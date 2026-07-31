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Руската армия е унищожила повече от 200 бензиностанции на украинска територия
  Тема: Украйна

Руската армия е унищожила повече от 200 бензиностанции на украинска територия

31 Юли, 2026 19:13 1 032 179

  • русия-
  • украйна-
  • бензин-
  • ракети-
  • дронове

Русия използва дронове "Геран", версии на иранските "Шахед", други взривни дронове и тежки авиобомби

Руската армия е унищожила повече от 200 бензиностанции на украинска територия - 1
Financial Times Financial Times сайт

Руски дронове и бомби са унищожили над 200 бензиностанции в Украйна, разширявайки въздушната кампания на Москва срещу гражданската инфраструктура и достъпа до гориво във фронтовите райони, съобщава Financial Times.

Украински представители заявиха пред изданието, че атаките са се засилили през последните седмици и изглежда целят да нарушат цивилния живот в райони, където руските сили срещат трудности. Според тях ударите са и ответна мярка срещу украинските атаки по руски петролни и газови обекти.

"Тяхното мислене е: ако ни липсва бензин, защо животът трябва да продължава както обикновено за вас?", каза Виталий Дякивнич, началник на Полтавската областна военна администрация.

Александър Скорик, член на областния съвет на Харков, заяви, че Русия е унищожила над 200 бензиностанции, от които най-малко 80 в Харковска област, без да посочи период. По думите му е била ударена и последната бензиностанция по ключовия маршрут към Киев, макар други представители да оспорват това.

Руският дронов отряд "Рубикон" публикува видео с девет дневни FPV удара по бензиностанции в Харковска и Сумска област. При някои от атаките наоколо са се виждали хора и автомобили. Украйна е разпънала стотици километри рибарски мрежи над пътища, мостове и друга инфраструктура като защита срещу малки дронове.

Пътят Харков-Киев, част от E40, е един от двата основни логистични коридора между столицата и фронта. Скорик призова шофьорите да пътуват с достатъчно гориво. Подобни предупреждения украинците са получавали за последно в началото на руската инвазия през 2022 г.

В Полтава четири бензиностанции са били атакувани в рамките на няколко часа миналата събота. Дякивнич отказа да посочи общия брой на ударените обекти заради сигурността, но каза, че няма недостиг на гориво. Той определи атаките като "опит за отмъщение за атаките срещу техните петролни рафинерии".

"Те не успяха да постигнат значителен успех на бойното поле през последните месеци, икономиката им се представя все по-зле и социалното напрежение нараства", добави той.

Ударите затрудняват логистиката и доставките и могат да повишат цените на стоките и услугите. Атаките са засегнали и Донецк, Днепропетровск и Запорожие, където според областния ръководител Иван Федоров над 30 бензиностанции наскоро са били унищожени.

"Атаките срещу бензиностанции са основен приоритет за врага", отбеляза той.

Русия използва дронове "Геран", версии на иранските "Шахед", други взривни дронове и тежки авиобомби. В близкия до фронта Славянск най-малко две бензиностанции са били унищожени от FPV дронове през юли. Обектите в района се укрепват с бетонни блокове и мрежи, а някои ограничават работното време.

При въздушна тревога служителите в Полтава предупреждават хората "незабавно да напуснат бензиностанцията и да се отдалечат или да шофират от нея, доколкото е възможно". Медичка, пътувала към Източна Украйна, разказа, че екипът ѝ е чакал с часове в Харков края на тревогата, преди да успее да зареди. По един от пътищата към изток бензиностанция, защитена с мрежи, вече работи само през деня заради "повишена опасност и редовни обстрели".

"Бензиностанцията не работи през нощта. Моля, планирайте зареждането си предварително", гласи табелата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убуу

    18 40 Отговор
    Ама опашките за бензин са в Русия, не в Украйна.

