
22:37 01.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 В Русия
22:38 01.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ясно
До коментар #87 от "Слава на Украйна":Генерал лейтенант Буданов в акция.
22:39 01.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Има убити сервитьорите и от персонала
До коментар #89 от "И какво общо имат...":Французи са ! А ресторанта е на виненият гигант Gambero Rosso който навлезе в ресторантьорската индустрия и всич не му пука за санкции и какви глупости дрънкат в ЕК
22:40 01.08.2026
107 НАЛИ?!
До коментар #96 от "Ами":А ако едното ,,сервитьорче" е...синът ти,пак ли така с лека ръка ще кажеш...-
,,язък за сервитьорчетата"...?!
Коментиран от #119
22:40 01.08.2026
108 Гьобелс
До коментар #91 от "оня с коня":Вярваш ли си? Кажи честно?
22:41 01.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Чичо
22:42 01.08.2026
111 Еш па тоа
До коментар #91 от "оня с коня":Кво има?!?
Коментиран от #132
22:42 01.08.2026
112 Блядимир Пиздюхин
22:43 01.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Софиянец
22:43 01.08.2026
115 Убили са Макрон !
Коментиран от #130
22:43 01.08.2026
116 ЗА РУСОФИЛСКИЯ ПЛАНКТОН
ТИПИЧНАТА РУСКА ХАЛАТНОСТ - ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ Е ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ И НЯМА ИЗБИТИ ГЕНЕРАЛИ
Коментиран от #122
22:43 01.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ердоган
22:45 01.08.2026
119 Нали?!
До коментар #107 от "НАЛИ?!":Ако едно от убитите вчера в Украйна деца с корейска ракета бе твоя рожба, ти какво щеше да речеш?М?
Нали?
22:45 01.08.2026
120 Абе
До коментар #102 от "За кво ви беше сичкия атом":Така ли не разбрахте, че атома е бил фактор само когато друг не го притежавал (1945/46) после е само средство за заплаха и така възпиране
Коментиран от #136
22:47 01.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Чебурашка
Коментиран от #131
22:48 01.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Каква е тази снимка?
22:49 01.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Ама си имат ядерката
До коментар #113 от "ЛЕША СОЛДАТ":113 ЛЕША СОЛДАТ
21ОТГОВОР
ВРЕМЕТО НА
БРИГАДИ
ОПГта
И КРИМИНАЛНИ АВТОРИТЕТИ
БЪРЗО НАБЛИЖАВА .....
СЛЕД КРАЯ НА ПУТИНОВА ОБОСРАЦИЯ
ВСИЧКИ ТАКА НАРЕЧЕНИ
СОЛДАТИ
ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ
В
НОВИЯ КРИМИНАЛЕН КОНТИНГЕНТ
НА РУСИЯ
-;-
Те са свикнали да вегетират в терор, мъка и движуха!
22:50 01.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Не е Макрон а Макарон
До коментар #115 от "Убили са Макрон !":И е друг !
22:51 01.08.2026
131 Познах
До коментар #123 от "Чебурашка":Днес казах че Захарова пак ще рони крокодилски сълзи.Пак познах.
Ще взема да пусна тото.
22:51 01.08.2026
132 оня с коня
До коментар #111 от "Еш па тоа":А кво няма?
22:51 01.08.2026
133 Гойда братья и сестры
До коментар #80 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":80 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ:
СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.
Коментиран от 86
-;
Явно им трябва еквивалента на 1918 година и новия Ленин да ги пренареди
22:51 01.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Да питам само...
Коментиран от #146
22:56 01.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Ба бааааа
До коментар #9 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Ще ще ще ще
22:59 01.08.2026
140 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #9 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Марш на фронта ве
22:59 01.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Телеманиак
23:02 01.08.2026
146 оня с коня
До коментар #137 от "Да питам само...":Украйна получава Реална и адекватна помощ от Колективния дапад /вкл. и БГ/ както Военна,така и Финансова.Тиобаче си мислиш че Метрото е единствената надежда на Украинците.За Клуба на Богатите е ясно,откога обаче съществува и Клуба ви на Тъпанарите?
23:02 01.08.2026
147 До Ком 124
23:03 01.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Ами
До коментар #28 от "гайтанджиева":Да си мислила.
23:06 01.08.2026
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157 Изкуственият мозък каьва
Коментиран от #230
23:11 01.08.2026
158 Пак лъжат украинците
23:13 01.08.2026
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162 Бенчев
Коментиран от #168, #175, #186
23:16 01.08.2026
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164 Украинците защо избиха
23:16 01.08.2026
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166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Украйна
Коментиран от #174
23:19 01.08.2026
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175 Ако
До коментар #162 от "Бенчев":Можеше да направи нещо полезно за него нямаше да търпи, но няма такова.
