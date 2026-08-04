Асим Адемов: Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов

Даниел Вълчев се обърнал към суверена и му заявил, че няма да се кандидатира за президент. Което е добре в случая, поне на мен ми олекна. Toва написа в социалните мрежи бивши евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов, цитиран от "Фокус". Той обяви своята номинация за десен кандидат-президент:

"За всички дясномислещи хора е ясно, че само един общ кандидат на дясното пространство може да спре Румен Радев да получи всичко на тепсия. Той получи и ще получи още, но поне да не му дадем и президентството. Според мен има един единствен човек, който може да обедини десните и полудесните партии, само той може да обедини ГЕРБ, СДС, Синя България, ДБ и всички безпартийни демократи, на които им е скъп европейският ни път на развитие, на които не им се иска в България властта да се даде в ръцете на един единствен човек, дистрибутор на руските интереси в страната ни. И този човек е Петър Стоянов!", написа той.

Адемов определи Стоянов като "изявен патриот, европеец, демократ, разпознаваем в страната и света".

"Разбира се това е моето мнение, нямам представа дали би се съгласил, но си струва да се опитат да го убедят. За него бих гласувал и с хартиена бюлетина, и с машина, и без ден за размисъл", заключи той.