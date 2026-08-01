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Зеленски: Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на мащабната атака
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на мащабната атака

1 Август, 2026 12:53 2 089 105

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • русия-
  • ракети

Киев призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана

Зеленски: Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на мащабната атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на днешната мащабната атака, тъй като страната не разполага с ракети прехващачи, използвани в американските системи „Пейтриът“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

Зеленски посочи, че Русия е изстреляла общо 35 ракети, включително 27 балистични ракети и 185 бойни дрона.

Столицата Киев беше основната цел на атаката, добави той. Бяха атакувани също така Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област.

Силите за противовъздушна отбрана свалиха една руска балистична ракета „Искандер-М“/С-400, една управляема крилата ракета „въздух-земя“ Х-59/69 и 154 безпилотни летателни апарата.

Въздушната атака е била отблъсната от подразделенията за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи. Три ракети не са успели да поразят целите си.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.

Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани.

Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 МНОГО Е ВАЖНО

    52 0 Отговор
    Зеленски да каже нещо.

    Коментиран от #77

    12:56 01.08.2026

  • 4 марче душичке моя

    39 2 Отговор
    и мене ме е яд за еврейчето ама по малко от тебе да знаеш,и ми плащат за това повече от колкото на тебе

    12:56 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    60 1 Отговор
    Този наркоман така и не научи разликата между крилата ракета и балистична ракета. Явно руснаците трябва да му пратят още екземляри, да ги разгледа от близо.

    12:58 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Айляк

    53 1 Отговор
    Реве Зеле за ПВО, ама нема.
    Нема и да има.
    Колкото му дадоха онези 92 млрд. , толкова ще види и западняшко ПВО.

    12:59 01.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 деске, ма

    53 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Още от миналото лято ефективността на укро ПВОто падна рязко до 13% успеваемост заради разузнаването от дроновете и маневрите на крилатите ракети преди да бъдати прихванати от някой склад с муниции. И като ти е точкова мъчно за укро ПВОто, ходи бачкаи, развивай се, прави ПВО и им давай на бандерите.

    13:01 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Григор

    47 0 Отговор
    Вчера Доналд Тръмп е заявил, че разрешение за производство на ракети "Пейтриът" няма да се дава толкова лесно на когото и да било. Явно американците старателно пазят секретите си. Има една подробност обаче. Комплексите "Пейтриът" са безпомощни спрямо ракети движещи се със скорости над 10 Мах и по променлива траектория.

    Коментиран от #23

    13:02 01.08.2026

  • 15 Чудесно

    13 7 Отговор

    До коментар #13 от "Скоро Путин ще обяви мобилизация":

    България ще стане рай без крадливи полюционери, фатмаци и други шапкари.

    13:03 01.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ ЯКО ЯДАТ ДЪРВОТО

    33 0 Отговор
    Чакат англосаксонските да им помогнат. Наивници.

    13:04 01.08.2026

  • 19 ХаХа

    33 0 Отговор
    То и преди смъкваха само по една ма викаха всичките, ся дай пари а?

    13:05 01.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 име

    35 1 Отговор
    Тръмпоча от къде да даде прехващачи за Пейтриът като и той няма, а иранците му бомбят базите. Ако краварите имат ракети, ще ги дадат първо на ционистите, после на арабите да им пазят базите, и накрая на който плати най-много. А НАТОовцете разбраха, че няма на къде да дават на киевската хунта, щото може да им трябват срещу ирански ракети.

    13:05 01.08.2026

  • 22 Нищо

    33 1 Отговор
    Украйна не е свалила ! Тя ги е поела. И руските и корейските на 100%

    13:06 01.08.2026

  • 23 И да и не

    1 48 Отговор

    До коментар #14 от "Григор":

    Руснаците не могат да правят толкова много от тия така или иначе... А пък ако Файърпойнт удържи на обещанието си, скоро Москва ще изпита балистика сама на себе си.

    В крайна сметка Украйна не е важна в тая война. Важното е, че Русия ще излезе претрепана от нея, Путин ще падне по един или друг начин от власт, най-вероятно директно в гроба, а след него ще настанат Смутни време, както не веднъж е имало в Русия, междуособици, граждански войни, революции и Русия ще престане да бъде международен фактор.
    До това води алчността и в руската история вече се е случвало!

    Коментиран от #30, #56, #86

    13:06 01.08.2026

  • 24 Зеленски

    34 1 Отговор
    Няма пари, няма хора а води война като проси милостиня.

    13:07 01.08.2026

  • 25 Пич

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    Не се напъвай да получиш вниманието ми! Не си на такова ниво!

    13:07 01.08.2026

  • 26 вехтия

    26 0 Отговор
    бай дончо,ще ти даде прихващачи,ама друг път

    13:07 01.08.2026

  • 27 Леко малоумно е съждението

    31 0 Отговор
    "Въздушната ракетна атака е била отблъсната.."

    Коментиран от #39

    13:07 01.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами много добре

    26 1 Отговор
    Като се има предвид, че винаги лъжете с броя на свалените руски ракети и дронове. Сигурно пак нищо не сте свалили.

    13:07 01.08.2026

  • 30 Ха ХаХа

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "И да и не":

    Простак 110%

    Коментиран от #41

    13:07 01.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1244564

    13 0 Отговор
    Из празнили са всички ракети на главата му.

    13:09 01.08.2026

  • 34 Всеки ден едно и също

    29 1 Отговор
    "Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори..." а на практика "партньори" ама само в Карлуково

    13:09 01.08.2026

  • 35 Пустиня(к)

    15 2 Отговор
    Почнааме да броиме кат турците, наобратно. До довечера ше са окаже, че русняците не са свалили ни една от 35 х.о.х.л.е.н.ски ракети. Бе, на вазе баце ли ви е давал уроци ка да са връткате?!

    13:10 01.08.2026

  • 36 Люпче

    17 1 Отговор
    Укаранци ке сваляте руските ракети со ракети или со дуу...пее , ракети нема ,действайте !

    13:11 01.08.2026

  • 37 баце

    26 0 Отговор
    Аман от пропаганда. Ами като Зелето не може да се спре да прави тероризъм от яд и злоба, тогава ще трябва да поема много по-големи щети от тези които успява да нанесе. Просто е. Каквото са посели укрите, това и ще жънат. Само дето реколтата ще е богата.

    13:11 01.08.2026

  • 38 СМЕЕХ

    25 1 Отговор
    Окраина вика партньорите. Да видим колко ще се отзоват. Смеех.

    13:12 01.08.2026

  • 39 А деее...

    19 1 Отговор

    До коментар #27 от "Леко малоумно е съждението":

    Въздушна ракетна атака как се отблъсква ? Тя може единствено да се поеме с по малко жертви евентуално и то ако време има за реакция

    Коментиран от #49

    13:12 01.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И да и не

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Трите мозъчни клетки, които имаш само толкова ли успяха да генерират?

    Коментиран от #81

    13:14 01.08.2026

  • 42 Брендо

    12 1 Отговор
    Истината винаги излиза на яве без мен, но прекъсването в доставките е само временно утре идва най-прясната колумбийска стока, специална селекция и перемогата започва отново.

    13:15 01.08.2026

  • 43 Нищо не е свалила Украйна

    19 2 Отговор
    Украинците удрят само собствените си жилищни блокове.

    13:16 01.08.2026

  • 44 ВЪПРОС

    2 19 Отговор
    ПОМНИТЕ ЛИ, КАКВО ПОСЛЕДВА, СЛЕД КАТО РУСКИТЕ СЛУЖБИ СЕ ОПИТАХА ДА ВЗРИВЯТ КИРИЛО БУДАНОВ?

    Тротинетки, мини... бая руски генерал даде фира в Москва!

    13:16 01.08.2026

  • 45 БОЛИ МЕ ШАЛТЕРА

    20 2 Отговор
    Какво е казал нapкомана Зеленски и какво се случва в укрo-бандepовската кoчинa.

    13:16 01.08.2026

  • 46 партньорите в какво точно

    16 0 Отговор
    си партнират ? Зелю вероятно говори за сексуални партньори. Мъчно му е сигурно за Стар Мър и му търси заместник

    13:16 01.08.2026

  • 47 Аха

    8 8 Отговор
    Русия атакувала цивилни цели а Украйна военни нефтовози и газовози?!?

    13:17 01.08.2026

  • 48 И СЕГА НЕКА ЗАПОЧНЕ

    15 1 Отговор
    ПРОСЕНЕТО НА ЕВРА.

    13:17 01.08.2026

  • 49 отблъсква ги Зелю някак си

    10 4 Отговор

    До коментар #39 от "А деее...":

    и падат в Полша. Велик е

    13:18 01.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 гост

    4 1 Отговор
    а също така и от ядрено оръжие..

    13:21 01.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Демократъ

    19 2 Отговор
    Германия и Френските пудели почнаха войната. Сметките им се базираха на с чужда пита помен да правят Сащ да платят оръжията а Германия да дели плячката много умни тва в Бау Хаус ли са го учили. Обаче Сащ се усетиха и дойде Тръмп изрита ги и олеле мале Ирис т не стават а Тауруси няма. Украйна трябва да купува френски ракети ама къде немец ще разреши Франция да се замогне и да признае че са по добри инженери от тях.А Англия ли тя вече не съществува.

    13:22 01.08.2026

  • 54 ШЕКСПИР

    19 2 Отговор
    Зеленият Палячо заяви,че за 40 дни ще унищожи Русия ,но получи нокаут с ракети !!!!

    13:23 01.08.2026

  • 55 Иван

    4 1 Отговор
    Марк Пут.те да побърза.

    13:23 01.08.2026

  • 56 Е да де

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "И да и не":

    Това че Украйна не е важна за Запада го знаем от самото начало. Но трябваше да послужи за маша срещу Русия. И резултата е видим. А да спечели може би има шанс само ако войната се превърне в световна. Може би.

    13:24 01.08.2026

  • 57 Търновец

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тия ракети ги изстреляха Русофашисти които преди повече от 4 години тръгнаха да превземат Киев

    Коментиран от #67

    13:25 01.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Иван

    11 0 Отговор
    При отблъскването на атаката се е говорело на английски.

    Коментиран от #65

    13:27 01.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Иван

    3 0 Отговор
    Кристиана Анампоур да посети засегнатите места.

    13:28 01.08.2026

  • 63 защо

    6 1 Отговор
    Няма такова нещо Маре.
    Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“

    13:29 01.08.2026

  • 64 Иван

    6 0 Отговор
    Еленски спешно заминава за Вашингтон.

    13:29 01.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прав си.... Ама авторката пише, че силите на фашистката пво са отблъснали атаката, а пък същевременно онова фашистче сибигата казва,че било адска нощ в Киев.... та от скука допуснах грешката, че прочетох статията.... А иначе гледам либералния Путин се взема в ръце и така Ако продължава края на хунтата в Киев ще дойде скоро....

    13:34 01.08.2026

  • 70 Руските успехи

    2 8 Отговор
    Русия вече внася бензин А-92 от Мароко. Сега руснаците ще си карат старите мерцедеси с марокански А-92... Това е движуха! Това е да си велика сила!

    13:35 01.08.2026

  • 71 DW смърди

    10 0 Отговор
    Като нямате оръжия вдигайте бялото знаме, няма какво да се напъвате.
    Излъгаха ви, ползваха ви 5 години по пълна програма, сега ви биха шута!
    Къде си тръгнал да се репчиш на мечка, като нямаш нищо твое?
    Да бяхте си стояли мирно на задниците, ама не - НАТО, та НАТО!
    Ето ви сега НАТО!

    13:35 01.08.2026

  • 72 Много читав коментар

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Зеленския го набутаха и сега хленчи, но вече няма какво оръжие да му дадат.

