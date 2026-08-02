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Трагедия в Сеута: Мароканска футболистка се удави

Трагедия в Сеута: Мароканска футболистка се удави

2 Август, 2026 06:01, обновена 2 Август, 2026 06:05 1 052 4

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  • смърт

Млада спортна надежда загина при масов опит за нелегално преминаване на испанската граница по море

Трагедия в Сеута: Мароканска футболистка се удави - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Футболният свят и спортната общност в Мароко са потънали в скръб след внезапната кончина на 24-годишната футболистка Фатен Бен Омар Ел Азизи.

Младата състезателка на клуба „Могреб Атлетик де Танжер“ (MAT) е открита мъртва в Средиземно море, след като е предприела изключително опасен опит да достигне до испанската територия Сеута, преплувайки морската граница от мароканския крайбрежен град Фнидек.

Според първоначалната информация на местната медия Al Chamal 24, тялото на Ел Азизи е било намерено във водата, след като тя е изпаднала в затруднение заради лошите метеорологични условия, бурното море и силното вятърно течение. Трагичният инцидент се случва на фона на безпрецедентен натиск по границата, като десетки хиляди мигранти са се опитали да преминат в испанския анклав в рамките на последните няколко дни.

Morocco World News пише, че Фатен Бен Омар произхожда от семейство с дълбоки спортни традиции в региона. Тя бе определяна от съотборничките и треньорите си като изключително дисциплиниран, всеотдаен и трудолюбив атлет. Близки до семейството споделят, че съдбата ѝ се е превърнала в болезнен символ на съвременната криза, пред която са изправени много млади хора в Северна Африка, избиращи смъртоносния риск на нелегалната миграция в търсене на алтернативно бъдеще в Европа.

Испанските и мароканските спасителни служби продължават засилените операции по търсене в района на Тарахал, тъй като броят на жертвите в настоящата миграционна вълна вече надхвърля десетки души. Бурните води и ниските температури правят подобни опити за плуване около граничните заграждения практически фатални без специализирана екипировка. Смъртта на младата футболистка предизвика масова вълна от съболезнования и покруса в социалните мрежи от страна на фенове, футболни деятели и международни правозащитни организации.


Мароко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    15 3 Отговор
    Да бе мирно стояло , не бе чудо видяло

    06:18 02.08.2026

  • 2 Възмутен

    10 2 Отговор
    Такъв голям континент Африка, огромна територия, а всички исщат са се натъпчат в малка Европа!! Защо? Да ги хрантутят европейците, да ги лекуват безплатно, да взимат помащи, а те да вилнеят по улшците, да чупят и ограцват магазини. Ами направете си Африка като Европа, постройте си цивилизация в държавите. Другите ли да ви отглеждат? Като нашествие на хлебарки, пъплят, прииждат...ужас! Какво ще ядат, кой ще ги храни, Червен кръст изнемогва.

    Коментиран от #4

    06:58 02.08.2026

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    Жалко за момичето. Заради Инфантино доларс!

    07:19 02.08.2026

  • 4 Възмутен на Възмутения

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възмутен":

    Такъв голям виден европеец пък не ук , и незнаещ ще? Освен,че Африка е огромна територия, е й един от най богатите на ресурси и залежи във Света що!Не всички исКат да се натъпчат в жалката ти европа, а основно млади във силите си Заслепени от Лъскавото и Блясъка !!
    Така - Защо? Защото европейските монархия и правителства 14 на брой са Грабили и са Изсмуквали 300 лета Всичко каквото могат ТРИЛИОНИ , и в момента функционират и се разработват мини за Диаманти, Злато, Какаови и Кафеийни плантации.В Африка има изграден железен Път и Влак много преди в България да е бил замислям дори такъв.
    Още от средата на 16 век са пътували Кораби на ръчна Тяга и платна да пренасят Роби, и за Америка, нищо че нямало САЩ , имало е Мастити капиталисти и захарни плантации,непослушните право на Акулите, а по непокорните и проблемни покрай бреговете на днешна Ямайка ( Не случайно там са генетично особенно атлетични) Книжки вземи чети.Да ги хрантутят тия европейци, с благата от Африка да им Грабят благата и Труда Безплатно,. Знаеш ли кво помащи, щи дам?
    А тез европейци да вилнеят с НАТО да чупят и ограбват цели нации. Ами направете си в любимата европа, като Азия, Китай Дубай постройте си цивилизация в ИЗЧЕЗВАЩИЯТ континент.Другите ли да Ви отглеждат като Китай ли? Като хлебарки, Ша Ви заличат!
    Не е.ужас, и това ще стане, А Червеният кръст - Него сам си го окичи на врата.

    07:32 02.08.2026