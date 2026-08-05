Русия атакува Киев с балистика: Пожари и жертви

В ранните часове на днешния ден Русия предприе мащабна въздушна атака срещу Киев и околностите му, използвайки вълни от балистични ракети и реактивни безпилотни апарати.
По актуални данни от местните власти към 6:00 ч. българско време, нападението е довело до смъртта на най-малко двама души (един в столицата и един в Киевска област), а общият брой на ранените в региона достигна 34 души.
Поразени са най-малко седем локации в няколко градски района. Регистрирани са мащабни пожари в складови бази, промишлени зони, офис сгради и частни имоти.
Детайли за атаката по райони в Киев
Според официалните съобщения в Telegram на кмета на столицата Витали Кличко и Киевската градска военна администрация (КГВА), атаката е започнала около 00:20 ч. местно време с интензивен ракетен обстрел, последван от вълна от дронове:
- Голосеевски район: Частично е разрушена частна къща, като спасителните екипи извадиха двама оцелели под развалините. При друг удар в нежилищна зона бе повредена цистерна, съдържаща около 300 литра амоняк. Възникналият амонячен теч е бил локализиран своевременно от аварийните служби до 02:10 ч. и няма опасност за жителите.
- Оболонски район: Регистрирани са сериозни пожари в складови бази по два адреса, както и директно попадение в офис сграда. Първоначалните доклади за пожар в 20-етажен жилищен блок не се потвърдиха.
- Деснянски и Святошински райони: Избухнали са пожари в нежилищни постройки и логистични складове. На една от локациите в резултат на вторични експлозии е пострадал шофьор на линейка, а автомобилът му е унищожен.
В самия град Киев е потвърдена смъртта на една жена, а 12 души са ранени.
Тежка ситуация в Киевска област
Нападението нанесе огромни щети и извън границите на столицата. Ръководителят на Киевската областна военна администрация (КОВА) съобщи, че в Бучанския район е загинал един цивилен гражданин, а петима са ранени.
В Броварския район ранените са 13 души, а в Фастовския – трима. Вследствие на балистичните удари са пламнали огромни пожари на територията на логистични и производствени комплекси в селата Калиновка и района на Бровари. Общият брой на ранените за София/Киев (град и област) възлиза на 34 души, докато първоначалните данни сочеха общо 23 пострадали за целия регион.
Стратегически контекст и недостиг на ПВО
Според експертни анализи на международни организации, Русия драстично е увеличила използването на балистично оръжие през последното тримесечие. Настоящата атака се случва само четири дни след друг опустошителен балистичен удар по Киев на 1 август, който отне живота на деветима души.
Украинският президент Володимир Зеленски отново призова международните партньори за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси Patriot, които остават единственото ефективно средство за прехващане на руските свръхзвукови ракети "Искандер" и "Циркон".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 наще шикалкавещи продажници
Коментиран от #2, #20, #22, #52
01:21 05.08.2026
2 Само питам
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":A Тръмп знае ли го това?
Коментиран от #17
01:24 05.08.2026
3 зИленски
01:24 05.08.2026
4 az СВО Победа 81
1. За около 20 мин. се съобщава за 20 "кацания" на ракети в Киев.
2. Пожарите наистина са мощни и апокалиптични! Горят складови и промишлени обекти с военна продукция.
3. Не се наблюдава работа на ПВО.
Коментиран от #5, #33, #49
01:31 05.08.2026
5 az СВО Победа 81
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Ударите продължават в момента....
Явно ще има няколко вълни на атака тази нощ.
Не се наблюдава опит за противодействие от страна на украинското ПВО.
Коментиран от #50
01:35 05.08.2026
6 Анонимен
01:43 05.08.2026
7 az СВО Победа 81
Особенно зрелищна и страшна глетка!
01:47 05.08.2026
8 Чочо
Коментиран от #15
01:47 05.08.2026
9 Някой да се е съмнявал, че
№ 1- не ти се отдава да мислиш!
01:52 05.08.2026
10 az СВО Победа 81
Уверено, мощно и точно!
Не се наблюдава използване на БПЛА, поне засега.
Явно се целят бързи попадения в целите, без противникът да може да реагира. Това и става....
Украинското ПВО като такова отсъства напълно.
01:56 05.08.2026
11 az СВО Победа 81
01:59 05.08.2026
12 Анониме
02:02 05.08.2026
13 И никой не казва
Освен това се премълчава, че прихващачите Патриот не могат да прихващат така наречените тук- бързи руски ракети, защото са хиперзвукови. Оръжейния експерт Тед Постол се умори да го повтаря. Но това не пречи европейците да ги купуваме за Зеленски. Луд умора няма.
02:02 05.08.2026
14 Пак да питам
Коментиран от #19, #23
02:03 05.08.2026
15 И аз приветствам руската атака
До коментар #8 от "Чочо":Това е отговор на невинните жертви на плажа! Какъв по- голям цинизъм да удряш жени и деца!
Зеленски вече явно е на трета магистрала.
Жал ми е за децата, които умират на фронта- без значеие от коя страна. Войната е = на политиката!
02:04 05.08.2026
16 анони
02:05 05.08.2026
17 Само отговарям
До коментар #2 от "Само питам":Тръмп не стреля по жилищни сгради.
Коментиран от #21, #44
02:05 05.08.2026
18 az СВО Победа 81
02:06 05.08.2026
19 То Това е като
До коментар #14 от "Пак да питам":Да купиш кеш самолети Ф и да не ги получиш.
Че ааакаме.
02:07 05.08.2026
20 Много ти знае шикалката
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":колко натюфци са били таргетирани.
А Киев го тероризират социалните работници с бусовете.
