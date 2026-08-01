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„Адска нощ в Киев“: Сибиха зове за ПВО след брутални удари
  Тема: Украйна

„Адска нощ в Киев“: Сибиха зове за ПВО след брутални удари

1 Август, 2026 09:27, обновена 1 Август, 2026 09:33 2 858 149

  • украйна-
  • киев-
  • сибиха-
  • пво-
  • русия

Масирани атаки в Херсон, Днепропетровск и Донецк. Покровският сектор остава най-критичната точка на фронта

„Адска нощ в Киев“: Сибиха зове за ПВО след брутални удари - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалото денонощие Русия подложи Украйна на ожесточен комбиниран обстрел, превръщайки нощта в столицата в истински ад.

На този фон ситуацията по фронтовите линии остава критична, с безпрецедентен брой сблъсъци в източните части на страната и огромни загуби за окупационните сили.

Киев под балистичен обстрел: Сибиха настоява за незабавна помощ

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха определи ситуацията в столицата като „адска нощ в Киев“ след поредната вълна от руски удари с балистични ракети. Сибиха подчерта спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана (ПВО) на страната, отбелязвайки, че бързината на доставките от западните партньори е критична за спасяването на човешки животи. Според официални доклади, цитирани от Ukrinform, атаката е нанесла сериозни щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура., загиналите са най-малко девет, а ранените над двадесет.

Десетки жертви и ранени в Херсонска, Днепропетровск и Донецк

Руските сили засилиха терора над цивилното население в южните и източните региони:

  • Херсонска област: При масирани артилерийски атаки и удари с дронове руснаци убиха един човек и раниха други 29 жители. Нанесени са тежки материални щети по десетки многоетажни и частни домове, съобщават от местната администрация пред mezha.net.
  • Днепропетровска и Донецка области: През последните 24 часа в тези два региона руснаци убиха един човек и раниха десет други при постоянни обстрели над населени места.

130 битки на фронта: Покровският сектор е под най-голям натиск

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувани от Ukrainska Pravda, през денонощието на линията на съприкосновение са регистрирани общо 130 бойни сблъсъка. По-голямата част от тях са се случили в Покровския сектор, където украинските защитници продължават да отбиват интензивни руски щурмове и да удържат позициите си при изключително тежки условия.

Рекорден брой неутрализирани окупатори

Въпреки засиления натиск, Силите за отбрана на Украйна демонстрират висока ефективност. През изминалите 24 часа те успешно са неутрализирали още 1470 руски окупатори. Унищожено е и голямо количество вражеска техника, включително артилерийски системи и специализирани превозни средства, предава информационният портал Defense Express.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мисит

    109 4 Отговор
    Сибиха ,мибиха,,,,,,,взлихте мечката,,ръчкахте в бърлогата,до де излезе люта,,,,,,,сега се оправяйте,,,

    09:37 01.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Герги

    8 68 Отговор
    Утре, 2940 меломани на концерт при Кобзон.

    Коментиран от #10, #27, #105

    09:38 01.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Герги

    79 5 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Няма утре, няма вчера. Има днес. А днес бандерлогите гинат като въшки. Всички при Утепан Бандера.

    09:40 01.08.2026

  • 11 НАГЛИЯ

    78 5 Отговор
    Зеления ще си понесе последствията. Русия е велика славянска сила!Жалко за украинския народ който няма думата.

    Коментиран от #41, #72

    09:40 01.08.2026

  • 12 Малко прекалихте преди това

    85 4 Отговор
    и не чувахте Русия като предупреждаваше. За кой ли път и после стигате до трагедия! И пак имате късмет, че Русия не е като САЩ и Израел и за няколко часа да ви направи на пустиня!

    Коментиран от #37

    09:40 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 милене не вмъквай дезинформация

    71 2 Отговор
    огромни загуби за окупационните сили

    често намекваш за загуби а Русия продължава да мачка

    Коментиран от #66

    09:41 01.08.2026

  • 15 Къде си ве, луд?

    29 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руснаков":

    Днеска ще квичиш много.

