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Асим Адемов: Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов

Асим Адемов: Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов

4 Август, 2026 16:25 1 799 137

  • асим адемов-
  • петър стоянов-
  • румен радев-
  • на тепсия-
  • общ кандидат-
  • дясно

"Разбира се това е моето мнение, нямам представа дали би се съгласил, но си струва да се опитат да го убедят. За него бих гласувал и с хартиена бюлетина, и с машина, и без ден за размисъл", заключи бившият евродепутат от ГЕРБ

Асим Адемов: Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Даниел Вълчев се обърнал към суверена и му заявил, че няма да се кандидатира за президент. Което е добре в случая, поне на мен ми олекна. Toва написа в социалните мрежи бивши евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов, цитиран от "Фокус". Той обяви своята номинация за десен кандидат-президент:

"За всички дясномислещи хора е ясно, че само един общ кандидат на дясното пространство може да спре Румен Радев да получи всичко на тепсия. Той получи и ще получи още, но поне да не му дадем и президентството. Според мен има един единствен човек, който може да обедини десните и полудесните партии, само той може да обедини ГЕРБ, СДС, Синя България, ДБ и всички безпартийни демократи, на които им е скъп европейският ни път на развитие, на които не им се иска в България властта да се даде в ръцете на един единствен човек, дистрибутор на руските интереси в страната ни. И този човек е Петър Стоянов!", написа той.

Адемов определи Стоянов като "изявен патриот, европеец, демократ, разпознаваем в страната и света".

"Разбира се това е моето мнение, нямам представа дали би се съгласил, но си струва да се опитат да го убедят. За него бих гласувал и с хартиена бюлетина, и с машина, и без ден за размисъл", заключи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    23 76 Отговор
    Съгласен . Няма нужда от връщане на комунизма .

    Коментиран от #41, #81, #123

    16:34 04.08.2026

  • 2 Овчар

    89 12 Отговор
    АаАа не този кон веднъж дърпа каруцата и знаем до къде я дръпна..!!

    Коментиран от #27, #135

    16:36 04.08.2026

  • 3 честен ционист

    43 16 Отговор
    Ама вие сериозно ли си мислите, че този декуративен пост президент ще просъществува още 3г?

    16:37 04.08.2026

  • 4 Хммм

    83 10 Отговор
    Явно Адамов е прекалил със слънцето. 🤔🤣🙄😅

    16:39 04.08.2026

  • 5 Гад Заяви

    74 10 Отговор
    Тоя провален изцвилен кон, антибългарин, изобщо не може да бъде наш президент. Криптоевреинът ционист е гушен на ционистка ясла, заселен в иудахасиендите в дълбокия тил на световните сатани - Швейцария. Тоя не е българин и няма да защитава нищо българско, освен да подсигурява в пълнота въжделенията на рептилското племе за нова родина в Южна Европа.

    16:39 04.08.2026

  • 6 хехе

    53 8 Отговор
    А защо не бойковото магаре плевела.

    16:42 04.08.2026

  • 7 Горски

    63 6 Отговор
    Пешо Коня още ли е жив? Някой помни ли президенството му с нещо друго освен с Мисия Лондон и с това дето даде оригиналната История на Паисий на гърците? Тоя герберски цървул кога си излежа присъдата за крадените тръби?Нека скоро играе карти с тиквун барселонов кюлчев мантинелов в пандиза,ако бай Ставри разреши. След Харизанов и трева не никне. Знаем дълбоката му биография. След като предложението е негово, то на Стоянов шансовете му клонят към НУЛА.

    16:42 04.08.2026

  • 8 Лост

    50 5 Отговор
    Пак погледнах датата.Ами не е първи април.

    16:43 04.08.2026

  • 9 Този

    53 4 Отговор
    филм с ФЕРНАНДЕЛ го гледахме преди 26 -27 години.Този е бракуван КОН.Не става даже и за чеп за зеле.Следващия моля......

    16:44 04.08.2026

  • 10 БеГемот

    43 4 Отговор
    Така и не разбрах каква порода е тоя кон...прилича на скопен мустанг от Родопите....

    16:45 04.08.2026

  • 11 Не може и той

    29 4 Отговор
    Сам си каза че е седераст4727

    16:45 04.08.2026

  • 12 Гласът

    34 16 Отговор
    Йотова няма конкуренция и ще е следващият президент. Гюро ще се престраши ли?

