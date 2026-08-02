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Рубио: Рано е за избори във Венецуела и мир в Украйна

Рубио: Рано е за избори във Венецуела и мир в Украйна

2 Август, 2026 06:07, обновена 2 Август, 2026 06:41 1 253 17

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  • избори

В интервю за Fox News държавният секретар на САЩ коментира и отношенията с Иран, Китай, Тайван и Куба

Рубио: Рано е за избори във Венецуела и мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио направи мащабни изявления относно американската външна политика.

В интервю за Fox News той коментира отношенията с Иран, Китай, Тайван и Куба. Коментарите му отразяват настоящата стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Иран и преговорите за денуклеаризация

Рубио обяви, че Иран проявява по-голяма готовност за реални преговори. Това включва ядрената им програма и контрола над Ормузкия пролив. По думите му Техеран е „нетърпелив“ да постигне дипломатическо споразумение. Причината са успешните военни удари, които са отслабили отбраната им.

САЩ настояват за пълна денуклеаризация и недопускане на ядрено оръжие. Вашингтон се противопоставя и на опитите на Иран да таксува корабоплаването в региона.

Тръмп, Си Дзинпин и статуквото в Тайван

По отношение на Азия Рубио описа отношенията между Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Той ги определи като основани на силно „взаимно уважение“. Двамата лидери поддържат дългосрочен диалог за управление на двустранните различия.

Държавният секретар потвърди позицията на САЩ спрямо Тайван. Вашингтон твърдо се противопоставя на всяка насилствена промяна на статуквото. Информацията беше потвърдена и от изявления на Държавния департамент в социалната мрежа X .

Напрежението с Куба

Рубио засегна и темата за Куба, описвайки я като заплаха. Той призна, че в САЩ има среди, изразяващи съчувствие към хуманитарната криза там. Държавният секретар обаче предупреди за кубински кампании за влияние в Америка.

Според новия доклад на Държавния департамент Хавана подкрепя радикални леви мрежи. Рубио подчерта, че администрацията следи ситуацията с повишено внимание.

Рестарт на преговорите за Украйна до седмици

Вашингтон планира да засили дипломатическия натиск, за да оцени реалните възможности за прекратяване на войната в Украйна. Според Марко Рубио в рамките на следващите няколко седмици ще стартират конкретни усилия за възобновяване на диалога.

„И двете страни имат много ясни и твърди червени линии. Докато не успеем да ги сближим, няма да постигнем желания краен резултат“, коментира топ дипломатът на САЩ пред Fox News. Изявлението му идва непосредствено след ключовата му среща с руския външен министър Сергей Лавров, проведена в Манила. Според анализатори, цитирани от LIGA.net и НВ (New Voice of Ukraine), САЩ подготвят изцяло нов пакет от предложения, след като по-ранните формати за посредничество бяха временно забавени заради фокуса на Вашингтон върху конфликта с Иран.

Изборите във Венецуела остават на заден план

Паралелно с украинската криза, САЩ следят отблизо ситуацията във Венецуела, където стартират подкрепени от Вашингтон преговори за преход между временното правителство на Делси Родригес и политическата опозиция. Държавният секретар обаче поряза надеждите за бърз вот, заявявайки, че обсъждането на конкретна дата за избори е преждевременно.

В официални изявления, отразени от Reuters и Асошиейтед Прес, Белият дом подчертава, че страната трябва първо да премине през строг трифазен процес: стабилизация, икономическо възстановяване и едва тогава — свободни многопартийни избори. Рубио призова за търпение, аргументирайки се, че без изграждане на независима избирателна комисия, свободна преса и легитимни политически партии, демократичният преход в Латинска Америка е невъзможен.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    25 1 Отговор
    И тоя е ку-ку ми се види. Нали точно вие казахте, че за 2 дни ще донесете мир в Украина?
    Палячовщина.

    06:18 02.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    21 3 Отговор
    Рано е за мир в Покрайна я! До последният окрайнец има още! Но пък не е рано за изборите в Покрайна!! Даже в Северна Корея има по често избори, а са във война с Южна Корея от 70 години!

    06:23 02.08.2026

  • 3 Осама

    20 2 Отговор
    Време е да започнат да гърмят рафинерии в САЩ, за да се сближат договорните позиции.

    Коментиран от #5

    06:29 02.08.2026

  • 4 1234

    12 4 Отговор
    Руснаците разпарчосаха в киев американси завод за производство на дронове заедно със специалистите. Това е новата стратегия за водене на преговори. Сега мислят как да излъжат отново след Аляска баламата Путин. Излъгаха го в Минск1, Минск2, Формула Щанмайер, 4-странна Среща в париж, Истанбул, Аляска, Меркел, Оланд. 8 пъти за 12 г излъгаха Путин, сега ще го излъжат за 9 път и така докато някой генерал от фронта отиде в Москва и го изнесе от кремъл.

    06:29 02.08.2026

  • 5 ужас

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Осама":

    Позициите ще се сближат само на полската граница.

    Коментиран от #16

    06:31 02.08.2026

  • 6 Бончо М.

    17 3 Отговор
    В САЩ има само 2 партии, но за демократичния преход в други страни , трябвало да има многопартийни избори. Разделяй и владей.

    06:38 02.08.2026

  • 7 оня с коня

    17 2 Отговор
    много ясно че е рано

    има още живи окрайнции

    войната трябва да продължи до последния

    06:38 02.08.2026

  • 8 Дернев

    14 5 Отговор
    Не е работа на Щатите да определят бъдещето на Украйна. Те нямат работа там, както и в Европа. Но това руснаците трябва да им го наложат с ракетите в Куба. Куба е жизнено важна за Русия и тя трябва максимално бързо до се върне там с танкери и ракети.

    06:44 02.08.2026

  • 9 Гориил

    7 2 Отговор
    Поради феноменалната точност на ударите с дронове и ракети от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, силите на американо-израелската коалиция търпят колосални загуби.

    07:10 02.08.2026

  • 10 Някой

    4 1 Отговор
    Най- вече за мир в Украйна. Има още украинци.

    07:15 02.08.2026

  • 11 Расте му носа

    5 0 Отговор
    Пинокио на Тръмп, кукла на конци. Върти се като пумпал да обяснява и прикрива изцепките на Тръмп.

    07:18 02.08.2026

  • 12 руззззНациии

    1 4 Отговор
    Рузолюбците са се активирали. Мухахаха, има още разняк монголяк за трепане.

    07:24 02.08.2026

  • 13 Студопор

    4 2 Отговор
    А това не трябва ли да го решат самите страни, за които говорим? От къде на къде Америка ще казва какво да става по света?

    07:27 02.08.2026

  • 14 Баце

    2 0 Отговор
    Те по-добре да се фокусират върху бездомните и тези без здравни осигуровки в самият обор щото са десетки милиони, а проблемите на трети страни е най-добре да не се опитват да решават, че след тях остава само разруха и тежък живот.

    07:33 02.08.2026

  • 15 Ами

    0 0 Отговор
    обективно САЩ не могат да влияят на европейците, които са обединени срещу руснаците в ЕС. Европейците командват Украйна и настояват войната да продължи до край, което означава, че изходът според ЕС е украинската армия да влезе в Москва или руската в Киев.

    07:34 02.08.2026

  • 16 Дежа Вю

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ужас":

    По-точно по средата на Полша.

    07:37 02.08.2026

  • 17 Демокрация ли??!!

    0 0 Отговор
    Колонизатори. Грабители...

    07:40 02.08.2026