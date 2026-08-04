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Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър заради регионалното напрежение

Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър заради регионалното напрежение

4 Август, 2026 12:05 735 8

  • турция-
  • кипър-
  • напрежение

Анкара преразглежда военното си присъствие на острова, като заявява, че мерките са насочени към гарантиране на сигурността на Турция и Северен Кипър.

Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър заради регионалното напрежение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър на фона на нарастващото регионално напрежение. Това е заявил турският министър на отбраната Яшар Гюлер в писмен отговор на парламентарно запитване, съобщи кипърското издание „Сайпръс мейл“, предава БТА.

По думите на Гюлер Анкара следи внимателно развитието на ситуацията в Кипър и преразглежда военното си присъствие с цел да отговори на това, което определя като потенциални заплахи.

„Като внимаваме да съхраним чувствителния баланс на острова, актуализираме нашата военна готовност, насочена към гарантиране на сигурността“ както на Турция, така и на Северен Кипър, е заявил министърът.

Изявлението е направено в отговор на въпроси, свързани с променящата се архитектура на сигурността в НАТО и засилващото се сътрудничество между САЩ, Израел, Гърция и Република Кипър.

Гюлер посочва още, че Турция следи „дейностите на Израел“ в Република Кипър и оценява възможните им последици за регионалната сигурност.

Според него Анкара продължава да предприема „необходимите военни и политически мерки“ срещу всяка потенциална заплаха.

През последните години Кипър укрепи отбранителното си сътрудничество с Гърция, Израел, Франция и Съединените щати чрез съвместни военни учения и споразумения в областта на сигурността. Турция от своя страна нееднократно заявява, че подобно сътрудничество „променя статуквото“ в Източното Средиземноморие, посочва изданието.

Гюлер не уточнява какви конкретни промени се правят във военното присъствие на Турция, нито дали в Северен Кипър ще бъдат разположени допълнителни войски или военна техника.

По оценки там вече са дислоцирани около 35 000 турски военнослужещи.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    2 0 Отговор
    Кипър скоро ще стане турски и сюнета ще е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН..! Англосаксонците там ще избягат първи..!! НАТО там е капка в морето..!

    Коментиран от #4, #5

    12:10 04.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Радев сигурно ще се бие на страната на Ердоган.

    12:11 04.08.2026

  • 3 кРадев е руска-турска марионетка !

    0 5 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    12:16 04.08.2026

  • 4 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Откакто Пусин целува кораня, сюнета е задължителен за всички копейки, някои ходиха даже до Иран да се oбpeжат

    12:19 04.08.2026

  • 5 АБЕ...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Офчарче паси си овцете и не приказвай глупости то в Турция сюжета не е задължително

    Коментиран от #6

    12:23 04.08.2026

  • 6 Значи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "АБЕ...":

    Сюнет

    12:24 04.08.2026

  • 7 От Северен Кипър Турция

    2 0 Отговор
    британската военна база ли смята да атакува или нацистки Израел ?

    12:26 04.08.2026

  • 8 Ха ха

    0 0 Отговор
    Турция ще превземе целия кипър и сюнета ще е задължителен а когато превземе Израел чалмите ще са задължителни.Да живеее Турция с м ъ рт за евреите и византйците.

    12:37 04.08.2026

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