Война на дронове: Убити в Саратов и Запорожие, ранени в Харков, удар по ключовото летище в Енгелс

Войната между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на интензивни трансгранични нападения с безпилотни апарати, които нанасят сериозни щети върху критична инфраструктура и дават цивилни жертви.
През изминалата нощ вълна от дронове порази стратегически обекти дълбоко в руската Саратовска област, докато руски ответни удари в украинския град Харков доведоха до раняването на мирни граждани. Според информация на агенция Ройтерс и местните власти, ситуацията в засегнатите региони остава критична, а спасителните екипи продължават работа на терен.
Две жертви и пламъци в Саратовска област
При масирана атака с безпилотни летателни апарати в Саратовска област са загинали двама души. Основна цел на нападението са били ключови енергийни и военни активи на Руската федерация. Местни източници в социалните мрежи и регионални медии, сред които и независимият новинарски канал Astra, потвърдиха, че украински дронове са атакували петролната рафинерия в град Саратов. Вследствие на попаденията в производствените мощности е избухнал мащабен пожар.
Паралелно с удара срещу рафинерията, дронове са атакували и стратегическото военно летище „Енгелс“, разположено в същата област. Летището е известна база за руските бомбардировачи с дълъг обсег. По данни на Kyiv Independent, Украйна умишлено засилва ударите си срещу руската логистика и преработвателна промишленост с цел да намали бойния капацитет на Москва.
Руски удари в Харков: Ранени са деца
Напрежението ескалира и на украинска територия, където руските сили извършиха поредица от нападения с дронове срещу град Харков. Местните спасителни служби и областната администрация съобщават за сериозни материални щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура.
При атаката в Харков са ранени трима души, сред които един мъж и две деца. Пострадалите са хоспитализирани незабавно. Украинският новинарски портал Mezha Media предава, че атаките над Харков са част от по-широка кампания на руската армия, която продължава да подлага на системен обстрел пограничните и вътрешните украински региони.
Жертви в Запорожието
Настъплението по фронтовата линия също остава кръвопролитно. Ръководителят на Запорожката регионална военна администрация Иван Федоров съобщи в Telegram, че в резултат на поредния руски артилерийски обстрел и атаки с FPV-дронове в Запорожка област един цивилен гражданин е убит, а друг е ранен. Поразена е критична и жилищна инфраструктура, като цели общини са останали без електрозахранване, предава агенция УНН.
Гневният Зеленски отново поиска „Пейтриът“
В отговор на ескалацията и деветте жертви от вчера в Киев украинският президент Володимир Зеленски направи остро изявление в официалния си профил в социалната мрежа X. Той подчерта, че противоракетните системи „Пейтриът“ са налични в складовете по целия свят и е необходимо единствено политическо решение от страна на западните партньори, за да бъдат доставени на Киев. „Ракетите, предназначени за защита срещу балистични атаки, трябва да защитават хората, а не да стоят в складовете“, заяви украинският държавен глава. Острият му коментар идва в контекста на колебливата позиция на Вашингтон относно лицензите за производство на противоракетни прехващачи от страна на Украйна.
Дипломатически скандал: Удари по посолството на Литва в Киев
Руската ракетна атака предизвика сериозно дипломатическо напрежение в Европа. Външното министерство на Литва потвърди чрез официално изявление на министър Кястутис Будрис в платформата X, че две руски ракети са паднали в непосредствена близост до литовското посолство в Киев – съответно на 10 и 150 метра от сградата.
Въпреки че няма пострадали сред дипломатическия състав, по сградата са нанесени материални щети:
- Счупени са прозорци на дипломатическата мисия.
- Унищожени са соларни колектори в комплекса.
- Дворът е засипан с осколки и отломки.
В отговор на инцидента Вилнюс официално обяви, че ще призове дипломатическия представител на Руската федерация, за да връчи официален протест срещу нарушаването на международното право и Виенската конвенция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ФИНАНСИРАНЕТО НА МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
......
ИЗПОЛЗВАМ ИИ КЪМА ЛИСА И БРИТАНСКИ И ГЕРМАНСКИ ТЪРСАЧКИ :)
05:54 02.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
путин притеснил ли се е?
