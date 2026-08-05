Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Киев с балистика: Пожари и жертви
  Тема: Украйна

Русия атакува Киев с балистика: Пожари и жертви

5 Август, 2026 01:11, обновена 5 Август, 2026 06:00 3 020 52

  • киев-
  • пожари-
  • ракети-
  • атака-
  • русия

Масиран комбиниран удар с балистични ракети предизвика разрушения, химическа авария и десетки пострадали в украинската столица и региона

Русия атакува Киев с балистика: Пожари и жертви - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния ден Русия предприе мащабна въздушна атака срещу Киев и околностите му, използвайки вълни от балистични ракети и реактивни безпилотни апарати.

По актуални данни от местните власти към 6:00 ч. българско време, нападението е довело до смъртта на най-малко двама души (един в столицата и един в Киевска област), а общият брой на ранените в региона достигна 34 души.

Поразени са най-малко седем локации в няколко градски района. Регистрирани са мащабни пожари в складови бази, промишлени зони, офис сгради и частни имоти.

Детайли за атаката по райони в Киев

Според официалните съобщения в Telegram на кмета на столицата Витали Кличко и Киевската градска военна администрация (КГВА), атаката е започнала около 00:20 ч. местно време с интензивен ракетен обстрел, последван от вълна от дронове:

  • Голосеевски район: Частично е разрушена частна къща, като спасителните екипи извадиха двама оцелели под развалините. При друг удар в нежилищна зона бе повредена цистерна, съдържаща около 300 литра амоняк. Възникналият амонячен теч е бил локализиран своевременно от аварийните служби до 02:10 ч. и няма опасност за жителите.
  • Оболонски район: Регистрирани са сериозни пожари в складови бази по два адреса, както и директно попадение в офис сграда. Първоначалните доклади за пожар в 20-етажен жилищен блок не се потвърдиха.
  • Деснянски и Святошински райони: Избухнали са пожари в нежилищни постройки и логистични складове. На една от локациите в резултат на вторични експлозии е пострадал шофьор на линейка, а автомобилът му е унищожен.

В самия град Киев е потвърдена смъртта на една жена, а 12 души са ранени.

Тежка ситуация в Киевска област

Нападението нанесе огромни щети и извън границите на столицата. Ръководителят на Киевската областна военна администрация (КОВА) съобщи, че в Бучанския район е загинал един цивилен гражданин, а петима са ранени.

В Броварския район ранените са 13 души, а в Фастовския – трима. Вследствие на балистичните удари са пламнали огромни пожари на територията на логистични и производствени комплекси в селата Калиновка и района на Бровари. Общият брой на ранените за София/Киев (град и област) възлиза на 34 души, докато първоначалните данни сочеха общо 23 пострадали за целия регион.

Стратегически контекст и недостиг на ПВО

Според експертни анализи на международни организации, Русия драстично е увеличила използването на балистично оръжие през последното тримесечие. Настоящата атака се случва само четири дни след друг опустошителен балистичен удар по Киев на 1 август, който отне живота на деветима души.

Украинският президент Володимир Зеленски отново призова международните партньори за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси Patriot, които остават единственото ефективно средство за прехващане на руските свръхзвукови ракети "Искандер" и "Циркон".

.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наще шикалкавещи продажници

    73 69 Отговор
    Каквото и да кажете, прокремълисти, няма как да бъде извъртяно, удари по цивилни посред нощите си е държавен тероризъм. Едно е да се таргетира генерал в ресторант, друго е цял град да бъде тероризиран.

    Коментиран от #2, #20, #22, #52

    01:21 05.08.2026

  • 2 Само питам

    29 70 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    A Тръмп знае ли го това?

    Коментиран от #17

    01:24 05.08.2026

  • 3 зИленски

    40 58 Отговор
    Иначе нашата 40 дневна наказателна операция е много успешна

    01:24 05.08.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    45 53 Отговор
    Накратко:

    1. За около 20 мин. се съобщава за 20 "кацания" на ракети в Киев.

    2. Пожарите наистина са мощни и апокалиптични! Горят складови и промишлени обекти с военна продукция.

    3. Не се наблюдава работа на ПВО.

    Коментиран от #5, #33, #49

    01:31 05.08.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    38 60 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ударите продължават в момента....

    Явно ще има няколко вълни на атака тази нощ.

    Не се наблюдава опит за противодействие от страна на украинското ПВО.

    Коментиран от #50

    01:35 05.08.2026

  • 6 Анонимен

    27 53 Отговор
    Кви са тия "складови" бази, бе?!

    01:43 05.08.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    29 50 Отговор
    "Кацат" и Искандер-и с касетъчни бойни глави.

    Особенно зрелищна и страшна глетка!

    01:47 05.08.2026

  • 8 Чочо

    33 24 Отговор
    Благодаря за прекрасните новини

    Коментиран от #15

    01:47 05.08.2026

  • 9 Някой да се е съмнявал, че

    35 23 Отговор
    Москва няма да смаже Киев за напвдението на мирни жители на плажа?
    № 1- не ти се отдава да мислиш!

