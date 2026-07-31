Руската армия е унищожила повече от 200 бензиностанции на украинска територия

Руски дронове и бомби са унищожили над 200 бензиностанции в Украйна, разширявайки въздушната кампания на Москва срещу гражданската инфраструктура и достъпа до гориво във фронтовите райони, съобщава Financial Times.
Украински представители заявиха пред изданието, че атаките са се засилили през последните седмици и изглежда целят да нарушат цивилния живот в райони, където руските сили срещат трудности. Според тях ударите са и ответна мярка срещу украинските атаки по руски петролни и газови обекти.
"Тяхното мислене е: ако ни липсва бензин, защо животът трябва да продължава както обикновено за вас?", каза Виталий Дякивнич, началник на Полтавската областна военна администрация.
Александър Скорик, член на областния съвет на Харков, заяви, че Русия е унищожила над 200 бензиностанции, от които най-малко 80 в Харковска област, без да посочи период. По думите му е била ударена и последната бензиностанция по ключовия маршрут към Киев, макар други представители да оспорват това.
Руският дронов отряд "Рубикон" публикува видео с девет дневни FPV удара по бензиностанции в Харковска и Сумска област. При някои от атаките наоколо са се виждали хора и автомобили. Украйна е разпънала стотици километри рибарски мрежи над пътища, мостове и друга инфраструктура като защита срещу малки дронове.
Пътят Харков-Киев, част от E40, е един от двата основни логистични коридора между столицата и фронта. Скорик призова шофьорите да пътуват с достатъчно гориво. Подобни предупреждения украинците са получавали за последно в началото на руската инвазия през 2022 г.
В Полтава четири бензиностанции са били атакувани в рамките на няколко часа миналата събота. Дякивнич отказа да посочи общия брой на ударените обекти заради сигурността, но каза, че няма недостиг на гориво. Той определи атаките като "опит за отмъщение за атаките срещу техните петролни рафинерии".
"Те не успяха да постигнат значителен успех на бойното поле през последните месеци, икономиката им се представя все по-зле и социалното напрежение нараства", добави той.
Ударите затрудняват логистиката и доставките и могат да повишат цените на стоките и услугите. Атаките са засегнали и Донецк, Днепропетровск и Запорожие, където според областния ръководител Иван Федоров над 30 бензиностанции наскоро са били унищожени.
"Атаките срещу бензиностанции са основен приоритет за врага", отбеляза той.
Русия използва дронове "Геран", версии на иранските "Шахед", други взривни дронове и тежки авиобомби. В близкия до фронта Славянск най-малко две бензиностанции са били унищожени от FPV дронове през юли. Обектите в района се укрепват с бетонни блокове и мрежи, а някои ограничават работното време.
При въздушна тревога служителите в Полтава предупреждават хората "незабавно да напуснат бензиностанцията и да се отдалечат или да шофират от нея, доколкото е възможно". Медичка, пътувала към Източна Украйна, разказа, че екипът ѝ е чакал с часове в Харков края на тревогата, преди да успее да зареди. По един от пътищата към изток бензиностанция, защитена с мрежи, вече работи само през деня заради "повишена опасност и редовни обстрели".
"Бензиностанцията не работи през нощта. Моля, планирайте зареждането си предварително", гласи табелата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Убуу
Коментиран от #3, #5, #31, #104, #136, #151, #157
17:46 31.07.2026
2 Браво на Русия
Коментиран от #45, #107, #125
17:46 31.07.2026
3 Е тя пропагандата
До коментар #1 от "Убуу":е срещу Русия! 😄
Коментиран от #23, #52, #134
17:47 31.07.2026
4 Мишел
Коментиран от #8, #9, #21, #25, #26, #77
17:59 31.07.2026
5 Мишел
До коментар #1 от "Убуу":От седмица в Русия няма никъде криза за горива . Но в Украйна има навсякъде такава криза.
Коментиран от #10
18:02 31.07.2026
6 Кой
19:14 31.07.2026
7 ДЕРЗАИТЕ
19:15 31.07.2026
8 Убаво
До коментар #4 от "Мишел":Ама пРосия загуби войната.
Коментиран от #12
19:15 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян георгиев
19:19 31.07.2026
12 И опряха
До коментар #8 от "Убаво":до глупака да го съобщи. 😄 Не спирате да показвате колко е отчаян фашизма в Украйна и спонсорите им на запад. Няма тейкова падение с цигани да борят Русия.
