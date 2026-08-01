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САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток: Бъдете готови да напуснете региона

САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток: Бъдете готови да напуснете региона

1 Август, 2026 18:53 840 38

  • иран-
  • доналд тръмп-
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  • ормузки проток-
  • близък изток-
  • йордания

Американските граждани в Йордания бяха призовани да избягват района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки

САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток: Бъдете готови да напуснете региона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посолствата на САЩ в няколко страни в Близкия изток предупредиха американските граждани за възможна ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Американските граждани, намиращи се понастоящем в региона, трябва да започнат да обмислят или да се подготвят да напуснат Близкия изток в случай на ескалация", гласи предупредително съобщение, публикувано в социалните мрежи от посолствата на САЩ в Йордания, Израел и Ирак.

Предупредителното съобщение приканва американските граждани да проверят най-скорошната информация за полетите им и да следват насоките за сигурност на местните власти.

"Американците, които се намират в Близкия изток, трябва да бъдат внимателни и да провяват особена бдителност, както и да се подготвят за възможна отмяна на полети, периодично затваряне на въздушното пространство на съответната държава и възможни смущения при пътуванията им", се посочва още в съобщението.

Американските граждани в Йордания бяха призовани да избягват района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки с ракети. В Израел на тях им беше указано да намерят най-близкото противовъздушно убежище.

"Иранският режим е непредвидим, както стана ясно от най-новите му решения да атакува части от региона без предупреждение или провокация. Той разшири също така нападенията си в други райони (като например Египет), които преди не бяха обект на атаки", заяви посолството на САЩ в Йерусалим.

Тази сряда дрон удари американски газов танкер, който беше закотвен в пристанището Дамиета в Египет, при което на борда му избухна пожар. Египетските власти започнаха разследване по случая, но на този етап извършителят на атаката не е идентифициран.

Иранската армия обвини от своя страна Вашингтон, че "засилва напрежението" в региона и предупреди, че "всяка страна, която защитава престъпната и агресивна Америка ще бъде погълната от пламъците на войната".

Иран и САЩ отново си размениха удари през нощта след няколко дена затишие. През изминалата нощ обаче не беше съобщено за предприети атаки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Варна, Бургас и Безмер са пълни с американски самолети.А нашите деца къде да ги евакуираме?В Ню Йорк ли? Нямаме визи

    Коментиран от #4, #13

    18:54 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Голям бой ще ядат янките този път.

    14 3 Отговор
    Много затворени ковчези ще пътуват за ФАЩ.

    18:54 01.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъхъъъъ

    14 2 Отговор
    Американските граждани добре но ние се да се денем.
    Ма ма ке му в пО тката ли

    18:55 01.08.2026

  • 6 зеленкио наркоман

    14 2 Отговор
    Победителите сме така! Аз, когато пичеля на фронта, всеки ден се моля на Путин за преговори. А бат Дони като пичели, евакуира каубоите си!

    18:55 01.08.2026

  • 7 Овчар

    14 1 Отговор
    Момчето е психично болно и ще вкара целия свят във война...!

    Коментиран от #9

    18:55 01.08.2026

  • 8 У0400

    4 9 Отговор
    Копейката да бяга към Москва.

    Коментиран от #10, #33

    18:57 01.08.2026

  • 9 Това е целта

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Иначе досега да са го отстранили от поста.

    18:57 01.08.2026

  • 10 А ти бягай обратно

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "У0400":

    там, откъдето си излязал.

    18:58 01.08.2026

  • 11 Това

    12 3 Отговор
    КРАВАРИТЕ са много тъпо племе. Всеки ден побеждават и се хвалят колко са велики. Евреите си го набиха като сложиха ДОНИ-БИДОНИ за шеф на бандата.

    Коментиран от #19, #29

    18:58 01.08.2026

  • 12 Някой

    12 1 Отговор
    Типично за американците - изси...ат горната и се измитат. Местните да му мислят.
    Радев, още ли мислиш, че американските самолети у нас са добро решение за народа (не за политическата класа)?

    18:59 01.08.2026

  • 13 Ти досега

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на Бузлуджа ли беше? Там ще се евакуираме.

