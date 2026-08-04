Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър заради регионалното напрежение

Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър на фона на нарастващото регионално напрежение. Това е заявил турският министър на отбраната Яшар Гюлер в писмен отговор на парламентарно запитване, съобщи кипърското издание „Сайпръс мейл“, предава БТА.

По думите на Гюлер Анкара следи внимателно развитието на ситуацията в Кипър и преразглежда военното си присъствие с цел да отговори на това, което определя като потенциални заплахи.

„Като внимаваме да съхраним чувствителния баланс на острова, актуализираме нашата военна готовност, насочена към гарантиране на сигурността“ както на Турция, така и на Северен Кипър, е заявил министърът.

Изявлението е направено в отговор на въпроси, свързани с променящата се архитектура на сигурността в НАТО и засилващото се сътрудничество между САЩ, Израел, Гърция и Република Кипър.

Гюлер посочва още, че Турция следи „дейностите на Израел“ в Република Кипър и оценява възможните им последици за регионалната сигурност.

Според него Анкара продължава да предприема „необходимите военни и политически мерки“ срещу всяка потенциална заплаха.

През последните години Кипър укрепи отбранителното си сътрудничество с Гърция, Израел, Франция и Съединените щати чрез съвместни военни учения и споразумения в областта на сигурността. Турция от своя страна нееднократно заявява, че подобно сътрудничество „променя статуквото“ в Източното Средиземноморие, посочва изданието.

Гюлер не уточнява какви конкретни промени се правят във военното присъствие на Турция, нито дали в Северен Кипър ще бъдат разположени допълнителни войски или военна техника.

По оценки там вече са дислоцирани около 35 000 турски военнослужещи.