Рубио: Рано е за избори във Венецуела и мир в Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио направи мащабни изявления относно американската външна политика.

В интервю за Fox News той коментира отношенията с Иран, Китай, Тайван и Куба. Коментарите му отразяват настоящата стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Иран и преговорите за денуклеаризация

Рубио обяви, че Иран проявява по-голяма готовност за реални преговори. Това включва ядрената им програма и контрола над Ормузкия пролив. По думите му Техеран е „нетърпелив“ да постигне дипломатическо споразумение. Причината са успешните военни удари, които са отслабили отбраната им.

САЩ настояват за пълна денуклеаризация и недопускане на ядрено оръжие. Вашингтон се противопоставя и на опитите на Иран да таксува корабоплаването в региона.

Тръмп, Си Дзинпин и статуквото в Тайван

По отношение на Азия Рубио описа отношенията между Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Той ги определи като основани на силно „взаимно уважение“. Двамата лидери поддържат дългосрочен диалог за управление на двустранните различия.

Държавният секретар потвърди позицията на САЩ спрямо Тайван. Вашингтон твърдо се противопоставя на всяка насилствена промяна на статуквото. Информацията беше потвърдена и от изявления на Държавния департамент в социалната мрежа X .

Напрежението с Куба

Рубио засегна и темата за Куба, описвайки я като заплаха. Той призна, че в САЩ има среди, изразяващи съчувствие към хуманитарната криза там. Държавният секретар обаче предупреди за кубински кампании за влияние в Америка.

Според новия доклад на Държавния департамент Хавана подкрепя радикални леви мрежи. Рубио подчерта, че администрацията следи ситуацията с повишено внимание.

Рестарт на преговорите за Украйна до седмици

Вашингтон планира да засили дипломатическия натиск, за да оцени реалните възможности за прекратяване на войната в Украйна. Според Марко Рубио в рамките на следващите няколко седмици ще стартират конкретни усилия за възобновяване на диалога.

„И двете страни имат много ясни и твърди червени линии. Докато не успеем да ги сближим, няма да постигнем желания краен резултат“, коментира топ дипломатът на САЩ пред Fox News. Изявлението му идва непосредствено след ключовата му среща с руския външен министър Сергей Лавров, проведена в Манила. Според анализатори, цитирани от LIGA.net и НВ (New Voice of Ukraine), САЩ подготвят изцяло нов пакет от предложения, след като по-ранните формати за посредничество бяха временно забавени заради фокуса на Вашингтон върху конфликта с Иран.

Изборите във Венецуела остават на заден план

Паралелно с украинската криза, САЩ следят отблизо ситуацията във Венецуела, където стартират подкрепени от Вашингтон преговори за преход между временното правителство на Делси Родригес и политическата опозиция. Държавният секретар обаче поряза надеждите за бърз вот, заявявайки, че обсъждането на конкретна дата за избори е преждевременно.

В официални изявления, отразени от Reuters и Асошиейтед Прес, Белият дом подчертава, че страната трябва първо да премине през строг трифазен процес: стабилизация, икономическо възстановяване и едва тогава — свободни многопартийни избори. Рубио призова за търпение, аргументирайки се, че без изграждане на независима избирателна комисия, свободна преса и легитимни политически партии, демократичният преход в Латинска Америка е невъзможен.