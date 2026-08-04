Асим Адемов: Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов

Даниел Вълчев се обърнал към суверена и му заявил, че няма да се кандидатира за президент. Което е добре в случая, поне на мен ми олекна. Toва написа в социалните мрежи бивши евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов, цитиран от "Фокус". Той обяви своята номинация за десен кандидат-президент:
"За всички дясномислещи хора е ясно, че само един общ кандидат на дясното пространство може да спре Румен Радев да получи всичко на тепсия. Той получи и ще получи още, но поне да не му дадем и президентството. Според мен има един единствен човек, който може да обедини десните и полудесните партии, само той може да обедини ГЕРБ, СДС, Синя България, ДБ и всички безпартийни демократи, на които им е скъп европейският ни път на развитие, на които не им се иска в България властта да се даде в ръцете на един единствен човек, дистрибутор на руските интереси в страната ни. И този човек е Петър Стоянов!", написа той.
Адемов определи Стоянов като "изявен патриот, европеец, демократ, разпознаваем в страната и света".
"Разбира се това е моето мнение, нямам представа дали би се съгласил, но си струва да се опитат да го убедят. За него бих гласувал и с хартиена бюлетина, и с машина, и без ден за размисъл", заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #41, #81, #123
16:34 04.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #27, #135
16:36 04.08.2026
3 честен ционист
16:37 04.08.2026
4 Хммм
16:39 04.08.2026
5 Гад Заяви
16:39 04.08.2026
6 хехе
16:42 04.08.2026
7 Горски
16:42 04.08.2026
8 Лост
16:43 04.08.2026
9 Този
16:44 04.08.2026
10 БеГемот
16:45 04.08.2026
11 Не може и той
16:45 04.08.2026
12 Гласът
Коментиран от #18, #23
16:45 04.08.2026
13 Време е
16:46 04.08.2026
14 стоян георгиев
16:46 04.08.2026
15 Силвия Великова бнр
16:46 04.08.2026
16 Все тая
16:47 04.08.2026
17 Вън
16:47 04.08.2026
18 снимка на петър стоянов
До коментар #12 от "Гласът":как сте уфси,и пак да гласувате за кадри на бкп,както го правите вече 36г!
16:47 04.08.2026
19 аре не дрънкайте глупости бре шматки
.. и Йотова знае че ще загуби от него още на първи тур и това е Николай Симеонов Малинов !
16:48 04.08.2026
20 Тоя надмина и нинова
Известно е защо
16:49 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 баба вюна
16:50 04.08.2026
23 Иди отова
До коментар #12 от "Гласът":е много гнусна и нагла .Лъже за всичко като дърта циганка.
16:50 04.08.2026
24 гошо
16:50 04.08.2026
25 Имайте милост бре
16:50 04.08.2026
26 Какъв
16:50 04.08.2026
27 големдебил
До коментар #2 от "Овчар":А сегашната кобила с костюмчета за стотици евро я приемаш?
16:51 04.08.2026
28 Ха, ха, ха
16:51 04.08.2026
29 Николай Симеонов Малинов
16:51 04.08.2026
30 Някой
Коментиран от #48
16:52 04.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Боооже мили.
16:53 04.08.2026
33 Гай Турий
Коментиран от #67
16:53 04.08.2026
34 Тити на Кака
16:55 04.08.2026
35 Ужас
16:56 04.08.2026
36 Лявото
16:56 04.08.2026
37 Следващия президент
16:57 04.08.2026
38 Днес окончателно ги разкриха мунчо пеев
ПЕЕВСКИ е финансирал кампанията на Румен Радев в Троян през Мондешки!
Разследването на ГълъбГейт осветли връзките между Копринков и Пеевски. През изминалите дни в хода на разследването получихме информация, че Мондешки (публично известни са връзките му с Пеевски) е финансирал кампанията на Румен Радев през Копринков в Община Троян! Разполагаме със свидетелски показания и доказателства. Освен конкретна сума, която Мондешки е дал на Копринков за партията по време на кампанията, за реклама на Прогресивна България са използвани билбордовете собственост на Мондешки, което не може да се скрие. Снимките на рекламните винили на билбордовете на Мондешки с лика на Румен Радев не могат да бъдат изтрити от интернет!
Колаборацията между Радев и Пеевски минава през техните бригадири Мондешки и Копринков и тя не се изчерпва само с финанси за изборите. Става дума за влияние и власт на Пеевски в партията на Румен Радев, което се осигурявва от Копринков.
Доказателствата.
