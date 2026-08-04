Путин отмени рестрикциите, наложени върху банковите депозити на чуждестранни граждани

Руският президент Владимир Путин подписа днес указ, с който отмени рестрикциите, наложени наскоро върху банковите депозити на чуждестранни граждани и на базирани в Русия клонове на чуждестранни компании, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Москва въведе през 2022 година специални банкови сметки тип "С", служещи като финансова блокада срещу страните, които Русия възприема като "неприятелски". Средствата, принадлежащи на чуждестранни инвеститори, на големи западни корпорации и институционални фондове се насочват към тези сметки и на практика са замразени.

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От 1 юни тази година банковите сметки на чужденци от "неприятелски" страни също така бяха замразени в специалните сметки тип "С".

Съгласно новите изменения обаче тези рестрикции върху тегленето от банкови депозити вече няма да се прилагат по отношение на чуждестранни физически лица, на базирани на руска територия клонове на компании и на други регистрирани в Русия структурни единици на чужди компании.

С указа се постановява, че тези категории чуждестранни вложители имат свободата да се разпореждат със средствата си и да теглят суми в руски рубли, еквивалентни на тези, които са били зачислени по сметките тип "С" от 1 юни тази година до днес, когато влиза в сила указът.