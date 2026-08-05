Киев очаква Къшнър и Уиткоф за съживяване на мирния процес

Украинският президент Володимир Зеленски обяви пълна готовност за участие във всички възможни формати на срещи и подчерта, че Киев залага изключително много на дипломатическото посредничество на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

В официално изявление, цитирано от „Украинска правда“, държавният глава потвърди, че преговорният процес навлиза в критична фаза.

След проведената наскоро ключова среща между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, американските преговарящи подготвят първото си официално посещение в украинската столица. Очаква се Къшнър и Уиткоф да пристигнат в Киев в рамките на броени дни, за да се запознаят на място със ситуацията и да обсъдят детайлни предложения за прекратяване на огъня. До този момент двамата представители на Вашингтон проведоха серия от совалки в Москва, което предизвика настояването на Киев за спешна реципрочна визита.

„Имаме нужда от мир с достойнство и Украйна има конкретни идеи за активизиране на дипломацията“, заяви Зеленски,. Той допълни, че въпреки скептицизма на Киев относно готовността на Владимир Путин за реално спиране на военните действия, Украйна остава отворена за диалог в четиристранен формат — с участието на САЩ, Европа, Украйна и Русия.

Преговорите се подновяват на фона на сложна международна обстановка и засилен фокус върху сигурността в Европа. Според анализи на The Hill“ и украинския портал „Лига.Нет“, евентуално споразумение за примирие ще изисква солидни икономически и териториални гаранции, които тепърва ще бъдат подложени на дебат по време на очакваната визита в Киев.