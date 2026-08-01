„Адска нощ в Киев“: Сибиха зове за ПВО след брутални удари

През изминалото денонощие Русия подложи Украйна на ожесточен комбиниран обстрел, превръщайки нощта в столицата в истински ад.
На този фон ситуацията по фронтовите линии остава критична, с безпрецедентен брой сблъсъци в източните части на страната и огромни загуби за окупационните сили.
Киев под балистичен обстрел: Сибиха настоява за незабавна помощ
Външният министър на Украйна Андрий Сибиха определи ситуацията в столицата като „адска нощ в Киев“ след поредната вълна от руски удари с балистични ракети. Сибиха подчерта спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана (ПВО) на страната, отбелязвайки, че бързината на доставките от западните партньори е критична за спасяването на човешки животи. Според официални доклади, цитирани от Ukrinform, атаката е нанесла сериозни щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура., загиналите са най-малко девет, а ранените над двадесет.
Десетки жертви и ранени в Херсонска, Днепропетровск и Донецк
Руските сили засилиха терора над цивилното население в южните и източните региони:
- Херсонска област: При масирани артилерийски атаки и удари с дронове руснаци убиха един човек и раниха други 29 жители. Нанесени са тежки материални щети по десетки многоетажни и частни домове, съобщават от местната администрация пред mezha.net.
- Днепропетровска и Донецка области: През последните 24 часа в тези два региона руснаци убиха един човек и раниха десет други при постоянни обстрели над населени места.
130 битки на фронта: Покровският сектор е под най-голям натиск
По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувани от Ukrainska Pravda, през денонощието на линията на съприкосновение са регистрирани общо 130 бойни сблъсъка. По-голямата част от тях са се случили в Покровския сектор, където украинските защитници продължават да отбиват интензивни руски щурмове и да удържат позициите си при изключително тежки условия.
Рекорден брой неутрализирани окупатори
Въпреки засиления натиск, Силите за отбрана на Украйна демонстрират висока ефективност. През изминалите 24 часа те успешно са неутрализирали още 1470 руски окупатори. Унищожено е и голямо количество вражеска техника, включително артилерийски системи и специализирани превозни средства, предава информационният портал Defense Express.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Мисит
09:37 01.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Герги
Коментиран от #10, #27, #105
09:38 01.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Герги
До коментар #6 от "Герги":Няма утре, няма вчера. Има днес. А днес бандерлогите гинат като въшки. Всички при Утепан Бандера.
09:40 01.08.2026
11 НАГЛИЯ
Коментиран от #41, #72
09:40 01.08.2026
12 Малко прекалихте преди това
Коментиран от #37
09:40 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 милене не вмъквай дезинформация
често намекваш за загуби а Русия продължава да мачка
Коментиран от #66
09:41 01.08.2026
15 Къде си ве, луд?
До коментар #8 от "Руснаков":Днеска ще квичиш много.
09:41 01.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Баце
Добре поне, че Брендо мотивира клоуна ви, та да има нещо весело в цялата нелепа ситуация.
Коментиран от #32
09:44 01.08.2026
18 следва глутницата гладни чакали от ЕС
До коментар #1 от "Морски":барабар с русофободебилните цъкачи на копейки
да бъдат изпратени безплатно да работят в сибир
09:44 01.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ъъъ
Да напомним на другаря Сибиха, че до операция " Паяжина", Киев беше щаден и нямаше бомбардировки.... Там живота си течеше нормално, нямаше лов на хора по улиците както в други градове, нощните клубове се пукаха по шевовете от млади хора.... Все едно Киев беше в Полша, а не в Украйна. Само че лоши "приятели" им дадоха лоши съвети и сме там, където сме - рашките разрушиха Киев, който през зимата ще бъде необитаем.
09:46 01.08.2026
21 Зелениз род
До коментар #2 от "Пич":Това е само за да има месо за месомелачката, а и исторически шляхтата няма повод да ни харесва, така де има защо.
09:46 01.08.2026
22 Удри
09:47 01.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Овчар
09:48 01.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Брендо
До коментар #6 от "Герги":Гошее, фентанила води до летален край, запри го дорде е време. Ела, за тебе специална лятна оферта -35%.
09:48 01.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А какви времена бяха...
Даваха видеа,как нощните барове и дискотеки в Киев работят препълнени, на пълни обороти,а на фронта умираха хора...
09:49 01.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хаха
09:50 01.08.2026
32 Сатана Z
До коментар #17 от "Баце":Това не е езотеричен форум. Моля да не се цитират извратени Сатани.
09:50 01.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И по-мощни ще стават ударите
09:51 01.08.2026
35 Ъъъ
До коментар #26 от "Ъъъъ":Не драги... Просто заводите "Артьом" и "Буревестник", които бяха унищожени след тази атака са в райони с цивилно население. А що са там, питай Сибиха... 🤷
09:51 01.08.2026
36 Рашите не се интересуват от България
До коментар #30 от "Хахахаха":но вие безродниците много се интересувате да унищожите България!