    Коментиран от #3, #5, #31, #104, #136, #151, #157

    17:46 31.07.2026

  • 2 Браво на Русия

    40 14 Отговор
    Заслужава го фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #45, #107, #125

    17:46 31.07.2026

  • 3 Е тя пропагандата

    39 9 Отговор

    До коментар #1 от "Убуу":

    е срещу Русия! 😄

    Коментиран от #23, #52, #134

    17:47 31.07.2026

  • 4 Мишел

    39 11 Отговор
    Днес Русия проведе първа атака с новите ракети Бандерол срещупристанищата на Одеса. Това са крилати трудно откриваеми за радари ракети, способни да летят на десетина метра от земната повърхност . Те са многократно по евтини от Калибър, Х-101 и Х-102, и също са с голяма бойна глава.

    Коментиран от #8, #9, #21, #25, #26, #77

    17:59 31.07.2026

  • 5 Мишел

    44 11 Отговор

    До коментар #1 от "Убуу":

    От седмица в Русия няма никъде криза за горива . Но в Украйна има навсякъде такава криза.

    Коментиран от #10

    18:02 31.07.2026

  • 6 Кой

    15 9 Отговор
    ги е броил и потвърдил това ?

    19:14 31.07.2026

  • 7 ДЕРЗАИТЕ

    9 10 Отговор
    Официалният и точен адрес на голямото имение на Слави Трифонов в София е в квартал „Бояна“, на улица „Секвоя“ № 30.

    19:15 31.07.2026

  • 8 Убаво

    11 30 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Ама пРосия загуби войната.

    Коментиран от #12

    19:15 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    10 10 Отговор
    Афроамериканците от база Безмер ще ме защитят от руснаците и ще се погрижат за моите нужди.

    19:19 31.07.2026

  • 12 И опряха

    17 6 Отговор

    До коментар #8 от "Убаво":

    до глупака да го съобщи. 😄 Не спирате да показвате колко е отчаян фашизма в Украйна и спонсорите им на запад. Няма тейкова падение с цигани да борят Русия.

    Коментиран от #18, #20, #32

    19:19 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво на Украйна 🇺🇦 👌 💯

    7 30 Отговор
    Украйна отмъщава заради руските ракети: Още големи складове горят, руски рафинерии - също (ВИДЕО)
    31 юли 2026
    Снимка: Exilenova
    Безмилостното унищожение от страна на Украйна на обектите на най-големия руски онлайн търговец Wildberries продължава, докато компанията обмисля да изнася своя бизнес в съседни на Руската федерация държави, а режимът на руския диктатор Владимир Путин обсъжда дали да не подкрепи ключовото за руската икономика предприятие. Руското издание "Вьорстка" вече публикува кадри и с взривени руски рафинерии!

    Коментиран от #116

    19:19 31.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зентишчик

    12 5 Отговор
    Супер новина! Още, още....

    19:21 31.07.2026

  • 17 МЪЙ Сила Мощ

    6 13 Отговор
    И повече от 500 Болници
    300 Училища
    450 страчески домове
    И най важното
    120000 жилищни обекта
    И не на последно място 50000 Цивилни

    Сила мощ!!!!

    Коментиран от #39

    19:21 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Убаво

    4 18 Отговор

    До коментар #12 от "И опряха":

    Ама пРосия я бият като улично куче.

    Коментиран от #27, #28

    19:23 31.07.2026

  • 21 Абе ТъП

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Как крилатими трудно откриваеми
    Те летят съъ 180 километра бе Охлюв

    19:23 31.07.2026

  • 22 Харкивски Укрожоп

    13 5 Отговор
    Яко ни запукаха руснаците. А бг тролехите пишеха, че ракетите им били свършили. Ние захитниците ще свършим, руските ракети не.

    19:24 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Новите ракети се казват

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Педофилията До Гроб
    Русия в Нужника

    19:24 31.07.2026

  • 26 Новите ракети се казват

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Педофилията До Гроб
    Русия в Нужника

    19:25 31.07.2026

  • 27 Ми не е вярно

    12 5 Отговор

    До коментар #20 от "Убаво":

    Всушниците гинат като мухи. Фронта върви на запад. Русия бомби Укропия навсякъде. На какво се радваш?

