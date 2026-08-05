ПВО на Русия свали 10 дрона на път за Москва

В ранните часове на 5 август 2026 г. руската противовъздушна отбрана (ПВО) е прехванала и неутрализирала 10 безпилотни летателни апарата (БПЛА), движещи се в посока към руската столица.

Информацията бе потвърдена официално от кмета на Москва Сергей Собянин в неговия личен канал в платформата „Макс“. По думите на градския глава, на местата, където са паднали отломките от унищожените въздушни цели, вече оперират екипи на аварийно-спасителните служби.

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Офанзивата е започнала в полунощ, което е наложило властите в Московска област официално да обявят режим на безпилотна опасност в 01:09 часа сутринта местно време. Местните източници на информация, сред които регионалните канали на Единната държавна система за предотвратяване и ликвидиране на извънредни ситуации (РСЧС), призоваха жителите на Подмосковието да останат по домовете си, да не доближават прозорците и при възможност да потърсят сигурни укрития. Поради задействането на системите за радиоелектронна борба (РЕБ) в региона се наблюдават и временни смущения в работата на мобилния интернет.

В резултат на поредната масирана вълна от дронове, Федералната агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи извънредни мерки. Международните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковский“ преминаха в режим на работа „по съгласуване“, като бяха въведени сериозни корекции в разписанията на десетки граждански полети.

Тази среднощна атака е директно продължение на мащабните въздушни удари от предходния ден, 4 август, когато вълни от украински БПЛА атакуваха цели на руска територия. По данни на регионалния губернатор Андрей Воробьов, при инциденти в община Чехов вчера загинаха петима души, а други шестима бяха ранени след взривове в индустриалната зона „Новоселки“. Настоящата ситуация остава динамична, като военните сили продължават да проследяват въздушното пространство около столицата.