    Коментиран от #18, #23

    16:45 04.08.2026

  • 13 Време е

    29 3 Отговор
    Време е Бойко с БКП книжката, да оглави десните джендъре и да стане президентка.

    16:46 04.08.2026

  • 14 стоян георгиев

    41 3 Отговор
    Бухахахахах, пускайте коня 😅 ама то вече дърт катър, кух като тагаренко

    16:46 04.08.2026

  • 15 Силвия Великова бнр

    29 2 Отговор
    Ех как ме влачеше по Япония.... Насам натам...

    16:46 04.08.2026

  • 16 Все тая

    19 3 Отговор
    Ако съм Петро Стоянов и чуя , че Герп ще ме подкрепя: фърлям оставка. Демек : Не , Мерси 🤣

    16:47 04.08.2026

  • 17 Вън

    30 2 Отговор
    Кой си ти бе,щом си бил слуга на Боко нямаш право да говориш

    16:47 04.08.2026

  • 18 снимка на петър стоянов

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гласът":

    как сте уфси,и пак да гласувате за кадри на бкп,както го правите вече 36г!

    16:47 04.08.2026

  • 19 аре не дрънкайте глупости бре шматки

    8 20 Отговор
    Само от един човек трепери Радев.
    .. и Йотова знае че ще загуби от него още на първи тур и това е Николай Симеонов Малинов !

    16:48 04.08.2026

  • 20 Тоя надмина и нинова

    19 2 Отговор
    Нико няма да го подкрепи
    Известно е защо

    16:49 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 баба вюна

    5 24 Отговор
    Подкрепям.С вас съм г-н президент Стоянов.

    16:50 04.08.2026

  • 23 Иди отова

    19 6 Отговор

    До коментар #12 от "Гласът":

    е много гнусна и нагла .Лъже за всичко като дърта циганка.

    16:50 04.08.2026

  • 24 гошо

    26 5 Отговор
    Тоя дърт кон е по-голям позор и от Чехльо.Антибългарин.

    16:50 04.08.2026

  • 25 Имайте милост бре

    27 4 Отговор
    Пак ли този смотаняк Фернандел

    16:50 04.08.2026

  • 26 Какъв

    18 1 Отговор
    десен е тоя , бе ? Ляв от всякъде !

    16:50 04.08.2026

  • 27 големдебил

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    А сегашната кобила с костюмчета за стотици евро я приемаш?

    16:51 04.08.2026

  • 28 Ха, ха, ха

    10 2 Отговор
    Без коментар.

    16:51 04.08.2026

  • 29 Николай Симеонов Малинов

    4 21 Отговор
    Това ще е президента !

    16:51 04.08.2026

  • 30 Някой

    32 2 Отговор
    "Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов" Вие сериозно ли ? Мислите, че сме забравили този колко поразии направи една, от които е предложението в негово изказване 24 май 2001 година да се обсъди евентуалното успоредно използване на латиницата наред с кирилицата в България. Този е от оная група хора, които се борят за заличаване на идентичността на България. Благодаря за такъв кандидат.

    Коментиран от #48

    16:52 04.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Боооже мили.

    20 1 Отговор
    Ужас. Този проект на Агендата ли???

    16:53 04.08.2026

  • 33 Гай Турий

    22 3 Отговор
    Тая пуляк на снимката, същия опуляк като Пасито до него, като Яков Кедми по муци, е напълно компрометиран и изтъркан талон. Ако има безсрамието, което му е присъщо, да се вдигне на избори, ще се провали с трясък. Никой честен българин, освен честните и безчестни ционисти, няма да гласуват за такава карикатура от миналото, папионка на жена си. Човек без гордост да издигне любовника на жена си за шеф на НРС, знайки, че тоя трябва да я ликвидира откъм кадри, ей това е тоя предател.

    Коментиран от #67

    16:53 04.08.2026

  • 34 Тити на Кака

    22 2 Отговор
    Петър Стоянов успя вече да загуби едни спечелени избори, сега иска да повтори упражнението, за да стане окончателно за смях?

    16:55 04.08.2026

  • 35 Ужас

    18 1 Отговор
    Ще има пак иване кажи си -ужас

    16:56 04.08.2026

  • 36 Лявото

    13 2 Отговор
    Дясно няма!

    16:56 04.08.2026

  • 37 Следващия президент

    8 0 Отговор
    да подаде оставка и да направи партия,защото нищо не може да направи!

