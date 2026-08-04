Путин отмени рестрикциите, наложени върху банковите депозити на чуждестранни граждани

Руският президент Владимир Путин подписа днес указ, с който отмени рестрикциите, наложени наскоро върху банковите депозити на чуждестранни граждани и на базирани в Русия клонове на чуждестранни компании, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Москва въведе през 2022 година специални банкови сметки тип "С", служещи като финансова блокада срещу страните, които Русия възприема като "неприятелски". Средствата, принадлежащи на чуждестранни инвеститори, на големи западни корпорации и институционални фондове се насочват към тези сметки и на практика са замразени.
От 1 юни тази година банковите сметки на чужденци от "неприятелски" страни също така бяха замразени в специалните сметки тип "С".
Съгласно новите изменения обаче тези рестрикции върху тегленето от банкови депозити вече няма да се прилагат по отношение на чуждестранни физически лица, на базирани на руска територия клонове на компании и на други регистрирани в Русия структурни единици на чужди компании.
С указа се постановява, че тези категории чуждестранни вложители имат свободата да се разпореждат със средствата си и да теглят суми в руски рубли, еквивалентни на тези, които са били зачислени по сметките тип "С" от 1 юни тази година до днес, когато влиза в сила указът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гов ед О
23:23 04.08.2026
2 Говед О
23:25 04.08.2026
3 Срещу условието да са руснаци,
23:25 04.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
23:26 04.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
23:26 04.08.2026
6 СЮЛЕЙМАН
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23:26 04.08.2026
7 СЮЛЕЙМАН
23:27 04.08.2026
8 Сарьожът
23:27 04.08.2026
9 Кина
23:27 04.08.2026
10 Сарьожът
23:31 04.08.2026
11 Бункерна Халка
23:32 04.08.2026
12 Купчина метален шит
Коментиран от #14, #17
23:36 04.08.2026
13 Мдааа
23:38 04.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всяка вечер милиарди хора по света
23:42 04.08.2026
16 Купчина метален шит
До коментар #14 от "Седем сухогруза днес":Мостът е оставен засега, за да имат мишките път за бягство. Трябва да се възползват, докато още имат тази възможност
Коментиран от #20, #24
23:43 04.08.2026
17 Атина Палада
До коментар #12 от "Купчина метален шит":Крим отиде.
23:44 04.08.2026
18 Цензура
23:45 04.08.2026
19 Баба Вагна
Коментиран от #22
23:45 04.08.2026
20 Седем сухогруза днес
До коментар #16 от "Купчина метален шит":Аа,добре ...🤡😄
23:46 04.08.2026
21 Робот
Коментиран от #25
00:06 05.08.2026
22 Сарьожът
До коментар #19 от "Баба Вагна":Мда ,и ц... ти ша са вирнат пак
00:10 05.08.2026
23 Име
00:11 05.08.2026
24 Седем сухогруза днес
До коментар #16 от "Купчина метален шит":И ще хранят рибата на кея в Севастопол ,Зелю и Олена ,нъл тъй 😄
00:11 05.08.2026
25 Щом си
До коментар #21 от "Робот":Пич купи си Москвич и отиди на тифирич ,да си хапваш сладоледа
00:18 05.08.2026