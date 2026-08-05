Русия атакува Киев с балистика: Пожари и жертви

В ранните часове на днешния ден Русия предприе мащабна въздушна атака срещу Киев и околностите му, използвайки вълни от балистични ракети и реактивни безпилотни апарати.

По актуални данни от местните власти към 6:00 ч. българско време, нападението е довело до смъртта на най-малко двама души (един в столицата и един в Киевска област), а общият брой на ранените в региона достигна 34 души.

Поразени са най-малко седем локации в няколко градски района. Регистрирани са мащабни пожари в складови бази, промишлени зони, офис сгради и частни имоти.

Детайли за атаката по райони в Киев

Според официалните съобщения в Telegram на кмета на столицата Витали Кличко и Киевската градска военна администрация (КГВА), атаката е започнала около 00:20 ч. местно време с интензивен ракетен обстрел, последван от вълна от дронове:

Голосеевски район: Частично е разрушена частна къща, като спасителните екипи извадиха двама оцелели под развалините. При друг удар в нежилищна зона бе повредена цистерна, съдържаща около 300 литра амоняк. Възникналият амонячен теч е бил локализиран своевременно от аварийните служби до 02:10 ч. и няма опасност за жителите.

Частично е разрушена частна къща, като спасителните екипи извадиха двама оцелели под развалините. При друг удар в нежилищна зона бе повредена цистерна, съдържаща около 300 литра амоняк. Възникналият амонячен теч е бил локализиран своевременно от аварийните служби до 02:10 ч. и няма опасност за жителите. Оболонски район: Регистрирани са сериозни пожари в складови бази по два адреса, както и директно попадение в офис сграда. Първоначалните доклади за пожар в 20-етажен жилищен блок не се потвърдиха.

Регистрирани са сериозни пожари в складови бази по два адреса, както и директно попадение в офис сграда. Първоначалните доклади за пожар в 20-етажен жилищен блок не се потвърдиха. Деснянски и Святошински райони: Избухнали са пожари в нежилищни постройки и логистични складове. На една от локациите в резултат на вторични експлозии е пострадал шофьор на линейка, а автомобилът му е унищожен.

В самия град Киев е потвърдена смъртта на една жена, а 12 души са ранени.

Тежка ситуация в Киевска област

Нападението нанесе огромни щети и извън границите на столицата. Ръководителят на Киевската областна военна администрация (КОВА) съобщи, че в Бучанския район е загинал един цивилен гражданин, а петима са ранени.

В Броварския район ранените са 13 души, а в Фастовския – трима. Вследствие на балистичните удари са пламнали огромни пожари на територията на логистични и производствени комплекси в селата Калиновка и района на Бровари. Общият брой на ранените за София/Киев (град и област) възлиза на 34 души, докато първоначалните данни сочеха общо 23 пострадали за целия регион.

Стратегически контекст и недостиг на ПВО

Според експертни анализи на международни организации, Русия драстично е увеличила използването на балистично оръжие през последното тримесечие. Настоящата атака се случва само четири дни след друг опустошителен балистичен удар по Киев на 1 август, който отне живота на деветима души.

Украинският президент Володимир Зеленски отново призова международните партньори за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси Patriot, които остават единственото ефективно средство за прехващане на руските свръхзвукови ракети "Искандер" и "Циркон".

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