    16:57 04.08.2026

  • 38 Днес окончателно ги разкриха мунчо пеев

    6 12 Отговор
    ВАЖНО!
    ПЕЕВСКИ е финансирал кампанията на Румен Радев в Троян през Мондешки!
    Разследването на ГълъбГейт осветли връзките между Копринков и Пеевски. През изминалите дни в хода на разследването получихме информация, че Мондешки (публично известни са връзките му с Пеевски) е финансирал кампанията на Румен Радев през Копринков в Община Троян! Разполагаме със свидетелски показания и доказателства. Освен конкретна сума, която Мондешки е дал на Копринков за партията по време на кампанията, за реклама на Прогресивна България са използвани билбордовете собственост на Мондешки, което не може да се скрие. Снимките на рекламните винили на билбордовете на Мондешки с лика на Румен Радев не могат да бъдат изтрити от интернет!
    Колаборацията между Радев и Пеевски минава през техните бригадири Мондешки и Копринков и тя не се изчерпва само с финанси за изборите. Става дума за влияние и власт на Пеевски в партията на Румен Радев, което се осигурявва от Копринков.

    Доказателствата.
    На 06.08.2026г. в Троян предстои учредяване на общинска структура и избор на председател на Прогресивна България. Кандидат за общински ръководител на партията с протекциите на Копринков е Стела Маринова (на втората снимка след Копринков) Стела Маринова е главната счетоводителка на Мондешки! Това е видно от елементарна справка в интернет, къдета нейното име излиза на сайта на завод Елпром гр. Троян, като главен счетоводител (снимка 3) Завода е официално собственост на Младен Мондешки – брат

    16:57 04.08.2026

  • 39 Чапай

    11 1 Отговор
    гербаджии много бързо и ниско паднахте ве ..тарикати.

    17:01 04.08.2026

  • 40 Хм…

    10 1 Отговор
    Проблемът с Петър Стоянов е, че ако спечели, в края на мандата си ще е на 80 години, като дядо Байдън и почти колкото дядо Тръмп.

    Коментиран от #43

    17:01 04.08.2026

  • 41 Пешо

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Ужасттт

    17:02 04.08.2026

  • 42 Само Пешо

    13 1 Отговор
    коня ни липсва в цялата картинка!

    17:03 04.08.2026

  • 43 Сега

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хм…":

    на 76;ли е ?

    Коментиран от #61, #66

    17:03 04.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А, защо не...

    8 2 Отговор
    Очаквам герберасите скоро да предложат Андрей Луканов или Зелката Желев за президент.

    17:04 04.08.2026

  • 46 Тъкмо

    11 3 Отговор
    Ако стане пак президент може тоя път да успее да замени кирилицата с латиница, предния път не му се получи, но тоя път ще го пишем , че е за прекъсване на руското влияние и ще има успех.

    17:04 04.08.2026

  • 47 666

    8 0 Отговор
    БЕЗ КОМЕНТАР

    17:04 04.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ---------------

    8 0 Отговор
    хахаха Глупости. С Клинтън да свирят на китара,нали ?

    17:05 04.08.2026

  • 50 Христо

    6 2 Отговор
    Що за изрази и що за отношение към държавното управление - то е някаква облага, придобивка, "получена на тепсия", т.е. досегашният президент, доказал почтеността си и загрижеността си за страната, а не за джоба си, не е положил труд за уважението на народа...

    17:06 04.08.2026

  • 51 Миролюб

    5 3 Отговор
    Време е за жена главнокомандващ армията !

    17:06 04.08.2026

  • 52 ФАКТ

    8 2 Отговор
    Знаем тоя кому е слуга ай марш не и на България

    17:06 04.08.2026

  • 53 Магаре да вържа, ще го изберете ...

    5 1 Отговор
    беше казал някой не отдавна. А аз бих добавил, отдавна ни връзват всякакви по цвят магарета. Но накрая, май магаретата сме ние ...

    17:06 04.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Идеален е

    10 2 Отговор
    Коня е готин за цирка и зоологическата, ще събира посетители, които да му подават солети и пуканки през решетките.

    17:07 04.08.2026

  • 56 Вече има една твърдо дясна

    4 8 Отговор
    и европейска двойка- Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    Доказани евроатлантици!
    Не трябват други.

