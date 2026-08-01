САЩ предупредиха американските граждани в Близкия изток: Бъдете готови да напуснете региона

Посолствата на САЩ в няколко страни в Близкия изток предупредиха американските граждани за възможна ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Американските граждани, намиращи се понастоящем в региона, трябва да започнат да обмислят или да се подготвят да напуснат Близкия изток в случай на ескалация", гласи предупредително съобщение, публикувано в социалните мрежи от посолствата на САЩ в Йордания, Израел и Ирак.
Предупредителното съобщение приканва американските граждани да проверят най-скорошната информация за полетите им и да следват насоките за сигурност на местните власти.
"Американците, които се намират в Близкия изток, трябва да бъдат внимателни и да провяват особена бдителност, както и да се подготвят за възможна отмяна на полети, периодично затваряне на въздушното пространство на съответната държава и възможни смущения при пътуванията им", се посочва още в съобщението.
Американските граждани в Йордания бяха призовани да избягват района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки с ракети. В Израел на тях им беше указано да намерят най-близкото противовъздушно убежище.
"Иранският режим е непредвидим, както стана ясно от най-новите му решения да атакува части от региона без предупреждение или провокация. Той разшири също така нападенията си в други райони (като например Египет), които преди не бяха обект на атаки", заяви посолството на САЩ в Йерусалим.
Тази сряда дрон удари американски газов танкер, който беше закотвен в пристанището Дамиета в Египет, при което на борда му избухна пожар. Египетските власти започнаха разследване по случая, но на този етап извършителят на атаката не е идентифициран.
Иранската армия обвини от своя страна Вашингтон, че "засилва напрежението" в региона и предупреди, че "всяка страна, която защитава престъпната и агресивна Америка ще бъде погълната от пламъците на войната".
Иран и САЩ отново си размениха удари през нощта след няколко дена затишие. През изминалата нощ обаче не беше съобщено за предприети атаки.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #13
18:54 01.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Голям бой ще ядат янките този път.
18:54 01.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъхъъъъ
Ма ма ке му в пО тката ли
18:55 01.08.2026
6 зеленкио наркоман
18:55 01.08.2026
7 Овчар
Коментиран от #9
18:55 01.08.2026
8 У0400
Коментиран от #10, #33
18:57 01.08.2026
9 Това е целта
До коментар #7 от "Овчар":Иначе досега да са го отстранили от поста.
18:57 01.08.2026
10 А ти бягай обратно
До коментар #8 от "У0400":там, откъдето си излязал.
18:58 01.08.2026
11 Това
Коментиран от #19, #29
18:58 01.08.2026
12 Някой
Радев, още ли мислиш, че американските самолети у нас са добро решение за народа (не за политическата класа)?
18:59 01.08.2026
13 Ти досега
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на Бузлуджа ли беше? Там ще се евакуираме.
19:01 01.08.2026
14 Военните от Пентагона
Коментиран от #22
19:01 01.08.2026
15 Пич
Ако малоумния е решил да удари с тактичеко ядрено оръжие, първо:
Никой не знае, дали Иран е успял да придобие ядрено оръжие!
Никой не може да предвиди реакцията на Китай, защото неговите интереси са най застрашени!
И голямото неизвестно - Северна Корея!!!
Дано да не съм прав, и глупака да не ползва ТЯО!!!
Коментиран от #34
19:01 01.08.2026
16 САЩ предупредиха ли
19:03 01.08.2026
17 Определено
19:04 01.08.2026
18 И американските селяни моля
19:05 01.08.2026
19 Извади ли
До коментар #11 от "Това":чалмата от скрина?
Коментиран от #36, #37
19:07 01.08.2026
20 Това означава
19:07 01.08.2026
21 И това
19:08 01.08.2026
22 Военните не са граждани !
До коментар #14 от "Военните от Пентагона":И българските военни не са граждани. Нито са граждани , нито са селяни. Те са добитък
19:10 01.08.2026
23 Иран
19:12 01.08.2026
24 СофЕто
Скоро войната приключва
19:12 01.08.2026
25 Ние
19:13 01.08.2026
26 А Путин кога ще нанесе
Коментиран от #28
19:13 01.08.2026
27 Аууууууу...
19:15 01.08.2026
28 тяхната
До коментар #26 от "А Путин кога ще нанесе":енергия е от аец "Козлодуй"
19:16 01.08.2026
29 Абе
До коментар #11 от "Това":прав си, не е като баба Пу, която победи още на третия ден.
19:17 01.08.2026
30 000000
19:17 01.08.2026
31 И много ли
19:17 01.08.2026
32 Ба бааааа
19:22 01.08.2026
33 Аеееее
До коментар #8 от "У0400":Рептил марш на фронта
19:22 01.08.2026
34 Абе
До коментар #15 от "Пич":Забравяш и Москва. Путин или Медведчо може да ги подгонят с тенис-коланите си. Тогава става страшно.
19:23 01.08.2026
35 Пълно е с американски граждани
19:23 01.08.2026
36 Чезни ее
До коментар #19 от "Извади ли":Пръдльо
19:24 01.08.2026
37 Извадих го
До коментар #19 от "Извади ли":От майка ти
19:25 01.08.2026
38 Така Така
19:27 01.08.2026