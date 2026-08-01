Жена взриви самоделна бомба пред луксозен ресторант в Москва - загинаха трима, ранените са над 20

Трима души загинаха, а най-малко 21 други бяха ранени при тежък взрив пред ресторант „Balzi Rossi“ на площад „Кудринская“ в Москва.

Инцидентът избухна около 20:10 часа местно време на 1 август, съобщава Министерство на вътрешните работи на Русия, цитирано от информационна агенция ТАСС. Мощният тътен е регистриран на лятната веранда на елитния италиански ресторант, разположен на първия етаж в емблематичния сталински небостъргач в центъра на руската столица.

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Официалната версия: Атентат със самоделно взривно устройство

Въпреки първоначалните спекулации в социалните мрежи за експлозия на газова бутилка в кухнята, руските власти категорично опровергаха тази хипотеза. Сградата не е газифицирана, а шеф-готвачът Карло Алфиери потвърди в изтрита по-късно публикация, че заведението отвътре е непокътнато, съобщава независимата медия Meduza.

Националният антитерористичен комитет (НАК) на Русия обяви, че става въпрос за детонация на самоделно взривно устройство (СВУ). Според изявление на ведомството, разпространено от Интерфакс, извършителката е неустановена до момента жена, която се е опитала да внесе бомбата в заведението под прикритието на подарък. По предварителни оценки на експертите взривното устройство е било с мощност между 300 и 500 грама тротилов еквивалент.

Жертвите на трагедията са:

Самата атентаторка , загинала на място при взрива.

, загинала на място при взрива. Охранителят на ресторанта , който е проявил бдителност и е отказал да допусне жената в обекта, блокирайки я на входа.

, който е проявил бдителност и е отказал да допусне жената в обекта, блокирайки я на входа. Един от посетителите на заведението, намиращ се в близост.

Към 00:30 часа на 2 август НАК и международните медии, сред които aa.com.tr, потвърждават за 21 хоспитализирани граждани. Петима от ранените се намират в критично състояние и лекарите се борят за живота им в реанимацията на научноизследователския институт за спешна помощ „Склифосовски“.

Контекст на атаката, разследване и извънредни мерки

Следственият комитет на Руската федерация официално започна разследване за терористичен акт. Според информация на Телеграм каналите Astra и ВЧК-ОГПУ, цитирани от изданието „The Insider“, в момента на атаката луксозният ресторант „Balzi Rossi“ е бил затворен за частно събитие. Източници твърдят, че вътре се е провеждало честване на рожден ден на високопоставен военен генерал, като пред сградата са забелязани автомобили с черни военни номера. Основната версия на следствието, разпространена от РИА Новости, е, че нападението е било насочено срещу присъстващите висши офицери, като в момента интензивно се проверява за участие на радикализирани лица.

В резултат на инцидента властите в Москва предприеха редица спешни действия:

Частично беше спряно движението по външната страна на Садовое колцо. Провеждащият се в същия момент Нощен велопарад в Москва бе незабавно прекратен и отменен от Департамента по транспорт. Районът около площад „Кудринская“ остава блокиран от ОМОН, сапьори и агенти на ФСБ.