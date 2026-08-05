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Чехия няма да приема бягащи от мобилизация украински мъже

Чехия няма да приема бягащи от мобилизация украински мъже

5 Август, 2026 03:17, обновена 5 Август, 2026 03:28 791 6

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Прага въвежда нови изисквания, съобразени с последните директиви на Европейския съюз

Чехия няма да приема бягащи от мобилизация украински мъже - 1
Снимка: УНН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временната закрила в Чехия за украински мъже в наборна възраст вече ще бъде обвързана с потвърждаване на техния военен статус, предава информационната агенция NEXTA

Решението идва в контекста на засиления натиск от страна на Киев към европейските партньори за връщане на военнозадължените лица в страната.

Промяна на правилата за прием

Според официално изявление на Министерството на вътрешните работи на Чехия, украинските мъже на възраст между 23 и 60 години, които кандидатстват за първи път, няма да могат да получат статут на временна закрила, без да потвърдят своята военна регистрация през официалното мобилно приложение „Резерв+“.

  • За кого важи: Само за новопристигащи кандидати.
  • За кого НЕ важи: Граждани, които вече имат валидна временна закрила в страната.
  • Какво се изисква: Доказателство за спазени военни задължения към Украйна.

Тази стъпка на Чехия е част от по-широка общоевропейска инициатива. По данни на европейската медийна мрежа Euractiv, Европейската комисия и държавите членки постигнаха съгласие да удължат схемата за закрила до март 2028 г., но изрично изключват мъжете, които са напуснали Украйна незаконно или избягват мобилизация.

Позицията на Чехия и ЕС

Чешката република е една от държавите с най-висок брой украински бежанци на глава от населението в ЕС. Въпреки че страната няма право едностранно да прекрати изцяло общоевропейския механизъм за защита, тя затяга националното си законодателство.

Официален Киев изрично поиска от Брюксел тези ограничения, за да подпомогне отбранителните нужди на страната, съобщава DW

Икономически и правни последици

Вътрешнополитическият дебат в Прага остава напрегнат. Според публикации на украинския новинарски портал Киев Индепендънт и Украинска правда, новите правила целят да затворят "вратичките" за нелегално преминалите границата мъже, без обаче да вредят на чешката икономика, която разчита сериозно на вече интегрираните украински работници.

Новите мерки влизат в сила незабавно за всички нови молби за пребиваване на територията на Чешката република.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    8 2 Отговор
    Не разбирам защо украинските войници не стрелят по своите началници..? Нали имат телефони и интернет , тя истината вече лъсна по целия свят..!

    Коментиран от #5

    03:33 05.08.2026

  • 2 Дедо Алино

    7 1 Отговор
    А ние кво ще правим с украинските нашественици?

    03:35 05.08.2026

  • 3 Питам само

    6 1 Отговор
    А от наши черноморие тия нахалните ще си ги вземете ли?

    03:35 05.08.2026

  • 4 Хмм

    7 1 Отговор
    зеленски нарежда, чехия изпълнява, осигуряа пушечно месо, за да продължава войната със златните тоалетни и луксозните комплекси, ами бравос

    03:59 05.08.2026

  • 5 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не разбирам защо руските войници не денацифицират тупин. Тя истината излезе на целия свят, че нациста е тупин.

    04:39 05.08.2026

  • 6 А такива мароканци

    7 1 Отговор
    Които сега над 100 000 влязоха в Испания ще приемат ли? Че Урсула иска да ги разпредели "справедливо и по равно във всеки ЕС страни"! И за нас ще има... НО вече и цяла Африка тръгва към Европа. На нас ни стига и само 1 милион да ни дадат. Ще ни превземат. И ще ни изядат бананите.

    05:03 05.08.2026

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