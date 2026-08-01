Очаква се най-мощната вълна от удари на САЩ срещу Иран?

Американският президент Доналд Тръмп отново заплашва с мощни военни удари по иранската инфраструктура. "Ще действаме с твърдост срещу тази страна", заяви Тръмп по време на заседание на правителството.
И наистина, редица медии съобщават, че САЩ са на прага на една от най-големите вълни от военни удари срещу Иран. Те биха могли да започнат още този уикенд, съобщи например CBS News, позовавайки се на лица, запознати с темата. По всяка вероятност Израел също ще се включи във войната. Според „Уол Стрийт Джърнъл“ Тръмп вече е дал нареждане за нови атаки, които ще продължат няколко дни. Вестникът обаче уточнява, че той все още може да промени решението си в последна минута.
Заплахи и от Иран
Иран реагира на тези изявления и на свой ред заплаши с ответни удари по обекти от критичната инфраструктура на Израел и държавите от Залива. Както съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източници от службите за сигурност, съществувал всеобхватен план в тази насока.
Досега противовъздушната отбрана на държавите от Персийския залив успя да свали много от иранските балистични ракети - напоследък обаче нараснаха опасенията, че запасите от ракети за противовъздушна отбрана, особено за системата „Пейтриът“, са на изчерпване. Запасите на САЩ също намаляват. Ако Иран успее да нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на държавите от Персийския залив, цените на петрола и газа на световните пазари вероятно ще продължат да се покачват.
Все още няма окончателно споразумение
В средата на юни САЩ и Иран подписаха рамково споразумение, което трябваше да доведе до сключването на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни. В средата на юли обаче САЩ възобновиха атаките. В отговор на това Иран отново нанесе удари по цели в страните от региона.
АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #19, #41
18:25 01.08.2026
2 Украинските FPV оператори Се молят
Зеленски им плаща по 100$ на калпак и Буквално обръщат камъни за да търсят Живи Руснаци но за жалост Няма!!
Коментиран от #7, #11, #13, #14, #23, #57
18:26 01.08.2026
3 Само факти
18:26 01.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15
18:26 01.08.2026
5 Прогноза
18:27 01.08.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #53
18:27 01.08.2026
7 Тролея
До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":е отпадъка в едно общество и показва освен своята трагедия, и отчаяността на фашизма залял запада.
Коментиран от #75, #102
18:27 01.08.2026
8 име
Коментиран от #46
18:27 01.08.2026
9 Бай той Толстой
18:27 01.08.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #12
18:28 01.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Kaлпазанин":На летище Варна и Бургас е пълно с американски самолети.
18:29 01.08.2026
13 Зиганов
До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":Удряш днес 5,6 и се оребиташ със 500-600€
Топ
Пак бързо ще свършат!
18:29 01.08.2026
14 т-п трол сoрoсoиден
До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":Първия и едниствен път, когато имаше мобилизация в Русия, беше 2022г. Знам, че не си много умен, но опорките за 500 хиляди загинали след единствената мобилизация не се вързват с твърденията за милиони загинали.
18:30 01.08.2026
15 Тик-Ток
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Дони Епщайн само хвърля бомбастични приказки ,ако ударят нефта на Иран ,Иран започва да бомби заводите за вода във залива и реже интернет кабелите на дъното на пролива ,и половин Европа остава без интернет,рафинериите на Мохамед Бин Салам също заминават
18:30 01.08.2026
16 ГЯУРОВ ПИТА
18:31 01.08.2026
17 Алооу
18:32 01.08.2026
18 Анонимна
Коментиран от #25, #69
18:33 01.08.2026
19 Гари Каспаров каза
До коментар #1 от "Тик-Ток":Империята на злото РФ рухва преди края на войната .
Коментиран от #20, #24
18:33 01.08.2026
20 Тик-Ток
До коментар #19 от "Гари Каспаров каза":Гари Каспаров шмърка от бялото на Зеления наркоман
Коментиран от #88
18:35 01.08.2026
21 Фейк - либераст
18:36 01.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Къде си ве, луд?
До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":Къде си ве, луд?
Коментиран от #79
18:37 01.08.2026
24 стоян георгиев
До коментар #19 от "Гари Каспаров каза":до ком.19 дpoгар. гари каспаров да се нареди на опашката. у нас има къде-къде по-известви анализатори, включително аз.