    19:25 31.07.2026

  • 28 И опряха

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "Убаво":

    до глупака да го съобщи. 😄 Не спирате да показвате колко е отчаян фашизма в Украйна и спонсорите им на запад. Няма тейкова падение с цигани да борят Русия.

    Коментиран от #144

    19:25 31.07.2026

  • 29 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    4 14 Отговор
    СБУ порази производствен цех и хангари в руски самолетен завод, и петролен гигант на "Лукойл"
    11:46, 31 Юли, 2026

    19:26 31.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 койдазнай

    2 6 Отговор
    А хитлер колко нещо е унищожил по време на ВСВ?!?

    19:26 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    11 5 Отговор
    Русия унищожи всички украински НПЗ, горивни бази и складове, жпвлакове от цистерни, дойде реда на бензиностанциите. Един дрон или ракета за десетина хиляди долара и няма бензиностанция.

    Коментиран от #38, #53

    19:27 31.07.2026

  • 36 Драпати

    12 4 Отговор
    Русия ще спечели войната, а в България трола шизофреник ще пише, че Украина побеждава. Въдворете го в психото тоя откаченяк. За смях ставаме с такива поддръжници.

    19:28 31.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Касс

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Ъссссссс ,ъсссссссс,ъссссссс...

    Коментиран от #44

    19:29 31.07.2026

  • 39 ЯСНО!

    13 4 Отговор

    До коментар #17 от "МЪЙ Сила Мощ":

    Яко си облъчен от русофобската пропаганда,която денонощно се грижи ,да ви набива в мозъците,че Русия удря само граждански обекти и цивилни...!

    Коментиран от #64

    19:30 31.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ОБЯСНЕТЕ МИ

    6 4 Отговор
    Защо няма опашки по бензиностанциите в бандерия?

    Коментиран от #46

    19:31 31.07.2026

  • 42 Браво

    8 4 Отговор
    Така им се пада на украинците

    19:32 31.07.2026

  • 43 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Укро блогер в ТК:

    Топливо в Украине заканчивается даже несмотря на конские цены
    В превод означава един голям КР
    "Горивото в Украйна свършва въпреки високите му цени".

    19:32 31.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ОПАШКИ НЯМА, ЗАЩОТО НЯМА

    11 4 Отговор

    До коментар #41 от "ОБЯСНЕТЕ МИ":

    БЕНЗИНОСТАНЦИИ В БАНДЕРИЯ

    19:33 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРИ

    7 4 Отговор
    Защо ги няма тука да цапат форума.

    Коментиран от #57

    19:34 31.07.2026

  • 50 Много малко ме интересува

    5 5 Отговор
    Какви точно дронове Русия била използвала. Важното е украинската сган да страда

    19:34 31.07.2026

  • 51 Русодебил

    2 6 Отговор
    Всичките русодебили на амбразурата!

    19:34 31.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Българин

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Безкрайни са престъплениятан а руските нацисти!

    19:35 31.07.2026

  • 54 Къде си ве, луд?

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Къде си ве, луд?

    19:35 31.07.2026

  • 55 бандервец

    4 4 Отговор
    и кво прайм сега?

    Коментиран от #59

    19:35 31.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 11 Отговор
    ророчески думи на Кръстю Раковски, написани преди 128 години!
    „Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство на българския народ. Колкото повече ний напредваме в политическото си развитие и се проникваме с духа на независимостта и свободата, толкова повече у самия народ ще се усилва желанието да се освободим от всяко покровителство, било то руско или друго....
    „Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт... ако русите влезат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат.“

    Коментиран от #63

    19:36 31.07.2026

  • 59 отиваме при

    6 3 Отговор

    До коментар #55 от "бандервец":

    Бан Дера

    19:36 31.07.2026

  • 60 Къде си ве, луд?

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "Тримата русодебили са тука":

    Къде си ве, луд?

    19:37 31.07.2026

  • 61 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    8 3 Отговор
    Не им трябват бензиностанции.