02:08 05.08.2026
21 Прав си
До коментар #17 от "Само отговарям":Той направо унищожава анклави.
Газа е пример!
Коментиран от #34, #35
02:09 05.08.2026
22 Кина
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":Кой , къде , кога защо ..? Това няма никакво значение силните владеят хаоса , това е..!
02:09 05.08.2026
23 Зеленски
До коментар #14 от "Пак да питам":Бомби може да няма, но по-важното е че пари има. Вашите пари.
Когато и те свършат свършат, вдигам байряка и се оправяйте
02:12 05.08.2026
24 Хи хи
Коментиран от #25
02:15 05.08.2026
25 Не те
До коментар #24 от "Хи хи":а британците го искаха. А Зеленски пак неможа да им откаже
Борис Джонсън
Коментиран от #29
02:19 05.08.2026
26 Кийййф за 3 дня
02:19 05.08.2026
27 Ритници в главата на мръсната Саяна
02:20 05.08.2026
28 Благодарим ви, господин Ганев
Коментиран от #32
02:20 05.08.2026
29 Хи хи
До коментар #25 от "Не те":Ееми тогава да търсят британците, по специално борис джонсън да ги успокои, че има още доста бой да ядат.
02:21 05.08.2026
30 Оня
02:25 05.08.2026
31 Дай Боже
02:25 05.08.2026
32 Да! По-честничко е
До коментар #28 от "Благодарим ви, господин Ганев":но пак поусукано.
Кръвта, вода не става.
02:26 05.08.2026
33 666
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":На какво се радвате празноглави копейки? На братоубийствената война ли? Тръмп кого атакува? Мюсулмани - терористи, които вие наричате братя, а украинците не са ви братя, а? Освен това, това не е война на щатите а на Израел. Тръмп предложи Канада да стане щат, но да ги е нападнал? Същото с Гренландия. А за вашите братушки, колхозниците, човешкия живот е без значение, независимо кой е. Но то не е зелева чорба да ви се налее.
Коментиран от #38
02:40 05.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ПРОСИА ИЗПУШИ факт
03:06 05.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Михаил
До коментар #33 от "666":ходи да работиш за да може твойте братя да си карат луксозните коли без данъци и застраховка и без преглед по морето а ти работи ! Много прости хора има в Бг защитават украйнците а те си живеят царски българите живят мизерно но украйнците си почиват по хотелите на морето . Помнете кой ви освободи от рурско робство тъпанари
Коментиран от #41, #45, #47
03:16 05.08.2026
39 Горски
Коментиран от #40
03:18 05.08.2026
40 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
До коментар #39 от "Горски":Украине ,, победа
03:20 05.08.2026
41 666
До коментар #38 от "Михаил":Какви глупости си написал.Руснаците не са дошли да ни освобождават, а да се настанят те.Ние само сме спечелили от това, да се освободим от... А как аз живея, ти си нямаш и напредстава и не ми давай глупави ганювски напътствия. А кои са тъпанари то се вижда... Михаилчо.Защитаваш агресията, с нищо неоправдана на руснаzите.
03:24 05.08.2026
42 Удри ги с атома бе
Коментиран от #43
03:55 05.08.2026
43 ИЗГЛЕЖДА ТИ НЕ СИ
До коментар #42 от "Удри ги с атома бе":ЧОВЕК, ДРАГИ!
03:59 05.08.2026
44 Ами..
До коментар #17 от "Само отговарям":Само по момичета ...
04:02 05.08.2026
45 Мусорчик
До коментар #38 от "Михаил":Абе, Михаилчо, известно ли ти е, че армията на цар Освободител е била 60% украинци, още 20% поляци, румънци, финландци и само 15-20% руснаци? Прочети малко, има информация бол. А Руско-Турските войни са 13 на брой, като целта е Константинопол и проливите. Така, че последната война за нас е освободителна, за руснаците завоевателна, за турците отбранителна.
Едно време в училище знаехме това, което ни наливат в главите, сега има интернет.
04:08 05.08.2026
46 Фен
04:38 05.08.2026
47 Змей Горянин
До коментар #38 от "Михаил":Решителната битка в тази война, третата битка за шипченския проход през август 1877-а, онази битка с хвърлянето на камъни и трупове, благодарение на която се отрязва пътя на турците към северна България и руснаците по-късно стигат чак до вратите на Константинопол, се води от 5000 български опълченци и 2500 руски войници, които възпират тълпа от 30,000 османски главорези, като руският генерал-майор Николай Столетов заявява, че "Що се отнася до българите, те не ще се уплашат дори ако ги изразходваме до последния човек" и настоява те да бъдат наградени наравно с руските войници, а командирът на турския корпус генерал Сюлейман Паша отбелязва в писмо до османсия главен щаб, че "Никога не се е виждало такова жестоко и кърваво сражение". 5000 българи и 2500 руснаци.
04:56 05.08.2026
48 1234
05:06 05.08.2026
49 хихи
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":а ВСУ бавно напедват към Киев, постояно оплаквайки се от все още недостатъчната подкрепа от Руската армия...
05:09 05.08.2026
50 хихи
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":ами Русия свърши ракетите преди 4 години, за какво им е противоракетна отбрана на Украинците...
05:10 05.08.2026
51 Безспорен факт е
05:15 05.08.2026
52 Морски
До коментар #1 от "наще шикалкавещи продажници":Не се притеснявай,след няколко години Русия ще възстанови щетите в Киев и всичко ще е наред.Ти гледай само "тероризираните"градове да не прескочат границата на Украйна че на там вървят нещата заради ония лишпери в Брюксел и Вашингтон
05:41 05.08.2026