На 06.08.2026г. в Троян предстои учредяване на общинска структура и избор на председател на Прогресивна България. Кандидат за общински ръководител на партията с протекциите на Копринков е Стела Маринова (на втората снимка след Копринков) Стела Маринова е главната счетоводителка на Мондешки! Това е видно от елементарна справка в интернет, къдета нейното име излиза на сайта на завод Елпром гр. Троян, като главен счетоводител (снимка 3) Завода е официално собственост на Младен Мондешки – брат
16:57 04.08.2026
39 Чапай
17:01 04.08.2026
40 Хм…
Коментиран от #43
17:01 04.08.2026
41 Пешо
До коментар #1 от "Помак":Ужасттт
17:02 04.08.2026
42 Само Пешо
17:03 04.08.2026
43 Сега
До коментар #40 от "Хм…":на 76;ли е ?
Коментиран от #61, #66
17:03 04.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А, защо не...
17:04 04.08.2026
46 Тъкмо
17:04 04.08.2026
47 666
17:04 04.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ---------------
17:05 04.08.2026
50 Христо
17:06 04.08.2026
51 Миролюб
17:06 04.08.2026
52 ФАКТ
17:06 04.08.2026
53 Магаре да вържа, ще го изберете ...
17:06 04.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Идеален е
17:07 04.08.2026
56 Вече има една твърдо дясна
Доказани евроатлантици!
Не трябват други.
Комунешкото отроче Гюров да се оттегли сам в полза на Ненчев - Кирилова.
И да призове да се гласува за тях!
17:07 04.08.2026
57 Като сме на конска вълна, та да си кажа
Трябва да е привлекателна, за да гласуват за нея мъжете, но не прекалено, за да не я намразят жените. Да не е твърде млада, за да не я намразят старите, но и да не е толкова стара, че да ѝ се подиграват младите. Да е добре със Запада, но и да знае руски.”
17:07 04.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ненужна институция
17:08 04.08.2026
60 Става
Коментиран от #70
17:08 04.08.2026
61 Анонимен
До коментар #43 от "Сега":Роден е на 25 май 2952 година
17:08 04.08.2026
62 Къде ги вадите
Коментиран от #64
17:09 04.08.2026
63 Пламен
Българите не харесват умни и честни хора да ги управляват.
Българите искат мутри, фатмаци и дърти номенклатури като снахата на политбюро
Коментиран от #68
17:09 04.08.2026
64 Пламен
До коментар #62 от "Къде ги вадите":Йотова, нова новеничка ли е за теб...да те е.. у главата
Коментиран от #87, #89
17:10 04.08.2026
65 Лопата Орешник
17:10 04.08.2026
66 Не е, но мандатът му ще е от догодина
До коментар #43 от "Сега":И е пет години. Тоест 74+1+5=80
17:10 04.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ха ХаХа
До коментар #63 от "Пламен":Ти ли си умен и честен бе абдал ?
17:12 04.08.2026
69 БЕЙГИР СУРАТЛЪ
17:13 04.08.2026
70 ТИР
До коментар #60 от "Става":Както сме се устремили към дъното по ще ни подхожда магаре ,,;
17:13 04.08.2026
71 Бивши турски роби
17:13 04.08.2026
72 Гай Турий
А адмиралът до Пасито да си подава оставката, очевидно подчинен на еврЕоАтлантическия клуб и насоки. Недостойно присъствие на горд български шаф на отбрана. Представям си как един генерал Вазов преди 100 г. например би ли седнал така до тия??! Сигурно е презирал царя си по вазовски, като брат му поетът, написал за предателя на Тръновград.
17:13 04.08.2026
73 Някой си
17:14 04.08.2026
74 Бат Пешо
Това са Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
Радню се изприщва само като им чуе имената!
Навремето Радню бе в основата на разследването срещу Ненчев за полската връзка с МИГ 29.
Сега самият Радню пее същата песен, без всякакъв срам.
Ненчев има да му връща!
А Цвета е кошмарът на комуняците!
Гюров да се оттегля сам, да не разпилява десния вот!
17:14 04.08.2026
75 Хасковски каунь
17:15 04.08.2026
76 Пачо
Коментиран от #83, #85, #112
17:16 04.08.2026
77 Чичак
Тия тип хора винаги се ориентират бързо
17:16 04.08.2026
78 Исторически парк
17:17 04.08.2026
79 Валентин
17:17 04.08.2026
80 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
17:17 04.08.2026
81 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Помак":По бай тошево време беше по добре бе турчен
17:17 04.08.2026
82 УСА боклук
17:18 04.08.2026
83 Оня Шемет с коня
До коментар #76 от "Пачо":Ти луд ли си ⁉️⁉️⁉️😂🤣
17:18 04.08.2026
84 Бойко Българоубиец
17:18 04.08.2026
85 Кирил
До коментар #76 от "Пачо":Разбира се че са забравили....даже си вярват че Йотова е ново лице в политиката.
