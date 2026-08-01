Зеленски: Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на мащабната атака

Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на днешната мащабната атака, тъй като страната не разполага с ракети прехващачи, използвани в американските системи „Пейтриът“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.
Зеленски посочи, че Русия е изстреляла общо 35 ракети, включително 27 балистични ракети и 185 бойни дрона.
Столицата Киев беше основната цел на атаката, добави той. Бяха атакувани също така Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област.
Силите за противовъздушна отбрана свалиха една руска балистична ракета „Искандер-М“/С-400, една управляема крилата ракета „въздух-земя“ Х-59/69 и 154 безпилотни летателни апарата.
Въздушната атака е била отблъсната от подразделенията за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи. Три ракети не са успели да поразят целите си.
Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.
„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.
Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани.
Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 МНОГО Е ВАЖНО
Коментиран от #77
12:56 01.08.2026
4 марче душичке моя
12:56 01.08.2026
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7 име
12:58 01.08.2026
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10 Айляк
Нема и да има.
Колкото му дадоха онези 92 млрд. , толкова ще види и западняшко ПВО.
12:59 01.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 деске, ма
До коментар #6 от "стоян георгиев":Още от миналото лято ефективността на укро ПВОто падна рязко до 13% успеваемост заради разузнаването от дроновете и маневрите на крилатите ракети преди да бъдати прихванати от някой склад с муниции. И като ти е точкова мъчно за укро ПВОто, ходи бачкаи, развивай се, прави ПВО и им давай на бандерите.
13:01 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Григор
Коментиран от #23
13:02 01.08.2026
15 Чудесно
До коментар #13 от "Скоро Путин ще обяви мобилизация":България ще стане рай без крадливи полюционери, фатмаци и други шапкари.
13:03 01.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ ЯКО ЯДАТ ДЪРВОТО
13:04 01.08.2026
19 ХаХа
13:05 01.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 име
13:05 01.08.2026
22 Нищо
13:06 01.08.2026
23 И да и не
До коментар #14 от "Григор":Руснаците не могат да правят толкова много от тия така или иначе... А пък ако Файърпойнт удържи на обещанието си, скоро Москва ще изпита балистика сама на себе си.
В крайна сметка Украйна не е важна в тая война. Важното е, че Русия ще излезе претрепана от нея, Путин ще падне по един или друг начин от власт, най-вероятно директно в гроба, а след него ще настанат Смутни време, както не веднъж е имало в Русия, междуособици, граждански войни, революции и Русия ще престане да бъде международен фактор.
До това води алчността и в руската история вече се е случвало!
Коментиран от #30, #56, #86
13:06 01.08.2026
24 Зеленски
13:07 01.08.2026
25 Пич
До коментар #17 от "Путин":Не се напъвай да получиш вниманието ми! Не си на такова ниво!
13:07 01.08.2026
26 вехтия
13:07 01.08.2026
27 Леко малоумно е съждението
Коментиран от #39
13:07 01.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами много добре
13:07 01.08.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #23 от "И да и не":Простак 110%
Коментиран от #41
13:07 01.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 1244564
13:09 01.08.2026
34 Всеки ден едно и също
13:09 01.08.2026
35 Пустиня(к)
13:10 01.08.2026
36 Люпче
13:11 01.08.2026
37 баце
13:11 01.08.2026
38 СМЕЕХ
13:12 01.08.2026
39 А деее...
До коментар #27 от "Леко малоумно е съждението":Въздушна ракетна атака как се отблъсква ? Тя може единствено да се поеме с по малко жертви евентуално и то ако време има за реакция
Коментиран от #49
13:12 01.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И да и не
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Трите мозъчни клетки, които имаш само толкова ли успяха да генерират?
Коментиран от #81
13:14 01.08.2026
42 Брендо
13:15 01.08.2026
43 Нищо не е свалила Украйна
13:16 01.08.2026
44 ВЪПРОС
Тротинетки, мини... бая руски генерал даде фира в Москва!