    19:37 31.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ДОРИ И ДА НЕ Е

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "ЯСНО!":

    Пропаганда има един български лаф. КАКВОТО ПОВИКАЛО ТАКИВА И СЕ ОБАДИЛО. ЖЕНКИТЕ ОТ EU И НЕ ТОЛКОВА МЪЖКАРИТЕ И ЗЕЛЬО БЯХА ВЪВ ЕУФОРИЯ ЧЕ РУСИТЕ НЯМАЛИ ГОРИВО БОМБИ ПАДАЛИ ВЪРХУ РАФИНЕРИИ РУСКИ А СЕГА ПЛАЧАТ.

    19:37 31.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Гост

    4 5 Отговор
    Никой не е победил Русия и никой не може да я победи! Сметката за опитите Русия да бъде победена се полага на най- богатите членове на "Цивилизацията", да я платят, защото Украйна загуби, следва анексирането от Русия на цяла Украйна, а не на части от нея, както беше преди време..., дано капиталистическите Тъпунгери разбират докъде доведоха "СВО"?!

    19:39 31.07.2026

  • 69 Пии аповете

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "Къде си ве, луд?":

    и легай!

    19:39 31.07.2026

  • 70 Всё в порядке

    4 4 Отговор
    РУСИЯ УДЪЛЖАВА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ДО 31 ЯНУАРИ 2027Г. !
    Руското правителство обяви в четвъртък, че удължава забраната си за износ на бензин, дизел и други горива до 31 януари 2027 г., докато ограниченията за дизел и корабни горива, както и за газьол, изнасяни от Русия от директни производители, са удължени само до 1 септември 2026 г.
    „Износът на горива е разрешен съгласно международни междуправителствени споразумения и за предоставяне на хуманитарна помощ на чужди държави, въз основа на правителствени решения“, се посочва в изявление на руското правителство.
    Правителството уточни, че решението е взето с цел „поддържане на стабилност на вътрешния пазар на горива“.

    19:39 31.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    6 5 Отговор

    До коментар #62 от "Пaaaцyyyллл показан полезен идиoт😂🤣😅":

    Голем проблем. Не останаха бензиностанции да си заредя бугатито.

    19:40 31.07.2026

  • 73 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa

    5 4 Отговор

    До коментар #66 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":

    Всички вече разбраха как Украйна занули за 5 години мизерна раша и ги показа на света колко са слаби, жалки и безпомощни😅😆

    Коментиран от #76, #79, #85

    19:41 31.07.2026

  • 74 Къде си ве, луд?

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Къде си ве, луд?

    19:41 31.07.2026

  • 75 БАНДЕРИТЕ ИЗКУКУРИГАХА

    7 3 Отговор
    Започват да разбират, че ги чака болезнена ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:41 31.07.2026

  • 76 Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Имаш неистова нужда да покажеш какво е човек да е отпадък и боклуци като ПП, ДБ и САЩ да му се подиграват и палват за парцал. С теб съм винаги, когато показваш отпадъците. За теб е ясно. Върха си. 😄

    Коментиран от #139, #142

    19:42 31.07.2026

  • 77 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Успешно бойно кръщение. Ракетите Бандерол са ударили горивно депо в неработещия НПЗ Одеса и логистични обекти на ВСУ в Павловград. Резултатите са огромни пожари . Спътникови снимки и видео от Одеса и Павловград в мрежата.

    Коментиран от #89

    19:42 31.07.2026

  • 78 Повече от 200 е вярно

    6 3 Отговор
    но унищожени около 600 бензиностанции е по-точната информация.

    19:42 31.07.2026

  • 79 Ще се забавляваме

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    с тебе тука, докато получиш инсулт. Дръж се.

    Коментиран от #83, #87

    19:42 31.07.2026

  • 80 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ УБИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
    .....
    И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
    .....
    НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
    ......
    А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
    ....
    ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    Коментиран от #81, #82

    19:42 31.07.2026

  • 81 Къде си ве, луд?

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Къде си ве, луд?

    19:43 31.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ

    6 3 Отговор
    А руската армия напредва по целия фронт. Укрорайха ще бъде заличен.