06:10 02.08.2026
5 Крум
06:10 02.08.2026
6 оня с коня
Коментиран от #7
06:18 02.08.2026
7 Лапай Бахура
До коментар #6 от "оня с коня":Жалък Руски Бацил
06:23 02.08.2026
8 дядо дръмпир още1 ден ще е водопроводчик
Първо във войната: Руска ракета удари американска фабрика за дронове в Украйна
Разрушената фабрика произвежда дронове, които специално подкопават руските смущителни сигнали – със специална AI технология на борда.
Киев - Руска ракета удари американска собственост: На 24 юли 2026 г. балистична ракета удари производственото съоръжение на Terminal Autonomy. Американската компания, регистрирана в Делауеър, произвежда прецизни дронове за далекобойни атаки в Украйна. Според The Guardian, това е първият път във войната, когато Москва успешно насочва вниманието си към американска оръжейна компания. Русия се опитва да спре производството на украински дронове чрез целенасочени атаки.Terminal Autonomy е основана през 2023 г. и се специализира в една основна технология: дронове, които не могат да бъдат обезпокоявани. Техните системи за насочване са устойчиви на руски смущителни сигнали. Веднага щом противникът блокира радиовълните или мобилните комуникации, изкуственият интелект поема контрола – в финалната, решителна фаза на атака. Компанията обяснява на своя уебсайт: "Използваме боеприпаси, контролирани от изкуствен интелект, и прецизни оръжия, които вече активно се използват срещу вражески цели на фронтовата линия." По-конкретно, моделите дронове AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet са създадени в разрушената фабрика, съобщава Kyiv Post.
Руска атака срещу украинската
Коментиран от #10
06:26 02.08.2026
9 Зелю
06:26 02.08.2026
10 дядо дръмпир
До коментар #8 от "дядо дръмпир още1 ден ще е водопроводчик":Руска атака срещу украинската фабрика за дронове: Москва прикрива участието на САЩСпоред източник, запознат с компанията, никой не е загинал при атаката, както съобщава The Guardian. Нито Terminal Autonomy, нито Министерството на отбраната на Украйна досега са направили публични изявления. Руската държавна агенция ТАСС беше първият носител, който съобщи за атаката – но спомена само, че "специалисти от украинско-американска компания" са работили там. Москва е скрила американския собственик.
Антъни Винчи, бивш старши офицер на американското разузнаване, класифицира атаката: "Руснаците не се интересуват кой притежава производствения завод. Все още е мишена. Няма значение дали е американска или принадлежи на някой друг." И той допълнително предупреждава: "Вярвам, че ако ракетите Patriot или която и да е друга американска система се произвеждат в Украйна, руснаците ще нападнат товапроизводствено съоръжение."
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в началото на юли, че ще предостави на Украйна лицензи за производство на противовъздушни ракети Patriot. Според Kyiv Post, Киев вече се опитва да установи сътрудничество във въоръжаването с Lockheed Martin и Raytheon. Украинска Правда съобщава, че в края на юли Пентагонът призна, че значително изостава от Украйна в производството на дронове. Украйна наскоро удари руска рафинерия с помощта на ракети Flamingo. (Източници: The Guardian, Kyiv Post, TASS, Терминална автономия
Коментиран от #11
06:29 02.08.2026
11 дядо дръмпир
До коментар #10 от "дядо дръмпир":Дроновете Gilching като спасители: Баварската компания произвежда в Украйна вече две годиниПолитиците призовават за по-силен трансфер на познанията за дронове с Украйна. Компания със седалище в Гилчинг произвежда дронове в Украйна от 2024 г.
