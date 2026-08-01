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Очаква се най-мощната вълна от удари на САЩ срещу Иран?

Очаква се най-мощната вълна от удари на САЩ срещу Иран?

1 Август, 2026 18:23 1 537 119

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • сащ

Тръмп отново отправи заплахи към Иран. Но според американски медии този път може би наистина се готви една от най-мащабните вълни от атаки.

Очаква се най-мощната вълна от удари на САЩ срещу Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Доналд Тръмп отново заплашва с мощни военни удари по иранската инфраструктура. "Ще действаме с твърдост срещу тази страна", заяви Тръмп по време на заседание на правителството.

И наистина, редица медии съобщават, че САЩ са на прага на една от най-големите вълни от военни удари срещу Иран. Те биха могли да започнат още този уикенд, съобщи например CBS News, позовавайки се на лица, запознати с темата. По всяка вероятност Израел също ще се включи във войната. Според „Уол Стрийт Джърнъл“ Тръмп вече е дал нареждане за нови атаки, които ще продължат няколко дни. Вестникът обаче уточнява, че той все още може да промени решението си в последна минута.

Заплахи и от Иран

Иран реагира на тези изявления и на свой ред заплаши с ответни удари по обекти от критичната инфраструктура на Израел и държавите от Залива. Както съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източници от службите за сигурност, съществувал всеобхватен план в тази насока.

Досега противовъздушната отбрана на държавите от Персийския залив успя да свали много от иранските балистични ракети - напоследък обаче нараснаха опасенията, че запасите от ракети за противовъздушна отбрана, особено за системата „Пейтриът“, са на изчерпване. Запасите на САЩ също намаляват. Ако Иран успее да нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на държавите от Персийския залив, цените на петрола и газа на световните пазари вероятно ще продължат да се покачват.

Все още няма окончателно споразумение

В средата на юни САЩ и Иран подписаха рамково споразумение, което трябваше да доведе до сключването на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни. В средата на юли обаче САЩ възобновиха атаките. В отговор на това Иран отново нанесе удари по цели в страните от региона.

АРД


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    35 25 Отговор
    Дони Епщайн пак ще победи Иран за 1093 път

    Коментиран от #19, #41

    18:25 01.08.2026

  • 2 Украинските FPV оператори Се молят

    26 35 Отговор
    На Путин да мобилизира нова партида от 500 хиляди войни
    Зеленски им плаща по 100$ на калпак и Буквално обръщат камъни за да търсят Живи Руснаци но за жалост Няма!!

    Коментиран от #7, #11, #13, #14, #23, #57

    18:26 01.08.2026

  • 3 Само факти

    39 24 Отговор
    САЩ са най голямото зло на света!

    18:26 01.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    29 17 Отговор
    То се вижда че подготвят нещо.На летище Варна и Бургас гъмжи от американски самолети.

    Коментиран от #15

    18:26 01.08.2026

  • 5 Прогноза

    21 30 Отговор
    Украйна ще удари Кримския мост през август . Вече има готови 7 балистични ракети за него .

    18:27 01.08.2026

  • 6 Сатана Z

    27 21 Отговор
    Да се готвят в Безмер за ответния удар.Иран ще удря логистиката на Краварите независимо къде се намира.

    Коментиран от #53

    18:27 01.08.2026

  • 7 Тролея

    21 12 Отговор

    До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":

    е отпадъка в едно общество и показва освен своята трагедия, и отчаяността на фашизма залял запада.

    Коментиран от #75, #102

    18:27 01.08.2026

  • 8 име

    25 8 Отговор
    Тръмпоча е свършил и ПВОто, и патроните, от него може да се очаква най-мощното изригване на простотии. Щом го докараха да удрят мостове и помпени станции, значи са отчаяни и знаят, че няма какво повече да направят, но Иран е стабилен.

    Коментиран от #46

    18:27 01.08.2026

  • 9 Бай той Толстой

    18 10 Отговор
    Евреите умреха😁😁😁

    18:27 01.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 7 Отговор
    Ти да видиш ,с ние как да дадем координатите на персите на Безмер или те си ги знаят ,благодарию предварително ,ако може и онлайн да е ,ще е супер

    Коментиран от #12

    18:28 01.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    На летище Варна и Бургас е пълно с американски самолети.

    18:29 01.08.2026

  • 13 Зиганов

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":

    Удряш днес 5,6 и се оребиташ със 500-600€
    Топ
    Пак бързо ще свършат!