    Комунешкото отроче Гюров да се оттегли сам в полза на Ненчев - Кирилова.
    И да призове да се гласува за тях!

    17:07 04.08.2026

  • 57 Като сме на конска вълна, та да си кажа

    7 2 Отговор
    Иво Сиромахов предлага Кобилкина за президент: “Трябва да е жена. Видяхме, че мъжете в политиката не стават за нищо. Нацията има нужда не от калпав баща, а от свестна майка.
    Трябва да е привлекателна, за да гласуват за нея мъжете, но не прекалено, за да не я намразят жените. Да не е твърде млада, за да не я намразят старите, но и да не е толкова стара, че да ѝ се подиграват младите. Да е добре със Запада, но и да знае руски.”

    17:07 04.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ненужна институция

    4 1 Отговор
    и разхищение!Председателя на НС да поеме функциите !

    17:08 04.08.2026

  • 60 Става

    7 3 Отговор
    Няма лошо, Кон за президент. Що не?

    Коментиран от #70

    17:08 04.08.2026

  • 61 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сега":

    Роден е на 25 май 2952 година

    17:08 04.08.2026

  • 62 Къде ги вадите

    11 2 Отговор
    От нафталина такива пропаднали компроментирани отпадъци ,да не кажа б..к...луци..... Всички управлявали след 1989г. са за панделата !

    Коментиран от #64

    17:09 04.08.2026

  • 63 Пламен

    5 7 Отговор
    Не избираем е.
    Българите не харесват умни и честни хора да ги управляват.
    Българите искат мутри, фатмаци и дърти номенклатури като снахата на политбюро

    Коментиран от #68

    17:09 04.08.2026

  • 64 Пламен

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Къде ги вадите":

    Йотова, нова новеничка ли е за теб...да те е.. у главата

    Коментиран от #87, #89

    17:10 04.08.2026

  • 65 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Тия смятай колко нямат аргументи и идеи щом така са се заровили в нафталина!

    17:10 04.08.2026

  • 66 Не е, но мандатът му ще е от догодина

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сега":

    И е пет години. Тоест 74+1+5=80

    17:10 04.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Пламен":

    Ти ли си умен и честен бе абдал ?

    17:12 04.08.2026

  • 69 БЕЙГИР СУРАТЛЪ

    8 1 Отговор
    ТОЗИ ВЕЧЕ ГО ГЛЕДАХМЕ

    17:13 04.08.2026

  • 70 ТИР

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Става":

    Както сме се устремили към дъното по ще ни подхожда магаре ,,;

    17:13 04.08.2026

  • 71 Бивши турски роби

    5 1 Отговор
    Се управляват само с лобут

    17:13 04.08.2026

  • 72 Гай Турий

    10 1 Отговор
    Хехе, с тая компрометирана кандидатура на хазарски катър, всички скрити буболечки на Мосад се осветиха. ЕврЕодепутатчето Шимон Адамов, шушуга на господарите си в Еврейопарламента, сам се издъни дълбоко и широко. Айде със здраве, няма да ви бъде.
    А адмиралът до Пасито да си подава оставката, очевидно подчинен на еврЕоАтлантическия клуб и насоки. Недостойно присъствие на горд български шаф на отбрана. Представям си как един генерал Вазов преди 100 г. например би ли седнал така до тия??! Сигурно е презирал царя си по вазовски, като брат му поетът, написал за предателя на Тръновград.

    17:13 04.08.2026

  • 73 Някой си

    7 1 Отговор
    Пак изтърваха коняяяяяяя 🐎🐎🐎

    17:14 04.08.2026

  • 74 Бат Пешо

    2 7 Отговор
    е достоен мъж и добър президент, но трябват нови хора с доказани качества!

    Това са Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Радню се изприщва само като им чуе имената!
    Навремето Радню бе в основата на разследването срещу Ненчев за полската връзка с МИГ 29.
    Сега самият Радню пее същата песен, без всякакъв срам.
    Ненчев има да му връща!
    А Цвета е кошмарът на комуняците!

    Гюров да се оттегля сам, да не разпилява десния вот!

    17:14 04.08.2026

  • 75 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Може би Аамед Доган ? Яяяяя, идва ми на акъла Тагарев.

    17:15 04.08.2026

  • 76 Пачо

    2 8 Отговор
    Може да плюете,но това е най-добрият президент до сега, май забравихте, че ако не беше Петър Стоянов, бяхме изправени пред гражданска война през 97 г.