Мюнхен – Първата доставка е внезапно прекъсната. На паркинг на границата с Полша украински войници спират германски автомобил. На борда има пет разузнавателни дрона. Бързо става ясно, че пътуването ще приключи тук, но посещението изпълнява своята цел. Шофьорът показва на войниците как работят самолетите и след това им ги предава. Няколко седмици по-късно, през май 2022 г., първият ще бъде разположен на бойното поле в Харковска област. В гъста мъгла, която никой друг дрон не може да пробие, той предоставя изображения на настъпващите руски войски. Безценна информация.Всичко започна тогава с обаждане от украински служител до компанията Quantum Systems, чиито разузнавателни дронове вече бяха чувани в Киев. Много решения през първите седмици след руската инвазия са спонтанни и произлезли от необходимост, но епизодът на паркинга показва колко прагматично и успешно е сътрудничеството между Украйна и Запада дори на този ранен етап.Днес Quantum Systems е един от най-големите и най-добре свързани германски производители на безпилотни летателни апарати, които играят ключова роля в отбранителната война на Украйна. Докато политиците, най-скоро CSU, се стремят към споразумение между Киев и Берлин, така че украинските знания за др
06:32 02.08.2026
12 дядо дръмпир
06:36 02.08.2026
13 Хахахахаха
Коментиран от #15
06:37 02.08.2026
14 Мишел
Коментиран от #19
06:47 02.08.2026
15 Мусорчик
До коментар #13 от "Хахахахаха":Това не ти е Левски-ЦСКА. Ако не си разбрал още - има една държава свиреп агресор и една много по- малка, която е жертва и се защитава. Вместо да покажеш малко съчувствие, ти се радваш на това, колко хора са загубили живота си. Не ти прави чест позицията, която си заел.
Коментиран от #16, #21, #22, #23
06:54 02.08.2026
16 Българска поговорка
До коментар #15 от "Мусорчик":Да би мирно седяло, не би чудо видело.
Коментиран от #18
06:59 02.08.2026
17 интересно
07:06 02.08.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "Българска поговорка":Имаш в предвид теророрусия, нали
07:08 02.08.2026
19 Соломон
До коментар #14 от "Мишел":И какво да удрят в този кръг като там е само задника на Путин
Коментиран от #26
07:10 02.08.2026
20 Каунь
07:10 02.08.2026
21 въпрос
До коментар #15 от "Мусорчик":А не мислиш ли, че тази по-малка държава трябваше отдавна да е направила обективен анализ на поведението си през последните 30 години, и особено на това от 2014 г. до днес? При този анализ тя не би ли трябвало да намери грешките си, които станаха причина да накарат този "агресор" да предприеме военни действия? Тази "малка" държава не е невинна жертва, а самата тя в продължение на осем години беше свиреп агресор спрямо част от собствените си граждани само защото те не се отказаха от етническия си произход и от езика си. Тази невинна държава, която сега се вживява в ролята на жертва, не нарушаваше ли подписаните от нея споразумения, чиято цел беше да се запази мирът? Ако сте над 10-годишна възраст няма оправдание за елементарните формулировки жертва-агресор. Над тази възраст трябва да е започнал мисловен процес за причинно-следствените връзки.
Коментиран от #24
07:13 02.08.2026
22 Хахахахаха
До коментар #15 от "Мусорчик":Съчувствие имам достатъчно, но ще си сърбат това което самите укри си направиха, водени от един наркоман който унищожи държавата си и народа си го подложи на невиждан геноцид, това 5 години да отвлича мъже от улиците, къщите им и народа да те търпи, значи им харесва, отделно има доста украинци около мен и ги
гледам си живеят живота, усмихнати, харчат си парите, плажуват си и по никакъв начин не показват че им е мъчно за Украйна, така че ако искаха мир отдавна щяха да го подпишат.
07:20 02.08.2026
23 УКРОМЪРШАТА
До коментар #15 от "Мусорчик":Е ВРЕДНА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ
07:21 02.08.2026
24 Соломон
До коментар #21 от "въпрос":Не ставай смешен с тия тъпи руски опорни. Какво направи точно Украйна за да заслужи това. Избивала руско говорящи. Че то до анексирането на Крим и вкарването на руски войски в Донбас и Луганск масирани като опълченци. Цяла Украйна си общуваше на повече на руски език отколкото на украински. Самия президент Зеленски се обърна на руски за последно към Путин и Русия ден преди да ги нападнат. А какво се е случило точно в този период го каза Пригожин малко преди да го убият. И то е че Крим,Донбас и Луганск са началото на ЧВК Вагнер
07:23 02.08.2026
25 точка
07:26 02.08.2026
26 Някой си
До коментар #19 от "Соломон":Сюлейманчо раничко те е напекло слънцето!
07:28 02.08.2026