    18:29 01.08.2026

  • 14 т-п трол сoрoсoиден

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":

    Първия и едниствен път, когато имаше мобилизация в Русия, беше 2022г. Знам, че не си много умен, но опорките за 500 хиляди загинали след единствената мобилизация не се вързват с твърденията за милиони загинали.

    18:30 01.08.2026

  • 15 Тик-Ток

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Дони Епщайн само хвърля бомбастични приказки ,ако ударят нефта на Иран ,Иран започва да бомби заводите за вода във залива и реже интернет кабелите на дъното на пролива ,и половин Европа остава без интернет,рафинериите на Мохамед Бин Салам също заминават

    18:30 01.08.2026

  • 16 ГЯУРОВ ПИТА

    16 6 Отговор
    Защо да поддържаме добри отношения с терористичния режим в САЩ, който избива невинни иранци?!

    18:31 01.08.2026

  • 17 Алооу

    15 6 Отговор
    ФАКТИ, сменете снимката!!! От три дена го гледаме този шемет. Всеки ден побеждава и полудява. Срамна работа.

    18:32 01.08.2026

  • 18 Анонимна

    9 15 Отговор
    Подкрепям Тръмп, дано Господ е с него

    Коментиран от #25, #69

    18:33 01.08.2026

  • 19 Гари Каспаров каза

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Империята на злото РФ рухва преди края на войната .

    Коментиран от #20, #24

    18:33 01.08.2026

  • 20 Тик-Ток

    15 8 Отговор

    До коментар #19 от "Гари Каспаров каза":

    Гари Каспаров шмърка от бялото на Зеления наркоман

    Коментиран от #88

    18:35 01.08.2026

  • 21 Фейк - либераст

    8 3 Отговор
    Нашите цигани по автогарите са били на курсове при Тръмпоча за майсторско усвояване на играта "МОЖЕ ДА НАПАДНА, А ПЪК ВОЖЕ И ДА НЕ НАПАДНА" във вариант "ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА"

    18:36 01.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Къде си ве, луд?

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #79

    18:37 01.08.2026

  • 24 стоян георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гари Каспаров каза":

    до ком.19 дpoгар. гари каспаров да се нареди на опашката. у нас има къде-къде по-известви анализатори, включително аз.

    Коментиран от #31

    18:38 01.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Рижия Клоун

    7 5 Отговор
    е тотал щета. Само укротрола му се връзва на дебилизмите, защото и той е луд като него.

    Коментиран от #86

    18:39 01.08.2026

  • 27 Плд ул Св Климент

    8 3 Отговор
    Този братовчед на Романови и на Варбург (от Федералния Резерв на САЩ) е обладан от мания за мегаломанско величие

    Коментиран от #32

    18:39 01.08.2026

  • 28 Хайо

    7 3 Отговор
    Ако това се случи ,войната излиза от Иран и се разпростира в целия регион ,и от там в Европа .Честито .

    18:39 01.08.2026

  • 29 Тролея няма деца

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ти се моли":

    Той е стар ерген, който гола жена е виждал на снимка.

    18:41 01.08.2026

  • 30 Свободен свят

    4 9 Отговор
    Всички режими като Русия Иран С Корея трябва да бъдат унищожени

    Коментиран от #40

    18:41 01.08.2026

  • 31 Сюлемайне ,

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Ти откога стана анализатор без образование и мозък ?

    Коментиран от #36, #37

    18:41 01.08.2026

  • 32 Антъни Сирил Сътън

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Плд ул Св Климент":

    ви казваше, че елитът на Руската Империя и на Империята САЩ е един и същ, но вие не вярвахте ...

    Коментиран от #39

    18:42 01.08.2026

  • 33 Метни им един атом бе!

    3 9 Отговор
    Кво се моткаш?После цистерните в Безмер няма да ти трябват.

    18:42 01.08.2026

  • 34 Тази война ще се запомни с това,

    7 4 Отговор
    че америте няколко пъти спираха и искаха примирие, като го маскораха като преговори, уж по настояване на иранците. Иранците ги разковаха. Дори сега имат ракети да ги залеят като цунами.

    Коментиран от #64

    18:44 01.08.2026

  • 35 Удри пацула с лопатЕто!

    3 3 Отговор
    Докато се оцъкли.

    Коментиран от #38

    18:44 01.08.2026

  • 36 Тик-Ток

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сюлемайне ,":

    То не ти трябва много акъл за аналлизатор,вижте нашите аналлизатори всеки ден по бТВ,нова и канал 1

    18:45 01.08.2026

  • 37 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сюлемайне ,":

    Аз съм аналлизатор. Има голяма разлика с анализатор.