    01:52 05.08.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    33 18 Отговор
    Руснаците бият с Циркон-и.
    Уверено, мощно и точно!

    Не се наблюдава използване на БПЛА, поне засега.

    Явно се целят бързи попадения в целите, без противникът да може да реагира. Това и става....
    Украинското ПВО като такова отсъства напълно.

    01:56 05.08.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    26 5 Отговор
    Бие се не само по Киев, но и по цели в Киевска област.

    01:59 05.08.2026

  • 12 Анониме

    23 2 Отговор
    Кой беше Тръмп? Оня, дето си тръгва с краварската армия от Близкия изток на ак ан :))))))))))

    02:02 05.08.2026

  • 13 И никой не казва

    35 2 Отговор
    в какво са се целии руснаците. А дали са го уцелили знаем, че е грехота да се напише!

    Освен това се премълчава, че прихващачите Патриот не могат да прихващат така наречените тук- бързи руски ракети, защото са хиперзвукови. Оръжейния експерт Тед Постол се умори да го повтаря. Но това не пречи европейците да ги купуваме за Зеленски. Луд умора няма.

    02:02 05.08.2026

  • 14 Пак да питам

    25 2 Отговор
    Абе защо съюзниците на Украйна принудиха зеления да изтегли заеми , да купи бомби от тях а сега му казват че бомби НЯМА..??

    Коментиран от #19, #23

    02:03 05.08.2026

  • 15 И аз приветствам руската атака

    29 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чочо":

    Това е отговор на невинните жертви на плажа! Какъв по- голям цинизъм да удряш жени и деца!
    Зеленски вече явно е на трета магистрала.
    Жал ми е за децата, които умират на фронта- без значеие от коя страна. Войната е = на политиката!

    02:04 05.08.2026

  • 16 анони

    23 2 Отговор
    Време е Fire Point и всички фабрики за оръжие, ракети или дронове да горят

    02:05 05.08.2026

  • 17 Само отговарям

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Тръмп не стреля по жилищни сгради.

    Коментиран от #21, #44

    02:05 05.08.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    19 2 Отговор
    Здраво тричане тече!

    02:06 05.08.2026

  • 19 То Това е като

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пак да питам":

    Да купиш кеш самолети Ф и да не ги получиш.
    Че ааакаме.

    02:07 05.08.2026

  • 20 Много ти знае шикалката

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    колко натюфци са били таргетирани.
    А Киев го тероризират социалните работници с бусовете.

    02:08 05.08.2026

  • 21 Прав си

    22 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    Той направо унищожава анклави.
    Газа е пример!

    Коментиран от #34, #35

    02:09 05.08.2026

  • 22 Кина

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    Кой , къде , кога защо ..? Това няма никакво значение силните владеят хаоса , това е..!

    02:09 05.08.2026

  • 23 Зеленски

    24 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пак да питам":

    Бомби може да няма, но по-важното е че пари има. Вашите пари.
    Когато и те свършат свършат, вдигам байряка и се оправяйте

    02:12 05.08.2026

  • 24 Хи хи

    23 2 Отговор
    урките искаха бой, ето че получават бой !

    Коментиран от #25

    02:15 05.08.2026

  • 25 Не те

    17 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    а британците го искаха. А Зеленски пак неможа да им откаже

    Борис Джонсън

    Коментиран от #29

    02:19 05.08.2026

  • 26 Кийййф за 3 дня

    22 2 Отговор
    урките си мислеха, че Кийййф ще го бомбят 3 дня, обаче няма да е 3 дня, а доста повече. И няма да е през дня, а през нощта !

    02:19 05.08.2026

  • 27 Ритници в главата на мръсната Саяна

    3 13 Отговор
    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    02:20 05.08.2026

  • 28 Благодарим ви, господин Ганев

    13 2 Отговор
    Честни новини без пропаганда.

    Коментиран от #32

    02:20 05.08.2026

  • 29 Хи хи

    16 2 Отговор

    До коментар #25 от "Не те":

    Ееми тогава да търсят британците, по специално борис джонсън да ги успокои, че има още доста бой да ядат.

    02:21 05.08.2026

  • 30 Оня

    18 1 Отговор
    Дааааа много интересни видеа,за поредна нощ куиф е размазан! Ами честито на печелившите както се казва! Днес Дъглас Макгрегър каза че на уркия и остават два три месеца живот и май ще излезе прав човека!

    02:25 05.08.2026

  • 31 Дай Боже

    10 1 Отговор
    Дай Боже всяка нощ , колкото може повече и по дълго , поне още 2-3 години

    02:25 05.08.2026

  • 32 Да! По-честничко е

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Благодарим ви, господин Ганев":

    но пак поусукано.
    Кръвта, вода не става.