Коментиран от #31
18:38 01.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Рижия Клоун
Коментиран от #86
18:39 01.08.2026
27 Плд ул Св Климент
Коментиран от #32
18:39 01.08.2026
28 Хайо
18:39 01.08.2026
29 Тролея няма деца
До коментар #11 от "Ти се моли":Той е стар ерген, който гола жена е виждал на снимка.
18:41 01.08.2026
30 Свободен свят
Коментиран от #40
18:41 01.08.2026
31 Сюлемайне ,
До коментар #24 от "стоян георгиев":Ти откога стана анализатор без образование и мозък ?
Коментиран от #36, #37
18:41 01.08.2026
32 Антъни Сирил Сътън
До коментар #27 от "Плд ул Св Климент":ви казваше, че елитът на Руската Империя и на Империята САЩ е един и същ, но вие не вярвахте ...
Коментиран от #39
18:42 01.08.2026
33 Метни им един атом бе!
18:42 01.08.2026
34 Тази война ще се запомни с това,
Коментиран от #64
18:44 01.08.2026
35 Удри пацула с лопатЕто!
Коментиран от #38
18:44 01.08.2026
36 Тик-Ток
До коментар #31 от "Сюлемайне ,":То не ти трябва много акъл за аналлизатор,вижте нашите аналлизатори всеки ден по бТВ,нова и канал 1
18:45 01.08.2026
37 стоян георгиев
До коментар #31 от "Сюлемайне ,":Аз съм аналлизатор. Има голяма разлика с анализатор.
18:45 01.08.2026
38 Къде си ве, луд?
До коментар #35 от "Удри пацула с лопатЕто!":Къде си ве, луд?
Коментиран от #81
18:46 01.08.2026
39 Къде си ве, луд?
До коментар #32 от "Антъни Сирил Сътън":Къде си ве, луд?
Коментиран от #91
18:46 01.08.2026
40 Къде си ве, луд?
До коментар #30 от "Свободен свят":Къде си ве, луд?
18:47 01.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бай
Коментиран от #67
18:48 01.08.2026
43 Начо
После, чичо Дони само да им гледа сеира.
Коментиран от #45
18:48 01.08.2026
44 Къде си ве, луд?
До коментар #41 от "Чоко ценков":Къде си ве, луд?
18:48 01.08.2026
45 Къде си ве, луд?
До коментар #43 от "Начо":Къде си ве, луд?
18:49 01.08.2026
46 Самагонов
До коментар #8 от "име":Иран ще унищожат космоса , ако изостаналите Сащ посмеят да свалят още едно летящо килимче !!
Коментиран от #50
18:50 01.08.2026
47 нннн
18:50 01.08.2026
48 Зеленски
18:50 01.08.2026
49 Първо
До коментар #11 от "Ти се моли":Първо ти ще останеш инвалид ( с главата)
Коментиран от #51
18:51 01.08.2026
50 Къде си ве, луд?
До коментар #46 от "Самагонов":Къде си ве, луд?
Коментиран от #89
18:51 01.08.2026
51 Къде си ве, луд?
До коментар #49 от "Първо":Къде си ве, луд?
18:52 01.08.2026
52 Уха
18:53 01.08.2026
53 Пиночет
До коментар #6 от "Сатана Z":НАТО ще смачка всички палячовци!
Коментиран от #56
18:54 01.08.2026
54 това е непровокирана американска
18:55 01.08.2026
55 Ъъъ
18:55 01.08.2026
56 Къде си ве, луд?
До коментар #53 от "Пиночет":Къде си ве, луд?
18:56 01.08.2026
57 Точен сте
До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)
31 юли 2026, 22:50 часа
Снимка: Getty Images
От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.
Коментиран от #58, #59, #60, #61, #62, #63, #68, #71
18:56 01.08.2026
58 Къде си ве, луд?
До коментар #57 от "Точен сте":Къде си ве, луд?
18:59 01.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 50 000 укри загинаха
До коментар #57 от "Точен сте":само този месец.
18:59 01.08.2026
61 жик так
До коментар #57 от "Точен сте":Ние на наркомана ли да вярваме или на броя на чувалите ?!!