Коментиран от #18, #20, #32
19:19 31.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Браво на Украйна 🇺🇦 👌 💯
31 юли 2026
Снимка: Exilenova
Безмилостното унищожение от страна на Украйна на обектите на най-големия руски онлайн търговец Wildberries продължава, докато компанията обмисля да изнася своя бизнес в съседни на Руската федерация държави, а режимът на руския диктатор Владимир Путин обсъжда дали да не подкрепи ключовото за руската икономика предприятие. Руското издание "Вьорстка" вече публикува кадри и с взривени руски рафинерии!
Коментиран от #116
19:19 31.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зентишчик
19:21 31.07.2026
17 МЪЙ Сила Мощ
300 Училища
450 страчески домове
И най важното
120000 жилищни обекта
И не на последно място 50000 Цивилни
Сила мощ!!!!
Коментиран от #39
19:21 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Убаво
До коментар #12 от "И опряха":Ама пРосия я бият като улично куче.
Коментиран от #27, #28
19:23 31.07.2026
21 Абе ТъП
До коментар #4 от "Мишел":Как крилатими трудно откриваеми
Те летят съъ 180 километра бе Охлюв
19:23 31.07.2026
22 Харкивски Укрожоп
19:24 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Новите ракети се казват
До коментар #4 от "Мишел":Педофилията До Гроб
Русия в Нужника
19:24 31.07.2026
26 Новите ракети се казват
До коментар #4 от "Мишел":Педофилията До Гроб
Русия в Нужника
19:25 31.07.2026
27 Ми не е вярно
До коментар #20 от "Убаво":Всушниците гинат като мухи. Фронта върви на запад. Русия бомби Укропия навсякъде. На какво се радваш?
19:25 31.07.2026
28 И опряха
До коментар #20 от "Убаво":до глупака да го съобщи. 😄 Не спирате да показвате колко е отчаян фашизма в Украйна и спонсорите им на запад. Няма тейкова падение с цигани да борят Русия.
Коментиран от #144
19:25 31.07.2026
29 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
11:46, 31 Юли, 2026
19:26 31.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 койдазнай
19:26 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
Коментиран от #38, #53
19:27 31.07.2026
36 Драпати
19:28 31.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Касс
До коментар #35 от "Мишел":Ъссссссс ,ъсссссссс,ъссссссс...
Коментиран от #44
19:29 31.07.2026
39 ЯСНО!
До коментар #17 от "МЪЙ Сила Мощ":Яко си облъчен от русофобската пропаганда,която денонощно се грижи ,да ви набива в мозъците,че Русия удря само граждански обекти и цивилни...!
Коментиран от #64
19:30 31.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ОБЯСНЕТЕ МИ
Коментиран от #46
19:31 31.07.2026
42 Браво
19:32 31.07.2026
43 Сатана Z
Топливо в Украине заканчивается даже несмотря на конские цены
В превод означава един голям КР
"Горивото в Украйна свършва въпреки високите му цени".
19:32 31.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ОПАШКИ НЯМА, ЗАЩОТО НЯМА
До коментар #41 от "ОБЯСНЕТЕ МИ":БЕНЗИНОСТАНЦИИ В БАНДЕРИЯ
19:33 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРИ
Коментиран от #57
19:34 31.07.2026
50 Много малко ме интересува
19:34 31.07.2026
51 Русодебил
19:34 31.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Българин
До коментар #35 от "Мишел":Безкрайни са престъплениятан а руските нацисти!
19:35 31.07.2026
54 Къде си ве, луд?
До коментар #47 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Къде си ве, луд?
19:35 31.07.2026
55 бандервец
Коментиран от #59
19:35 31.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
„Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство на българския народ. Колкото повече ний напредваме в политическото си развитие и се проникваме с духа на независимостта и свободата, толкова повече у самия народ ще се усилва желанието да се освободим от всяко покровителство, било то руско или друго....
„Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт... ако русите влезат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат.“
Коментиран от #63
19:36 31.07.2026
59 отиваме при
До коментар #55 от "бандервец":Бан Дера
19:36 31.07.2026
60 Къде си ве, луд?
До коментар #57 от "Тримата русодебили са тука":Къде си ве, луд?