    18:45 01.08.2026

  • 38 Къде си ве, луд?

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Удри пацула с лопатЕто!":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #81

    18:46 01.08.2026

  • 39 Къде си ве, луд?

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Антъни Сирил Сътън":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #91

    18:46 01.08.2026

  • 40 Къде си ве, луд?

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен свят":

    Къде си ве, луд?

    18:47 01.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бай

    8 1 Отговор
    "Американците са нация от идиоти " ! (Уолт Уитман).

    Коментиран от #67

    18:48 01.08.2026

  • 43 Начо

    3 8 Отговор
    Достатъчно е да ударят мостовете и електростанциите.
    После, чичо Дони само да им гледа сеира.

    Коментиран от #45

    18:48 01.08.2026

  • 44 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Чоко ценков":

    Къде си ве, луд?

    18:48 01.08.2026

  • 45 Къде си ве, луд?

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Начо":

    Къде си ве, луд?

    18:49 01.08.2026

  • 46 Самагонов

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Иран ще унищожат космоса , ако изостаналите Сащ посмеят да свалят още едно летящо килимче !!

    Коментиран от #50

    18:50 01.08.2026

  • 47 нннн

    5 0 Отговор
    Да кажат на Тръмп, че Нобеловата награда за мир не е там. Трябва да атакува Швеция и Норвегия, за да си я вземе като трофей.

    18:50 01.08.2026

  • 48 Зеленски

    5 1 Отговор
    Питате ли ме дали ми е лесно, да ходя и да преговарям с тоя дементен хахо, който е президент на САЩ? Смрък. Смрък.

    18:50 01.08.2026

  • 49 Първо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ти се моли":

    Първо ти ще останеш инвалид ( с главата)

    Коментиран от #51

    18:51 01.08.2026

  • 50 Къде си ве, луд?

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Самагонов":

    Къде си ве, луд?

    Коментиран от #89

    18:51 01.08.2026

  • 51 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Първо":

    Къде си ве, луд?

    18:52 01.08.2026

  • 52 Уха

    3 1 Отговор
    С голо Дупе се удря най силно ама после ще наболяват хемороидите. Следващият път Дончо ще обяви нова любов

    18:53 01.08.2026

  • 53 Пиночет

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    НАТО ще смачка всички палячовци!

    Коментиран от #56

    18:54 01.08.2026

  • 54 това е непровокирана американска

    5 2 Отговор
    агресия , Иран трябва спешно да направи нещо от което агресора да го заболи и откаже от садистичните му наклонности

    18:55 01.08.2026

  • 55 Ъъъ

    6 1 Отговор
    Иран скромно заявиха, че в отговор ще ударят енергийни съоръжения от глобално значение в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства.....Скромно! Нямат намерение да хабят ракети, обстрелвайки нещо, което е далеч и се фокусират върху това, което е най-близо и най-уязвимо.

    18:55 01.08.2026

  • 56 Къде си ве, луд?

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пиночет":

    Къде си ве, луд?

    18:56 01.08.2026

  • 57 Точен сте

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Украинските FPV оператори Се молят":

    Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)
    31 юли 2026, 22:50 часа
    Снимка: Getty Images
    От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.

    Коментиран от #58, #59, #60, #61, #62, #63, #68, #71

    18:56 01.08.2026

  • 58 Къде си ве, луд?

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Точен сте":

    Къде си ве, луд?

    18:59 01.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 50 000 укри загинаха

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Точен сте":

    само този месец.

    18:59 01.08.2026

  • 61 жик так

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Точен сте":

    Ние на наркомана ли да вярваме или на броя на чувалите ?!!

    Коментиран от #65

    19:00 01.08.2026

  • 62 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Точен сте":

    Още некакви лакардии да е разправял клоуна ?

    19:02 01.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пиночет

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Тази война ще се запомни с това,":

    Тази война се запомни със 200 терористи -палячовци от ръководството на Хизбула и Хамас, които са подкрепяни от иранските отрепки бяха занулени, плюс това там главния аятолах и сина му също така бяха занулени!

    Коментиран от #66

    19:03 01.08.2026

  • 65 И на чувалите не вярваме

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "жик так":

    защото повечето укри са в земята, за да не се плащат обезщетения на семействата им. Уж 50 000 укри били загинали, а ВСУ трябва да изплаща милиарди евро на вдовиците. Жвота на един укроп да не се оценява на милион? Ха ха ха

    19:03 01.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Касата

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Бай":

    Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти!

