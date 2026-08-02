Дъх на война: Иран плаши с ответни удари, Рияд възпира Тръмп

Близкият изток е изправен пред безпрецедентна регионална война, след като напрежението между Вашингтон и Техеран достигна критична точка.
Към 5:30 часа българско време на 2 август дипломатическите и военните маневри сочат към предстояща мащабна ескалация.
Иран заплашва с удари извън Персийския залив
Ислямската република обяви готовност за тежки „ответни“ мерки, ако САЩ предприемат нови въздушни нападения срещу нейни обекти. Според официални изявления на ирански представители, цитирани от Tasnim News и BBC, Техеран няма да ограничи отговора си само в зоната на Персийския залив. Иранските въоръжени сили предупредиха, че ще атакуват директно всички американски военни бази в региона, както и източниците на самите нападения, без значение от тяхната локация.
Рияд призова Тръмп да се откаже от атаките
В опит да предотврати пълномащабна катастрофа, Саудитска Арабия се намеси по дипломатически път. Axios разкри, че саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман е провел спешен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Рияд е призовал Белия дом да се откаже от плановете за масирани удари срещу иранската енергийна инфраструктура. Саудитските лидери настояват за деескалация, тъй като се опасяват от ирански контраудари срещу петролните полета в залива, което би парализирало световната икономика.
Държавният департамент съветва американците да напуснат
На заден план на тези събития Държавният департамент на САЩ издаде извънредно предупреждение за сигурност. Вашингтон официално препоръча на всички американски граждани, намиращи се в Близкия изток, сериозно да обмислят напускането на региона, докато все още има налични търговски полети. Според NBC News и ABC News, дипломатическите мисии на САЩ в десет държави (включително Израел, Йордания, Кувейт и ОАЕ) са вдигнали нивото на тревога поради опасност от затваряне на въздушни пространства и непредвидими военни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госъ
06:00 02.08.2026
2 мишо
06:12 02.08.2026
3 Какво
Коментиран от #4
06:13 02.08.2026
4 Ха ха ха
До коментар #3 от "Какво":Нищо не искат. Плашат гаргите.
Коментиран от #5
06:18 02.08.2026
5 Гробар
До коментар #4 от "Ха ха ха":Едни гащи останаха на задника на Ганю, и тях ще подпалят иранците.
06:27 02.08.2026
6 Наблюдател
За целта народа се консолидира и голяма част от гласоподавателите, дори на Възраждане, подкрепиха с голяма надежда и оптимизъм кандидатурата му.
Какво се получи в действителност?
Радев се прегърна с тези, с които трябваше да се бори и вкара България в агресия срещу чужда държава, спрямо устава на ООН.
Оказа се, че е същата кукла на конци, както Борисов, Пеевски, Харвардските и фалшивите комунисти, но облечен в костюма на двуличието.
От "колония" се превърнахме в "жалка колония"!
А когато единствената останала българска партия "Възраждане" му извади кирливите ризи, Барон фон Мюнхаузен, надмина и приятеля си Пеефски по наглост и безочие.
Време е за Възраждане! - единствената партия в парламента гласувала за интересите на България!
Хора с Морал и Достойнство - останалите са със севороатлантическа имунизация към тези качества.
07:33 02.08.2026