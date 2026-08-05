Задържан е въоръжен мъж до голф клуба на Тръмп

Органите на реда в окръг Лос Анджелис обявиха официално задържането на 38-годишен мъж, забелязан да проучва мерките за сигурност около голф игрището Trump National Golf Club в Ранчо Палос Вердес.

Случаят се разследва съвместно от местната шерифска служба, Тайните служби на САЩ и антитерористичния отдел на ФБР.

Официалните лица потвърждават, че към момента няма идентифицирана реална или непосредствена заплаха за местното население.

Хронология на ареста в Калифорния

Заподозреният е привлечел вниманието на агенти под прикритие в неделя следобед, 2 август, около 15:30 часа местно време. Според изявление на Шерифската служба на окръг Лос Анджелис, цитирано от Associated Press, мъжът е извършвал съмнителни действия, като е заснемал детайлни снимки и видеоклипове на терена, следейки подготовката на екипите по сигурността.

Президентът Доналд Тръмп е планирал да пристигне на мястото във вторник вечер за официална благотворителна вечеря, организирана от Националния комитет на Републиканската партия.

Открит арсенал и тетрадки с бележки

По време на първоначалния обиск у задържания, идентифициран като Жанин Джон Таеле от град Дауни, полицаите откриват пълнител с 16 патрона, съдържащ експанзивни боеприпаси, укрит в джоба му. Последвалото претърсване на превозното му средство, паркирано пред голф клуба, разкрива зареден пистолет с патрон в цевта.

Впоследствие властите извършват мащабен обиск в дома на заподозрения. Както съобщава BBC News, в жилището му са конфискувани следните материали:

Модифицирана автоматична пушка от тип AR

Допълнителен пистолет с калибър .45

Тактическа бронежилетка

Пълнители с голям капацитет и множество боеприпаси

Две радиокомуникационни устройства

Няколко тетрадки, съдържащи „тревожни записки“

Правни обвинения и мерки за сигурност

Срещу Таеле вече са повдигнати тежки обвинения за притежание на забранени боеприпаси и носене на скрито оръжие в превозно средство. В понеделник той се изправи пред съда, където пледира невинен, а съдията наложи рекордна гаранция от 250 000 долара и му забрани да доближава обекти на Тръмп. Преди този инцидент мъжът е бил обект на друго разследване за обир от полицията в Ел Сегундо.

Федералните прокурори и Тайните служби подчертават, че бързата намеса на правоохранителните органи е предотвратила потенциална ескалация. Разследването продължава да изяснява точните мотиви зад действията на задържания в близост до държавния глава.