09:51 01.08.2026
37 Хахахаха
До коментар #12 от "Малко прекалихте преди това":Защо рашата удря по цивилното население ми шо? За да всява терор ли?
Коментиран от #47
09:52 01.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 А може би
До коментар #11 от "НАГЛИЯ":Дума има, мозък няма
09:52 01.08.2026
42 А къде са Урсула, Калас и Мерц...?!
До коментар #28 от "Адска нощ в Киев":Да ,,помогнат" с някое и друго заучено клише...?!
Например :
,,Ще помагаме на Украйна,толкова,колкото е необходимо!"...!
Коментиран от #88
09:52 01.08.2026
43 Неман
До коментар #38 от "Неман":Украйна КАПОТ.
09:53 01.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пропагандата
До коментар #33 от "1470 неутрализирани окупатора":винаги се цели в глупака!
09:53 01.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Защо
До коментар #37 от "Хахахаха":фашистка Украйна опря до глупави тролеи. Ами защото лъжата и пропагандата е символ на безсилие, отчаяност и падението!
09:54 01.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 факуса
09:55 01.08.2026
51 Не ти е смешно
До коментар #48 от "Хахахаха":Твоето е смях през сълзи.
Коментиран от #57
09:55 01.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Адска нощ в Киев
09:57 01.08.2026
55 Механик
Крият се като полски мишки и не могат да мъцнат. Щото нямат интелект дори да продумат и да кажат нещо ново.
Коментиран от #103
09:57 01.08.2026
56 Всеки ден ще така
До коментар #1 от "Морски":До разпада на Мордор
09:57 01.08.2026
57 Хахахаха
До коментар #51 от "Не ти е смешно":Хитлер също е имал подкрепа, както сега тупин. Но подкрепящите също са си фашисти, да знаеш! Хитлер е избивал евреи при нацизма, така вие сега искате убийства на украинци? Какво ви прави по-различни от нацистка Германия копейки?
09:58 01.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Уха
09:59 01.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ъъъ
До коментар #44 от "Хахахаха":"Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията...."
Държавата, която е водила най-много войни без нито веднъж да е била нападана е САЩ! Тези са "воювали" по някакъв начин в 234 от общо 250 години съществуване.... Само някакви си 16 години не са били в govната....Дори и сега воюват с държава, която е на 10 000 километра от границите им.... И май наистина щеше да е по-добре, ако Колумб ги беше подминал по онова време.... 🤔
Коментиран от #82, #96
10:01 01.08.2026
64 Антирашист 2019
До коментар #1 от "Морски":Няма насита рашисткия режим в просия ! Пусин не се интересува от броя жертви !
10:01 01.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Много
До коментар #14 от "милене не вмъквай дезинформация":си прав.Този ръб постоянно си пише неверни новини.Познавам го,много комплексиран и злобен човек. Наглед.
10:02 01.08.2026
67 Много им знаеха човките
10:02 01.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Адска нощ в Киев
10:04 01.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Интензитета на бомбежа се увеличава
10:06 01.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Пей ми Пенке ле
До коментар #72 от "Антирашист 2020":Кой ли те слуша?
10:07 01.08.2026
78 ВЕСЕЛЯК
Курск още ли го държите? Изградихте ли там така желаната от вас капиталиситческа република?
Само си нямате на идея какво ви чака. Това от тази нощ е нищо.
Коментиран от #94
10:07 01.08.2026
79 Къде си ве, луд?
До коментар #76 от "Пацуула е тук.":Къде си ве, луд?
10:07 01.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Хахахаха
До коментар #63 от "Ъъъ":А ти знаеш ли колко войни са водили рашите бе копейка? Преди Украйна бяха Грузия и Чечня и това е само при управлението на тупин. Сега са от 2014 година в Украйна.
Коментиран от #87, #107
10:08 01.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 СЛУШАЙ МОЯТА КОМАНДА!
10:09 01.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Къде си ве, луд?
До коментар #82 от "Хахахаха":Къде си ве, луд?
10:10 01.08.2026
88 Обективен
До коментар #42 от "А къде са Урсула, Калас и Мерц...?!":Ако така продължи, явно вече не е необходимо. Това не е ясно само на еднорозите и хоноруваният планктон.
10:10 01.08.2026
89 Къде си ве, луд?
До коментар #83 от "Антирашист 2022":Къде си ве, луд?
10:10 01.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Сибиха е заявил
Западната преса то осмива тотално
10:10 01.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Как е Новозеленск
До коментар #78 от "ВЕСЕЛЯК":със старо име Москва?
10:10 01.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Хахахаха
До коментар #63 от "Ъъъ":Руска федерация (след 1991)Приднестровски конфликт (1992)Гражданска война в Грузия и Абхазия (1992–1993)Гражданска война в Таджикистан (1992–1997)Първа чеченска война (1994–1996)Война в Дагестан (1999)Втора чеченска война (1999–2009)Руско-грузинска война (2008)Анексиране на Крим и конфликт в Донбас (2014)Военна интервенция в Сирия (2015–понастоящем)Пълномащабна инвазия в Украйна (2022–понастоящем)
10:11 01.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ликвидирани са
До коментар #91 от "Цеко, Лесичери":На Най....
Два военни завода в Кийиф заминаха от корен на кино от 6 до 5
9 области са пълен капут.
3 кораба с оръжие при влизане в Одеса са опраскани
10:13 01.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Стоенчо Гергиев
До коментар #55 от "Механик":Ами още не са ни спуснали опорките, а и не е сигурно ще има ли вече хонорар, за това си седим и чакаме да дойдат лиШчетата и преглеждаме Джобс-а. Ив. Мирчев и той сви щатовете и усещаме кризата в клуба на богатите.
10:14 01.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ами сега
До коментар #6 от "Герги":" През изминалите 24 часа те успешно са неутрализирали още 1470 руски окупатори. "
Руснаците загиват, а украинците киборги ?
То при предаването на телата се разбира съотношението на броя загинали украинци и руснаци, май е 1 към 30.
А зелкин в интервю изнесе данните, че загиналият украинци 50 000, нищо , че през февруари пак в интервю каза, че са 55 000.
Украйна успя да възкреси поне
5 000 украинци.
Коментиран от #125
10:14 01.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Пич ( истинският )
До коментар #102 от "Пич":Защо ми е компрес, като непрекъснато търчиш да го цункаш, за да му мине?
10:16 01.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
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116 Ла Пай Го
До коментар #112 от "Луганск":Со По Лив
10:18 01.08.2026
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118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Днес укротрола найстина ще пукяся
10:19 01.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Хахахаха
До коментар #112 от "Луганск":От кога чакам да направят копейките на втори Донбас. Защото путинизма се лекува само с руски мир!
10:20 01.08.2026
122 Без име
10:21 01.08.2026
123 Ъъъ
10:21 01.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Ъъъ
До коментар #105 от "Ами сега":"Руснаците загиват, а украинците киборги ?"
Те възкръсват като Феникси от пепелта.... През февруари Зеления каза, че са загубили 55 000 войници, а през юли станаха 50 000......🤣
10:24 01.08.2026
126 3елю
10:24 01.08.2026
127 Хохо Бохо
10:25 01.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Още по -лошо ги чака
Зеленски го милааха, като послушно куче и той си повярва, че е водач га глутницата!
Сега ще вие пак за помощ!
10:30 01.08.2026
130 Ленче кремче
10:32 01.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 нато-мушкато
10:35 01.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Игнат Фидосенко
10:40 01.08.2026
136 Вабното е
10:42 01.08.2026
137 Бесен - Язовец
10:42 01.08.2026
138 Хахахаха
До коментар #132 от "Те на глупака":Така е, на глупаците като вас ви казаха, че раша е мощна държава.
Коментиран от #140
10:42 01.08.2026
139 хмм
10:44 01.08.2026
140 Така е
До коментар #138 от "Хахахаха":На глупака му кажат Киев за 3 дни и той папагали, щот е просттт. 😄 А че Русия е мощна, се вижда от глупака изваден да тро.,ли срещу нея. Представяш ли си колко е отчаян фашизма на запад, да опре до глупак да троли срещу Русия? 😄
10:46 01.08.2026
141 Абе, честно
Путин да ги приключва, че разбеснелите се военолюбци да мирясат!
А не знам, нате пробити манерки, коя посока ще поемат : изток или запад, или ще изветрим по клоните в именията им!
10:46 01.08.2026
142 ....
10:47 01.08.2026
143 павела митова
10:49 01.08.2026
144 Наказател
10:51 01.08.2026
145 az СВО Победа 81
1. Отлични резултати от снощните удари!
2. Бие се системно и болезнено по военната машина на режима в Киев. Много от целите вече са били поразявани, някои дори многократно, но с оглед на мащабните им размери за доубиването им трябват системни удари, което и се наблюдава.
10:51 01.08.2026
146 стоян георгиев
Коментиран от #148
10:52 01.08.2026
147 Ловци на бисери - от Факти
Кандидатът за Белия дом - искрено и лично за жените
“ Когато си звезда, те (жените) ще ти позволят да го направиш. Да ги целуваш, сграбчваш. Всичко ти е позволено. Можеш да правиш каквото си поискаш „
И при Путин е така, но при него се отнася за мъжете по традиционни ценности.
10:53 01.08.2026
148 Пропагандата
До коментар #146 от "стоян георгиев":винаги се цели в глупака!
10:53 01.08.2026
149 Хи хи хи
Търсихте си го
Предупредиха ви
Обещаха ви възмездие........
Сега осополивени хленчите ???!
10:53 01.08.2026