23:27 01.08.2026
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179 Гориил
23:29 01.08.2026
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184 От ясно по-ясно
До коментар #178 от "az СВО Победа 81":Вътрешна работа или чеченци.
Лошо няма де.
23:33 01.08.2026
185 Украинските терористи
23:33 01.08.2026
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194 И после
До коментар #171 от "Крайно време е мисля":Какво ще стане с Москва.Ще има ответни не малки, а пълномащабни стратегически ядрени удари.
Дори и Путлер не е толкова загубен все пак иска да е на власт, а така няма да е жив.
Коментиран от #198
23:36 01.08.2026
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196 Тия украинци
До коментар #188 от "az СВО Победа 81":станаха като ислямисти камикадзета!
23:38 01.08.2026
197 хаха
23:38 01.08.2026
198 Ей го и другият паляк
До коментар #194 от "И после":играещ на компа!
23:39 01.08.2026
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205 Нашмърканият потник
23:43 01.08.2026
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207 Така
До коментар #203 от "Дали е СВО или война":Ама без срокове целите си имат цена която спира да е приемлива и поносима.
Малка историческа справка:
СССР се разпадна само след 10г срещу Афганистан, зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена не пряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро
Коментиран от #217, #267
23:48 01.08.2026
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212 Цвете
Коментиран от #215, #243
23:50 01.08.2026
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217 Цена си има
До коментар #207 от "Така":Но на теб никой не ти я съобщил или бъркам. Викаш в пропагандата за глупаци има срокове. А за Афганистан, не го ползвай за опорка. Дори си нямаш и на представа и изглеждаш глупаво да папагалиш по опорки. Хората разсъждават, само тролеите са грамофони.
Коментиран от #233
23:53 01.08.2026
218 Тероризма е силата
Обречен лузър, който така доказва че е такъв.
Толкова за победителите Зеленски и Буданов а и британските служби
23:53 01.08.2026
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220 Същата работа
Защо не ръкопляскате.
23:58 01.08.2026
221 Лика-прилика са си
До коментар #4 от "Исторически парк":с кремълските терористи.
Няма разлика.
23:59 01.08.2026
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226 Няма как
До коментар #30 от "По ФАКТА се познаваш":На Путин диагнозата от докторите му е до септември и е по-възрастен. Ако искаш да приключиш Зеленски, побързай.
Нямаш време.
00:03 02.08.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Браво на Русия
Не ти ли изнася, че го изтри?
Коментиран от #241
00:04 02.08.2026
229 Пламен
00:06 02.08.2026
230 Извинете,
До коментар #157 от "Изкуственият мозък каьва":в правилата на сайта пише, че не може да ползвате чужди езици.
00:06 02.08.2026
231 Писъмце до кремълският нещастник
00:09 02.08.2026
232 1111
00:09 02.08.2026
233 Да, бе
До коментар #217 от "Цена си има":аз повтарям пропаганда, а не ти.
Ако не знаеш тогава СССР в много мощен от колкото някога е била Русия в всяко отношение. Зад него стои целия СИВ, има много повече оръжие и то не на хартия и лежащо по складове не използваемо на над 40години. Има даже и то голям и то напълно функционален ядрен арсенал. Тогава даже и цялата Украинска икономика работеше за неговата победа. Обаче след 10 години война и то такава която беше практически изцяло партизанска, но осигуряваща неспирен поток от “Груз 200” обратно към СССР. Всичко рухна и то изненадващо изведнъж. Който не разпознава практически повтарящия се сценарии или просто е наивен или просто не желае да го признае защото не му харесва хич.
Коментиран от #235
00:13 02.08.2026
234 Видеото не е за хора със слаби сърца
01 август 2026, 21:49 часа
00:17 02.08.2026
235 Човек ти намеква
До коментар #233 от "Да, бе":че изглеждаш глупаво като грамофон, да го кажем директно тролеи и ти нямаш мозък да се сетиш и да замълчиш или поне да се запознаеш за Афганистан, преди да се покажеш като парцал. Нямате грам самоуважение глупаците. Затова ви ползват за грамофони на някоя простотия!
Коментиран от #238
00:17 02.08.2026
236 На война като на война
Коментиран от #237, #240
00:19 02.08.2026
237 Троле
До коментар #236 от "На война като на война":Изглеждаш типично като фашистки тролей. Просттт като галош не е като да не ти го казвам всеки ден и да се дразниш, че си парцал. 😄
00:20 02.08.2026
238 Я сие би май
До коментар #235 от "Човек ти намеква":ката боклук с боклук.
Коментиран от #239
00:21 02.08.2026
239 За дртуго
До коментар #238 от "Я сие би май":не става глупака. Затова е парцал. 😄
00:22 02.08.2026
240 Ще го научат в Кремъл
До коментар #236 от "На война като на война":По трудния начин.