19:37 31.07.2026
61 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:37 31.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ДОРИ И ДА НЕ Е
До коментар #39 от "ЯСНО!":Пропаганда има един български лаф. КАКВОТО ПОВИКАЛО ТАКИВА И СЕ ОБАДИЛО. ЖЕНКИТЕ ОТ EU И НЕ ТОЛКОВА МЪЖКАРИТЕ И ЗЕЛЬО БЯХА ВЪВ ЕУФОРИЯ ЧЕ РУСИТЕ НЯМАЛИ ГОРИВО БОМБИ ПАДАЛИ ВЪРХУ РАФИНЕРИИ РУСКИ А СЕГА ПЛАЧАТ.
19:37 31.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Гост
19:39 31.07.2026
69 Пии аповете
До коментар #65 от "Къде си ве, луд?":и легай!
19:39 31.07.2026
70 Всё в порядке
Руското правителство обяви в четвъртък, че удължава забраната си за износ на бензин, дизел и други горива до 31 януари 2027 г., докато ограниченията за дизел и корабни горива, както и за газьол, изнасяни от Русия от директни производители, са удължени само до 1 септември 2026 г.
„Износът на горива е разрешен съгласно международни междуправителствени споразумения и за предоставяне на хуманитарна помощ на чужди държави, въз основа на правителствени решения“, се посочва в изявление на руското правителство.
Правителството уточни, че решението е взето с цел „поддържане на стабилност на вътрешния пазар на горива“.
19:39 31.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
До коментар #62 от "Пaaaцyyyллл показан полезен идиoт😂🤣😅":Голем проблем. Не останаха бензиностанции да си заредя бугатито.
19:40 31.07.2026
73 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa
До коментар #66 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":Всички вече разбраха как Украйна занули за 5 години мизерна раша и ги показа на света колко са слаби, жалки и безпомощни😅😆
Коментиран от #76, #79, #85
19:41 31.07.2026
74 Къде си ве, луд?
До коментар #71 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Къде си ве, луд?
19:41 31.07.2026
75 БАНДЕРИТЕ ИЗКУКУРИГАХА
19:41 31.07.2026
76 Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄
До коментар #73 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Имаш неистова нужда да покажеш какво е човек да е отпадък и боклуци като ПП, ДБ и САЩ да му се подиграват и палват за парцал. С теб съм винаги, когато показваш отпадъците. За теб е ясно. Върха си. 😄
Коментиран от #139, #142
19:42 31.07.2026
77 Мишел
До коментар #4 от "Мишел":Успешно бойно кръщение. Ракетите Бандерол са ударили горивно депо в неработещия НПЗ Одеса и логистични обекти на ВСУ в Павловград. Резултатите са огромни пожари . Спътникови снимки и видео от Одеса и Павловград в мрежата.
Коментиран от #89
19:42 31.07.2026
78 Повече от 200 е вярно
19:42 31.07.2026
79 Ще се забавляваме
До коментар #73 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":с тебе тука, докато получиш инсулт. Дръж се.
Коментиран от #83, #87
19:42 31.07.2026
80 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
.....
НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
......
А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
....
ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
Коментиран от #81, #82
19:42 31.07.2026
81 Къде си ве, луд?
До коментар #80 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Къде си ве, луд?
19:43 31.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ
19:45 31.07.2026
85 Удри пацула с лопатЕто!
До коментар #73 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Удри!
Коментиран от #90
19:46 31.07.2026
86 Къде си ве, луд?
19:46 31.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Бай Пунди Говнокомандващия
Преди това през нощта бяха ударени:
▪️Рафинерии в Нижнекамск и Волгоград.
- Дистрибуторски центрове на Wildberries в Нижнекамск и Волгоград.
- Удар близо до логистичния център на OZON в Зеленодолск.
- Пристанището Каспийск в Дагестан е било атакувано.
19:46 31.07.2026
89 Мишел
До коментар #77 от "Мишел":Продължение: Бандерол е посетил и едно пристанище в Одеса, и там голям пожар.
19:46 31.07.2026
90 Къде си ве, луд?
До коментар #85 от "Удри пацула с лопатЕто!":Издишаш.
19:47 31.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Касс
До коментар #82 от "Така е":Изфъска.... ъсссссссс
.ъсссссс
Коментиран от #96, #99
19:47 31.07.2026
93 Класикът от Кремъл
Коментиран от #95
19:47 31.07.2026
94 Къде си ве, луд?