    Коментиран от #83, #85, #112

    17:16 04.08.2026

  • 77 Чичак

    4 3 Отговор
    Йотова отдавна обърна палачинката. От 2007 работи за Америка за България.
    Тия тип хора винаги се ориентират бързо

    17:16 04.08.2026

  • 78 Исторически парк

    4 1 Отговор
    ВИЦ НА ВЕКА! ХАХАХАХ

    17:17 04.08.2026

  • 79 Валентин

    5 1 Отговор
    Конят ще го запомня как ходи до Турция да рони крокодилски сълзи за възродителния процес, и нито дума за турските зверства, за имотите на българските изселници.

    17:17 04.08.2026

  • 80 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    5 1 Отговор
    Този помияр Стоянов, за един чеп не става 🤣😂😂🎃🐖💩

    17:17 04.08.2026

  • 81 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    По бай тошево време беше по добре бе турчен

    17:17 04.08.2026

  • 82 УСА боклук

    3 0 Отговор
    Дали пък не идва отново времето на Цецка Цачева

    17:18 04.08.2026

  • 83 Оня Шемет с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Пачо":

    Ти луд ли си ⁉️⁉️⁉️😂🤣

    17:18 04.08.2026

  • 84 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    И кон да сложа за президент ще го изберат 😏

    17:18 04.08.2026

  • 85 Кирил

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Пачо":

    Разбира се че са забравили....даже си вярват че Йотова е ново лице в политиката.
    Удивителното е че на толкова малка територия има толкова много иди оти

    17:19 04.08.2026

  • 86 Петрова

    4 4 Отговор
    Бих гласувал за Президент Стоянов.
    Веднъж вече ни е вадил от криза, подобна на тази, която румен радев ни сготви с ДС-БКП

    17:19 04.08.2026

  • 87 И тя е същия г....бюр

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пламен":

    Всички в министерства ,президентства след 1989г. на боклука !

    17:19 04.08.2026

  • 88 Перо

    2 1 Отговор
    Извадиха Фернандел от нафталина!

    17:19 04.08.2026

  • 89 Те е.....у

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пламен":

    Дирника

    17:20 04.08.2026

  • 90 Кажи честно ... 🤣

    0 3 Отговор
    Ооо, как се възпалиха тpoляците 🤣
    Той е ! 🤣🤣🤣

    17:20 04.08.2026

  • 91 Да.........

    1 4 Отговор
    И аз бих гласувал за него!

    17:21 04.08.2026

  • 92 Двама боклука

    4 1 Отговор
    Асен Асенов е комунист иддиотин, а Петър Стоянов е чучело от прехода.

    17:21 04.08.2026

  • 93 За инф.

    6 1 Отговор
    Боже бъди милостив ПРИБЕРИ СИ ВЕРЕСИИТЕ

    17:23 04.08.2026

  • 94 Нека г-н Адемов

    4 1 Отговор
    да си го запише на челото! Петър Стоянов няма да бъде следващия президент, това трябва да му е пределно ясно, още повече, че като член на боковата тайфа съвсем няма думата... Самият банкянски зайчар рече, че няма да издигат кандидат, но все пак трябва да се има не едно а пет наум за достоверността на неговите думи...

    17:24 04.08.2026

  • 95 Да ама не

    1 3 Отговор
    Така е но заГеорги Първанов от КС ясно излязоха с мнение че има право само на 2 мандата каво е изключението сега. Все имат фигура подходяща около която да се обединят. Пък и на Петър Стоянов не му трябва огорчение. Поне ще го запомнят като обединител и достоен, а сега трудно би се случило това

    Коментиран от #106

    17:24 04.08.2026

  • 96 оня с коня

    6 2 Отговор
    Жълтопаветниците хептен изперкаха в безсилието си.

    17:27 04.08.2026

  • 97 идиоти вън

    6 2 Отговор
    А поради какви причини Стоянов не бе преизбран за втори мандат?!?!?!? Като че народът не го иска!!!

    17:27 04.08.2026

  • 98 Тези хорица

    6 2 Отговор
    Пият ли си хапчетата.
    Коня няма нужда да петни пак отечеството.

    17:27 04.08.2026

  • 99 Смешник

    8 1 Отговор
    До този ли оръфан кон стигнаха! Толкова ли не останаха достойни хора в България?