    19:45 31.07.2026

  • 85 Удри пацула с лопатЕто!

    5 4 Отговор

    До коментар #73 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Удри!

    Коментиран от #90

    19:46 31.07.2026

  • 86 Къде си ве, луд?

    5 2 Отговор
    Да не пукяса?

    19:46 31.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Бай Пунди Говнокомандващия

    5 5 Отговор
    Весела нощ за руснаците: Атакувани логистични центрове на Wildberries, OZON и рафинерии.
    Преди това през нощта бяха ударени:
    ▪️Рафинерии в Нижнекамск и Волгоград.
    - Дистрибуторски центрове на Wildberries в Нижнекамск и Волгоград.
    - Удар близо до логистичния център на OZON в Зеленодолск.
    - Пристанището Каспийск в Дагестан е било атакувано.

    19:46 31.07.2026

  • 89 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "Мишел":

    Продължение: Бандерол е посетил и едно пристанище в Одеса, и там голям пожар.

    19:46 31.07.2026

  • 90 Къде си ве, луд?

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "Удри пацула с лопатЕто!":

    Издишаш.

    19:47 31.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Касс

    1 4 Отговор

    До коментар #82 от "Така е":

    Изфъска.... ъсссссссс
    .ъсссссс

    Коментиран от #96, #99

    19:47 31.07.2026

  • 93 Класикът от Кремъл

    2 6 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, нема бендзин, ората се трепат по опашките, губи Крим, Украйна пуска дронове до другия край на Сибир, моли Ким Чен за хора и ракети, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    Коментиран от #95

    19:47 31.07.2026

  • 94 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "Как инсулт за дръъътияяя пaaцyyлл😂🤣😅":

    Къде си ве, луд?

    19:47 31.07.2026

  • 95 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Класикът от Кремъл":

    Къде си ве, луд?

    19:48 31.07.2026

  • 96 Къде си ве, луд?

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Касс":

    Къде си ве, луд?

    19:48 31.07.2026

  • 97 Къде си ве, луд?

    5 0 Отговор

    До коментар #91 от "Така е":

    Къде си ве, луд?

    19:48 31.07.2026

  • 98 Факти

    2 7 Отговор
    12-токласник се хвали, че ударил 6-токласник, а в същото време не може да го набие от 5 години и продължава да яде юмруци и шутове. Пълна пародия.

    Коментиран от #103

    19:49 31.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Мисит

    6 0 Отговор
    Браво!

    19:49 31.07.2026

  • 103 Къде си ве, луд?

    5 0 Отговор

    До коментар #98 от "Факти":

    Къде си ве, луд?

    19:49 31.07.2026

  • 104 Няма бензиностанции

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Убуу":

    Как да има опашки?
    В цяла източна Украйна няма бензиностанции.
    Повече от 200 унищожени означава 6-700.
    А камиони няма вече да доставят с туби.

    19:50 31.07.2026

  • 105 Съвсем ще лудне

    7 1 Отговор
    укрожопия тролюха. Ха ха ха

    19:50 31.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Русия":

    Хаха... Сорос.ни забрани да целим рафинерии и каза да казваме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    Коментиран от #111, #114, #128

    19:51 31.07.2026

  • 108 Зеленски

    8 1 Отговор
    Бензин няма, ток няма, хора няма, търговия няма, Украйна няма...

    19:52 31.07.2026

  • 109 НЯМА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

    7 2 Отговор
    Няма проблем.

    19:52 31.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Къде си ве, луд?

    5 1 Отговор

    До коментар #110 от "Как инсулт за дръъътияяя пaaцyyлл😂🤣😅":

    Къде си ве, луд?

    19:52 31.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Браво на Русия

    6 4 Отговор

    До коментар #107 от "Путин":

    Заслужава го фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #121, #127

    19:53 31.07.2026

  • 115 Украйна капОт

    5 3 Отговор
    Зеленски капОт

    19:53 31.07.2026

  • 116 Путин многоходовия

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на Украйна 🇺🇦 👌 💯":

    Сорос не ни дава да целим рафинериите. Заповяда ни да се евг.

