Руската армия е унищожила повече от 200 бензиностанции на украинска територия

Руски дронове и бомби са унищожили над 200 бензиностанции в Украйна, разширявайки въздушната кампания на Москва срещу гражданската инфраструктура и достъпа до гориво във фронтовите райони, съобщава Financial Times.

Украински представители заявиха пред изданието, че атаките са се засилили през последните седмици и изглежда целят да нарушат цивилния живот в райони, където руските сили срещат трудности. Според тях ударите са и ответна мярка срещу украинските атаки по руски петролни и газови обекти.

"Тяхното мислене е: ако ни липсва бензин, защо животът трябва да продължава както обикновено за вас?", каза Виталий Дякивнич, началник на Полтавската областна военна администрация.

Александър Скорик, член на областния съвет на Харков, заяви, че Русия е унищожила над 200 бензиностанции, от които най-малко 80 в Харковска област, без да посочи период. По думите му е била ударена и последната бензиностанция по ключовия маршрут към Киев, макар други представители да оспорват това.

Руският дронов отряд "Рубикон" публикува видео с девет дневни FPV удара по бензиностанции в Харковска и Сумска област. При някои от атаките наоколо са се виждали хора и автомобили. Украйна е разпънала стотици километри рибарски мрежи над пътища, мостове и друга инфраструктура като защита срещу малки дронове.

Пътят Харков-Киев, част от E40, е един от двата основни логистични коридора между столицата и фронта. Скорик призова шофьорите да пътуват с достатъчно гориво. Подобни предупреждения украинците са получавали за последно в началото на руската инвазия през 2022 г.

В Полтава четири бензиностанции са били атакувани в рамките на няколко часа миналата събота. Дякивнич отказа да посочи общия брой на ударените обекти заради сигурността, но каза, че няма недостиг на гориво. Той определи атаките като "опит за отмъщение за атаките срещу техните петролни рафинерии".

"Те не успяха да постигнат значителен успех на бойното поле през последните месеци, икономиката им се представя все по-зле и социалното напрежение нараства", добави той.

Ударите затрудняват логистиката и доставките и могат да повишат цените на стоките и услугите. Атаките са засегнали и Донецк, Днепропетровск и Запорожие, където според областния ръководител Иван Федоров над 30 бензиностанции наскоро са били унищожени.

"Атаките срещу бензиностанции са основен приоритет за врага", отбеляза той.

Русия използва дронове "Геран", версии на иранските "Шахед", други взривни дронове и тежки авиобомби. В близкия до фронта Славянск най-малко две бензиностанции са били унищожени от FPV дронове през юли. Обектите в района се укрепват с бетонни блокове и мрежи, а някои ограничават работното време.

При въздушна тревога служителите в Полтава предупреждават хората "незабавно да напуснат бензиностанцията и да се отдалечат или да шофират от нея, доколкото е възможно". Медичка, пътувала към Източна Украйна, разказа, че екипът ѝ е чакал с часове в Харков края на тревогата, преди да успее да зареди. По един от пътищата към изток бензиностанция, защитена с мрежи, вече работи само през деня заради "повишена опасност и редовни обстрели".

"Бензиностанцията не работи през нощта. Моля, планирайте зареждането си предварително", гласи табелата.