Коментиран от #65
19:00 01.08.2026
62 Само питам
До коментар #57 от "Точен сте":Още некакви лакардии да е разправял клоуна ?
19:02 01.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пиночет
До коментар #34 от "Тази война ще се запомни с това,":Тази война се запомни със 200 терористи -палячовци от ръководството на Хизбула и Хамас, които са подкрепяни от иранските отрепки бяха занулени, плюс това там главния аятолах и сина му също така бяха занулени!
Коментиран от #66
19:03 01.08.2026
65 И на чувалите не вярваме
До коментар #61 от "жик так":защото повечето укри са в земята, за да не се плащат обезщетения на семействата им. Уж 50 000 укри били загинали, а ВСУ трябва да изплаща милиарди евро на вдовиците. Жвота на един укроп да не се оценява на милион? Ха ха ха
19:03 01.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Касата
До коментар #42 от "Бай":Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти!
19:05 01.08.2026
68 Ъъъ
До коментар #57 от "Точен сте":"Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали..."
Вярно е.... Само че през февруари, Зеленски каза, че са загинали 55 000....Как така през юли станаха 50 000, нямам идея....🤔
Коментиран от #92
19:05 01.08.2026
69 бай Господ
До коментар #18 от "Анонимна":Не , не съм с него .
Коментиран от #82
19:06 01.08.2026
70 Удри пацула с лопатЕто!
19:06 01.08.2026
71 Това са безспорни
До коментар #57 от "Точен сте":Факти.
Коментиран от #72, #73
19:07 01.08.2026
72 Дако
До коментар #71 от "Това са безспорни":И като се оплескаш до устата и ти ставаш същия .
19:07 01.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Т Живков
Коментиран от #90
19:09 01.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Дзак
19:10 01.08.2026
77 И ся последно,Ко праЙм...?!
,,Вестникът обаче уточнява, че той все още може да промени решението си в последна минута."
19:10 01.08.2026
78 жокера
19:11 01.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Що бе колега?
До коментар #73 от "Безспорен факт е":Виж колко руски фашиста са отишли в рая.Радвай се де.
19:11 01.08.2026
81 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #38 от "Къде си ве, луд?":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:11 01.08.2026
82 Ха ха
До коментар #69 от "бай Господ":А, с кой да е?! Ислямистите са Бита карта..
19:11 01.08.2026
83 Жив е още боклука
До коментар #79 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Троли.
Коментиран от #97, #100
19:12 01.08.2026
84 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #73 от "Безспорен факт е":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:12 01.08.2026
85 Царя
19:12 01.08.2026
86 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #26 от "Рижия Клоун":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
Коментиран от #98
19:12 01.08.2026
87 Разгеле
До коментар #75 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Е това е тролея на фашиста зеленски и нашият отпадък ПП И ДБ. Еталон на деградация, и тъпота. 😄
19:12 01.08.2026
88 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #20 от "Тик-Ток":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:12 01.08.2026
89 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #50 от "Къде си ве, луд?":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
Коментиран от #95
19:13 01.08.2026
90 Да бе да...?!
До коментар #74 от "Т Живков":От 1989г.,уж все го умиргате тоя комунизъм,а той не помръдва и си е жив и здрав...!
Пример-Дрътата Комуняга-Бойко Методиев Борисов...!
19:13 01.08.2026
91 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #39 от "Къде си ве, луд?":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:13 01.08.2026
92 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #68 от "Ъъъ":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
Коментиран от #96, #101
19:14 01.08.2026
93 ха ха ха ...
До коментар #75 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Още един писател от Карлуково ...за това ли продават тениски - Държавна психиатрична болница ....да те спонсорират би ..
Прати няколко броя и на чичо Дони.....
19:14 01.08.2026
94 ПО ТОЧНО
19:14 01.08.2026
95 Жив е още боклука😂
До коментар #89 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Троли.Тук спи.
Коментиран от #105
19:14 01.08.2026
96 ха ха ха....
До коментар #92 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Още един писател от Карлуково ...за това ли продават тениски - Държавна психиатрична болница ....да те спонсорират би ..
Прати няколко броя и на чичо Дони.....