    17:28 04.08.2026

  • 100 Ами да

    5 2 Отговор
    Извадиха от нафталина Пешо Коня.
    Тоя два пъти спаси пловдивския Ботев от изпадане чрез превишаване на правомощията си. Корумпе

    17:28 04.08.2026

  • 101 Иван Асен

    3 1 Отговор
    Ще е тежка загуба за Стоянов. Финалиста е ясен. Толкова аванс съм дал през годините, че съм на етапа...дори кон и кокошка да подкрепи Радев...подкрепям и аз същото!

    17:30 04.08.2026

  • 102 костов

    6 1 Отговор
    Само този дебил стоинчов липсва!

    17:30 04.08.2026

  • 103 Хохохо

    3 2 Отговор
    Аххаха тоя е луд

    17:30 04.08.2026

  • 104 Реално

    5 1 Отговор
    Пешо коня ще вземе поне 5 процента повече от Лама Гюру

    17:30 04.08.2026

  • 105 Реалност

    0 3 Отговор
    ТОЙ Е !!!

    17:32 04.08.2026

  • 106 Голям смях

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Да ама не":

    Да ама не! Ще бъде запомнен като мекере,предател на българските интереси!

    17:32 04.08.2026

  • 107 СУПЕР

    0 0 Отговор
    ПЕЦАТА,ПЕНСИА ПРЕЗИДЕНТСКА,ЗАПЛАТА ПРЕЗИДЕНТСКА!!
    РЕД РОДНИНА,РЕД МИЛИЦИОНЕР,,,,

    17:34 04.08.2026

  • 108 Брей

    1 0 Отговор
    Асимчо е от партия ГЕРБ!
    Не е вярна информацията, че Стоянов е агент Виктор !

    17:37 04.08.2026

  • 109 Аз пък предлагам Чехльо

    5 0 Отговор
    И той има един резервен мандат.

    17:38 04.08.2026

  • 110 Нел

    4 1 Отговор
    Петър Стоянов не би събрал и 100 гласа. По добре за него е да си стой на хранилката на евроатлантическите нпо-та и да си чете платените лекции в САЩ.

    17:39 04.08.2026

  • 111 Не на факти

    2 1 Отговор
    Тоя помак кой беше.

    17:39 04.08.2026

  • 112 Нямаше да има гражданска война

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Пачо":

    но гарантирано щяхме да изметем с парцалите всички комунета. И нямае да се нароят псевдо "сини" демократи като коня и подобните му , дето ни е... майката за 5 поколения напред

    17:40 04.08.2026

  • 113 Правилно

    3 1 Отговор
    Тоя има опит... второто място му е сигурно!!!

    17:41 04.08.2026

  • 114 Ба бааааа

    6 0 Отговор
    Ще стане кога умрел кон ритне

    17:41 04.08.2026

  • 115 Липсваха ни зъбите му

    4 2 Отговор
    Коня е те по-малко противен от Идийотова,но поне е по-приказлив.

    17:42 04.08.2026

  • 116 От СДС

    4 4 Отговор
    Точно за коня няма да гласува и родата му. Така,че пишете Йотва за прЕцедент.

    17:42 04.08.2026

  • 117 Лена

    4 1 Отговор
    Приличами на врачанска кранта

    17:42 04.08.2026

  • 118 Сия

    4 1 Отговор
    Да вземе съгражданката си ИветЛалова Кулио за вице.Лика-прилика са си.Кон и кобилкина.

    17:44 04.08.2026

  • 119 Абе давайте ЧЕХЛЮ

    4 0 Отговор
    По голем тай-шек ще е... щом ша са борите за второто място!!!

    17:47 04.08.2026

  • 120 Поне

    4 0 Отговор
    Виктор Калев имитатора няма да остане гладен.

    17:48 04.08.2026

  • 121 Геро

    2 1 Отговор
    Това най-новия виц за Фернандел ли е? .Другарят Стоянов, подготвян от ДС и изпълнил всичките им заповеди, хайде стига вече стари бракми. Тоя амуджа откъде се пръкна та и акъл дава. Народе събуди се и Мисли!!!!. Колко пъти вече се лъгахте с избраните от вас "умници". А другарката Йотова е от същия калибър - вижте и делата, па помислете после за кого гласувате. Старите хора са казали - от сой и джинс, сещате се какво искам да кажа.

