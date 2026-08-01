Очаква се най-мощната вълна от удари на САЩ срещу Иран?

Американският президент Доналд Тръмп отново заплашва с мощни военни удари по иранската инфраструктура. "Ще действаме с твърдост срещу тази страна", заяви Тръмп по време на заседание на правителството.

И наистина, редица медии съобщават, че САЩ са на прага на една от най-големите вълни от военни удари срещу Иран. Те биха могли да започнат още този уикенд, съобщи например CBS News, позовавайки се на лица, запознати с темата. По всяка вероятност Израел също ще се включи във войната. Според „Уол Стрийт Джърнъл“ Тръмп вече е дал нареждане за нови атаки, които ще продължат няколко дни. Вестникът обаче уточнява, че той все още може да промени решението си в последна минута.

Заплахи и от Иран

Иран реагира на тези изявления и на свой ред заплаши с ответни удари по обекти от критичната инфраструктура на Израел и държавите от Залива. Както съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източници от службите за сигурност, съществувал всеобхватен план в тази насока.

Досега противовъздушната отбрана на държавите от Персийския залив успя да свали много от иранските балистични ракети - напоследък обаче нараснаха опасенията, че запасите от ракети за противовъздушна отбрана, особено за системата „Пейтриът“, са на изчерпване. Запасите на САЩ също намаляват. Ако Иран успее да нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на държавите от Персийския залив, цените на петрола и газа на световните пазари вероятно ще продължат да се покачват.

Все още няма окончателно споразумение

В средата на юни САЩ и Иран подписаха рамково споразумение, което трябваше да доведе до сключването на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни. В средата на юли обаче САЩ възобновиха атаките. В отговор на това Иран отново нанесе удари по цели в страните от региона.

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