    19:05 01.08.2026

  • 68 Ъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Точен сте":

    "Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали..."

    Вярно е.... Само че през февруари, Зеленски каза, че са загинали 55 000....Как така през юли станаха 50 000, нямам идея....🤔

    Коментиран от #92

    19:05 01.08.2026

  • 69 бай Господ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимна":

    Не , не съм с него .

    Коментиран от #82

    19:06 01.08.2026

  • 70 Удри пацула с лопатЕто!

    1 2 Отговор
    До нассиране!

    19:06 01.08.2026

  • 71 Това са безспорни

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Точен сте":

    Факти.

    Коментиран от #72, #73

    19:07 01.08.2026

  • 72 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Това са безспорни":

    И като се оплескаш до устата и ти ставаш същия .

    19:07 01.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Т Живков

    1 0 Отговор
    Само така!Смрът на комунизма!

    Коментиран от #90

    19:09 01.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дзак

    0 1 Отговор
    Представям си с какво напрежение хората в Иран и околните държави очакват ударите.

    19:10 01.08.2026

  • 77 И ся последно,Ко праЙм...?!

    1 1 Отговор
    ,,...според американски медии,този път може би наистина се готви една от най-мащабните вълни от атаки..."
    ,,Вестникът обаче уточнява, че той все още може да промени решението си в последна минута."

    19:10 01.08.2026

  • 78 жокера

    2 2 Отговор
    Испания е пред гражданска война заради нахлулите мигранти,Европа е с свалени и нищо не може да направи,а вие продължавате да ни занимавате с Украйна?!

    19:11 01.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Що бе колега?

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Безспорен факт е":

    Виж колко руски фашиста са отишли в рая.Радвай се де.

    19:11 01.08.2026

  • 81 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Къде си ве, луд?":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:11 01.08.2026

  • 82 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "бай Господ":

    А, с кой да е?! Ислямистите са Бита карта..

    19:11 01.08.2026

  • 83 Жив е още боклука

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Троли.

    Коментиран от #97, #100

    19:12 01.08.2026

  • 84 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Безспорен факт е":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:12 01.08.2026

  • 85 Царя

    0 1 Отговор
    на блъфа...

    19:12 01.08.2026

  • 86 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Рижия Клоун":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    Коментиран от #98

    19:12 01.08.2026

  • 87 Разгеле

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Е това е тролея на фашиста зеленски и нашият отпадък ПП И ДБ. Еталон на деградация, и тъпота. 😄

    19:12 01.08.2026

  • 88 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тик-Ток":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:12 01.08.2026

  • 89 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Къде си ве, луд?":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    Коментиран от #95

    19:13 01.08.2026

  • 90 Да бе да...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Т Живков":

    От 1989г.,уж все го умиргате тоя комунизъм,а той не помръдва и си е жив и здрав...!
    Пример-Дрътата Комуняга-Бойко Методиев Борисов...!

    19:13 01.08.2026

  • 91 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Къде си ве, луд?":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:13 01.08.2026

  • 92 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ъъъ":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    Коментиран от #96, #101

    19:14 01.08.2026

  • 93 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Още един писател от Карлуково ...за това ли продават тениски - Държавна психиатрична болница ....да те спонсорират би ..
    Прати няколко броя и на чичо Дони.....

    19:14 01.08.2026

  • 94 ПО ТОЧНО

    1 1 Отговор
    РИЖАКА СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ , АМА МАЙ ЩЕ ОПИ КАЕ ПАМПЕРСА

    19:14 01.08.2026

  • 95 Жив е още боклука😂

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Троли.Тук спи.

    Коментиран от #105

    19:14 01.08.2026

  • 96 ха ха ха....

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Още един писател от Карлуково ...за това ли продават тениски - Държавна психиатрична болница ....да те спонсорират би ..
    Прати няколко броя и на чичо Дони.....

    19:14 01.08.2026

  • 97 Вернои е жив отпадътка

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Жив е още боклука":

    на фашиста зерленски и боклука ПП и ДБ. Голям боклук, нали. Пък и просттт и много го яд. Само го ритай отпадъка, да му е убаяво. 😄

    19:15 01.08.2026

  • 98 дръглив атлантик

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Луд умора няма баце .