    19:01 01.08.2026

  • 14 Военните от Пентагона

    5 1 Отговор
    Очевидно не са американските граждани а някакви прасета или крави нали? Това се подразбира от това: САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток: Бъдете готови да напуснете региона

    Коментиран от #22

    19:01 01.08.2026

  • 15 Пич

    8 2 Отговор
    Е сега може да стане големия сакатлък!!!
    Ако малоумния е решил да удари с тактичеко ядрено оръжие, първо:
    Никой не знае, дали Иран е успял да придобие ядрено оръжие!
    Никой не може да предвиди реакцията на Китай, защото неговите интереси са най застрашени!
    И голямото неизвестно - Северна Корея!!!
    Дано да не съм прав, и глупака да не ползва ТЯО!!!

    Коментиран от #34

    19:01 01.08.2026

  • 16 САЩ предупредиха ли

    9 2 Отговор
    американските граждани да напуснат и Безмер?

    19:03 01.08.2026

  • 17 Определено

    10 2 Отговор
    В Йордания американските военни бази са излишни

    19:04 01.08.2026

  • 18 И американските селяни моля

    8 2 Отговор
    да напуснат България !

    19:05 01.08.2026

  • 19 Извади ли

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    чалмата от скрина?

    Коментиран от #36, #37

    19:07 01.08.2026

  • 20 Това означава

    6 1 Отговор
    ли, че си изтеглят войските?🤣

    19:07 01.08.2026

  • 21 И това

    3 1 Отговор
    посолство на САЩ в Йерусалим е излишно ! Все едно посолството в България да е в Македония

    19:08 01.08.2026

  • 22 Военните не са граждани !

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Военните от Пентагона":

    И българските военни не са граждани. Нито са граждани , нито са селяни. Те са добитък

    19:10 01.08.2026

  • 23 Иран

    1 0 Отговор
    Предлага безплатни ракети, за транспорт на изпусналите полети американци.

    19:12 01.08.2026

  • 24 СофЕто

    0 1 Отговор
    Как вият копейките ;)
    Скоро войната приключва

    19:12 01.08.2026

  • 25 Ние

    1 0 Отговор
    Води ни Путине към хорошая жизнь!!!

    19:13 01.08.2026

  • 26 А Путин кога ще нанесе

    3 0 Отговор
    масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура на Украйна? Време е да ги избумти

    Коментиран от #28

    19:13 01.08.2026

  • 27 Аууууууу...

    2 0 Отговор
    да напуснат региона, разбирайте и България предаде Франс прес, съобщи БТА

    19:15 01.08.2026

  • 28 тяхната

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "А Путин кога ще нанесе":

    енергия е от аец "Козлодуй"

    19:16 01.08.2026

  • 29 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    прав си, не е като баба Пу, която победи още на третия ден.

    19:17 01.08.2026

  • 30 000000

    1 0 Отговор
    И нас ще думкат персите.

    19:17 01.08.2026

  • 31 И много ли

    0 0 Отговор
    Американски граждани има в Йордания ?

    19:17 01.08.2026

  • 32 Ба бааааа

    0 0 Отговор
    И каде ще отидете

    19:22 01.08.2026

  • 33 Аеееее

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "У0400":

    Рептил марш на фронта

    19:22 01.08.2026

  • 34 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Забравяш и Москва. Путин или Медведчо може да ги подгонят с тенис-коланите си. Тогава става страшно.

    19:23 01.08.2026

  • 35 Пълно е с американски граждани

    0 0 Отговор
    в региона. Умират от глад в САЩ и са го ударили на просия там в Близкия изток. Тва чистачки, тва камериерки, тва лична прислуга... всичко е американски граждани. Никъде другаде визи не им дават и нямат избор хората. Но и йорданците верно много ги експлоатират. Няма 8 часов ден. По 12-14 часа минимум на тръстиката ....

    19:23 01.08.2026

  • 36 Чезни ее

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Извади ли":

    Пръдльо

    19:24 01.08.2026

  • 37 Извадих го

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Извади ли":

    От майка ти

    19:25 01.08.2026

  • 38 Така Така

    1 0 Отговор
    Да се организират по цял свят са се хванат за ръчички и марш в обора и да не си подават носа навън повече.

    19:27 01.08.2026