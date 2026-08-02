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Тръмп отмени голям удар по Иран след молба от Близкия изток

Тръмп отмени голям удар по Иран след молба от Близкия изток

2 Август, 2026 06:47, обновена 2 Август, 2026 06:53 1 340 17

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  • иран-
  • саудитска арабия-
  • дипломация

Американският президент обяви изненадващо спиране на планираната мащабна военна операция срещу Техеран, след като регионални лидери съгласуваха основните параметри за потенциално мирно споразумение

Тръмп отмени голям удар по Иран след молба от Близкия изток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В драматичен обрат в ранните часове на 2 август, президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че отменя подготвяния масиран военен удар срещу Иран.

Решението идва броени часове преди очакваното начало на една от най-тежките бомбардировъчни кампании, насочена срещу иранската енергийна инфраструктура. По информация на водещи световни медии, обратът е факт след интензивни дипломатически усилия от страна на държави в Близкия изток.

В официално изявление в своята социална мрежа Truth Social, американският лидер разкри детайли зад решението си. Според неговите думи, САЩ са били в пълна бойна готовност да демонстрират военна мощ на нива, невиждани от Втората световна война насам. „Бяхме помолени от Иран и други близки източни страни да се въздържим от атака, тъй като параметрите на бъдеща сделка вече са договорени“, написа Тръмп.

Условията на Тръмп: Отваряне на Ормузкия проток и край на ядрената заплаха

Спирането на военните действия обаче остава под условие за бързо постигане на окончателно споразумение. Белият дом настоява за незабавното изпълнение на ключови ангажименти от страна на Техеран:

  • Пълно отваряне на Ормузкия проток: Възстановяване на свободното преминаване на търговски кораби през най-критичния петролен маршрут в света.
  • Ликвидиране на ядрената заплаха: Пълно прекратяване на иранските амбиции за придобиване на ядрено оръжие.
  • Бързи преговори: Договорът трябва да бъде финализиран в кратки срокове, за да се избегне подновяване на ударите.

Американският президент добави, че държавата Израел също се присъединява към този ангажимент за временно прекратяване на огъня. До момента от официален Техеран няма директен публичен отговор на думите на Тръмп, въпреки че по-рано иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че всяка агресия ще срещне пропорционален отговор.

Натискът от Саудитска Арабия и петролната криза

Дипломатически източници посочват, че ключова роля за деескалацията е изиграл саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Според Axios, принцът е провел спешен телефонен разговор с Тръмп, призовавайки го да отмени въздушните рейдове и да се върне на масата за преговори.

Опасенията от глобален икономически колапс се засилиха, след като световните цени на петрола скочиха рязко през последните седмици вследствие на петмесечния конфликт. Предишното временно примирие от юни се разпадна, след като Иран поднови атаките срещу търговското корабоплаване. Това принуди Държавния департамент на САЩ да издаде спешни предупреждения за сигурност към американските граждани в 10 страни от региона. Ситуацията тази сутрин остава критична, докато дипломатите се опитват да превърнат договорената рамка в постоянно споразумение.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    18 4 Отговор
    Тоя едно говори друго прави, като Мунчо.

    Коментиран от #3, #15

    07:04 02.08.2026

  • 2 Петричката леля

    4 12 Отговор
    На бате Дони му е жал за иранския народ, а не за иранската военна хунта. Икономическите последици също са много важни.

    Коментиран от #12

    07:07 02.08.2026

  • 3 Една

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    зодия са , че и Боко .

    07:08 02.08.2026

  • 4 1234567890

    2 0 Отговор
    Мохамед бин Салман

    07:11 02.08.2026

  • 5 Ъъъ

    15 1 Отговор
    "Бяхме помолени от Иран...."

    Тук вече спрях да чета... Колко пъти сме чували тази лъжа? 🤣

    07:12 02.08.2026

  • 6 ТОЯ СЪЩИЯ

    13 4 Отговор
    ЦИРКАДЖИЯ КАТО ЗЕЛЕНЧУКА

    07:13 02.08.2026

  • 7 Нов цирк

    14 1 Отговор
    Тръмп пак го играе шут. Вече никой не му вярва.

    07:14 02.08.2026

  • 8 Куку

    7 0 Отговор
    В предизборната си компания Тръмп обеща че няма да има войни

    07:17 02.08.2026

  • 9 Гресдер

    8 1 Отговор
    Децата в детската градина са по постоянни в намеренията си. Това нещо е терминално болно в главата

    07:19 02.08.2026

  • 10 Вижте от Бусманци

    4 1 Отговор
    Не е добре човеко.

    07:21 02.08.2026

  • 11 Мишел

    5 1 Отговор
    Няма големи удари на САЩ, има големи приказки на Тръмп. САЩ свършиха боеприпасите. А да искат на заем от Иран някак си е неудобно.

    07:24 02.08.2026

  • 12 Бате ти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петричката леля":

    Дони не знае на кой свят е! За нищо не му е жал.

    07:28 02.08.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЕВАЛАКИС ДОНАЛД ДЪК👑
    САМО ТАКА....
    БЕЗ КРАЙНА МЪКА
    ОТ КОЛКОТО КРАЙ НА МЪКИТЕ...😀

    07:30 02.08.2026

  • 14 царецд

    0 0 Отговор
    3 милиарда долара е платил Дони на Иран по настояване на иранците и за да могат да го допуснат за разговори. 3 милиарда долара е платил глоба, а иначе се прави на мъж. Друг е въпроса че с тези "войни" американските крадци от целия свят ограбиха трилиони долари. В деня в които ще нападат купуват в деня в които ще си почиват продават. Всеки им плаща от джоба си сметката. Типични бандити и разбойници, облечени като миролюбци. Иран обаче им начупи гагите. Слава на Господ Иисус Христос и цените в америка са високи. И те ще си платят за паленето на войни, няма да им се размине.

    07:36 02.08.2026

  • 15 Мунчо баща ти ли се казва

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    или гальовно наричате така Мирчев във вашата гей дружинка?

    07:36 02.08.2026

  • 16 на лафче с дядо Дони

    0 0 Отговор
    За малко да ги почна но се спрях изведнъж защото сте много готини.Искате да много да разговаряте с мен и да се снимате но аз решавам дали ще стане това.Не ме молете отчаяно с гласове в главата ми.Ние сме най могъщите защото съм начело на медийното шоу.Има и още....

    07:38 02.08.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Силно се съмнявам, Иран да е помолил Рижото ПСЕ...

    07:40 02.08.2026