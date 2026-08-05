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CNN: САЩ са изчерпали 80% от ракетите THAAD и 50% от Patriot

CNN: САЩ са изчерпали 80% от ракетите THAAD и 50% от Patriot

5 Август, 2026 03:09, обновена 5 Август, 2026 03:15 747 10

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Войната в Близкия изток изпразни складовете на Пентагона; командири предупреждават за заплаха от Китай

CNN: САЩ са изчерпали 80% от ракетите THAAD и 50% от Patriot - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са изправени пред безпрецедентна криза в националната си сигурност, след като интензивните военни действия изразходиха критична част от противовъздушната им отбрана.

Според нов доклад на военни източници пред CNN, арсеналът от прехващачи е спаднал до „опасно ниски нива“, ограничавайки способностите на Вашингтон за реакция при нов мащабен конфликт.

Числата на кризата: THAAD и Patriot на привършване

Данните от вътрешни оценки на Пентагона и независими анализи на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) разкриват мащаба на деплецията:

  • 80% от ракетите THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) вече са изстреляни, оставяйки глобалния капацитет на САЩ за балистична защита сериозно компрометиран.
  • Около 50% от запасите от Patriot са изразходвани в рамките на продължаващите въздушни и ракетни сблъсъци.
  • Близо половината от крилатите ракети Tomahawk, както и тактическите системи ATACMS и PrSM, също са почти напълно изчерпани от армията на САЩ.

Според материала на CNN, недостигът е станал ключов фактор за решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени допълнителни въздушни удари миналия уикенд, след като съюзниците от Персийския залив изразиха силни опасения от ответен огън, който няма как да бъде неутрализиран.

Години за възстановяване на производството

Военни анализатори алармират, че съвременната отбранителна индустрия на САЩ не притежава капацитет за бързо преоборудване. В момента Пентагонът получава средно едва по 20 нови ракети Patriot и 15 ракети Tomahawk на месец. Според експерти от CSIS, възстановяването на запасите от THAAD до нивата отпреди конфликта ще отнеме най-малко три години.

Стратегическият риск се пренася извън Близкия изток. Висши генерали от Обединения комитет на началник-щабовете частно предупреждават, че оголването на противоракетния щит поставя САЩ в изключително уязвима позиция при евентуална ескалация с Китай в Индо-Тихоокеанския регион или нови заплахи от Северна Корея и Русия.

Въпреки кризисните доклади, говорителят на Белия дом Анна Кели заяви пред медиите, че страната разполага с „напълно достатъчно боеприпаси за постигане на стратегическите цели на президента“, а Пентагонът вече е сключил извънредни договори за ускоряване на производството на ракетни двигатели.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    6 0 Отговор
    Тази информация ако е вярна зелю направо да вдига белия байряк и да бяга ..!

    03:20 05.08.2026

  • 2 Много хубаво

    4 0 Отговор
    Поне няма да има и за бандеровския режим!

    03:23 05.08.2026

  • 3 СЕГА Е МОМЕНТА КЪТИН ДА

    3 0 Отговор
    АТАКУВА УСА КОЯТО Е ПО БЕЛИ ГАЩИ. ГОЛЕЕЕЕМИ ПИСЪЦИ ША ИМА...

    03:29 05.08.2026

  • 4 Госあ

    5 0 Отговор
    колос на глинени крака. А се репчат на целия свят !

    Коментиран от #9

    03:33 05.08.2026

  • 5 Капейчо

    0 2 Отговор
    След малко ще започна да се радвам. Но първо трябва да разбера за какво става дума.

    03:55 05.08.2026

  • 6 Хаха

    2 0 Отговор
    ... и резултата ... нулееевв...

    03:58 05.08.2026

  • 7 Хмм

    3 0 Отговор
    какви са тези нови заплахи от Русия и Северна Корея?

    04:04 05.08.2026

  • 8 Хе, кво стана

    2 0 Отговор
    С "предимствата на пазарната им иконамика..:? Тези не са способни набързо даже и оръжия да произведат, които отдавна са разработени. И кво? Капитализма падна пред социализма на Китай и Северна Корея? Тия произвеждат като луди оръжия и боеприпаси и Китай само за месец може да ги затрупа с милиони дронове. Вече имат и войници - роботи с ии. Оказа се соца ги бие и по възможности на армиите и военни производства? И без банани също си могат?

    05:12 05.08.2026

  • 9 Може, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Едни афганистански селяни по джапанки ги утрепаха и тия позорно избягаха. А сега Иран ще ги довърши.

    05:17 05.08.2026

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    05:40 05.08.2026