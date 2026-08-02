Война на дронове: Убити в Саратов и Запорожие, ранени в Харков, удар по ключовото летище в Енгелс

Войната между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на интензивни трансгранични нападения с безпилотни апарати, които нанасят сериозни щети върху критична инфраструктура и дават цивилни жертви.

Още новини от Украйна

През изминалата нощ вълна от дронове порази стратегически обекти дълбоко в руската Саратовска област, докато руски ответни удари в украинския град Харков доведоха до раняването на мирни граждани. Според информация на агенция Ройтерс и местните власти, ситуацията в засегнатите региони остава критична, а спасителните екипи продължават работа на терен.

Две жертви и пламъци в Саратовска област

При масирана атака с безпилотни летателни апарати в Саратовска област са загинали двама души. Основна цел на нападението са били ключови енергийни и военни активи на Руската федерация. Местни източници в социалните мрежи и регионални медии, сред които и независимият новинарски канал Astra, потвърдиха, че украински дронове са атакували петролната рафинерия в град Саратов. Вследствие на попаденията в производствените мощности е избухнал мащабен пожар.

Паралелно с удара срещу рафинерията, дронове са атакували и стратегическото военно летище „Енгелс“, разположено в същата област. Летището е известна база за руските бомбардировачи с дълъг обсег. По данни на Kyiv Independent, Украйна умишлено засилва ударите си срещу руската логистика и преработвателна промишленост с цел да намали бойния капацитет на Москва.

Руски удари в Харков: Ранени са деца

Напрежението ескалира и на украинска територия, където руските сили извършиха поредица от нападения с дронове срещу град Харков. Местните спасителни служби и областната администрация съобщават за сериозни материални щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

При атаката в Харков са ранени трима души, сред които един мъж и две деца. Пострадалите са хоспитализирани незабавно. Украинският новинарски портал Mezha Media предава, че атаките над Харков са част от по-широка кампания на руската армия, която продължава да подлага на системен обстрел пограничните и вътрешните украински региони.

Жертви в Запорожието

Настъплението по фронтовата линия също остава кръвопролитно. Ръководителят на Запорожката регионална военна администрация Иван Федоров съобщи в Telegram, че в резултат на поредния руски артилерийски обстрел и атаки с FPV-дронове в Запорожка област един цивилен гражданин е убит, а друг е ранен. Поразена е критична и жилищна инфраструктура, като цели общини са останали без електрозахранване, предава агенция УНН.

Гневният Зеленски отново поиска „Пейтриът“

В отговор на ескалацията и деветте жертви от вчера в Киев украинският президент Володимир Зеленски направи остро изявление в официалния си профил в социалната мрежа X. Той подчерта, че противоракетните системи „Пейтриът“ са налични в складовете по целия свят и е необходимо единствено политическо решение от страна на западните партньори, за да бъдат доставени на Киев. „Ракетите, предназначени за защита срещу балистични атаки, трябва да защитават хората, а не да стоят в складовете“, заяви украинският държавен глава. Острият му коментар идва в контекста на колебливата позиция на Вашингтон относно лицензите за производство на противоракетни прехващачи от страна на Украйна.

Дипломатически скандал: Удари по посолството на Литва в Киев

Руската ракетна атака предизвика сериозно дипломатическо напрежение в Европа. Външното министерство на Литва потвърди чрез официално изявление на министър Кястутис Будрис в платформата X, че две руски ракети са паднали в непосредствена близост до литовското посолство в Киев – съответно на 10 и 150 метра от сградата.

Въпреки че няма пострадали сред дипломатическия състав, по сградата са нанесени материални щети:

Счупени са прозорци на дипломатическата мисия.

Унищожени са соларни колектори в комплекса.

Дворът е засипан с осколки и отломки.

В отговор на инцидента Вилнюс официално обяви, че ще призове дипломатическия представител на Руската федерация, за да връчи официален протест срещу нарушаването на международното право и Виенската конвенция.