До коментар #87 от "Как инсулт за дръъътияяя пaaцyyлл😂🤣😅":Къде си ве, луд?
19:47 31.07.2026
95 Къде си ве, луд?
До коментар #93 от "Класикът от Кремъл":Къде си ве, луд?
19:48 31.07.2026
96 Къде си ве, луд?
До коментар #92 от "Касс":Къде си ве, луд?
19:48 31.07.2026
97 Къде си ве, луд?
До коментар #91 от "Така е":Къде си ве, луд?
19:48 31.07.2026
98 Факти
Коментиран от #103
19:49 31.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Мисит
19:49 31.07.2026
103 Къде си ве, луд?
До коментар #98 от "Факти":Къде си ве, луд?
19:49 31.07.2026
104 Няма бензиностанции
До коментар #1 от "Убуу":Как да има опашки?
В цяла източна Украйна няма бензиностанции.
Повече от 200 унищожени означава 6-700.
А камиони няма вече да доставят с туби.
19:50 31.07.2026
105 Съвсем ще лудне
19:50 31.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Путин
До коментар #2 от "Браво на Русия":Хаха... Сорос.ни забрани да целим рафинерии и каза да казваме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
Коментиран от #111, #114, #128
19:51 31.07.2026
108 Зеленски
19:52 31.07.2026
109 НЯМА БЕНЗИНОСТАНЦИИ
19:52 31.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Къде си ве, луд?
До коментар #110 от "Как инсулт за дръъътияяя пaaцyyлл😂🤣😅":Къде си ве, луд?
19:52 31.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Браво на Русия
До коментар #107 от "Путин":Заслужава го фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #121, #127
19:53 31.07.2026
115 Украйна капОт
19:53 31.07.2026
116 Путин многоходовия
До коментар #14 от "Браво на Украйна 🇺🇦 👌 💯":Сорос не ни дава да целим рафинериите. Заповяда ни да се евг.
19:53 31.07.2026
117 Българин
До коментар #62 от "Пaaaцyyyллл показан полезен идиoт😂🤣😅":Зеленски подпали ватняците.
Коментиран от #119
19:53 31.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 404 свърши
19:54 31.07.2026
121 Касс
До коментар #114 от "Браво на Русия":Рашка изфъска като спукана гума.Фассссс...
Коментиран от #126
19:55 31.07.2026
122 ГОЛЕМ СМЕХ
200 бензиностанции са около 4% от всички бензиностанции в Украйна
Ухапала ги бълха.
Коментиран от #124
19:55 31.07.2026
123 Браво браво
19:55 31.07.2026
124 Къде си ве, луд?
До коментар #122 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Къде си ве, луд?
Коментиран от #130
19:55 31.07.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Къде си ве, луд?
До коментар #121 от "Касс":Къде си ве, луд?
19:56 31.07.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 ФАКТ
До коментар #107 от "Путин":Сорос заповяда на малкия бакшиш Путин да се евг и он умря.
19:56 31.07.2026
129 Къде си ве, луд?
До коментар #125 от "милен":Къде си ве, луд?
19:56 31.07.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Украйне не може вече
19:58 31.07.2026
132 Къде си ве, луд?
До коментар #130 от "милен":Къде си ве, луд?
Коментиран от #141
19:58 31.07.2026
133 Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄
До коментар #113 от "Как инсулт за дръъътияяя пaaцyyлл😂🤣😅":Знам, че не е приятно боклука ПП, ДБ и ГЕРБ да те има за парцала на форума и сега ти остава само да лееш тъпота,. А в това няма по добър от теб. Вярвай ми върхъъ си на тъпотата и отпадъка. 😄 Знам=, че сега пак в теб напира напрежение от тъпота. Лей на воля. Тя си е твоя, но показва и ПП, ДБ и САЩ. и фашиста зеленски. 😄
Коментиран от #169
19:58 31.07.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 милен
До коментар #130 от "милен":Аз съм Милена и правя дудуци за без пари на Централна гара.
19:59 31.07.2026
136 ганев
До коментар #1 от "Убуу":АЛООУ...КАТО ГЛЕДАШ САМО ...бтв....ТАКА ЩЕ Е
19:59 31.07.2026
137 Къде си ве, луд?
До коментар #134 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Къде си ве, луд?