00:23 02.08.2026
241 м даааа
До коментар #228 от "Браво на Русия":явно не му изнася,тука е пълно с продажни 0трепки
Коментиран от #242
00:23 02.08.2026
242 Един глупак
До коментар #241 от "м даааа":троли срещу Русия! Пълен отпадък и просттт като галош!
Коментиран от #247
00:26 02.08.2026
243 а ве плевел смачкан
До коментар #212 от "Цвете":ще те изкореня че вече много досаждаш
00:27 02.08.2026
244 Ред бул дава крилааа
00:28 02.08.2026
245 🇷🇺 Русия 🇷🇺
Коментиран от #264
00:28 02.08.2026
246 Мими Пищната
Коментиран от #256
00:31 02.08.2026
247 м даааа
До коментар #242 от "Един глупак":не обиждай галошите,има полза от тях,този индивид е доста по непотребен,направо за рекордите на Гинес,ама те продажните драскачи и русофобите се надпреварват за титлата най-глупаво същество на планетата
00:33 02.08.2026
248 Няма нужда да е хвърлил топа
Коментиран от #249, #250, #251
00:33 02.08.2026
249 Дали
До коментар #248 от "Няма нужда да е хвърлил топа":го има на видеото.
00:35 02.08.2026
250 Така ли
До коментар #248 от "Няма нужда да е хвърлил топа":както ти правиш ежедневно ли?
Коментиран от #252
00:35 02.08.2026
251 Възпитателно
До коментар #248 от "Няма нужда да е хвърлил топа":Най-после се е светнал, че не е безсмъртен.
Коментиран от #255
00:36 02.08.2026
252 Не мога да те зарадвам
До коментар #250 от "Така ли":Не съм генерал.
Коментиран от #257
00:38 02.08.2026
253 грУЙО
00:38 02.08.2026
254 И Русия не е
До коментар #91 от "оня с коня":не е СССР, ама не знаеш още.
А за свобода на словото отиди да го провериш в Британия или Украйна
00:38 02.08.2026
255 да питам
До коментар #251 от "Възпитателно":А ти случайно знаеш ли че и ти не си?
00:39 02.08.2026
256 Чи как иначе
До коментар #246 от "Мими Пищната":Ако не е "пищно" празненството ? И са надули до дупка Банга Ранга и жената не е издържала и така ...
00:39 02.08.2026
257 Така ли
До коментар #252 от "Не мога да те зарадвам":ми ще те повишим и ще се накъкаш,с тия слаби vpn-и не можеш избяга от съдбата си😉
00:42 02.08.2026
258 Еее...
Който устиска- печели!!!
Останалите са мълчание....
По Шекспир
00:43 02.08.2026
259 Без име
00:45 02.08.2026
260 Време е за сън.
00:45 02.08.2026
261 От бункера
00:46 02.08.2026
262 Без паника
Коментиран от #265, #270
00:48 02.08.2026
263 Жени няма ли
00:52 02.08.2026
264 Действай
До коментар #245 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":Почвай ги. С лозунги откъм дивана и баба знае. И Костя Копейкин.
00:54 02.08.2026
265 Няма руснаци пич
До коментар #262 от "Без паника":Само на входа. Французи и италианци са . Шеф-готвач са ти написали че е Карло Алфиери но има грешка. Точното е Кармине Алфиери. Преди него е бил Емануеле Монгийо от Кампания, родното място на моцарелата.... за никакви санкции на никой не му пука.
Коментиран от #269
00:59 02.08.2026
266 Руската армия само печели от това
Трябва да почерпят.
01:02 02.08.2026
267 Чиба е варньенски троляк
До коментар #207 от "Така":За оня Афганистан дето висяхте от колесарите ли става дума, шекел. 40-годишни кухи спомени, когато кравария още нямаше държавен дълг 130% от БВП, хахахах
01:03 02.08.2026
268 !!!?
Коментиран от #271
01:03 02.08.2026
269 Измисляш си
До коментар #265 от "Няма руснаци пич":по навик.
Те не живеят там
01:04 02.08.2026
270 Лъжеш
До коментар #262 от "Без паника":Като украинец лъжеш ми се струва
01:05 02.08.2026
271 Тероризма е зло бе глупав
До коментар #268 от "!!!?":Само тотален отпадък може да е фен на тероризъм. Що за боклуци са ви раждали измет тролска!
01:05 02.08.2026
272 ЕС ,САЩ и НАТО
Канец ....
01:10 02.08.2026
273 az СВО Победа 81
01:13 02.08.2026
274 Живеят, работят и още как
01:16 02.08.2026
275 важното е
До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":чв педерасткатотеб е намерил своето
01:36 02.08.2026
276 експлозия на газова бутилка в кухнята,
01:40 02.08.2026