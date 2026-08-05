CNN: САЩ са изчерпали 80% от ракетите THAAD и 50% от Patriot

Съединените щати са изправени пред безпрецедентна криза в националната си сигурност, след като интензивните военни действия изразходиха критична част от противовъздушната им отбрана.

Според нов доклад на военни източници пред CNN, арсеналът от прехващачи е спаднал до „опасно ниски нива“, ограничавайки способностите на Вашингтон за реакция при нов мащабен конфликт.

Числата на кризата: THAAD и Patriot на привършване

Данните от вътрешни оценки на Пентагона и независими анализи на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) разкриват мащаба на деплецията:

80% от ракетите THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) вече са изстреляни, оставяйки глобалния капацитет на САЩ за балистична защита сериозно компрометиран.

(Terminal High Altitude Area Defense) вече са изстреляни, оставяйки глобалния капацитет на САЩ за балистична защита сериозно компрометиран. Около 50% от запасите от Patriot са изразходвани в рамките на продължаващите въздушни и ракетни сблъсъци.

са изразходвани в рамките на продължаващите въздушни и ракетни сблъсъци. Близо половината от крилатите ракети Tomahawk, както и тактическите системи ATACMS и PrSM, също са почти напълно изчерпани от армията на САЩ.

Според материала на CNN, недостигът е станал ключов фактор за решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени допълнителни въздушни удари миналия уикенд, след като съюзниците от Персийския залив изразиха силни опасения от ответен огън, който няма как да бъде неутрализиран.

Години за възстановяване на производството

Военни анализатори алармират, че съвременната отбранителна индустрия на САЩ не притежава капацитет за бързо преоборудване. В момента Пентагонът получава средно едва по 20 нови ракети Patriot и 15 ракети Tomahawk на месец. Според експерти от CSIS, възстановяването на запасите от THAAD до нивата отпреди конфликта ще отнеме най-малко три години.

Стратегическият риск се пренася извън Близкия изток. Висши генерали от Обединения комитет на началник-щабовете частно предупреждават, че оголването на противоракетния щит поставя САЩ в изключително уязвима позиция при евентуална ескалация с Китай в Индо-Тихоокеанския регион или нови заплахи от Северна Корея и Русия.

Въпреки кризисните доклади, говорителят на Белия дом Анна Кели заяви пред медиите, че страната разполага с „напълно достатъчно боеприпаси за постигане на стратегическите цели на президента“, а Пентагонът вече е сключил извънредни договори за ускоряване на производството на ракетни двигатели.