19:14 01.08.2026
97 Вернои е жив отпадътка
До коментар #83 от "Жив е още боклука":на фашиста зерленски и боклука ПП и ДБ. Голям боклук, нали. Пък и просттт и много го яд. Само го ритай отпадъка, да му е убаяво. 😄
19:15 01.08.2026
98 дръглив атлантик
До коментар #86 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Луд умора няма баце .
Коментиран от #104
19:15 01.08.2026
99 888888
19:15 01.08.2026
100 Така е ...искаме го жив защото е нашия
До коментар #83 от "Жив е още боклука":Полезен идиoтт пaаааaaццyyууллл🤣🤣😅
И още повече ще има защото е изключително ценен наш полезен идиoт ,сринат ,подиграван и тъпкан от всички 😺🤬😈 полезен идиoт благодарение на който всеки разбра кауна мунчо как краде като откачен и фашистка раша колко е жалка,слаба, разбита и безпомощна💩💀 изключително полезен наш пaаaaaцyyуууллл😂🤣 Ако не е полезен отдавна да съм го отървал от мъките с пaрен чуk🔨 в старческата му изкривена и амортизирана крaтyна или yдавил в кофата🪣 с изпражненията му😂🤣😅
Коментиран от #107
19:16 01.08.2026
101 Ти само не спирай да поиказваш
До коментар #92 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":ко е просттт трролей на световният отпадък зеленски и нашите ПП и ДБ. 😄 Знам, чи знайш, чи си отпадък и парцал и ти е гадно, ама ще свикнеш някой ден. 😄
Коментиран от #103, #106
19:18 01.08.2026
102 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #7 от "Тролея":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:18 01.08.2026
103 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #101 от "Ти само не спирай да поиказваш":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:18 01.08.2026
104 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #98 от "дръглив атлантик":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
Коментиран от #115
19:18 01.08.2026
105 Точен сте
До коментар #95 от "Жив е още боклука😂":Нашия полезен идиoт е и трябва да е на пост постоянно 😂🤣😅 Все още ни е необходим ,иначе отдавна да съм го отървал от мъките😂🤣
19:20 01.08.2026
106 име
До коментар #101 от "Ти само не спирай да поиказваш":Как търпиш колега така да те унижават о обиждат? Обяви реална среща на някой атлантик и го ликвидирай другите да знаят занапред!?
Коментиран от #111, #113, #114
19:21 01.08.2026
107 Жив ама отпадък
До коментар #100 от "Така е ...искаме го жив защото е нашия":на фашиста зеленски и нашият боклук ПП и ДБ. По добре да бе мъртъв, да не е толкова жалък. 😄 Знам, чи ти е гадно и на мен щеше да ми е да знам, че съм просттт и отпадък, ама ще свикнеш. Има много цигани по сметището. Е по достойни са от теб, и ще ти е тъпо, ама карай, Сега е важно да показваш ко е да си просттт тролей, на отпадъка зелеснки. 😄
19:21 01.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 УДРИИИИ
19:22 01.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Така Така
19:23 01.08.2026
113 Търпи
До коментар #106 от "име":щото е просттт тролей на отпадъка зеленски и ПП и ДБ и с ко да осъзнае, че показва трагедията си? 😄Само го подритваш отпадъка и сам показва тъпотия! 😄
19:23 01.08.2026
114 Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣
До коментар #106 от "име":Едвам става завит с родопското одеяло хаха 😂🤣😅
Заврял изкривената си грозна и деформирана старческа тиквa в гърнето с фекалии и повръщано ,омазан с изпражненията си съдраната копейка едвам диша от изпаренията 😂🤣😅
Коментиран от #118
19:25 01.08.2026
115 Ти само не спирай да поиказваш
До коментар #104 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":ко е просттт трролей на световният отпадък зеленски и нашите ПП и ДБ. 😄 Знам, чи знайш, чи си отпадък и парцал и ти е гадно, ама ще свикнеш някой ден. 😄
Коментиран от #119
19:25 01.08.2026
116 УДРИИИИ
19:27 01.08.2026
117 Громико
19:27 01.08.2026
118 Давай пацууул
До коментар #114 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":Покажи ко е да си просттт тролей на отпадъка зелснки и ПП и ДБ.. Знам, чи ти е тъпо, чи си отпадък, ще свикнеш. 😄
19:27 01.08.2026
119 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #115 от "Ти само не спирай да поиказваш":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
19:27 01.08.2026