Удивителното е че на толкова малка територия има толкова много иди оти
17:19 04.08.2026
86 Петрова
Веднъж вече ни е вадил от криза, подобна на тази, която румен радев ни сготви с ДС-БКП
17:19 04.08.2026
87 И тя е същия г....бюр
До коментар #64 от "Пламен":Всички в министерства ,президентства след 1989г. на боклука !
17:19 04.08.2026
88 Перо
17:19 04.08.2026
89 Те е.....у
До коментар #64 от "Пламен":Дирника
17:20 04.08.2026
90 Кажи честно ... 🤣
Той е ! 🤣🤣🤣
17:20 04.08.2026
91 Да.........
17:21 04.08.2026
92 Двама боклука
17:21 04.08.2026
93 За инф.
17:23 04.08.2026
94 Нека г-н Адемов
17:24 04.08.2026
95 Да ама не
Коментиран от #106
17:24 04.08.2026
96 оня с коня
17:27 04.08.2026
97 идиоти вън
17:27 04.08.2026
98 Тези хорица
Коня няма нужда да петни пак отечеството.
17:27 04.08.2026
99 Смешник
17:28 04.08.2026
100 Ами да
Тоя два пъти спаси пловдивския Ботев от изпадане чрез превишаване на правомощията си. Корумпе
17:28 04.08.2026
101 Иван Асен
17:30 04.08.2026
102 костов
17:30 04.08.2026
103 Хохохо
17:30 04.08.2026
104 Реално
17:30 04.08.2026
105 Реалност
17:32 04.08.2026
106 Голям смях
До коментар #95 от "Да ама не":Да ама не! Ще бъде запомнен като мекере,предател на българските интереси!
17:32 04.08.2026
107 СУПЕР
РЕД РОДНИНА,РЕД МИЛИЦИОНЕР,,,,
17:34 04.08.2026
108 Брей
Не е вярна информацията, че Стоянов е агент Виктор !
17:37 04.08.2026
109 Аз пък предлагам Чехльо
17:38 04.08.2026
110 Нел
17:39 04.08.2026
111 Не на факти
17:39 04.08.2026
112 Нямаше да има гражданска война
До коментар #76 от "Пачо":но гарантирано щяхме да изметем с парцалите всички комунета. И нямае да се нароят псевдо "сини" демократи като коня и подобните му , дето ни е... майката за 5 поколения напред
17:40 04.08.2026
113 Правилно
17:41 04.08.2026
114 Ба бааааа
17:41 04.08.2026
115 Липсваха ни зъбите му
17:42 04.08.2026
116 От СДС
17:42 04.08.2026
117 Лена
17:42 04.08.2026
118 Сия
17:44 04.08.2026
119 Абе давайте ЧЕХЛЮ
17:47 04.08.2026
120 Поне
17:48 04.08.2026
121 Геро
17:48 04.08.2026
122 Кой бре Фернандел ли
17:49 04.08.2026
123 Много неолиберално и подвеждащо
До коментар #1 от "Помак":като първи коментар но аз съм син и в червата си от времето на синьото лъвче и големия митинг на Лъвов мост но за този никога повече няма да гласувам. Съюз на демократичните сили СДС глупости всякакви измислени абревиатури под формата на това което получихме от ти ми измислени герои работещи за себе си. Достатъчно ми лъгахте и последно този който сега е при тиквата. Не ставайте смешни защото бяхме млади и глупави и след като ни лъгахте толкова години поумяхме.
17:50 04.08.2026
124 Еее... трудно е верно
17:51 04.08.2026
125 ЧЕХЛЮ е добре
17:52 04.08.2026
126 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
17:53 04.08.2026
127 Русофила Малинов
17:55 04.08.2026
128 Наблюдател
17:55 04.08.2026
129 Всеки ръси естествен интелект
17:55 04.08.2026
130 Няма лошо
17:56 04.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 така, де
17:57 04.08.2026
133 Не! Никога!
17:58 04.08.2026
134 Няма баце ей
17:58 04.08.2026
135 Коце
До коментар #2 от "Овчар":Веднъж поднесе на тепсия президентството на Гоце, ако сега се кандидатира, ще бетонира и прогресивната му изгора.
17:59 04.08.2026
136 Пловдивчанин
18:01 04.08.2026
137 Запомнете го ей!
18:02 04.08.2026