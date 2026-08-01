САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток: Бъдете готови да напуснете региона

Посолствата на САЩ в няколко страни в Близкия изток предупредиха американските граждани за възможна ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Американските граждани, намиращи се понастоящем в региона, трябва да започнат да обмислят или да се подготвят да напуснат Близкия изток в случай на ескалация", гласи предупредително съобщение, публикувано в социалните мрежи от посолствата на САЩ в Йордания, Израел и Ирак.

Предупредителното съобщение приканва американските граждани да проверят най-скорошната информация за полетите им и да следват насоките за сигурност на местните власти.

"Американците, които се намират в Близкия изток, трябва да бъдат внимателни и да провяват особена бдителност, както и да се подготвят за възможна отмяна на полети, периодично затваряне на въздушното пространство на съответната държава и възможни смущения при пътуванията им", се посочва още в съобщението.

Американските граждани в Йордания бяха призовани да избягват района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки с ракети. В Израел на тях им беше указано да намерят най-близкото противовъздушно убежище.

"Иранският режим е непредвидим, както стана ясно от най-новите му решения да атакува части от региона без предупреждение или провокация. Той разшири също така нападенията си в други райони (като например Египет), които преди не бяха обект на атаки", заяви посолството на САЩ в Йерусалим.

Тази сряда дрон удари американски газов танкер, който беше закотвен в пристанището Дамиета в Египет, при което на борда му избухна пожар. Египетските власти започнаха разследване по случая, но на този етап извършителят на атаката не е идентифициран.

Иранската армия обвини от своя страна Вашингтон, че "засилва напрежението" в региона и предупреди, че "всяка страна, която защитава престъпната и агресивна Америка ще бъде погълната от пламъците на войната".

Иран и САЩ отново си размениха удари през нощта след няколко дена затишие. През изминалата нощ обаче не беше съобщено за предприети атаки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес.