Тръмп отмени голям удар по Иран след молба от Близкия изток

В драматичен обрат в ранните часове на 2 август, президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че отменя подготвяния масиран военен удар срещу Иран.

Решението идва броени часове преди очакваното начало на една от най-тежките бомбардировъчни кампании, насочена срещу иранската енергийна инфраструктура. По информация на водещи световни медии, обратът е факт след интензивни дипломатически усилия от страна на държави в Близкия изток.

В официално изявление в своята социална мрежа Truth Social, американският лидер разкри детайли зад решението си. Според неговите думи, САЩ са били в пълна бойна готовност да демонстрират военна мощ на нива, невиждани от Втората световна война насам. „Бяхме помолени от Иран и други близки източни страни да се въздържим от атака, тъй като параметрите на бъдеща сделка вече са договорени“, написа Тръмп.

Условията на Тръмп: Отваряне на Ормузкия проток и край на ядрената заплаха

Спирането на военните действия обаче остава под условие за бързо постигане на окончателно споразумение. Белият дом настоява за незабавното изпълнение на ключови ангажименти от страна на Техеран:

Пълно отваряне на Ормузкия проток : Възстановяване на свободното преминаване на търговски кораби през най-критичния петролен маршрут в света.

: Възстановяване на свободното преминаване на търговски кораби през най-критичния петролен маршрут в света. Ликвидиране на ядрената заплаха : Пълно прекратяване на иранските амбиции за придобиване на ядрено оръжие.

: Пълно прекратяване на иранските амбиции за придобиване на ядрено оръжие. Бързи преговори: Договорът трябва да бъде финализиран в кратки срокове, за да се избегне подновяване на ударите.

Американският президент добави, че държавата Израел също се присъединява към този ангажимент за временно прекратяване на огъня. До момента от официален Техеран няма директен публичен отговор на думите на Тръмп, въпреки че по-рано иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че всяка агресия ще срещне пропорционален отговор.

Натискът от Саудитска Арабия и петролната криза

Дипломатически източници посочват, че ключова роля за деескалацията е изиграл саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Според Axios, принцът е провел спешен телефонен разговор с Тръмп, призовавайки го да отмени въздушните рейдове и да се върне на масата за преговори.

Опасенията от глобален икономически колапс се засилиха, след като световните цени на петрола скочиха рязко през последните седмици вследствие на петмесечния конфликт. Предишното временно примирие от юни се разпадна, след като Иран поднови атаките срещу търговското корабоплаване. Това принуди Държавния департамент на САЩ да издаде спешни предупреждения за сигурност към американските граждани в 10 страни от региона. Ситуацията тази сутрин остава критична, докато дипломатите се опитват да превърнат договорената рамка в постоянно споразумение.