    19:53 31.07.2026

  • 117 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Пaaaцyyyллл показан полезен идиoт😂🤣😅":

    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #119

    19:53 31.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 404 свърши

    5 2 Отговор
    404 свърши

    19:54 31.07.2026

  • 121 Касс

    3 5 Отговор

    До коментар #114 от "Браво на Русия":

    Рашка изфъска като спукана гума.Фассссс...

    Коментиран от #126

    19:55 31.07.2026

  • 122 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор
    В Украйна има около 5600 бензиностанции.
    200 бензиностанции са около 4% от всички бензиностанции в Украйна
    Ухапала ги бълха.

    Коментиран от #124

    19:55 31.07.2026

  • 123 Браво браво

    4 2 Отговор
    Добра новина

    19:55 31.07.2026

  • 124 Къде си ве, луд?

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #130

    19:55 31.07.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Къде си ве, луд?

    4 0 Отговор

    До коментар #121 от "Касс":

    Къде си ве, луд?

    19:56 31.07.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 ФАКТ

    0 3 Отговор

    До коментар #107 от "Путин":

    Сорос заповяда на малкия бакшиш Путин да се евг и он умря.

    19:56 31.07.2026

  • 129 Къде си ве, луд?

    4 0 Отговор

    До коментар #125 от "милен":

    Къде си ве, луд?

    19:56 31.07.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Украйне не може вече

    5 2 Отговор
    да изнася жито. Пристанище Одеса даде фира. Ха ха

    19:58 31.07.2026

  • 132 Къде си ве, луд?

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "милен":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #141

    19:58 31.07.2026

  • 133 Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄

    4 1 Отговор

    До коментар #113 от "Как инсулт за дръъътияяя пaaцyyлл😂🤣😅":

    Знам, че не е приятно боклука ПП, ДБ и ГЕРБ да те има за парцала на форума и сега ти остава само да лееш тъпота,. А в това няма по добър от теб. Вярвай ми върхъъ си на тъпотата и отпадъка. 😄 Знам=, че сега пак в теб напира напрежение от тъпота. Лей на воля. Тя си е твоя, но показва и ПП, ДБ и САЩ. и фашиста зеленски. 😄

    Коментиран от #169

    19:58 31.07.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 милен

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "милен":

    Аз съм Милена и правя дудуци за без пари на Централна гара.

    19:59 31.07.2026

  • 136 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Убуу":

    АЛООУ...КАТО ГЛЕДАШ САМО ...бтв....ТАКА ЩЕ Е

    19:59 31.07.2026

  • 137 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Къде си ве, луд?

    19:59 31.07.2026

  • 138 Пък

    1 3 Отговор
    в Русия е тероризъм!

    19:59 31.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Айде сега

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "милен":

    На сметището не ходим като тролея на боклука зеленски. Гадно е знам. 😄

    20:00 31.07.2026

  • 141 Касс

    0 2 Отговор

    До коментар #132 от "Къде си ве, луд?":

    Всички сме при майце ти.Тя прави фъссссссс... фъссссссс

    Коментиран от #149

    20:00 31.07.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #139 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Кей тъпота. Ти си емблема на отпадъка ПП, ДБ, САЩ и фашиста зеленски. За теб е ясно. 😄

    Коментиран от #147, #148

    20:01 31.07.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Жив е още боклука.

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Троли.

    Коментиран от #153

    20:01 31.07.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Касс

    0 3 Отговор

    До коментар #143 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":

    Фъссссссс...

    Коментиран от #155

    20:02 31.07.2026

  • 149 На сметището

    4 2 Отговор

    До коментар #141 от "Касс":

    отпадъка е само с неговата. Гадно е знам, но си се родил парцал. 😄

    20:02 31.07.2026

  • 150 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 2 Отговор

    До коментар #134 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    МАЙКА ТИ..БЕШЕ ПРАВА..ДА ТЕ ОСТАВИ..В..СИРОПИТАЛИЩЕ

    20:02 31.07.2026

  • 151 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Убуу":

    аз не съм виждал опашка пред разрушена бензиностанция...