    09:41 01.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баце

    49 1 Отговор
    Когато Полковникът ви казваше, че това е СВО се смеехте и щяхте да "занулявате", еее как е сега ще имали контранступ скоро?
    Добре поне, че Брендо мотивира клоуна ви, та да има нещо весело в цялата нелепа ситуация.

    Коментиран от #32

    09:44 01.08.2026

  • 18 следва глутницата гладни чакали от ЕС

    29 8 Отговор

    До коментар #1 от "Морски":

    барабар с русофободебилните цъкачи на копейки
    да бъдат изпратени безплатно да работят в сибир

    09:44 01.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ъъъ

    63 3 Отговор
    "Външният министър на Украйна Андрий Сибиха определи ситуацията в столицата като „адска нощ в Киев“

    Да напомним на другаря Сибиха, че до операция " Паяжина", Киев беше щаден и нямаше бомбардировки.... Там живота си течеше нормално, нямаше лов на хора по улиците както в други градове, нощните клубове се пукаха по шевовете от млади хора.... Все едно Киев беше в Полша, а не в Украйна. Само че лоши "приятели" им дадоха лоши съвети и сме там, където сме - рашките разрушиха Киев, който през зимата ще бъде необитаем.

    09:46 01.08.2026

  • 21 Зелениз род

    31 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това е само за да има месо за месомелачката, а и исторически шляхтата няма повод да ни харесва, така де има защо.

    09:46 01.08.2026

  • 22 Удри

    40 1 Отговор
    "Западните партньори" да го д уха т!

    09:47 01.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Овчар

    31 1 Отговор
    Този разрушен украйнски курник след време трябва да се ремонтира...! Кой ще плати..?

    09:48 01.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Брендо

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Гошее, фентанила води до летален край, запри го дорде е време. Ела, за тебе специална лятна оферта -35%.

    09:48 01.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А какви времена бяха...

    32 1 Отговор
    ,,ожесточен руски комбиниран обстрел, превръщайки нощта в столицата в истински ад."
    Даваха видеа,как нощните барове и дискотеки в Киев работят препълнени, на пълни обороти,а на фронта умираха хора...

    09:49 01.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хаха

    29 1 Отговор
    Войната може да свърши днес, но вие продължавате да се инатите

    09:50 01.08.2026

  • 32 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баце":

    Това не е езотеричен форум. Моля да не се цитират извратени Сатани.

    09:50 01.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И по-мощни ще стават ударите

    32 1 Отговор
    Такава е логиката на бомбежа. Постепенно усилване на интензитета, докато и камъните проплачат и укропията вдигне бялото знаме.

    09:51 01.08.2026

  • 35 Ъъъ

    38 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъ":

    Не драги... Просто заводите "Артьом" и "Буревестник", които бяха унищожени след тази атака са в райони с цивилно население. А що са там, питай Сибиха... 🤷

    09:51 01.08.2026

  • 36 Рашите не се интересуват от България

    25 4 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    но вие безродниците много се интересувате да унищожите България!

    09:51 01.08.2026

  • 37 Хахахаха

    4 29 Отговор

    До коментар #12 от "Малко прекалихте преди това":

    Защо рашата удря по цивилното население ми шо? За да всява терор ли?

    Коментиран от #47

    09:52 01.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А може би

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "НАГЛИЯ":

    Дума има, мозък няма

    09:52 01.08.2026

  • 42 А къде са Урсула, Калас и Мерц...?!

    28 1 Отговор

    До коментар #28 от "Адска нощ в Киев":

    Да ,,помогнат" с някое и друго заучено клише...?!
    Например :
    ,,Ще помагаме на Украйна,толкова,колкото е необходимо!"...!

    Коментиран от #88

    09:52 01.08.2026

  • 43 Неман

    24 1 Отговор

    До коментар #38 от "Неман":

    Украйна КАПОТ.

    09:53 01.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пропагандата

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "1470 неутрализирани окупатора":

    винаги се цели в глупака!

    09:53 01.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Защо

    23 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    фашистка Украйна опря до глупави тролеи. Ами защото лъжата и пропагандата е символ на безсилие, отчаяност и падението!

    09:54 01.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 факуса

    12 0 Отговор
    сибигъза данесере реве,ами де го фтичаря с фтичките

    09:55 01.08.2026

  • 51 Не ти е смешно

    9 2 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Твоето е смях през сълзи.

    Коментиран от #57

    09:55 01.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Адска нощ в Киев

    15 1 Отговор
    Адска нощ в Киев

    09:57 01.08.2026

  • 55 Механик

    22 3 Отговор
    Абе, деги жълтопаветните и най-вече СтоянчоГеоргиев да ни обяснят как горяла Москва?
    Крият се като полски мишки и не могат да мъцнат. Щото нямат интелект дори да продумат и да кажат нещо ново.

    Коментиран от #103

    09:57 01.08.2026

  • 56 Всеки ден ще така

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Морски":

    До разпада на Мордор

    09:57 01.08.2026

  • 57 Хахахаха

    3 21 Отговор

    До коментар #51 от "Не ти е смешно":

    Хитлер също е имал подкрепа, както сега тупин. Но подкрепящите също са си фашисти, да знаеш! Хитлер е избивал евреи при нацизма, така вие сега искате убийства на украинци? Какво ви прави по-различни от нацистка Германия копейки?

    09:58 01.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Уха

    21 1 Отговор
    Какви са тези паникьорски статии. От 150 руски ракети са свалени 200. Я на фронта за пникьорство и подриване на морала.

    09:59 01.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ъъъ

    20 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    "Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията...."

    Държавата, която е водила най-много войни без нито веднъж да е била нападана е САЩ! Тези са "воювали" по някакъв начин в 234 от общо 250 години съществуване.... Само някакви си 16 години не са били в govната....Дори и сега воюват с държава, която е на 10 000 километра от границите им.... И май наистина щеше да е по-добре, ако Колумб ги беше подминал по онова време.... 🤔

    Коментиран от #82, #96

    10:01 01.08.2026

  • 64 Антирашист 2019

    3 20 Отговор

    До коментар #1 от "Морски":

    Няма насита рашисткия режим в просия ! Пусин не се интересува от броя жертви !

    10:01 01.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Много

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "милене не вмъквай дезинформация":

    си прав.Този ръб постоянно си пише неверни новини.Познавам го,много комплексиран и злобен човек. Наглед.

    10:02 01.08.2026

  • 67 Много им знаеха човките

    18 2 Отговор
    А сега врякат

    10:02 01.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Адска нощ в Киев

    18 0 Отговор
    Киев е само върха на сладоледа, укрожипите гинат по цялата линия на фронта и валяка неумолимо продължава да върви на запад.

    10:04 01.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Интензитета на бомбежа се увеличава

    12 1 Отговор
    непрекъснато. Ще дойдат дни, когато укронацюхите няма да могат де преброят ракетите и дроновете.

    10:06 01.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пей ми Пенке ле

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Антирашист 2020":

    Кой ли те слуша?

    10:07 01.08.2026

  • 78 ВЕСЕЛЯК

    17 1 Отговор
    Как е Ню Киеф? Добре ли се спи в метрото?
    Курск още ли го държите? Изградихте ли там така желаната от вас капиталиситческа република?
    Само си нямате на идея какво ви чака. Това от тази нощ е нищо.

    Коментиран от #94

    10:07 01.08.2026

  • 79 Къде си ве, луд?

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Пацуула е тук.":

    Къде си ве, луд?

    10:07 01.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъ":

    А ти знаеш ли колко войни са водили рашите бе копейка? Преди Украйна бяха Грузия и Чечня и това е само при управлението на тупин. Сега са от 2014 година в Украйна.

    Коментиран от #87, #107

    10:08 01.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 СЛУШАЙ МОЯТА КОМАНДА!

    1 2 Отговор
    333!

    10:09 01.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Къде си ве, луд?

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Къде си ве, луд?

    10:10 01.08.2026

  • 88 Обективен

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "А къде са Урсула, Калас и Мерц...?!":

    Ако така продължи, явно вече не е необходимо. Това не е ясно само на еднорозите и хоноруваният планктон.

