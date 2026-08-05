Напрежението в Близкия изток достига критични точки, след като Министерството на отбраната на САЩ разкри нови детайли за мащаба на човешките загуби в сблъсъците с Иран.

Към 5 август 2026 г. официалната статистика на Пентагона потвърждава за общо 687 ранени американски войници от началото на ескалацията.

Официалните данни, публикувани в системата за анализ на загубите на военното ведомство (Defense Casualty Analysis System - DCAS), разграничават жертвите по фази на конфликта. Според доклада, по време на мащабната операция „Епична ярост“, която бе задействана срещу Ислямската република в края на февруари, 417 американски военнослужещи са ранени, а 14 са изгубили живота си при изпълнение на бойни мисии. Останалите до общия брой 687 пострадали се зачисляват към съпътстващи задгранични операции в региона.

Контролът над Ормузкия проток и икономическият натиск

Паралелно с отчитането на жертвите, Белият дом и Централното командване на САЩ (CENTCOM) подчертаха стратегическите си успехи в опазването на корабоплаването. Официален Вашингтон обяви, че благодарение на засиленото военно присъствие и военноморски ескорт, съюзническите сили са улеснили безопасното преминаване на 1000 търговски кораба през Ормузкия проток в рамките на последните три месеца.

Този ключов воден път бе обект на постоянни заплахи от страна на иранските сили чрез използването на мини, безпилотни апарати и електронно заглушаване. Американската блокада има за цел да гарантира енергийната стабилност, въпреки че Иран продължава да оспорва правото на преминаване на плавателни съдове под флага на САЩ и техните партньори.

Дипломатическа изолация: Контактите са прекратени

На фона на продължаващото военно противопоставяне, надеждите за мирно разрешаване на кризата избледняват. В изявление от Москва, пакистанският посланик в Руската федерация официално потвърди, че всички преки и косвени контакти между САЩ и Иран относно конфликта са напълно прекратени.

Доскоро Исламабад и Оман изпълняваха ролята на ключови посредници в посредничеството между Вашингтон и Техеран. Пълното блокиране на дипломатическите канали засилва опасенията на международната общност от нова, още по-разрушителна фаза на войната в Близкия изток.