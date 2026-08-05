Новини
Свят »
САЩ »
САЩ признаха за 14 убити и 687 ранени свои в Близкия изток

САЩ признаха за 14 убити и 687 ранени свои в Близкия изток

5 Август, 2026 03:54, обновена 5 Август, 2026 04:02 713 3

  • сащ-
  • иран-
  • жертви-
  • война-
  • преговори

Дипломатическите канали с Ислямската република остават напълно блокирани

САЩ признаха за 14 убити и 687 ранени свои в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достига критични точки, след като Министерството на отбраната на САЩ разкри нови детайли за мащаба на човешките загуби в сблъсъците с Иран.

Към 5 август 2026 г. официалната статистика на Пентагона потвърждава за общо 687 ранени американски войници от началото на ескалацията.

Официалните данни, публикувани в системата за анализ на загубите на военното ведомство (Defense Casualty Analysis System - DCAS), разграничават жертвите по фази на конфликта. Според доклада, по време на мащабната операция „Епична ярост“, която бе задействана срещу Ислямската република в края на февруари, 417 американски военнослужещи са ранени, а 14 са изгубили живота си при изпълнение на бойни мисии. Останалите до общия брой 687 пострадали се зачисляват към съпътстващи задгранични операции в региона.

Контролът над Ормузкия проток и икономическият натиск

Паралелно с отчитането на жертвите, Белият дом и Централното командване на САЩ (CENTCOM) подчертаха стратегическите си успехи в опазването на корабоплаването. Официален Вашингтон обяви, че благодарение на засиленото военно присъствие и военноморски ескорт, съюзническите сили са улеснили безопасното преминаване на 1000 търговски кораба през Ормузкия проток в рамките на последните три месеца.

Този ключов воден път бе обект на постоянни заплахи от страна на иранските сили чрез използването на мини, безпилотни апарати и електронно заглушаване. Американската блокада има за цел да гарантира енергийната стабилност, въпреки че Иран продължава да оспорва правото на преминаване на плавателни съдове под флага на САЩ и техните партньори.

Дипломатическа изолация: Контактите са прекратени

На фона на продължаващото военно противопоставяне, надеждите за мирно разрешаване на кризата избледняват. В изявление от Москва, пакистанският посланик в Руската федерация официално потвърди, че всички преки и косвени контакти между САЩ и Иран относно конфликта са напълно прекратени.

Доскоро Исламабад и Оман изпълняваха ролята на ключови посредници в посредничеството между Вашингтон и Техеран. Пълното блокиране на дипломатическите канали засилва опасенията на международната общност от нова, още по-разрушителна фаза на войната в Близкия изток.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 1 Отговор
    e-б ал съм ги фБОКЛУЦИТЕ краварски

    04:24 05.08.2026

  • 2 Силно са занижени

    5 1 Отговор
    Цифрите. Тръмп вече не спи и не знае, как да се измъкне от тази война. Иран ги направи на кайма! Позор за хегемона. След издънката в Афганистан и сега в Иран, тези вече могат да забравят да победят Русия и Китай. Вече и една Северна Корея ще ги бие, като маче у дерек, ако я нападнат. Ким "обеща" на Тръмп, че с подводниците си ще отиде до сащ и там на тяхна територия ще ги бие. И рижия веднага се отказа от такава война...

    04:48 05.08.2026

  • 3 голямо смаляване

    3 1 Отговор
    не е и десетократно а повече

    04:50 05.08.2026