    17:48 04.08.2026

  • 122 Кой бре Фернандел ли

    2 1 Отговор
    Вие луди ли сте

    17:49 04.08.2026

  • 123 Много неолиберално и подвеждащо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    като първи коментар но аз съм син и в червата си от времето на синьото лъвче и големия митинг на Лъвов мост но за този никога повече няма да гласувам. Съюз на демократичните сили СДС глупости всякакви измислени абревиатури под формата на това което получихме от ти ми измислени герои работещи за себе си. Достатъчно ми лъгахте и последно този който сега е при тиквата. Не ставайте смешни защото бяхме млади и глупави и след като ни лъгахте толкова години поумяхме.

    17:50 04.08.2026

  • 124 Еее... трудно е верно

    1 1 Отговор
    Да намериш атлантическо нищожество дето шанс да има. Разбираемо е !

    17:51 04.08.2026

  • 125 ЧЕХЛЮ е добре

    1 0 Отговор
    Ама супер

    17:52 04.08.2026

  • 126 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    1 0 Отговор
    Абе, някой няма ли да изкряска "Време е за BrъZpaждани"

    17:53 04.08.2026

  • 127 Русофила Малинов

    1 0 Отговор
    Николай Симеонов Малинов ! Ама ще измете всички на куп ...и въобще не се бъзикам ей хора

    17:55 04.08.2026

  • 128 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Да защото Радев е от лявото направо си гениален Адемов можеш да вземеш да даряваш мозък защото имаш твърде много.Този театър го играхте преди да падне маската на Радев да продължавате пак явно ни мислите за едноклетъчни.

    17:55 04.08.2026

  • 129 Всеки ръси естествен интелект

    0 1 Отговор
    Какво дясно бе, Адемов? Наши партийният ти шеф е комунист !

    17:55 04.08.2026

  • 130 Няма лошо

    0 0 Отговор
    Нека пък Фернандел да се пробва

    17:56 04.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 така, де

    1 0 Отговор
    Биволица срещу кон! Ха-ха-ха! ГолЕм смех, бате!!!

    17:57 04.08.2026

  • 133 Не! Никога!

    0 1 Отговор
    Този си изпя песента! Коварен и двуличен! Надяваше се, че Комарджията от Мадрид ще го подкрепи и започна да плюе СДС и Иван Костов, благодарение на които стана президент! Наричаше СеДеСарите "разбитите авари"! Помните ли? Само че, не беше предвидил пословичното коварство на Кобупгите, Симо Горския, когото КГБ и дС докараха в България, го изигра! Остави, ами направи и огромна глупост! Позволи на комунистите да го измамят и да го излъжат! Направиха го за резил, ама Петър СТоятнов не се усети! Въобще не трябваше да излиза на дебат с "най-младия син на Партията" - чудовището Богомил Бонев, червен и в червата, продукт на ДС, когото Иван Костов назначи за министър на МВР, но всъщност пъхна в пазвата си отровна змия, която, разибра се, го ухапа! Да, ама "умникът" Стоянов не се усети и сам се порвали, за да спечели фанатика-комунист, доносник и агент на ДС - Гоце Първанов и 10 годиин България да има президент комунист! Това беше огромен срам и огромен резил! Ама пък и нищожеството Богомил Бонев с това ще си остане - като употребен презерватив, който изхвърлиха в кошчето! От време на време си показва грозната мутар, обикновено в сайта на Афераджийката Веса, дето още в 10 ч. сутрин е на пет водки, ама никой не го бръсне за слива! Никой не се занимава с употребявани и захвърлени боклуци!

    17:58 04.08.2026

  • 134 Няма баце ей

    1 0 Отговор
    Невъзможно е атлантическо говрдо повече от 3-7 % да събере но нека да се пробват

    17:58 04.08.2026

  • 135 Коце

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Веднъж поднесе на тепсия президентството на Гоце, ако сега се кандидатира, ще бетонира и прогресивната му изгора.

    17:59 04.08.2026

  • 136 Пловдивчанин

    0 0 Отговор
    И освен всичко останало, ба’т Пешо е роднина с ген. Калуди Калудов, последния шеф на УБО при Тодор Живков.

    18:01 04.08.2026

  • 137 Запомнете го ей!

    1 0 Отговор
    Русофила Малинов, Николай Симеонов Малинов ще измете всички на куп още на първи тур ...и въобще не се бъзикам ей хора. После ще почне един атлантически вой като в Румъния

    18:02 04.08.2026

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