    02:26 05.08.2026

  • 33 666

    5 24 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    На какво се радвате празноглави копейки? На братоубийствената война ли? Тръмп кого атакува? Мюсулмани - терористи, които вие наричате братя, а украинците не са ви братя, а? Освен това, това не е война на щатите а на Израел. Тръмп предложи Канада да стане щат, но да ги е нападнал? Същото с Гренландия. А за вашите братушки, колхозниците, човешкия живот е без значение, независимо кой е. Но то не е зелева чорба да ви се налее.

    Коментиран от #38

    02:40 05.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ПРОСИА ИЗПУШИ факт

    4 6 Отговор
    уи лята ве4е къл4и кълки у Лисабон

    03:06 05.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Михаил

    19 3 Отговор

    До коментар #33 от "666":

    ходи да работиш за да може твойте братя да си карат луксозните коли без данъци и застраховка и без преглед по морето а ти работи ! Много прости хора има в Бг защитават украйнците а те си живеят царски българите живят мизерно но украйнците си почиват по хотелите на морето . Помнете кой ви освободи от рурско робство тъпанари

    Коментиран от #41, #45, #47

    03:16 05.08.2026

  • 39 Горски

    11 2 Отговор
    Само така, удри Владко! Докато не бъдат изтрепани тези гниди няма оправия.

    Коментиран от #40

    03:18 05.08.2026

  • 40 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    3 16 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Украине ,, победа

    03:20 05.08.2026

  • 41 666

    3 18 Отговор

    До коментар #38 от "Михаил":

    Какви глупости си написал.Руснаците не са дошли да ни освобождават, а да се настанят те.Ние само сме спечелили от това, да се освободим от... А как аз живея, ти си нямаш и напредстава и не ми давай глупави ганювски напътствия. А кои са тъпанари то се вижда... Михаилчо.Защитаваш агресията, с нищо неоправдана на руснаzите.

    03:24 05.08.2026

  • 42 Удри ги с атома бе

    7 2 Отговор
    Кво ги жалиш тва не са човеци🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    03:55 05.08.2026

  • 43 ИЗГЛЕЖДА ТИ НЕ СИ

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Удри ги с атома бе":

    ЧОВЕК, ДРАГИ!

    03:59 05.08.2026

  • 44 Ами..

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Само отговарям":

    Само по момичета ...

    04:02 05.08.2026

  • 45 Мусорчик

    1 9 Отговор

    До коментар #38 от "Михаил":

    Абе, Михаилчо, известно ли ти е, че армията на цар Освободител е била 60% украинци, още 20% поляци, румънци, финландци и само 15-20% руснаци? Прочети малко, има информация бол. А Руско-Турските войни са 13 на брой, като целта е Константинопол и проливите. Така, че последната война за нас е освободителна, за руснаците завоевателна, за турците отбранителна.
    Едно време в училище знаехме това, което ни наливат в главите, сега има интернет.

    04:08 05.08.2026

  • 46 Фен

    10 0 Отговор
    Май СВО започна да си става пълноценна война. Мечтите на либералите се сбъдват. Последният украинец е близо. Кой ли ще е следващият!?🤔

    04:38 05.08.2026

  • 47 Змей Горянин

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Михаил":

    Решителната битка в тази война, третата битка за шипченския проход през август 1877-а, онази битка с хвърлянето на камъни и трупове, благодарение на която се отрязва пътя на турците към северна България и руснаците по-късно стигат чак до вратите на Константинопол, се води от 5000 български опълченци и 2500 руски войници, които възпират тълпа от 30,000 османски главорези, като руският генерал-майор Николай Столетов заявява, че "Що се отнася до българите, те не ще се уплашат дори ако ги изразходваме до последния човек" и настоява те да бъдат наградени наравно с руските войници, а командирът на турския корпус генерал Сюлейман Паша отбелязва в писмо до османсия главен щаб, че "Никога не се е виждало такова жестоко и кърваво сражение". 5000 българи и 2500 руснаци.

    04:56 05.08.2026

  • 48 1234

    1 0 Отговор
    Добро Утро!

    05:06 05.08.2026

  • 49 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    а ВСУ бавно напедват към Киев, постояно оплаквайки се от все още недостатъчната подкрепа от Руската армия...

    05:09 05.08.2026

  • 50 хихи

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    ами Русия свърши ракетите преди 4 години, за какво им е противоракетна отбрана на Украинците...

    05:10 05.08.2026

  • 51 Безспорен факт е

    11 3 Отговор
    Кремълските фашисти и ypoди не могат нищо друго освен да тероризират украинските градове с бомбардировки.

    05:15 05.08.2026

  • 52 Морски

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":

    Не се притеснявай,след няколко години Русия ще възстанови щетите в Киев и всичко ще е наред.Ти гледай само "тероризираните"градове да не прескочат границата на Украйна че на там вървят нещата заради ония лишпери в Брюксел и Вашингтон

    05:41 05.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания