Зеленски: Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на мащабната атака

Украйна свали само една от 27-те руски балистични ракети по време на днешната мащабната атака, тъй като страната не разполага с ракети прехващачи, използвани в американските системи „Пейтриът“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

Зеленски посочи, че Русия е изстреляла общо 35 ракети, включително 27 балистични ракети и 185 бойни дрона.

Столицата Киев беше основната цел на атаката, добави той. Бяха атакувани също така Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област.

Силите за противовъздушна отбрана свалиха една руска балистична ракета „Искандер-М“/С-400, една управляема крилата ракета „въздух-земя“ Х-59/69 и 154 безпилотни летателни апарата.

Въздушната атака е била отблъсната от подразделенията за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи. Три ракети не са успели да поразят целите си.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.

Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани.

Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.