    10:10 01.08.2026

  • 89 Къде си ве, луд?

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "Антирашист 2022":

    Къде си ве, луд?

    10:10 01.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Сибиха е заявил

    10 0 Отговор
    Че мароканците нахлули в Испанската автономия са организирани от Русия
    Западната преса то осмива тотално

    10:10 01.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Как е Новозеленск

    3 6 Отговор

    До коментар #78 от "ВЕСЕЛЯК":

    със старо име Москва?

    10:10 01.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хахахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъ":

    Руска федерация (след 1991)Приднестровски конфликт (1992)Гражданска война в Грузия и Абхазия (1992–1993)Гражданска война в Таджикистан (1992–1997)Първа чеченска война (1994–1996)Война в Дагестан (1999)Втора чеченска война (1999–2009)Руско-грузинска война (2008)Анексиране на Крим и конфликт в Донбас (2014)Военна интервенция в Сирия (2015–понастоящем)Пълномащабна инвазия в Украйна (2022–понастоящем)

    10:11 01.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ликвидирани са

    12 1 Отговор

    До коментар #91 от "Цеко, Лесичери":

    На Най....
    Два военни завода в Кийиф заминаха от корен на кино от 6 до 5
    9 области са пълен капут.
    3 кораба с оръжие при влизане в Одеса са опраскани

    10:13 01.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Стоенчо Гергиев

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Ами още не са ни спуснали опорките, а и не е сигурно ще има ли вече хонорар, за това си седим и чакаме да дойдат лиШчетата и преглеждаме Джобс-а. Ив. Мирчев и той сви щатовете и усещаме кризата в клуба на богатите.

    10:14 01.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ами сега

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    " През изминалите 24 часа те успешно са неутрализирали още 1470 руски окупатори. "

    Руснаците загиват, а украинците киборги ?

    То при предаването на телата се разбира съотношението на броя загинали украинци и руснаци, май е 1 към 30.

    А зелкин в интервю изнесе данните, че загиналият украинци 50 000, нищо , че през февруари пак в интервю каза, че са 55 000.

    Украйна успя да възкреси поне
    5 000 украинци.

    Коментиран от #125

    10:14 01.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Пич ( истинският )

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Пич":

    Защо ми е компрес, като непрекъснато търчиш да го цункаш, за да му мине?

    10:16 01.08.2026

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  • 116 Ла Пай Го

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Луганск":

    Со По Лив

    10:18 01.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Днес укротрола найстина ще пукяся

    6 2 Отговор
    Тази новина ще го довърши. Ха ха ха ха ха ха ха

    10:19 01.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #112 от "Луганск":

    От кога чакам да направят копейките на втори Донбас. Защото путинизма се лекува само с руски мир!

    10:20 01.08.2026

  • 122 Без име

    5 1 Отговор
    1470 руски жертви. Как ги сброихте, бре? 😁

    10:21 01.08.2026

  • 123 Ъъъ

    3 2 Отговор
    Алооо... Пропаганд Нюз... А намалете малко филтрацията бе олигофрени!!!

    10:21 01.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Ъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Ами сега":

    "Руснаците загиват, а украинците киборги ?"

    Те възкръсват като Феникси от пепелта.... През февруари Зеления каза, че са загубили 55 000 войници, а през юли станаха 50 000......🤣

    10:24 01.08.2026

  • 126 3елю

    6 0 Отговор
    да свиква.Да свикват всички.Така ще е.Докато не му уври 3елката,прошка няма да има.

    10:24 01.08.2026

  • 127 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Аз бях останал с впечатлението, че салохохлите побеждават и коренно са променили тактиката. Пропагандата нещо закъса

    10:25 01.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Още по -лошо ги чака

    7 1 Отговор
    Доста Путин ги търпя!
    Зеленски го милааха, като послушно куче и той си повярва, че е водач га глутницата!
    Сега ще вие пак за помощ!