    13:36 01.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "В село Башмаково, Руска федерация":

    Това го твърди същото един мой пациент от стая 212. Той също разполага с видеоматериал.

    13:46 01.08.2026

  • 75 Журналя

    4 0 Отговор
    Да му кажете на Зеленски , че на украинските граждани по Черниморието в Св. Влас, Поморие и Несебър не им пука за Киев, искендерите(ако не са под формата на дюнер) или пейтриъти. Тук на Черно море много е добре и освен рускинята да дойдат да заздравят дружбата, друго не ни трябва.

    13:48 01.08.2026

  • 76 Не Русия

    5 0 Отговор
    А Украйна извършва терора срещу цивилните си граждани. Зелю лъже ама ние "партнъорите" си го знаем

    13:50 01.08.2026

  • 77 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "МНОГО Е ВАЖНО":

    Да,ревльото отново се включи в просията.Ама нали си ербап бе зелю,айди бии се с путин.Ти чакаш на нашите пари,а той си действа сам.

    13:56 01.08.2026

  • 78 Въобще не ни пука на нас българите

    7 1 Отговор
    за нацистката хунта в Киев. Да се събаря всичко там около Баба Алино и язовир Кърджали и всички украинци да се махат от България

    13:57 01.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Абе я у лево

    5 0 Отговор
    Русия е изстреляла толкова ракети колкото си е решила. Кво ни засяга нас бройката?

    13:59 01.08.2026

  • 81 Смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "И да и не":

    Само една е,другите две са се бъгнали.

    13:59 01.08.2026

  • 82 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    И да ви дадат,те не вършат работа.Руските ракети вече са с променен софтуер!

    14:01 01.08.2026

  • 83 оки

    5 0 Отговор
    не украйна а западните технологии и техника....украйна е огромна 0 без технологиите и парите на запада,запада свали сами 1 ракета а не украйна

    14:01 01.08.2026

  • 84 Симо

    4 0 Отговор
    Ние чакахме на руснаците да им свършат ракетите, а те свършиха на западния Алианц!! Нека сега Урсула се присмее на ракетите с чипове от перални и съдомиялни.

    14:02 01.08.2026

  • 85 Чума

    0 4 Отговор
    Със сваляне на дронове и ракети няма да стане! Русия няма нужда да сваля нищо, освен Путин и мирът ще се възстанови в пълен обем!

    14:03 01.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 На стадиона

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "А МОЧАТА?":

    Тез дето ядохте тортата скъпо ще си платите

    14:06 01.08.2026

  • 91 ъъъ

    5 0 Отговор
    Е айде стига де. До сега сваляха 127 от 27, сега пък само една...🫣

    14:08 01.08.2026

  • 92 мимиш

    3 0 Отговор
    некадърници. без НАТО за нищо не стават

    14:09 01.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Иван 1

    2 0 Отговор
    И какво само го пишете толкова си могат.

    14:10 01.08.2026

  • 96 Урки ненормални сте

    4 0 Отговор
    Зеления ненормален наркоман и фашист пак лъже и проси

    14:13 01.08.2026

  • 97 Джамбаза

    2 0 Отговор
    Украйна свали само една от 27-те...
    Защо ги сваля? Те така или иначе ще паднат, а после знаем -
    една жена е ранена и едно дете е пострадало.

    14:14 01.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ОК!

    1 0 Отговор
    ,,Киев призовава"-няма лошо!
    А кой ще плаща...?!

    14:16 01.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Бат Путин

    0 0 Отговор
    Мачкам си ги като празно кенче.

    14:21 01.08.2026

  • 102 Бъркаш се

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Антирашист 2030":

    Нацизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за нацизъм.Не спори,а чети за нацизма!

    14:22 01.08.2026

  • 103 Браво на Русия 🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺

    1 0 Отговор
    Все така да продължават руснаците,до падането на терористичния киевски режим,подкрепян от еврогейските нацисти!!!

    14:23 01.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

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