13:16 01.08.2026
45 БОЛИ МЕ ШАЛТЕРА
13:16 01.08.2026
46 партньорите в какво точно
13:16 01.08.2026
47 Аха
13:17 01.08.2026
48 И СЕГА НЕКА ЗАПОЧНЕ
13:17 01.08.2026
49 отблъсква ги Зелю някак си
До коментар #39 от "А деее...":и падат в Полша. Велик е
13:18 01.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 гост
13:21 01.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Демократъ
13:22 01.08.2026
54 ШЕКСПИР
13:23 01.08.2026
55 Иван
13:23 01.08.2026
56 Е да де
До коментар #23 от "И да и не":Това че Украйна не е важна за Запада го знаем от самото начало. Но трябваше да послужи за маша срещу Русия. И резултата е видим. А да спечели може би има шанс само ако войната се превърне в световна. Може би.
13:24 01.08.2026
57 Търновец
До коментар #2 от "Пич":Тия ракети ги изстреляха Русофашисти които преди повече от 4 години тръгнаха да превземат Киев
Коментиран от #67
13:25 01.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Иван
Коментиран от #65
13:27 01.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Иван
13:28 01.08.2026
63 защо
Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“
13:29 01.08.2026
64 Иван
13:29 01.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
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69 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Прав си.... Ама авторката пише, че силите на фашистката пво са отблъснали атаката, а пък същевременно онова фашистче сибигата казва,че било адска нощ в Киев.... та от скука допуснах грешката, че прочетох статията.... А иначе гледам либералния Путин се взема в ръце и така Ако продължава края на хунтата в Киев ще дойде скоро....
13:34 01.08.2026
70 Руските успехи
13:35 01.08.2026
71 DW смърди
Излъгаха ви, ползваха ви 5 години по пълна програма, сега ви биха шута!
Къде си тръгнал да се репчиш на мечка, като нямаш нищо твое?
Да бяхте си стояли мирно на задниците, ама не - НАТО, та НАТО!
Ето ви сега НАТО!
13:35 01.08.2026
72 Много читав коментар
До коментар #50 от "Механик":Зеленския го набутаха и сега хленчи, но вече няма какво оръжие да му дадат.
13:36 01.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #73 от "В село Башмаково, Руска федерация":Това го твърди същото един мой пациент от стая 212. Той също разполага с видеоматериал.
13:46 01.08.2026
75 Журналя
13:48 01.08.2026
76 Не Русия
13:50 01.08.2026
77 Зъл пес
До коментар #3 от "МНОГО Е ВАЖНО":Да,ревльото отново се включи в просията.Ама нали си ербап бе зелю,айди бии се с путин.Ти чакаш на нашите пари,а той си действа сам.
13:56 01.08.2026
78 Въобще не ни пука на нас българите
13:57 01.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Абе я у лево
13:59 01.08.2026
81 Смехоран
До коментар #41 от "И да и не":Само една е,другите две са се бъгнали.
13:59 01.08.2026
82 Бай той Толстой
14:01 01.08.2026
83 оки
14:01 01.08.2026
84 Симо
14:02 01.08.2026
85 Чума
14:03 01.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
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90 На стадиона
До коментар #79 от "А МОЧАТА?":Тез дето ядохте тортата скъпо ще си платите
14:06 01.08.2026
91 ъъъ
14:08 01.08.2026
92 мимиш
14:09 01.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Иван 1
14:10 01.08.2026
96 Урки ненормални сте
14:13 01.08.2026
97 Джамбаза
Защо ги сваля? Те така или иначе ще паднат, а после знаем -
една жена е ранена и едно дете е пострадало.
14:14 01.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ОК!
А кой ще плаща...?!
14:16 01.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Бат Путин
14:21 01.08.2026
102 Бъркаш се
До коментар #68 от "Антирашист 2030":Нацизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за нацизъм.Не спори,а чети за нацизма!
14:22 01.08.2026
103 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺
14:23 01.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.