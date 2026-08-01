„Адска нощ в Киев“: Сибиха зове за ПВО след брутални удари

През изминалото денонощие Русия подложи Украйна на ожесточен комбиниран обстрел, превръщайки нощта в столицата в истински ад.

На този фон ситуацията по фронтовите линии остава критична, с безпрецедентен брой сблъсъци в източните части на страната и огромни загуби за окупационните сили.

Киев под балистичен обстрел: Сибиха настоява за незабавна помощ

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха определи ситуацията в столицата като „адска нощ в Киев“ след поредната вълна от руски удари с балистични ракети. Сибиха подчерта спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана (ПВО) на страната, отбелязвайки, че бързината на доставките от западните партньори е критична за спасяването на човешки животи. Според официални доклади, цитирани от Ukrinform, атаката е нанесла сериозни щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура., загиналите са най-малко девет, а ранените над двадесет.

Десетки жертви и ранени в Херсонска, Днепропетровск и Донецк

Руските сили засилиха терора над цивилното население в южните и източните региони:

Херсонска област: При масирани артилерийски атаки и удари с дронове руснаци убиха един човек и раниха други 29 жители. Нанесени са тежки материални щети по десетки многоетажни и частни домове, съобщават от местната администрация пред mezha.net .

При масирани артилерийски атаки и удари с дронове руснаци убиха един човек и раниха други 29 жители. Нанесени са тежки материални щети по десетки многоетажни и частни домове, съобщават от местната администрация пред . Днепропетровска и Донецка области: През последните 24 часа в тези два региона руснаци убиха един човек и раниха десет други при постоянни обстрели над населени места.

130 битки на фронта: Покровският сектор е под най-голям натиск

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувани от Ukrainska Pravda, през денонощието на линията на съприкосновение са регистрирани общо 130 бойни сблъсъка. По-голямата част от тях са се случили в Покровския сектор, където украинските защитници продължават да отбиват интензивни руски щурмове и да удържат позициите си при изключително тежки условия.

Рекорден брой неутрализирани окупатори

Въпреки засиления натиск, Силите за отбрана на Украйна демонстрират висока ефективност. През изминалите 24 часа те успешно са неутрализирали още 1470 руски окупатори. Унищожено е и голямо количество вражеска техника, включително артилерийски системи и специализирани превозни средства, предава информационният портал Defense Express.