19:59 31.07.2026
138 Пък
19:59 31.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Айде сега
До коментар #130 от "милен":На сметището не ходим като тролея на боклука зеленски. Гадно е знам. 😄
20:00 31.07.2026
141 Касс
До коментар #132 от "Къде си ве, луд?":Всички сме при майце ти.Тя прави фъссссссс... фъссссссс
Коментиран от #149
20:00 31.07.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄
До коментар #139 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Кей тъпота. Ти си емблема на отпадъка ПП, ДБ, САЩ и фашиста зеленски. За теб е ясно. 😄
Коментиран от #147, #148
20:01 31.07.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Жив е още боклука.
До коментар #134 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Троли.
Коментиран от #153
20:01 31.07.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Касс
До коментар #143 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":Фъссссссс...
Коментиран от #155
20:02 31.07.2026
149 На сметището
До коментар #141 от "Касс":отпадъка е само с неговата. Гадно е знам, но си се родил парцал. 😄
20:02 31.07.2026
150 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #134 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":МАЙКА ТИ..БЕШЕ ПРАВА..ДА ТЕ ОСТАВИ..В..СИРОПИТАЛИЩЕ
20:02 31.07.2026
151 хахаха
До коментар #1 от "Убуу":аз не съм виждал опашка пред разрушена бензиностанция...
20:03 31.07.2026
152 Къде си ве, луд?
До коментар #147 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Къде си ве, луд?
20:03 31.07.2026
153 Ни жив ни умрял е хаxа🤣😅
До коментар #145 от "Жив е още боклука.":Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅
Коментиран от #156
20:04 31.07.2026
154 Жив е още боклука
До коментар #147 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Троли.
20:04 31.07.2026
155 Гадно нали
До коментар #148 от "Касс":Знам. На никой не би му било кеф да е отпадъка който ползва боклука ПП, ДБ, САЩ и фашисткият боклук зеленски., Ко да правиш. Съдбата на отпадъка. 😄
20:04 31.07.2026
156 Къде си ве, луд?
До коментар #153 от "Ни жив ни умрял е хаxа🤣😅":Къде си ве, луд?
Коментиран от #166
20:04 31.07.2026
157 ганев
До коментар #1 от "Убуу":АЛООУ...КАТО ГЛЕДАШ САМО ...бтв....ТАКА ЩЕ Е
Коментиран от #158
20:05 31.07.2026
158 Касс
До коментар #157 от "ганев":Изфъскал си...ъсссссс....
Коментиран от #160
20:06 31.07.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Къде си ве, луд?
До коментар #158 от "Касс":Къде си ве, луд?
20:08 31.07.2026
161 Радиоактивно жито
20:09 31.07.2026
162 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
20:09 31.07.2026
163 Одеса, Харков и Киев
Коментиран от #167
20:11 31.07.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Гост
20:13 31.07.2026
166 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa
До коментар #156 от "Къде си ве, луд?":Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅
Коментиран от #168, #175
20:13 31.07.2026
167 Касс
До коментар #163 от "Одеса, Харков и Киев":Изфъскал си като праснат с дрон руснак.фасссссс....тссссс
Коментиран от #170
20:14 31.07.2026
168 Къде си ве, луд?
До коментар #166 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Къде си ве, луд?
Коментиран от #171
20:14 31.07.2026
169 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #133 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
Коментиран от #172
20:14 31.07.2026
170 Къде си ве, луд?
До коментар #167 от "Касс":Къде си ве, луд?
Коментиран от #174
20:14 31.07.2026
171 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa
До коментар #168 от "Къде си ве, луд?":Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅
Коментиран от #173
20:15 31.07.2026
172 Къде си ве, луд?
До коментар #169 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Къде си ве, луд?
Коментиран от #176
20:15 31.07.2026
173 Къде си ве, луд?
До коментар #171 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Къде си ве, луд?
20:15 31.07.2026
174 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa
До коментар #170 от "Къде си ве, луд?":Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅
Коментиран от #177
20:15 31.07.2026
175 Къде си ве, луд?
До коментар #166 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Къде си ве, луд?
20:16 31.07.2026
176 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa
До коментар #172 от "Къде си ве, луд?":Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅
Коментиран от #179
20:16 31.07.2026
177 Къде си ве, луд?
До коментар #174 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Къде си ве, луд?
20:16 31.07.2026
178 стоян георгиев
20:16 31.07.2026
179 Къде си ве, луд?
До коментар #176 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":Къде си ве, луд?
20:16 31.07.2026