    20:03 31.07.2026

  • 152 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #147 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Къде си ве, луд?

    20:03 31.07.2026

  • 153 Ни жив ни умрял е хаxа🤣😅

    2 3 Отговор

    До коментар #145 от "Жив е още боклука.":

    Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅

    Коментиран от #156

    20:04 31.07.2026

  • 154 Жив е още боклука

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Троли.

    20:04 31.07.2026

  • 155 Гадно нали

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Касс":

    Знам. На никой не би му било кеф да е отпадъка който ползва боклука ПП, ДБ, САЩ и фашисткият боклук зеленски., Ко да правиш. Съдбата на отпадъка. 😄

    20:04 31.07.2026

  • 156 Къде си ве, луд?

    3 1 Отговор

    До коментар #153 от "Ни жив ни умрял е хаxа🤣😅":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #166

    20:04 31.07.2026

  • 157 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Убуу":

    АЛООУ...КАТО ГЛЕДАШ САМО ...бтв....ТАКА ЩЕ Е

    Коментиран от #158

    20:05 31.07.2026

  • 158 Касс

    0 3 Отговор

    До коментар #157 от "ганев":

    Изфъскал си...ъсссссс....

    Коментиран от #160

    20:06 31.07.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Къде си ве, луд?

    3 0 Отговор

    До коментар #158 от "Касс":

    Къде си ве, луд?

    20:08 31.07.2026

  • 161 Радиоактивно жито

    2 1 Отговор
    вече няма да се внася от Одеса. Защо? Защото пристанище Одеса го няма.

    20:09 31.07.2026

  • 162 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    2 1 Отговор
    И нещата ще се успокоят.

    20:09 31.07.2026

  • 163 Одеса, Харков и Киев

    1 2 Отговор
    Руски завинаги!

    Коментиран от #167

    20:11 31.07.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Гост

    0 0 Отговор
    Никой няма да воюва на страната на капиталистическата корумпирана Воня, всеки ще предпочете нещо далеч по- стойностно..., Нещастници!😁

    20:13 31.07.2026

  • 166 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa

    2 1 Отговор

    До коментар #156 от "Къде си ве, луд?":

    Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅

    Коментиран от #168, #175

    20:13 31.07.2026

  • 167 Касс

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Одеса, Харков и Киев":

    Изфъскал си като праснат с дрон руснак.фасссссс....тссссс

    Коментиран от #170

    20:14 31.07.2026

  • 168 Къде си ве, луд?

    1 1 Отговор

    До коментар #166 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #171

    20:14 31.07.2026

  • 169 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    Коментиран от #172

    20:14 31.07.2026

  • 170 Къде си ве, луд?

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "Касс":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #174

    20:14 31.07.2026

  • 171 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "Къде си ве, луд?":

    Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅

    Коментиран от #173

    20:15 31.07.2026

  • 172 Къде си ве, луд?

    1 1 Отговор

    До коментар #169 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #176

    20:15 31.07.2026

  • 173 Къде си ве, луд?

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Къде си ве, луд?

    20:15 31.07.2026

  • 174 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Къде си ве, луд?":

    Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅

    Коментиран от #177

    20:15 31.07.2026

  • 175 Къде си ве, луд?

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Къде си ве, луд?

    20:16 31.07.2026

  • 176 Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa

    0 1 Отговор

    До коментар #172 от "Къде си ве, луд?":

    Но е още полезен идиoтaa😂🤣😅 иначе да съм го удавил в гаванката с изпражненията му😂🤣😅

    Коментиран от #179

    20:16 31.07.2026

  • 177 Къде си ве, луд?

    1 0 Отговор

    До коментар #174 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Къде си ве, луд?

    20:16 31.07.2026

  • 178 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Нека целят бензиностанции украйна нека цели радинерии.както се казва който издържи...

    20:16 31.07.2026

  • 179 Къде си ве, луд?

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Тук е полезния ни идиoт пaаааaaцyyулaa":

    Къде си ве, луд?

    20:16 31.07.2026

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