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Премиерът на Франция обяви: Пожарите са под контрол

Премиерът на Франция обяви: Пожарите са под контрол

2 Август, 2026 06:16, обновена 2 Август, 2026 06:20 524 1

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Стабилизиране на обстановката в Жиронд и Южна Франция след безпрецедентната огнена стихия

Премиерът на Франция обяви: Пожарите са под контрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският министър-председател Себастиен Лекорню официално обяви, че опустошителните горски пожари, които от седмици поглъщат страната, вече са поставени под пълен контрол.

„Като цяло пожарите на територията на страната днес са овладени“, заяви Лекорню в интервю за седмичника La Tribune Dimanche. Изявлението му донесе огромно облекчение за хиляди местни жители и туристи в пика на летния сезон.

Ситуацията в Жиронд се стабилизира

Най-критична оставаше ситуацията в департамента Жиронд, намиращ се в югозападната част на Франция в близост до Бордо. Там огнената стихия се превърна в най-големия горски пожар в страната от 1949 година насам. Огънят изпепели над 42 000 хектара борови гори по протежение на Атлантическото крайбрежие и унищожи около 240 жилищни сгради.

Премиерът подчерта, че в Жиронд службите за спешна помощ са се върнали към много по-стабилен режим на работа. Борбата с пламъците там беше изключително сложна, тъй като мащабът на пожара генерираше собствени въздушни течения, правейки разпространението му напълно непредвидимо. Подобрението на метеорологичните условия, съчетано с денонощния труд на огнеборците, най-накрая е дало резултат.

Масова евакуация и огромни материални щети

През изминалите седмици Франция преживя истински климатичен кошмар, причинен от поредица смъртоносни горещи вълни и историческа суша. Сателитните данни от Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) показват, че от началото на годината във Франция са изгорели общо 92 000 хектара земя. Това е най-високата стойност, регистрирана в страната за последните 20 години.

Кризата принуди властите да извършат безпрецедентна евакуация, като над 220 000 души бяха изведени от домовете и ваканционните си места. По-голямата част от тях вече са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Възстановено е и железопътното движение на юг от Бордо, което беше блокирано заради близостта на пламъците до инфраструктурата.

Властите призовават към бдителност

Въпреки положителния обрат, префектът на Жиронд Софи Брокас и вътрешният министър Лоран Нунес предупредиха, че „локализиран пожар не означава напълно изгасен пожар“. В някои райони все още има активни тлеещи огнища, които се наблюдават постоянно. Френската полиция продължава и разследванията за умишлени палежи, като до момента в страната са задържани над 308 души.

Премиерът Лекорню завърши изявлението си с апел за солидарност към икономиката на засегнатите райони. Той насърчи френските граждани и чуждестранните гости да не отменят плановете си и да прекарат почивката си в регионите около Бордо, за да подпомогнат местния бизнес след преживяната природна катастрофа.


Франция
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