    10:30 01.08.2026

  • 130 Ленче кремче

    6 2 Отговор
    Англосаксите воюват с Русия с украински ръце... Тия украинци ще излезнат по-прости и от макетата!

    10:32 01.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 нато-мушкато

    5 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    10:35 01.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Игнат Фидосенко

    2 1 Отговор
    Да са мислили като скандираха "москалях на щиках" ....сметката дойде и май руснаците тепърва започват.

    10:40 01.08.2026

  • 136 Вабното е

    1 3 Отговор
    Че руснаците си спечелиха врагове за стотици години

    10:42 01.08.2026

  • 137 Бесен - Язовец

    6 1 Отговор
    Само бой по окраинските фашисти слугите на синагогата

    10:42 01.08.2026

  • 138 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #132 от "Те на глупака":

    Така е, на глупаците като вас ви казаха, че раша е мощна държава.

    Коментиран от #140

    10:42 01.08.2026

  • 139 хмм

    3 0 Отговор
    Ударите срещу Киев били брутални, а какви бяха ударите на Киев срещу плажуващи деца и майки, срещу работници в куриерски фирми, срещу автобус с деца, срещу петролни рафинерии и танкери? Нима с действията си Киев не очакваше в отговор ожесточаване на военните действия от страна на Русия? Нима още с действията си срещу жителите на Донецк и Луганск не предизвикаха тази война? Елате да видите как се държат и какво правят укрите в България и тогава ще говорим що е то бруталност и арогантност.

    10:44 01.08.2026

  • 140 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #138 от "Хахахаха":

    На глупака му кажат Киев за 3 дни и той папагали, щот е просттт. 😄 А че Русия е мощна, се вижда от глупака изваден да тро.,ли срещу нея. Представяш ли си колко е отчаян фашизма на запад, да опре до глупак да троли срещу Русия? 😄

    10:46 01.08.2026

  • 141 Абе, честно

    3 4 Отговор
    Жал ми за хората и за безсмислената смърт на тия млади мъже в разцвета на силите си, но повече ми е жал за животинките. Докато хората осъзнават какво правят, животните не разбират защо им се случва всичко това!
    Путин да ги приключва, че разбеснелите се военолюбци да мирясат!
    А не знам, нате пробити манерки, коя посока ще поемат : изток или запад, или ще изветрим по клоните в именията им!

    10:46 01.08.2026

  • 142 ....

    2 4 Отговор
    Само бой, бой по фашистите.... после и тук...

    10:47 01.08.2026

  • 143 павела митова

    0 4 Отговор
    копай укрите

    10:49 01.08.2026

  • 144 Наказател

    4 0 Отговор
    Фашистите ще си получат заслуженото с лихвите .През есента политат украинските балистични ракети и от руските рафинерии ,заводи и ел. подстанции няма да остане нищо .

    10:51 01.08.2026

  • 145 az СВО Победа 81

    0 3 Отговор
    Накратко:

    1. Отлични резултати от снощните удари!

    2. Бие се системно и болезнено по военната машина на режима в Киев. Много от целите вече са били поразявани, някои дори многократно, но с оглед на мащабните им размери за доубиването им трябват системни удари, което и се наблюдава.

    10:51 01.08.2026

  • 146 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Русия дава в момента най много жертви от цялата война.около 1400 дневно.подобна касапница имаше само при бахмут.

    Коментиран от #148

    10:52 01.08.2026

  • 147 Ловци на бисери - от Факти

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп

    Кандидатът за Белия дом - искрено и лично за жените

    “ Когато си звезда, те (жените) ще ти позволят да го направиш. Да ги целуваш, сграбчваш. Всичко ти е позволено. Можеш да правиш каквото си поискаш „


    И при Путин е така, но при него се отнася за мъжете по традиционни ценности.

    10:53 01.08.2026

  • 148 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "стоян георгиев":

    винаги се цели в глупака!

    10:53 01.08.2026

  • 149 Хи хи хи

    0 1 Отговор
    ...ъпи усри
    Търсихте си го
    Предупредиха ви
    Обещаха ви възмездие........
    Сега осополивени хленчите ???!

    10:53 01.08.2026

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