Трагедия в Сеута: Мароканска футболистка се удави

Футболният свят и спортната общност в Мароко са потънали в скръб след внезапната кончина на 24-годишната футболистка Фатен Бен Омар Ел Азизи.

Младата състезателка на клуба „Могреб Атлетик де Танжер“ (MAT) е открита мъртва в Средиземно море, след като е предприела изключително опасен опит да достигне до испанската територия Сеута, преплувайки морската граница от мароканския крайбрежен град Фнидек.

Според първоначалната информация на местната медия Al Chamal 24, тялото на Ел Азизи е било намерено във водата, след като тя е изпаднала в затруднение заради лошите метеорологични условия, бурното море и силното вятърно течение. Трагичният инцидент се случва на фона на безпрецедентен натиск по границата, като десетки хиляди мигранти са се опитали да преминат в испанския анклав в рамките на последните няколко дни.

Morocco World News пише, че Фатен Бен Омар произхожда от семейство с дълбоки спортни традиции в региона. Тя бе определяна от съотборничките и треньорите си като изключително дисциплиниран, всеотдаен и трудолюбив атлет. Близки до семейството споделят, че съдбата ѝ се е превърнала в болезнен символ на съвременната криза, пред която са изправени много млади хора в Северна Африка, избиращи смъртоносния риск на нелегалната миграция в търсене на алтернативно бъдеще в Европа.

Испанските и мароканските спасителни служби продължават засилените операции по търсене в района на Тарахал, тъй като броят на жертвите в настоящата миграционна вълна вече надхвърля десетки души. Бурните води и ниските температури правят подобни опити за плуване около граничните заграждения практически фатални без специализирана екипировка. Смъртта на младата футболистка предизвика масова вълна от съболезнования и покруса в социалните мрежи от страна на фенове, футболни деятели и международни правозащитни организации.