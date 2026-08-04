Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Путин отмени рестрикциите, наложени върху банковите депозити на чуждестранни граждани
  Тема: Украйна

Путин отмени рестрикциите, наложени върху банковите депозити на чуждестранни граждани

4 Август, 2026 23:21 1 082 25

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • кремъл-
  • депозити

С указа се постановява, че тези категории чуждестранни вложители имат свободата да се разпореждат със средствата си

Путин отмени рестрикциите, наложени върху банковите депозити на чуждестранни граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подписа днес указ, с който отмени рестрикциите, наложени наскоро върху банковите депозити на чуждестранни граждани и на базирани в Русия клонове на чуждестранни компании, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Москва въведе през 2022 година специални банкови сметки тип "С", служещи като финансова блокада срещу страните, които Русия възприема като "неприятелски". Средствата, принадлежащи на чуждестранни инвеститори, на големи западни корпорации и институционални фондове се насочват към тези сметки и на практика са замразени.

Още новини от Украйна

От 1 юни тази година банковите сметки на чужденци от "неприятелски" страни също така бяха замразени в специалните сметки тип "С".

Съгласно новите изменения обаче тези рестрикции върху тегленето от банкови депозити вече няма да се прилагат по отношение на чуждестранни физически лица, на базирани на руска територия клонове на компании и на други регистрирани в Русия структурни единици на чужди компании.

С указа се постановява, че тези категории чуждестранни вложители имат свободата да се разпореждат със средствата си и да теглят суми в руски рубли, еквивалентни на тези, които са били зачислени по сметките тип "С" от 1 юни тази година до днес, когато влиза в сила указът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гов ед О

    5 3 Отговор
    гоо ве дооооо

    23:23 04.08.2026

  • 2 Говед О

    4 1 Отговор
    у дйуга рат Из ру ду м ръ сенн гоо вед оОООо

    23:25 04.08.2026

  • 3 Срещу условието да са руснаци,

    7 0 Отговор
    независимо от гражданството. Чрез тези депозити Раша ще може да избягва санкции.

    23:25 04.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    1 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    23:26 04.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    1 5 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    23:26 04.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    1 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    23:26 04.08.2026

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    2 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    23:27 04.08.2026

  • 8 Сарьожът

    5 4 Отговор
    Много здраве ,щастие ,и успехи ,другарю ВВ Путин ,ти слънце на небето и залез над морето ти наш водач и пътеводна светлина

    23:27 04.08.2026

  • 9 Кина

    2 5 Отговор
    Имало е обаждане от европейските западни кърлежи и обещания и молитви със сигурност...!

    23:27 04.08.2026

  • 10 Сарьожът

    2 5 Отговор
    Путине ,удари ги тез пусти хахоли ,убий ги всичките бандеристи ве ,о ти идол наш ,докато свят светува дързус и красота!

    23:31 04.08.2026

  • 11 Бункерна Халка

    5 0 Отговор
    Тоз мисли с Халката си

    23:32 04.08.2026

  • 12 Купчина метален шит

    6 6 Отговор
    Катастрофа за окупаторите в Крим! Украинските сили разбиха на пух и прах руския зенитно-ракетен комплекс С-400 „Триумф“. Тази прехвалена система трябваше да осигурява „непробиваем“ чадър над Керченския мост срещу дронове и ракети, но сама себе си не можа да опази.

    Коментиран от #14, #17

    23:36 04.08.2026

  • 13 Мдааа

    4 1 Отговор
    ГЛАД МАЙКА

    23:38 04.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всяка вечер милиарди хора по света

    7 2 Отговор
    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    23:42 04.08.2026

  • 16 Купчина метален шит

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Седем сухогруза днес":

    Мостът е оставен засега, за да имат мишките път за бягство. Трябва да се възползват, докато още имат тази възможност

    Коментиран от #20, #24

    23:43 04.08.2026

  • 17 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Купчина метален шит":

    Крим отиде.

    23:44 04.08.2026

  • 18 Цензура

    1 6 Отговор
    Сега остава кpaдливите брюкселски зелки от Euroclear да размразят активите на европейски инвеститори в руски публични компании !!! Защото те са истинските крадци !!!

    23:45 04.08.2026

  • 19 Баба Вагна

    11 2 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    Коментиран от #22

    23:45 04.08.2026

  • 20 Седем сухогруза днес

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Купчина метален шит":

    Аа,добре ...🤡😄

    23:46 04.08.2026

  • 21 Робот

    0 2 Отговор
    Важното е, че съм Пич. И си ближа сладоледа. ААА!

    Коментиран от #25

    00:06 05.08.2026

  • 22 Сарьожът

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Баба Вагна":

    Мда ,и ц... ти ша са вирнат пак

    00:10 05.08.2026

  • 23 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    00:11 05.08.2026

  • 24 Седем сухогруза днес

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Купчина метален шит":

    И ще хранят рибата на кея в Севастопол ,Зелю и Олена ,нъл тъй 😄

    00:11 05.08.2026

  • 25 Щом си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Робот":

    Пич купи си Москвич и отиди на тифирич ,да си хапваш сладоледа

    00:18 05.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания