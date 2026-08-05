Чехия няма да приема бягащи от мобилизация украински мъже

Временната закрила в Чехия за украински мъже в наборна възраст вече ще бъде обвързана с потвърждаване на техния военен статус, предава информационната агенция NEXTA

Решението идва в контекста на засиления натиск от страна на Киев към европейските партньори за връщане на военнозадължените лица в страната.

Промяна на правилата за прием

Според официално изявление на Министерството на вътрешните работи на Чехия, украинските мъже на възраст между 23 и 60 години, които кандидатстват за първи път, няма да могат да получат статут на временна закрила, без да потвърдят своята военна регистрация през официалното мобилно приложение „Резерв+“.

За кого важи: Само за новопристигащи кандидати.

Само за новопристигащи кандидати. За кого НЕ важи: Граждани, които вече имат валидна временна закрила в страната.

Граждани, които вече имат валидна временна закрила в страната. Какво се изисква: Доказателство за спазени военни задължения към Украйна.

Тази стъпка на Чехия е част от по-широка общоевропейска инициатива. По данни на европейската медийна мрежа Euractiv, Европейската комисия и държавите членки постигнаха съгласие да удължат схемата за закрила до март 2028 г., но изрично изключват мъжете, които са напуснали Украйна незаконно или избягват мобилизация.

Позицията на Чехия и ЕС

Чешката република е една от държавите с най-висок брой украински бежанци на глава от населението в ЕС. Въпреки че страната няма право едностранно да прекрати изцяло общоевропейския механизъм за защита, тя затяга националното си законодателство.

Официален Киев изрично поиска от Брюксел тези ограничения, за да подпомогне отбранителните нужди на страната, съобщава DW

Икономически и правни последици

Вътрешнополитическият дебат в Прага остава напрегнат. Според публикации на украинския новинарски портал Киев Индепендънт и Украинска правда, новите правила целят да затворят "вратичките" за нелегално преминалите границата мъже, без обаче да вредят на чешката икономика, която разчита сериозно на вече интегрираните украински работници.

Новите мерки влизат в сила незабавно за всички нови молби за пребиваване на територията на Чешката република.