    Коментиран от #104

    19:15 01.08.2026

  • 99 888888

    1 0 Отговор
    И нас ще думкат Персите.

    19:15 01.08.2026

  • 100 Така е ...искаме го жив защото е нашия

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Жив е още боклука":

    Полезен идиoтт пaаааaaццyyууллл🤣🤣😅
    И още повече ще има защото е изключително ценен наш полезен идиoт ,сринат ,подиграван и тъпкан от всички 😺🤬😈 полезен идиoт благодарение на който всеки разбра кауна мунчо как краде като откачен и фашистка раша колко е жалка,слаба, разбита и безпомощна💩💀 изключително полезен наш пaаaaaцyyуууллл😂🤣 Ако не е полезен отдавна да съм го отървал от мъките с пaрен чуk🔨 в старческата му изкривена и амортизирана крaтyна или yдавил в кофата🪣 с изпражненията му😂🤣😅

    Коментиран от #107

    19:16 01.08.2026

  • 101 Ти само не спирай да поиказваш

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    ко е просттт трролей на световният отпадък зеленски и нашите ПП и ДБ. 😄 Знам, чи знайш, чи си отпадък и парцал и ти е гадно, ама ще свикнеш някой ден. 😄

    Коментиран от #103, #106

    19:18 01.08.2026

  • 102 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тролея":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:18 01.08.2026

  • 103 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ти само не спирай да поиказваш":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:18 01.08.2026

  • 104 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "дръглив атлантик":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    Коментиран от #115

    19:18 01.08.2026

  • 105 Точен сте

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Жив е още боклука😂":

    Нашия полезен идиoт е и трябва да е на пост постоянно 😂🤣😅 Все още ни е необходим ,иначе отдавна да съм го отървал от мъките😂🤣

    19:20 01.08.2026

  • 106 име

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Ти само не спирай да поиказваш":

    Как търпиш колега така да те унижават о обиждат? Обяви реална среща на някой атлантик и го ликвидирай другите да знаят занапред!?

    Коментиран от #111, #113, #114

    19:21 01.08.2026

  • 107 Жив ама отпадък

    0 2 Отговор

    До коментар #100 от "Така е ...искаме го жив защото е нашия":

    на фашиста зеленски и нашият боклук ПП и ДБ. По добре да бе мъртъв, да не е толкова жалък. 😄 Знам, чи ти е гадно и на мен щеше да ми е да знам, че съм просттт и отпадък, ама ще свикнеш. Има много цигани по сметището. Е по достойни са от теб, и ще ти е тъпо, ама карай, Сега е важно да показваш ко е да си просттт тролей, на отпадъка зелеснки. 😄

    19:21 01.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 УДРИИИИ

    2 0 Отговор
    След тази новина за САЩ и Тръмп дрьъътия пaацyyул разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    19:22 01.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Така Така

    1 1 Отговор
    Дали ще пърдолят или не все тая сащ са минало както и ес

    19:23 01.08.2026

  • 113 Търпи

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "име":

    щото е просттт тролей на отпадъка зеленски и ПП и ДБ и с ко да осъзнае, че показва трагедията си? 😄Само го подритваш отпадъка и сам показва тъпотия! 😄

    19:23 01.08.2026

  • 114 Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "име":

    Едвам става завит с родопското одеяло хаха 😂🤣😅
    Заврял изкривената си грозна и деформирана старческа тиквa в гърнето с фекалии и повръщано ,омазан с изпражненията си съдраната копейка едвам диша от изпаренията 😂🤣😅

    Коментиран от #118

    19:25 01.08.2026

  • 115 Ти само не спирай да поиказваш

    0 2 Отговор

    До коментар #104 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    ко е просттт трролей на световният отпадък зеленски и нашите ПП и ДБ. 😄 Знам, чи знайш, чи си отпадък и парцал и ти е гадно, ама ще свикнеш някой ден. 😄

    Коментиран от #119

    19:25 01.08.2026

  • 116 УДРИИИИ

    1 0 Отговор
    УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE

    19:27 01.08.2026

  • 117 Громико

    0 0 Отговор
    Удри Дончо,скини им чаршафите на тия терористи

    19:27 01.08.2026

  • 118 Давай пацууул

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":

    Покажи ко е да си просттт тролей на отпадъка зелснки и ПП и ДБ.. Знам, чи ти е тъпо, чи си отпадък, ще свикнеш. 😄

    19:27 01.08.2026

  • 119 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Ти само не спирай да поиказваш":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    19:27 01.08.2026